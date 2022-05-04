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Уязвимость в uClibc и uClibc-ng, позволяющая подменить данные в кэше DNS

04.05.2022 12:55

В стандартных Си-библиотеках uClibc и uClibc-ng, применяемых во многих встраиваемых и портативных устройствах, выявлена уязвимость (CVE не присвоен), позволяющая подставить фиктивные данные в кэш DNS, что можно использовать для подмены в кэше IP-адреса произвольного домена и перенаправления обращений к домену на сервер злоумышленника.

Проблема затрагивает различные Linux-прошивки для маршрутизаторов, точек доступа и устройств интернета-вещей, а также Linux-дистрибутивы для встраиваемых систем, такие как OpenWRT и Embedded Gentoo. Отмечается, что уязвимость проявляется в устройствах многих производителей (например, uClibc используется в прошивках Linksys, Netgear и Axis), но так как в uClibc и uClibc-ng уязвимость остаётся неисправленной, детальные сведения о конкретных устройствах и производителях, в продуктах которых присутствует проблема, пока не разглашаются.

Уязвимость вызвана использованием в коде отправки DNS-запросов предсказуемых идентификаторов транзакции. Идентификационный номер запроса DNS выбирался путём простого увеличения счётчика без применения дополнительной рандомизации номеров портов, что позволяло добиться отравления кэша DNS через упреждающую отправку UDP-пакетов с фиктивными ответами (ответ будет принят, если он пришёл раньше ответа реального сервера и включает корректный ID). В отличие от предложенного в 2008 году метода Каминского, идентификатор транзакции даже не нужно угадывать, так как он изначально предсказуем (вначале выставляется значение 1, которое при каждом запросе увеличивается, а не выбирается случайным образом).

В спецификации для защиты от подбора идентификатора рекомендуется дополнительно применять случайное распределение номеров исходных сетевых портов, с которых отправляются DNS-запросы, что компенсирует недостаточно большой размер идентификатора. При включении рандомизации портов для формирования фиктивного ответа кроме подбора 16 битного идентификатора необходимо подобрать и номер сетевого порта. В uClibc и uClibc-ng подобная рандомизация не включалась явно (при вызове bind не указывался случайный исходный UDP порт) и её применение зависело от настроек операционной системы.

При отключении рандомизации портов определение инкриментируемого идентификатора запроса отмечается как тривиальная задача. Но даже в случае применения рандомизации, атакующему необходимо лишь угадать сетевой порт из диапазона 32768–60999, для чего можно использовать массированную одновременную отправку фиктивных ответов по разным сетевым портам.

Наличие проблемы подтверждено во всех актуальных выпусках uClibc и uClibc-ng, включая самые свежие версии uClibc 0.9.33.2 и uClibc-ng 1.0.40. В сентябре 2021 года информация об уязвимости была отправлена в CERT/CC для согласованной подготовки исправлений. В январе 2022 года данные о проблеме были переданы более 200 производителям, сотрудничающим с CERT/CC. В марте была попытка отдельно связаться с сопровождающим проект uClibc-ng, но он ответил, что не в состоянии исправить уязвимость самостоятельно и рекомендовал публично раскрыть информацию о проблеме, рассчитывая получить помощь в разработке исправления от сообщества. Из производителей о выпуске обновления с устранением уязвимости объявил NETGEAR.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.openadk.org/ma...)
  2. OpenNews: Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  3. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  4. OpenNews: Атака SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  5. OpenNews: Инициатива DNS flag day 2020 для решения проблем с фрагментацией и поддержкой TCP
  6. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57131-uclibc
Ключевые слова: uclibc, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:40, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не было, и вот опять
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:43, 04/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.7, Аноним (7), 15:04, 04/05/2022 Скрыто модератором
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  • 3.13, НяшМяш (ok), 15:18, 04/05/2022 Скрыто модератором
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  • 2.10, Аноним (10), 15:10, 04/05/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Аниме (?), 14:44, 04/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.8, Аноним (7), 15:06, 04/05/2022 Скрыто модератором
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  • 1.4, Аноним (4), 14:48, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, ну с printf было забавнее, я так понимаю у них у всех качество кода примерно одинаковое.
     
  • 1.5, timur.davletshin (ok), 14:54, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenWRT же на musl переезжал, нет?
     
     
  • 2.11, Мохнатый пись (?), 15:11, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деды-пердуны на 19.07 могут иметь uClibc
     
     
  • 3.16, timur.davletshin (ok), 15:47, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там тоже musl.
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:19, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > musl

    Там же тоже какие-то застаревшие проблемы с сетью, с тем же DNS, нет?

     
     
  • 3.19, timur.davletshin (ok), 16:20, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> musl
    > Там же тоже какие-то застаревшие проблемы с сетью, с тем же DNS,
    > нет?

    Нет.

     
     
  • 4.21, Аноним (18), 16:31, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пишут, что musl = based but still immature with a lot of network issues, glibc = cringe but rock solid.

    Уже нет? :) Ура!

     
     
  • 5.22, timur.davletshin (ok), 16:37, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты накидывай лучше сразу ссылки на уязвимости в DNS, а не языком по широкому холсту.
     
     
  • 6.27, Nr (?), 17:03, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть и musl, и glibc https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.0-rc1
     
     
  • 7.33, timur.davletshin (ok), 18:23, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть и musl, и glibc https://openwrt.org/releases/22.03/notes-22.03.0-rc1

    Это тулчейн. Как оно компиляется по большому счёту никому нет дела. А libc в самом OpenWRT от musl.

     
  • 3.29, Аноним (29), 17:56, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, например, musl не умеет в DNS через TCP
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:02, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    UDP маздай.
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 15:07, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако, NAT он пробивает лучше, чем TCP.
     
     
  • 3.12, Мохнатый пись (?), 15:13, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    NAT не нужен, но UDP ещё и канал лучше утилизирует.
     
     
  • 4.17, timur.davletshin (ok), 15:52, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он использует те же алгоритмы управления потоком, что и TCP. Просто напулять пакетов без проверки доставки можно больше, но кому такое нужно? Даже realtime видео нафиг не упало, если оно рассыпается на кашу из квадратов.
     
     
  • 5.20, Мохнатый пись (?), 16:31, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QUIC может использовать свои алгоритмы для проверки доставки.
     
     
  • 6.23, timur.davletshin (ok), 16:42, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > QUIC может использовать свои алгоритмы для проверки доставки.

    Проверка доставки или всё же управление потоком? Так-то в подавляющем большинстве реализаций обычный CUBIC стоит в дефолте. Почему выносить из усерспейса VPN в ядро считается хорошим (Wireguard), а перенос realtime управления потоком из ядра в узерспейс (TCP → QUIC) не считается плохой идеей? Вам не кажется, что где-то в одном из двух случаев логика даёт сбой и создатели протокола просто "залечивают" без должного обоснования.

     
     
  • 7.25, Аноним (7), 16:47, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    QUIC - синдром NIH Гугли.
     
  • 7.30, Аноним (-), 18:02, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему выносить из усерспейса VPN в ядро считается хорошим (Wireguard), а перенос realtime управления потоком из ядра в узерспейс (TCP → QUIC) не считается плохой идеей?

    Потому что это разные задачи. Разным задачам, разные решения. Ты не знал об этом? Всё ищешь серебряную пулю? Успехов в поисках, тогда.

     
     
  • 8.31, timur.davletshin (ok), 18:16, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господин, вы бредите Когда-нибудь на досуге попробуй джиттер померять в userspa... текст свёрнут, показать
     
  • 4.24, Аноним (7), 16:44, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это провайдерам.
     
     
  • 5.28, Мохнатый пись (?), 17:20, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорю каждый раз, пора бы уже ipv6 внедрять. Внедрение ipv6 во всём постсовсовке на уровне стран африки.
     

  • 1.15, pashev.ru (?), 15:40, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь народ начнёт понимать, почему glibc такая "жирная" 🙂
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:20, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь в glibc нет бэкдоров? Поверь мне, их там еще больше.
     

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