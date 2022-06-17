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Компания Grafana открыла код системы реагирования на инциденты OnCall

17.06.2022 09:36

Компания Grafana Labs, развивающая платформу визуализации данных Grafana и систему мониторинга Prometheus, объявила об открытии исходных текстов системы реагирования на инциденты OnCall, предназначенной для обеспечения совместной работы команд по устранению и разбору инцидентов. OnCall ранее поставлялся в форме проприетарного продукта и был приобретён Grafana в процессе поглощения компании Amixr Inc. в прошлом году. Код проекта написан на языке Python и открыт под лицензией AGPLv3.

Система позволяет собирать информацию об аномалиях и событиях из различных систем мониторинга, после чего автоматически группировать данные, направлять уведомления ответственным группам и отслеживать состояние решения проблем. Поддерживается интеграция с системами мониторинга Grafana, Prometheus, AlertManager и Zabbix. Из полученной от систем мониторинга информации отфильтровываются второстепенные и малозначительные события, агрегируются дубликаты и исключаются проблемы, которые могут быть решены без участия человека.

Очищенные от лишнего информационного шума значительные события поступают в подсистему отправки оповещений, которая выделяет сотрудников, ответственных за решения выявленных категорий проблем, и отправляет уведомления с учётом графика их работы и степени занятости (оцениваются данные из календаря-планировщика). Поддерживается ротация привязки инцидентов между разными сотрудниками и эскалация особо важных или оставшихся без решения проблем другим участникам команды или работникам более высоких ступеней.

В зависимости от степени важности инцидента уведомления могут отправляться через телефонные звонки, SMS, электронную почту, создание событий в календаре-планировщике, мессенджеры Slack и Telegram. При этом в Slack могут автоматически создаваться каналы для обсуждения вопросов, связанных с решением инцидента, к которым автоматически подключаются как отдельные сотрудники, так и целые команды.

Система предоставляет гибкие возможности расширения и настройки (например, под свои предпочтения можно настроить группировку и маршрутизацию событий, определить правила и каналы доставки уведомлений). Для интеграции с внешними системами предоставляется API и поддержка Terraform. Управление работой осуществляется через web-интерфейс.



  1. Главная ссылка к новости (https://grafana.com/blog/2022/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Grafana, позволяющие получить доступ к файлам в системе
  3. OpenNews: Открыт код VictoriaMetrics, СУБД для временных рядов, совместимой с Prometheus
  4. OpenNews: Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями
  5. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.0 LTS
  6. OpenNews: Grafana меняет лицензию с Apache 2.0 на AGPLv3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57368-oncall
Ключевые слова: oncall, grafana, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, васёк (?), 10:28, 17/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    так что там открывать было, если код на скриптовом интерпретируемом питоне написан ?

    или они обфускацией занимались до этого?

     
     
  • 2.3, Замир Закиев (?), 10:34, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    код на питоне можно завернуть в разные исполняемые бинарные форматы (не говоря уж про .pyc).
    ну а если в нем есть критичные вставки на других языках (с/с++/...), то текст самого скрипта и вовсе дело второстепенное.
     
     
  • 3.5, Самый Лучший Гусь (?), 10:41, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как правило в таких случаях текст на скриптовом языке имеет большее значение для бизниса. На сях и плюсах в современных проектах пишут только всякие перекладывалки байтов, да и то индусы на аутсорсе, так что когда оно ломается — переписывают заново, нарабатывая мощную базу диаграмм и псевдокода. Во всяком случае такой мой опыт.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:37, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    open source не равен free software, то что ты видишь исходный код не обязательно означает что у тебя есть права его модифицировать и распространять.
     
     
  • 3.8, Самый Лучший Гусь (?), 11:43, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто мне запретит?
     
     
  • 4.10, EULA (?), 13:14, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто мне запретит?

    Считаешь, что за нарушение EULA ничего не будет?

     
     
  • 5.12, Неуловимый Джо (?), 14:11, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да
     
  • 5.14, Самый Лучший Гусь (?), 14:12, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и будет, но в жизни всегда присутствует риск.
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:25, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очередной пионер с промытыми мозгами Free Software - это идеологическая прогр... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:12, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    RMS, залогинься
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:24, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты можешь перечитать и пошутить так, как будто понял смысл написанного?
     
  • 4.17, Канат (?), 14:26, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Очередной пионер с промытыми мозгами...

    Жесть, бро, ты видел какого размера твоё сообщение?

     

  • 1.15, пох. (?), 14:21, 17/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "когда ваша система мониторинга собирает миллиарды никому ненужных метрик и выдает сотни никому ненужных алармов в которых вы давно уже запутались - самое время поставить нашу новую прекрасную систему фильтрующую эти метрики и алармы и (ДАДАМ!) получить еще миллионстотыщ ненужного ненужно информационного шума"

    Ну не настраивать же, действительно, мониторинг так чтоб он - работал, а не собирал терабайты мусорных данных.

    Давайте еще сотню метрик сегодня запилим, а то к вечеру отчет заполнять.

     
     
  • 2.18, вуа (?), 14:48, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xoxол ты почему еще не в окопе?
     

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