Доступна программа для ведения заметок OutWiker 3.0

Вышла новая стабильная версия программы для хранения заметок OutWiker 3.0. Особенностью программы является то, что заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами, к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown (если установлен соответствующий плагин). Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LeTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxWidgets), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux и Windows. Основные изменения для версии 3.0: Добавлены псевдонимы страниц (когда отображаемое имя заметки не соответствует имени папки, в котором она хранится).

В именах заметок разрешено использовать любые символы (для этой возможности как раз используются псевдонимы).

Переделаны панели инструментов.

Новый интерфейс выбора значков заметок.

Новый интерфейс всплывающего окна при клике на тег.

Новый интерфейс при выборе корня дерева заметок.

Новый интерфейс для отображения страниц неизвестного типа (будет полезно, если вы ковыряете руками файлы с заметками).

Улучшен диалог с вопросом о перезаписи прикрепленных файлов.

Добавлена возможность выбора положения новой заметки в списке заметок.

Добавлена настройка для шаблона имени новых страниц (стало удобнее вести в OutWiker дневник, по умолчанию имя заметки теперь может включать текущую дату).

Новые викикоманды для раскраски текста и применения пользовательских стилей.

Добавлена возможность вставки комментариев в викинотации.

Добавлено слежение за прикреплёнными файлами для текущей страницы.

В файлы стилей страниц добавлена новая переменная $title.

Добавлен новый стиль страниц.

Добавлена немецкая локализация.

Изменён способ хранения стандартных значков в заметках.

Переделан инсталлятор программы. Теперь OutWiker под Windows можно устанавливать без админских прав или в портабельном режиме, а также при установке выбрать нужные плагины.

Изменён формат плагинов.

Выполнен переход на Python 3.x и wxPython 4.1.

Обеспечено распространение OutWiker в виде snap- и flatpak-пакетов. Особенности программы: База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.

К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.

С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.

Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языков.

Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно создавать заметки с использованием языка Markdown.

Страницы можно помечать тегами (метками).

Можно устанавливать закладки на страницы.

Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.

Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.

Можно создавать ссылки между страницами.

Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TexEquation).

Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).

Программа может работать в переносимом режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).



