Уязвимость в uClibc и uClibc-ng, позволяющая подменить данные в кэше DNS

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|1.4, Аноним (4), 14:48, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, ну с printf было забавнее, я так понимаю у них у всех качество кода примерно одинаковое.
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|2.18, Аноним (18), 16:19, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> musl
Там же тоже какие-то застаревшие проблемы с сетью, с тем же DNS, нет?
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|4.21, Аноним (18), 16:31, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А пишут, что musl = based but still immature with a lot of network issues, glibc = cringe but rock solid.
Уже нет? :) Ура!
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|4.17, timur.davletshin (ok), 15:52, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он использует те же алгоритмы управления потоком, что и TCP. Просто напулять пакетов без проверки доставки можно больше, но кому такое нужно? Даже realtime видео нафиг не упало, если оно рассыпается на кашу из квадратов.
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|6.23, timur.davletshin (ok), 16:42, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> QUIC может использовать свои алгоритмы для проверки доставки.
Проверка доставки или всё же управление потоком? Так-то в подавляющем большинстве реализаций обычный CUBIC стоит в дефолте. Почему выносить из усерспейса VPN в ядро считается хорошим (Wireguard), а перенос realtime управления потоком из ядра в узерспейс (TCP → QUIC) не считается плохой идеей? Вам не кажется, что где-то в одном из двух случаев логика даёт сбой и создатели протокола просто "залечивают" без должного обоснования.
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|7.30, Аноним (-), 18:02, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему выносить из усерспейса VPN в ядро считается хорошим (Wireguard), а перенос realtime управления потоком из ядра в узерспейс (TCP → QUIC) не считается плохой идеей?
Потому что это разные задачи. Разным задачам, разные решения. Ты не знал об этом? Всё ищешь серебряную пулю? Успехов в поисках, тогда.
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|5.28, Мохнатый пись (?), 17:20, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорю каждый раз, пора бы уже ipv6 внедрять. Внедрение ipv6 во всём постсовсовке на уровне стран африки.
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