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Доступна программа для ведения заметок OutWiker 3.0

13.05.2021 19:32

Вышла новая стабильная версия программы для хранения заметок OutWiker 3.0. Особенностью программы является то, что заметки хранятся в виде каталогов с текстовыми файлами, к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown (если установлен соответствующий плагин). Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LeTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxWidgets), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux и Windows.

Основные изменения для версии 3.0:

  • Добавлены псевдонимы страниц (когда отображаемое имя заметки не соответствует имени папки, в котором она хранится).
  • В именах заметок разрешено использовать любые символы (для этой возможности как раз используются псевдонимы).
  • Переделаны панели инструментов.
  • Новый интерфейс выбора значков заметок.
  • Новый интерфейс всплывающего окна при клике на тег.
  • Новый интерфейс при выборе корня дерева заметок.
  • Новый интерфейс для отображения страниц неизвестного типа (будет полезно, если вы ковыряете руками файлы с заметками).
  • Улучшен диалог с вопросом о перезаписи прикрепленных файлов.
  • Добавлена возможность выбора положения новой заметки в списке заметок.
  • Добавлена настройка для шаблона имени новых страниц (стало удобнее вести в OutWiker дневник, по умолчанию имя заметки теперь может включать текущую дату).
  • Новые викикоманды для раскраски текста и применения пользовательских стилей.
  • Добавлена возможность вставки комментариев в викинотации.
  • Добавлено слежение за прикреплёнными файлами для текущей страницы.
  • В файлы стилей страниц добавлена новая переменная $title.
  • Добавлен новый стиль страниц.
  • Добавлена немецкая локализация.
  • Изменён способ хранения стандартных значков в заметках.
  • Переделан инсталлятор программы. Теперь OutWiker под Windows можно устанавливать без админских прав или в портабельном режиме, а также при установке выбрать нужные плагины.
  • Изменён формат плагинов.
  • Выполнен переход на Python 3.x и wxPython 4.1.
  • Обеспечено распространение OutWiker в виде snap- и flatpak-пакетов.

Особенности программы:

  • База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.
  • К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.
  • С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.
  • Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языков.
  • Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно создавать заметки с использованием языка Markdown.
  • Страницы можно помечать тегами (метками).
  • Можно устанавливать закладки на страницы.
  • Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.
  • Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.
  • Можно создавать ссылки между страницами.
  • Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TexEquation).
  • Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).
  • Программа может работать в переносимом режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).


  1. Главная ссылка к новости (https://jenyay.net/Soft/Outwik...)
  2. OpenNews: Доступна программа для ведения заметок OutWiker 2.0
  3. OpenNews: GNote - попытка переписать программу для ведения заметок TomBoy на C++
  4. OpenNews: В Fedora 12 для ведения заметок будет установлен Gnote, вместо Tomboy
  5. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
Автор новости: Jenyay
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55145-outwiker
Ключевые слова: outwiker
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, имятакое (?), 22:00, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    прям 0-выми повеяло :)
     
     
  • 2.7, Tronis (?), 22:19, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С каких это пор? Это реально удобно.... не хранить целую скипу текстовых файлов везде и всюду... а всё в одном месте, сгруппировано и т.д. (юзаю cherry tree)
     
     
  • 3.15, rm_ (ok), 22:30, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    С таких пор, с каких подобные вещи стали делать не десктопными прогами, а в виде web CMS.

    И да, так всё же было бы реально удобнее для множества сценариев. Поставил на хостинге в европах, а редактируешь-дополняешь-читаешь с работы, из дома, с ноута и с телефона.

    Впрочем многое из перечисленного уже и так есть в DokuWiki, а она уже существует и повторно её изобретать, только на Питоне, смысла вроде бы немного.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:45, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Максимально неудобно менеджить веб, если пользователь один - полностью ненужное ненужно, облачков и прочих методов синхронизации (тот же syncting) - завались и все они будут лучше, а главное, безопаснее
     
  • 4.22, Tronis (?), 23:02, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например нафига мне нужен твой веб? мне того же CherryTree хватает с головой.....
     
     
  • 5.28, Serg (??), 00:07, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как организуете доступ к базе знаний, хранящейся на домашнем компе в CherryTree, с рабочего компа и смартфона?
     
     
  • 6.33, DildoZilla (?), 00:32, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знания нужно хранить в голове.
     
     
  • 7.34, тщ (?), 00:33, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знания и заметки - немного разные вещи
     
  • 7.35, тщ (?), 00:36, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прошу прощения, не заметил, что человек написал "базу знаний", но скорее всего имел ввиду именно заметки под знаниями...я надеюсь
     
  • 4.29, Аноним (29), 00:10, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас бы для написания текста на килобайт открыть браузер запускающийся пару секунд при отсутствии вкладок (а у меня их 200+ и это секунд на 10), заполнить половину оперативы и переписать половину кэшей чтобы через минуту все это выкинуть. У вас веб головного мозга мсье.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 00:25, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ппкс
     

  • 1.2, Erley (ok), 22:00, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пользуюсь Zim, они очень похожи, подскажите плиз чем оно лучше/хуже, интересно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:04, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аналогично zim пользуюсь
     
  • 2.5, Аноним (20), 22:12, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нём можно ваять статейки в маркдауне с вставкой картинок через драг? Какая структура директорий получается, нормально ли будет синкать через облако в котором, например с телефона, шурудить что-нибудь там через другой редактор?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:27, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с такими запросами вам в обсидиан или аналоги

    есть еще расширения для мс кода (foam, vscode-memo)

     
  • 3.25, Erley (ok), 23:26, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне ничего сложного не нужно было пока что - просто текстовые заметки со ссылками и обычным markup форматированием, всё это хранится в виде иерархии текстовых файлов и синхронизируется в git.
    Zim всё это прекрасно позволяет делать, есть плагины для syntax highlight блоков кода в тексте и прочие вещи, но я ими не пользуюсь.
    Про OutWiker не слышал раньше, судя по всему он более навороченый.
    Но для полноценного персонального вики надо конечно что-то другое смотреть.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:11, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Obsidian наше фсе
     
     
  • 2.16, Гсоть (?), 22:34, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это лучшее, что есть на данный момент забесплатно
    Жаль не опенсорс
     

  • 1.6, Dr Nyanpasu (?), 22:17, 13/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:21, 13/05/2021 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
  • 2.24, flexagoon (ok), 23:10, 13/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.9, Аноним (9), 22:22, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без мобильной версии с синхронизацией, в своем облаке или гите, не очень интересно в наше время. Увы..
     
     
  • 2.11, And (??), 22:24, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    git commit
    git push
     
     
  • 3.12, And (??), 22:25, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И, конечно, Pine Phone...
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 22:29, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    termux + git
     
  • 4.30, Аноним (29), 00:11, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че, андройд не осилил в банальный гит? Зачем тогда им пользоваться?
     
  • 2.27, Урри (ok), 23:52, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильная версия - да, нужна.
    А синхронизацию делай чем хочешь сам. Например, дропбоксом.

    (но мобильной версии не будет, ибо питончик).

     

  • 1.10, And (??), 22:23, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > , к каждой заметке можно прикреплять произвольное количество файлов, программа позволяет писать заметки с использованием различных нотаций: HTML, вики, Markdown

    Великолепно!!!

     
     
  • 2.17, Гсоть (?), 22:35, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Латекс не поддеживает. Нинужно
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 22:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Также с помощью плагинов можно добавить возможность размещения на викистраницах формул в формате LaTeX и вставки блока кода с раскраской ключевых слов для различных языков программирования.
     

  • 1.19, Fracta1L (ok), 22:45, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо, но я уже пользуюсь FeatherNotes
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:50, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая задумка. Но сборок для Linux НЕТ!

    снапофлатошлаки это не сборка, так что лесом. Блабо хватает аналогов которые действительно имеют сборки для Linux

     
     
  • 2.23, Аноним (13), 23:04, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно на питоне, сливай и запускай
     
  • 2.26, Sluggard (ok), 23:31, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но сборок для Linux НЕТ!

    Её, cудя по pkgs.org, и в официальных репах нигде нет, кроме какой-то древней версии в Альте.

     

  • 1.31, Аноним (31), 00:18, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это когда начал изучать язык на примере to-do list и не смог остановиться?
     
  • 1.36, Аноним (36), 00:47, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все также плохо.
    просто нужен один файл, который синхронизируется в облако или сайт + Андроид и желательно шифруется. хочется удобный поисковик по всему единственному текстовому файлу где списком можно листать искомые строчки и некий бинд для опускания старых заметок вниз и перехода на первую строку. не андроид, не браузеры не могут вывести текстовый файл больше 5 Мб
     

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