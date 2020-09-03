Уязвимости в сканерах безопасности образов Docker-контейнеров

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|1.1, Онаним (?), 09:25, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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"Уязвимости в сканерах безопасности".
Смузихлёбы такие смузихлёбы.
А вообще в последнее время, когда видишь слово "Docker", становится феерично смешно. Если бы не было так грустно.
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|2.3, Аноним (3), 09:54, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Docker не про безопасность. Комментаторы на опеннете пробивают новое дно...
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|4.18, Аноним (18), 12:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Докер - про решение dependency hell, путем отвязывания методов сборки, доставки и запуска приложения и его окружения от особенностей хост-системы.
Как и любой инструмент, его можно использовать правильно, а можно отстрелить себе что-нибудь.
Если приложение в докере запускается от непривилегированного пользователя, в контейнер не смонтировано чувствительных каталогов ФС хоста, и образ регулярно обновляется - в случае уязвимости приложения выход из контейнера малореален, нужна критичная дыра в ядре, позволяющая любому пользователю получить рута.
А вот рут в контейнере - это практически рут на хосте.
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|5.27, Аноним (27), 15:02, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кококо, в ляликсе нету dependency hell, говорили они, в ляликсе есть очень вумные пакетные менеджеры, которые решают все проблемы, говорили они...
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|4.30, sssss (??), 15:54, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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докер это про то, как сделать из линукса win xp.
чтобы не пришлось линукс осиливать
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|3.8, Аноним (-), 10:35, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Комментаторы на опеннете пробивают новое дно...
Cамокритично.
> Docker не про безопасность.
Software: Docker
Original author(s): Solomon Hykes
Developer(s): Docker, Inc.
https://www.docker.com/
With Docker, you get an integrated __security__ framework for delivering __safer__ applications and improving policy automation without sacrificing performance. Docker adds an __extra layer of protection___ that travels with your applications in a __secure supply chain__ that traverses any infrastructure and across the application lifecycle.
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|3.9, Аноним (-), 10:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Docker не про безопасность.
Так-так... Вы у нас девелопер-погроммист? Очень жаль... Лет 15 назад профессией программист можно было гордиться.
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|4.21, Аноним (18), 12:52, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Лет 15 назад профессией программист можно было гордиться.
1С:Предприятие был уже тогда.
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|2.14, Аноним (14), 11:34, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Уязвимости в сканерах безопасности образов...
Да прочитай хоть заголовок новости. А смех без причины - признак закоренелого опеннетовца.
Да, докер - это всего лишь система контейнеризации приложений, что по определению будет опаснее любой виртуальной машины.
Но вот только к чему докер здесь? Вот приходилось мне когда-то blackduck гонять. В виртуалке... Я сканировал образа докера без использования самого докера.
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|1.2, Аноним (2), 09:33, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В итоге сделан вывод, что сканеры Docker-контейнеров следует запускать в изолированных окружениях
запускать сканер докера внутри докера
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|2.22, Аноним (22), 13:17, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но с начала нужно просканировать докер для запуска сканера докера.
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|1.13, Аноним (13), 11:34, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что ещё раз показывает, что дыры надо выявлять и чинить, а не оборачивать в 10 слоёв таких же дырявых "контейнеров" "песочниц" и "виртуальных машин".
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|2.15, Аноним (14), 11:39, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дыры надо выявлять и чинить
Конечно надо! Даже при увеличении стоимости разработки в несколько раз из-за этого... Хотя... Вот я сейчас нахожусь в такой ситуации, когда просто невозможно перейти на третий питон.
А ещё у одного из моих заказчиков какой-то начальничек говорил что код надо "сразу писать правильно!". Но он вроде потом понял почему над ним не только поржали, но и цитировали потом.
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|3.31, Gefest (?), 16:06, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увеличение ресурсопотребления в несколько раз. Но это же у юзера. Юзер стерпит (в прочем сейчас могут резко закончится деньги на апгрейды/обломаться закон Мура)...
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|4.32, Gefest (?), 16:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PS Достали. Написать что ли аддон для хрома, чтобы как только процесс с вкладкой жиреет до 500 мб, он начинал этот сайт ддосить ??
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|2.20, Аноним (18), 12:34, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что ещё раз показывает, что дыры надо выявлять и чинить, а не оборачивать в 10 слоёв таких же дырявых "контейнеров" "песочниц" и "виртуальных машин".
Ага, запускайте все от рута, и будет вам счастье. Если вас ломанут - подайте в суд, почему дыру не выявили и не починили.
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|3.25, Аноним (-), 13:58, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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пффф. как будто вас не ломанут из под докера или виртуалки...
это может быть даже проще сделать...
экосистема какого-нить мелкого контейнера всяко проще исследовать, нежели монструозное ядро, сетевой стэк ос и тп. другой вопрос в том, что в виртуалках проще админить, бэкапить и тп.
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|1.16, анонимко (?), 12:07, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотите нормальной изоляции, берите тот же легковесный Alpine и вращайте на KVM.
Докер это костыль.
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|2.17, Аноним (18), 12:25, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Alpine точно не стоит. Там вместо libc здорового человека вкорячен musl, написанный крайне талантливым разработчиком. Переполнение буфера в функции printf - это надо уметь.
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|3.26, Аноним (26), 14:00, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот *все* CVE на musl:
CVE-2012-2114 (5.0)
CVE-2015-1817 (7.5)
CVE-2016-8859 (7.5)
CVE-2017-15650 (7.5)
Вот CVE на glibc только за прошлый год:
CVE-2019-9169 (7.5)
CVE-2019-1010022 (7.5)
CVE-2019-1010023 (6.8)
CVE-2019-1010024 (5.0)
CVE-2019-1010025 (5.0)
И кто талантливее?
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|1.19, Michael Shigorin (ok), 12:33, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> изначально написанный с оглядкой на обеспечение безопасности
Да уж, и впрямь девляпсы -- анализатор непоймичего писать левойногой, не включая голову...
С дыркером всё стало ясно ещё после тех детских ошибок пятилетней давности в уже набирающем обороты "продукте", вылезшем там, куда не смогли добраться ovz-шники, увы.
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|2.23, Аноним (-), 13:32, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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повторю вопрос тут, а то в оригинальной локации вы отвечать не спешите:
>>> единственными нормальными контейнерами в плане изоляции были OpenVZ-шные
>> и чем же OpenVZ-контейнеры безопасней тех, что на базе cgroups?
> Изоляцией.
поясните, пожалуйста, раз вы специалист в этом вопросе
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|2.24, Аноним (-), 13:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> С дыркером
вы, наверное, из тех, кто навального называет анальным или овальным, не так ли?
> детских ошибок пятилетней давности
о каких ошибка идет речь, перечислите, пожалуйста
> "продукте"
почем в кавычках?
> вылезшем там, куда не смогли добраться ovz-шники
и что же это за "там"?
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|1.28, Аноним (28), 15:39, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто бы сомневался.
Надо больше дырявых контейнеров, контейнеров в контейнерах. И внутри ещё снапошлаков. Вот тогда заживём.
Сначала наделают ерунды, а потом с ней героически сражаются.
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|1.29, Аноним (28), 15:41, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну пустили вебмакак к серверам, обозвали громким словом девопс, ну чего? Нормально. Нечему теперь таким результатам удивляться.
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