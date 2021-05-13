Доступна программа для ведения заметок OutWiker 3.0

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|2.7, Tronis (?), 22:19, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С каких это пор? Это реально удобно.... не хранить целую скипу текстовых файлов везде и всюду... а всё в одном месте, сгруппировано и т.д. (юзаю cherry tree)
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|3.15, rm_ (ok), 22:30, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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С таких пор, с каких подобные вещи стали делать не десктопными прогами, а в виде web CMS.
И да, так всё же было бы реально удобнее для множества сценариев. Поставил на хостинге в европах, а редактируешь-дополняешь-читаешь с работы, из дома, с ноута и с телефона.
Впрочем многое из перечисленного уже и так есть в DokuWiki, а она уже существует и повторно её изобретать, только на Питоне, смысла вроде бы немного.
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|4.20, Аноним (20), 22:45, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Максимально неудобно менеджить веб, если пользователь один - полностью ненужное ненужно, облачков и прочих методов синхронизации (тот же syncting) - завались и все они будут лучше, а главное, безопаснее
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|4.22, Tronis (?), 23:02, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Например нафига мне нужен твой веб? мне того же CherryTree хватает с головой.....
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|5.28, Serg (??), 00:07, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как организуете доступ к базе знаний, хранящейся на домашнем компе в CherryTree, с рабочего компа и смартфона?
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|7.35, тщ (?), 00:36, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прошу прощения, не заметил, что человек написал "базу знаний", но скорее всего имел ввиду именно заметки под знаниями...я надеюсь
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|4.29, Аноним (29), 00:10, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы для написания текста на килобайт открыть браузер запускающийся пару секунд при отсутствии вкладок (а у меня их 200+ и это секунд на 10), заполнить половину оперативы и переписать половину кэшей чтобы через минуту все это выкинуть. У вас веб головного мозга мсье.
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|1.2, Erley (ok), 22:00, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пользуюсь Zim, они очень похожи, подскажите плиз чем оно лучше/хуже, интересно.
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|2.5, Аноним (20), 22:12, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На нём можно ваять статейки в маркдауне с вставкой картинок через драг? Какая структура директорий получается, нормально ли будет синкать через облако в котором, например с телефона, шурудить что-нибудь там через другой редактор?
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|3.13, Аноним (13), 22:27, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с такими запросами вам в обсидиан или аналоги
есть еще расширения для мс кода (foam, vscode-memo)
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|3.25, Erley (ok), 23:26, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне ничего сложного не нужно было пока что - просто текстовые заметки со ссылками и обычным markup форматированием, всё это хранится в виде иерархии текстовых файлов и синхронизируется в git.
Zim всё это прекрасно позволяет делать, есть плагины для syntax highlight блоков кода в тексте и прочие вещи, но я ими не пользуюсь.
Про OutWiker не слышал раньше, судя по всему он более навороченый.
Но для полноценного персонального вики надо конечно что-то другое смотреть.
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|2.16, Гсоть (?), 22:34, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это лучшее, что есть на данный момент забесплатно
Жаль не опенсорс
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|1.9, Аноним (9), 22:22, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Без мобильной версии с синхронизацией, в своем облаке или гите, не очень интересно в наше время. Увы..
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|4.30, Аноним (29), 00:11, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Че, андройд не осилил в банальный гит? Зачем тогда им пользоваться?
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|2.27, Урри (ok), 23:52, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мобильная версия - да, нужна.
А синхронизацию делай чем хочешь сам. Например, дропбоксом.
(но мобильной версии не будет, ибо питончик).
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|1.10, And (??), 22:23, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> , к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown
Великолепно!!!
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|3.18, Аноним (13), 22:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LaTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования.
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|1.21, Аноним (21), 22:50, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая задумка. Но сборок для Linux НЕТ!
снапофлатошлаки это не сборка, так что лесом. Блабо хватает аналогов которые действительно имеют сборки для Linux
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|2.26, Sluggard (ok), 23:31, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но сборок для Linux НЕТ!
Её, cудя по pkgs.org, и в официальных репах нигде нет, кроме какой-то древней версии в Альте.
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|1.31, Аноним (31), 00:18, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это когда начал изучать язык на примере to-do list и не смог остановиться?
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|1.36, Аноним (36), 00:47, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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все также плохо.
просто нужен один файл, который синхронизируется в облако или сайт + Андроид и желательно шифруется. хочется удобный поисковик по всему единственному текстовому файлу где списком можно листать искомые строчки и некий бинд для опускания старых заметок вниз и перехода на первую строку. не андроид, не браузеры не могут вывести текстовый файл больше 5 Мб
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