Открыт код платформы для ведения заметок Notesnook, конкурирующей с Evernote

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.29, Аноним42 (?), 14:42, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Syncthing зачем в случае с Joplin?
Joplin все равно криптует заметки, можешь хоть через Dropbox/Google Drive синхронизировать, хоть через свой Nextcloud, хоть через Joplin Server свой
Syncthing прекрасен для синхронизации фоточек, книг, аудиокниг и музыки между мобилами и компами своими, а в данном случае он излишен, есть штатные средства Joplin'а
|
|
|
|6.32, Аноним (28), 15:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы предлагаете либо пропретарные сервисы, либо свой сервер под который нужен будет белый IP, домен, сертификат.
Это все не нужно, если синктфинк использовать, за одно никаких лимитов на объем синхронизируемого контента и т.д.
|
|1.4, Аноним (4), 10:27, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Qownnotes умеет шифрование и поддерживает работу с notes на owncloud/nextcloud. Можно конечно и просто хранить все в nextcloud.
|
|
|
|2.14, AleksK (ok), 12:05, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И умеет только plain-text и markdown. А тут можно размещать таблицы, списки задач, блоки кода, встраивать мультимедийные данные и произвольные файлы. Плюс есть мобильный клиент.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 12:37, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> таблицы, списки задач, блоки кода, встраивать мультимедийные данные и произвольные файлы
что из этого не может Markdown?
|
|1.6, Аноним (6), 10:42, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Код написан на языках JavaScript/Typescript
Спасибо, оставьте себе.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.16, Аноним (15), 12:25, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты за свою жалкую никчемную жизнь написал хоть одну полезную программу на своей божественной сишечке?
|
|1.20, Аноним (20), 12:54, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чтобы вставить картинку из буфера обмена, надо купить подписку. Спасибо, продолжу пользоваться Joplin.
|
|
|
|2.23, Аноним (24), 13:15, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
|
|2.31, Roman (??), 14:51, 04/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Слушайте, а это то, что нужно! Может я не избалован, но как раз достаточно и лучше, чем просто текстовые файлы.
|
|1.30, я из фейсбука (?), 14:50, 04/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если кто попробовал уже, у них свой richtext есть? А то маркдаун в жоплине несколько ограничен, например для форматирования таблиц
|