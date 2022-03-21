Уязвимость в CRI-O, позволяющая получить root-доступ к хост-окружению

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|1.1, . (?), 17:19, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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изолированные контейнеры опять неизолированные, да что ж такое-то...
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|2.2, CPU Load (?), 17:23, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какая изоляция, такие и контейнеры. Протекает изоляция местами ))
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|2.16, Аноним (-), 19:52, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безопастность по игогошному, как то
> указав обработчик типа "|/bin/sh -c 'команды'".
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|3.17, MaleDog (?), 20:18, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очень понял при чем здесь go. os/exec конструкцию "ls | grep sh" скормить нельзя. Pipe там иным образом организовывается. Так же как нельзя по умолчанию манипулировать параметрами передаваемыми внешней команде.Все они передаются массивом строк и дописать один из них не получится. То что некоторые программисты идут на сознательное нарушение всех принципов безопасности, даже при создании безопасного приложения, не проблема языка.
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|4.18, Аноним (-), 20:40, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это про низкоуровневые вызовы типа execve? Там так не выйдет но это ж игогошки, у них так не игого, им бы что-то типа system()
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|1.5, Аноним (5), 17:57, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> альтернативном runtime для управления изолированными контейнерами
альтернитивном чему? Докер депрекейтнули 2 релиза кубера назад.
Так что рантаймов по сути осталось всего 2 - containerd и cri-o, выбирай какой хочешь, они равноправны, рекомендаций нет.
Короче, "альтернативным" cri-o неправильно называть.
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|2.7, Аноним (6), 18:05, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это всем было очевидно что гугл подомнет все под себя и не будет зависеть от какого-то там стартапа под названием докер, тем более докер не хотят продаваться. Это всё та же история с системд только про кубер.
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|3.9, Аноним (9), 18:32, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит "не хотят"? Они два года как продались нахрен, новые хозяева уволили всех разработчиков (кому эти макаки игогошники нужны были) и оставили себе сладкое - репо с образами. А код писать - вон, гугль что-ли, пусть займется...или там rhbm.
Ой, а у тех опять г-но получилось. Место чтоль, правда, проклятое?
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|4.10, Аноним (6), 18:51, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они продали какую-то часть, которая отвечала за Docker Enterprise. Тем более продали не Гуглу что некошерно. Вот и имеем nih-синдромы из всех щелей.
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|4.13, Аноним (13), 18:57, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Вот увидят люди, как радхат умеет дырки делать, сразу на CRI-O побегут.
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|2.12, Аноним (13), 18:56, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Так что рантаймов по сути осталось всего 2 - containerd и cri-o, выбирай какой хочешь, они равноправны, рекомендаций нет.
Да ладно! containerd остался дефолтом и наследником докера.
CRI-O - сугубо редхатовское местечковое решение, они даже не парятся о кросс-дистрибутивной поддержке. А с бесплатной версией RH для серверов сейчас некоторые проблемы из-за обострения жадности у редхатовских манагеров.
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|3.14, Аноним (14), 19:11, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>они даже не парятся о кросс-дистрибутивной поддержке.
Это потому все наработки по cri-o пилятся в opensuse?
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|1.21, InuYasha (??), 21:49, 21/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Были же какие-то линуксовые нативные [hide]сишные[/hide] контейнеры, не? Или они недостаточно оправдывают необходимость закупок нового железа?
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