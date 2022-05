Уязвимость в uClibc и uClibc-ng, позволяющая подменить данные в кэше DNS

3.19 , timur.davletshin ( ok ), 16:20, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> musl

> Там же тоже какие-то застаревшие проблемы с сетью, с тем же DNS,

> нет? Нет. 4.21 , Аноним ( 18 ), 16:31, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А пишут, что musl = based but still immature with a lot of network issues, glibc = cringe but rock solid. Уже нет? :) Ура!

5.22 , timur.davletshin ( ok ), 16:37, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты накидывай лучше сразу ссылки на уязвимости в DNS, а не языком по широкому холсту.

6.27 , Nr ( ? ), 17:03, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть и musl, и glibc https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.0-rc1

7.33 , timur.davletshin ( ok ), 18:23, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть и musl, и glibc https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.0-rc1 Это тулчейн. Как оно компиляется по большому счёту никому нет дела. А libc в самом OpenWRT от musl.

3.29 , Аноним ( 29 ), 17:56, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ага, например, musl не умеет в DNS через TCP