The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимости в сканерах безопасности образов Docker-контейнеров

03.09.2020 08:44

Опубликованы результаты тестирования инструментов для определения неисправленных уязвимостей и выявления проблем с безопасностью в образах изолированных контейнеров Docker. Проверка показала, что в 4 из 6 известных сканеров образов Docker присутствовали критические уязвимости, позволяющие атаковать непосредственно сам сканер и добиться выполнения своего кода в системе, в отдельных случаях (например, при использовании Snyk) с правами root.

Для атаки злоумышленнику достаточно инициировать проверку своего Dockerfile или manifest.json, включающего специально оформленные метаданные, или разместить внутри образа файлы Podfile и gradlew. Прототипы эксплоитов удалось подготовить для систем WhiteSource, Snyk, Fossa и Anchore. Наилучшую безопасность показал пакет Clair, изначально написанный с оглядкой на обеспечение безопасности. Проблем также не выявлено в пакете Trivy. В итоге сделан вывод, что сканеры Docker-контейнеров следует запускать в изолированных окружения или использовать только для проверки собственных образов, а также проявлять осторожность при подключении подобных инструментов к автоматизированным системам непрерывной интеграции.

В FOSSA, Snyk и WhiteSource уязвимость была связана с вызовом внешнего пакетного менеджера для определения зависимостей и позволяла организовать выполнение своего кода через указание команд touch и system в файлах gradlew и Podfile.

В Snyk и WhiteSource дополнительно были найдены уязвимости, связанные с организацией запуска системных команд при разборе Dockerfile (например, в Snyk через Dockefile можно было заменить утилиту /bin/ls, вызываемую сканером, а в WhiteSurce можно было подставить код через аргументы в форме "echo ';touch /tmp/hacked_whitesource_pip;=1.0'").

В Anchore уязвимость была вызвана использованием утилиты skopeo для работы с docker-образами. Эксплуатация сводилась к добавлению в файл manifest.json параметров вида '"os": "$(touch hacked_anchore)"', которые подставляются при вызове skopeo без должного экранирования (вырезались только символы ";&<>", но допускалась конструкция "$()").

Тем же автором проведено исследование эффективности выявления неисправленных уязвимостей сканерами безопасности docker-контейнеров и уровень ложных срабатываний (часть 1, часть 2, часть 3). Ниже показаны результаты тестирования 73 образов, содержащих известные уязвимости, а также дана оценка эффективности определения наличия типовых приложений в образах (nginx, tomcat, haproxy, gunicorn, redis, ruby, node).



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@matuzg/tes...)
  2. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
  3. OpenNews: Релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.30
  4. OpenNews: Проект CoreOS представил Clair, инструмент для оценки уязвимостей в контейнерах
  5. OpenNews: Компания Yahoo представила Gryffin, открытый сканер безопасности для Web-приложений
  6. OpenNews: Треть образов контейнеров в Docker Hub содержит опасные уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53650-docker
Ключевые слова: docker, scanner, container, whitesource, snyk, fossa, anchore, trivy, clair
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 09:25, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    "Уязвимости в сканерах безопасности".
    Смузихлёбы такие смузихлёбы.

    А вообще в последнее время, когда видишь слово "Docker", становится феерично смешно. Если бы не было так грустно.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:54, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Docker не про безопасность. Комментаторы на опеннете пробивают новое дно...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:10, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Docker про опасность?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докер - про решение dependency hell, путем отвязывания методов сборки, доставки и запуска приложения и его окружения от особенностей хост-системы.

    Как и любой инструмент, его можно использовать правильно, а можно отстрелить себе что-нибудь.

    Если приложение в докере запускается от непривилегированного пользователя, в контейнер не смонтировано чувствительных каталогов ФС хоста, и образ регулярно обновляется - в случае уязвимости приложения выход из контейнера малореален, нужна критичная дыра в ядре, позволяющая любому пользователю получить рута.
    А вот рут в контейнере - это практически рут на хосте.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 15:02, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кококо, в ляликсе нету dependency hell, говорили они, в ляликсе есть очень вумные пакетные менеджеры, которые решают все проблемы, говорили они...
     
  • 4.30, sssss (??), 15:54, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    докер это про то, как сделать из линукса win xp.

    чтобы не пришлось линукс осиливать

     
  • 3.8, Аноним (-), 10:35, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Комментаторы на опеннете пробивают новое дно...

    Cамокритично.

    > Docker не про безопасность.

    Software: Docker
    Original author(s): Solomon Hykes
    Developer(s): Docker, Inc.

    https://www.docker.com/

    With Docker, you get an integrated __security__ framework for delivering __safer__ applications and improving policy automation without sacrificing performance. Docker adds an __extra layer of protection___ that travels with your applications in a __secure supply chain__ that traverses any infrastructure and across the application lifecycle.

     
  • 3.9, Аноним (-), 10:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Docker не про безопасность.

    Так-так... Вы у нас девелопер-погроммист? Очень жаль... Лет 15 назад профессией программист можно было гордиться.

     
     
  • 4.21, Аноним (18), 12:52, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лет 15 назад профессией программист можно было гордиться.

    1С:Предприятие был уже тогда.

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:34, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Уязвимости в сканерах безопасности образов...

    Да прочитай хоть заголовок новости. А смех без причины - признак закоренелого опеннетовца.

    Да, докер - это всего лишь система контейнеризации приложений, что по определению будет опаснее любой виртуальной машины.
    Но вот только к чему докер здесь? Вот приходилось мне когда-то blackduck гонять. В виртуалке... Я сканировал образа докера без использования самого докера.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В итоге сделан вывод, что сканеры Docker-контейнеров следует запускать в изолированных окружениях

    запускать сканер докера внутри докера

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:17, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но с начала нужно просканировать докер для запуска сканера докера.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:10, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужен сканер безопасности для сканера
     
     
  • 2.12, Брат Анон (?), 11:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На JavaScript, или ещё лучше Rust!
     

  • 1.7, Gefest (?), 10:16, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Традициям Лаборатории Касперского Верны !!
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:34, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ещё раз показывает, что дыры надо выявлять и чинить, а не оборачивать в 10 слоёв таких же дырявых "контейнеров" "песочниц" и "виртуальных машин".
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:39, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дыры надо выявлять и чинить

    Конечно надо! Даже при увеличении стоимости разработки в несколько раз из-за этого... Хотя... Вот я сейчас нахожусь в такой ситуации, когда просто невозможно перейти на третий питон.

    А ещё у одного из моих заказчиков какой-то начальничек говорил что код надо "сразу писать правильно!". Но он вроде потом понял почему над ним не только поржали, но и цитировали потом.

     
     
  • 3.31, Gefest (?), 16:06, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увеличение ресурсопотребления в несколько раз. Но это же у юзера. Юзер стерпит (в прочем сейчас  могут резко закончится деньги на апгрейды/обломаться закон Мура)...
     
     
  • 4.32, Gefest (?), 16:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PS Достали. Написать что ли аддон для хрома, чтобы как только процесс с вкладкой жиреет до 500 мб, он начинал этот сайт ддосить ??
     
  • 2.20, Аноним (18), 12:34, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Что ещё раз показывает, что дыры надо выявлять и чинить, а не оборачивать в 10 слоёв таких же дырявых "контейнеров" "песочниц" и "виртуальных машин".

    Ага, запускайте все от рута, и будет вам счастье. Если вас ломанут - подайте в суд, почему дыру не выявили и не починили.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 13:58, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пффф. как будто вас не ломанут из под докера или виртуалки...
    это может быть даже проще сделать...
    экосистема какого-нить мелкого контейнера всяко проще исследовать, нежели монструозное ядро, сетевой стэк ос и тп. другой вопрос в том, что в виртуалках проще админить, бэкапить и тп.
     

  • 1.16, анонимко (?), 12:07, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотите нормальной изоляции, берите тот же легковесный Alpine и вращайте на KVM.

    Докер это костыль.

     
     
  • 2.17, Аноним (18), 12:25, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Alpine точно не стоит. Там вместо libc здорового человека вкорячен musl, написанный крайне талантливым разработчиком. Переполнение буфера в функции printf - это надо уметь.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот *все* CVE на musl:
    CVE-2012-2114 (5.0)
    CVE-2015-1817 (7.5)
    CVE-2016-8859 (7.5)
    CVE-2017-15650 (7.5)

    Вот CVE на glibc только за прошлый год:
    CVE-2019-9169 (7.5)
    CVE-2019-1010022 (7.5)
    CVE-2019-1010023 (6.8)
    CVE-2019-1010024 (5.0)
    CVE-2019-1010025 (5.0)

    И кто талантливее?

     

  • 1.19, Michael Shigorin (ok), 12:33, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > изначально написанный с оглядкой на обеспечение безопасности

    Да уж, и впрямь девляпсы -- анализатор непоймичего писать левойногой, не включая голову...

    С дыркером всё стало ясно ещё после тех детских ошибок пятилетней давности в уже набирающем обороты "продукте", вылезшем там, куда не смогли добраться ovz-шники, увы.

     
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:32, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    повторю вопрос тут, а то в оригинальной локации вы отвечать не спешите:

    >>> единственными нормальными контейнерами в плане изоляции были OpenVZ-шные
    >> и чем же OpenVZ-контейнеры безопасней тех, что на базе cgroups?
    > Изоляцией.

    поясните, пожалуйста, раз вы специалист в этом вопросе

     
  • 2.24, Аноним (-), 13:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > С дыркером

    вы, наверное, из тех, кто навального называет анальным или овальным, не так ли?

    > детских ошибок пятилетней давности

    о каких ошибка идет речь, перечислите, пожалуйста

    > "продукте"

    почем в кавычках?

    > вылезшем там, куда не смогли добраться ovz-шники

    и что же это за "там"?

     

  • 1.28, Аноним (28), 15:39, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто бы сомневался.

    Надо больше дырявых контейнеров, контейнеров в контейнерах. И внутри ещё снапошлаков. Вот тогда заживём.

    Сначала наделают ерунды, а потом с ней героически сражаются.

     
  • 1.29, Аноним (28), 15:41, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну пустили вебмакак к серверам, обозвали громким словом девопс, ну чего? Нормально. Нечему теперь таким результатам удивляться.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру