Открыт код платформы для ведения заметок Notesnook, конкурирующей с Evernote

В соответствии с ранее данным обещанием компания Streetwriters перевела свою платформу для ведения заметок Notesnook в разряд открытых проектов. Notesnook преподносится как полностью открытая альтернатива системе Evernote, сфокусированная на обеспечении конфиденциальности и поддерживающая сквозное шифрование для исключения анализа информации на сервере. Код написан на языках JavaScript/Typescript и открыт под лицензией GPLv3.

В настоящее время опубликован код web-интерфейса, десктоп-приложений, мобильных приложений, общих библиотек, редактора заметок и расширений. Код сервера для синхронизации заметок между разными устройствами обещают в течение сентября опубликовать в отдельном репозитории. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка React, а мобильные приложения - с использованием React Native.

Для сквозного шифрования заметок и прикреплённых файлов или изображений на стороне клиента используются алгоритмы XChaCha20-Poly1305 и Argon2, на сервер синхронизации все данные передаются в виде, зашифрованном ключом пользователя. После открытия сервера, вся инфраструктура для ведения заметок на разных устройствах сможет быть запущена на подконтрольном пользователю оборудовании.

Вход в приложение может быть защищён паролем для того, чтобы предотвратить возможность просмотра заметок при попадании устройства в чужие руки. Имеется возможность создания общих заметок, в том числе зашифрованных отдельным паролем, а также специальных дополнительно защищённых заметок для хранения конфиденциальных данных, таких как пароли и ключи доступа.

В заметках можно размещать таблицы, списки задач, блоки кода, встраивать мультимедийные данные и произвольные файлы, использовать разметку Markdown. Для более удобного структурирования информации поддерживается привязка заметок к тегам, назначение цветных меток, группировка по проектам и сворачивание частей содержимого внутри заметки по заголовкам. Поддерживается закрепление важных заметок, привязка к уведомлениям и создание напоминаний.



