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Уязвимость в runc, позволяющая получить доступ к ФС вне контейнера

20.05.2021 22:04

В инструментарии для запуска изолированных контейнеров runc, применяемом в Docker и Kubernetes, выявлена уязвимость (CVE-2021-30465), позволяющая получить доступ из контейнера к основной файловой системе хост-окружения. Через манипуляции с символическими ссылками можно подготовить на вид безобидную конфигурацию контейнера, которая приведёт к bind-монтированию внешней ФС внутри контейнера. Проблема устранена в обновлении runc 1.0.0-rc95.

Для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь возможность запуска контейнеров с дополнительными точками монтирования в конфигурации (например, проблема воспроизводится в окружениях на базе Kubernetes, в которых пользователи могут запускать свои контейнеры). Из-за наличия временного окна между проверкой и использованием точек монтирования на разделы, совместно используемые с другими контейнерами, атакующий может во время запуска контейнера воспользоваться состоянием гонки и подменить используемый при монтировании в контейнере каталог символической ссылкой на область вне корня ФС контейнера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  3. OpenNews: Docker 1.11 переведён на containerd и runC
  4. OpenNews: Уязвимость в LXC, позволяющая получить доступ к файлам вне контейнера
  5. OpenNews: Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера
  6. OpenNews: Уязвимости в сканерах безопасности образов Docker-контейнеров
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал нах..
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55180-runc
Ключевые слова: runc, docker
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 20/05/2021 [ответить]  
    		• +5 +/
    Я думал, GO защищён от таких ошибок, иначе чем он лучше PHP?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:33, 20/05/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот если бы писали на безопасном Си, а не на этой смузихлебной поделки то уязвимостей бы небыло
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 22:36, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты вероятно прав кстати, проблема достаточно классическая с точки зрения разработки на си.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:35, 20/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Выходит прав был сой коллега, что докер пишут !@$$%&.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в реальный мир, Нео.
     

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