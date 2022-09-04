The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Открыт код платформы для ведения заметок Notesnook, конкурирующей с Evernote

04.09.2022 10:03

В соответствии с ранее данным обещанием компания Streetwriters перевела свою платформу для ведения заметок Notesnook в разряд открытых проектов. Notesnook преподносится как полностью открытая альтернатива системе Evernote, сфокусированная на обеспечении конфиденциальности и поддерживающая сквозное шифрование для исключения анализа информации на сервере. Код написан на языках JavaScript/Typescript и открыт под лицензией GPLv3.

В настоящее время опубликован код web-интерфейса, десктоп-приложений, мобильных приложений, общих библиотек, редактора заметок и расширений. Код сервера для синхронизации заметок между разными устройствами обещают в течение сентября опубликовать в отдельном репозитории. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка React, а мобильные приложения - с использованием React Native.

Для сквозного шифрования заметок и прикреплённых файлов или изображений на стороне клиента используются алгоритмы XChaCha20-Poly1305 и Argon2, на сервер синхронизации все данные передаются в виде, зашифрованном ключом пользователя. После открытия сервера, вся инфраструктура для ведения заметок на разных устройствах сможет быть запущена на подконтрольном пользователю оборудовании.

Вход в приложение может быть защищён паролем для того, чтобы предотвратить возможность просмотра заметок при попадании устройства в чужие руки. Имеется возможность создания общих заметок, в том числе зашифрованных отдельным паролем, а также специальных дополнительно защищённых заметок для хранения конфиденциальных данных, таких как пароли и ключи доступа.

В заметках можно размещать таблицы, списки задач, блоки кода, встраивать мультимедийные данные и произвольные файлы, использовать разметку Markdown. Для более удобного структурирования информации поддерживается привязка заметок к тегам, назначение цветных меток, группировка по проектам и сворачивание частей содержимого внутри заметки по заголовкам. Поддерживается закрепление важных заметок, привязка к уведомлениям и создание напоминаний.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступна программа для ведения заметок OutWiker 3.0
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  4. OpenNews: Доступна версия Gnote 0.4.0
  5. OpenNews: В Fedora 12 для ведения заметок будет установлен Gnote, вместо Tomboy
  6. OpenNews: GNote - попытка переписать программу для ведения заметок TomBoy на C++
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57728-notesnook
Ключевые слова: notesnook, note
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, WE (?), 10:14, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Нужная вещь, self-hosted заметки.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:20, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем, если есть org-mode ?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:17, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем когда есть Obsidian?
     
     
  • 3.26, Отражение луны (ok), 13:56, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем, если есть комменты на opennet?
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:31, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если есть Joplin + Syncthing?
     
     
  • 5.29, Аноним42 (?), 14:42, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Syncthing зачем в случае с Joplin?
    Joplin все равно криптует заметки, можешь хоть через Dropbox/Google Drive синхронизировать, хоть через свой Nextcloud, хоть через Joplin Server свой

    Syncthing прекрасен для синхронизации фоточек, книг, аудиокниг и музыки между мобилами и компами своими, а в данном случае он излишен, есть штатные средства Joplin'а

     
     
  • 6.32, Аноним (28), 15:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы предлагаете либо пропретарные сервисы, либо свой сервер под который нужен будет белый IP, домен, сертификат.
    Это все не нужно, если синктфинк использовать, за одно никаких лимитов на объем синхронизируемого контента и т.д.
     

  • 1.3, InuYasha (??), 10:20, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    JavaScript, React... можете закрываться обратно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:23, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    лучше хлебало свое уродское закрой, дегенерат
     
     
  • 3.18, Anonim (??), 12:39, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Типичный писатель фронтендов.
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:02, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, а что это шлёпокодеры такие нервные стали?
     
     
  • 4.25, Анатолий Цыбин (ok), 13:37, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прохождение курса Soft Skills расширяет навыки общения.
     
  • 2.19, дзлошрг (?), 12:39, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    JS - это фреймворк над C/CPP. Теперь полегше?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:27, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Qownnotes умеет шифрование и поддерживает работу с notes на owncloud/nextcloud. Можно конечно и просто хранить все в nextcloud.
     
     
  • 2.14, AleksK (ok), 12:05, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И умеет только plain-text и markdown. А тут можно размещать таблицы, списки задач, блоки кода, встраивать мультимедийные данные и произвольные файлы. Плюс есть мобильный клиент.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:37, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > таблицы, списки задач, блоки кода, встраивать мультимедийные данные и произвольные файлы

    что из этого не может Markdown?

     
     
  • 4.22, rijenkii (ok), 13:04, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Технически Markdown не умеет делать списки задач, но GFM умеет:
    https://github.github.com/gfm/#task-list-items-extension-
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:29, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все эти шифрования для хомячков.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:42, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код написан на языках JavaScript/Typescript

    Спасибо, оставьте себе.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:57, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А backend на nodejs. Инфа сотка.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 11:19, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на каком надо языке?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:34, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На божественной сишечка разумеется!
     
     
  • 5.12, ОноНим (?), 11:52, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На божественной сишечка разумеется!

    Побойся rust-о-man-ов

     
     
  • 6.24, Аноним (24), 13:15, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. Карбонариев боятся не нужно?
     
     
  • 7.27, a_kusb (ok), 14:16, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яков
     
  • 5.13, anonist (?), 12:02, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда сам и пиши.
     
  • 5.16, Аноним (15), 12:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты за свою жалкую никчемную жизнь написал хоть одну полезную программу на своей божественной сишечке?
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:54, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы вставить картинку из буфера обмена, надо купить подписку. Спасибо, продолжу пользоваться Joplin.
     
     
  • 2.23, Аноним (24), 13:15, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
     
  • 2.31, Roman (??), 14:51, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушайте, а это то, что нужно! Может я не избалован, но как раз достаточно и лучше, чем просто текстовые файлы.
     

  • 1.30, я из фейсбука (?), 14:50, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если кто попробовал уже, у них свой richtext есть? А то маркдаун в жоплине несколько ограничен, например для форматирования таблиц
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру