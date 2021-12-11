Уязвимости в Grafana, позволяющие получить доступ к файлам в системе

|
|1.2, Аноним (2), 12:13, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Как хорошо, что почти всё запущено в докере в наши дни. (если конечно, человек не делал -v /:/)
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 12:16, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> если конечно, человек не делал -v /:/
Этот случай обрабатывается SELinux. Если, конечно, девопс не является "не таким как все" и не отключал SELinux. А таких тут много.
|
|1.4, Онаним (?), 12:18, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Пожал плечами.
Странно ждать от хипстерских поделок чего-то иного.
Не первая дыра, и не последняя.
|
|
|
|2.12, пох. (?), 13:43, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
блин, а мне она когда-то нравилась... ну до впендюривания хромонога внутрь, конечно.
|
|1.6, Аноним (6), 13:00, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> использование символов ".." для доступа к нижележащим каталогам.
Я всегда считал, что это «верхлежащие» каталоги, мы же поднимаемся вверх, выходим из каталога.
|
|
|
|2.8, Аноним (3), 13:31, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В таком случае предлагаю тебе взобраться "вверх" на дерево до самого... корня ("/", root).
|
|
|
|3.18, Урри (ok), 15:10, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У вас корень ФС внизу? О_О
А ls "." тоже снизу вверх показывает?
А tree что выводит? Вот такое?
┌── 80alsa -> ../scripts.d/alsa
┌── suspend.d
│ ┌── alsa
├── scripts.d
│ ┌── 20alsa -> ../scripts.d/alsa
├── resume.d
├── event.d
.
А как вы этого добились?
|
|1.7, Корец (?), 13:09, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>/public/plugins/prometheus/../../../../../../../../etc/passwd
Интересно, а есть ли какой-нибудь справочник типовых ошибок?
Просто подобные уязвимости встречаются довольно часто. Было бы неплохо, если бы был некий справочник, по которому потом можно будет сделать набор тестов, чтоб не допускать "детских" ошибок.
|
|
|
|2.9, мое правило (?), 13:37, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не поможет. Обычно такие баги появляются "о, я тут придумал штуку, щас быстренько прилеплю", и даже тестов нормальных не пишут.
|
|
|
|3.10, Онаним (?), 13:41, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
И никакие поперечные юнит-тесты их не спасли...
Даже если у тебя тестами покрыто 100% кода, от misuse этого кода тесты не спасают.
|
|
|
|4.17, Аноним (14), 14:25, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Значит ты еще и покрытие кода тестами неправильно посчитал. Это вон из профессии я считаю.
|
|1.11, пох. (?), 13:42, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
полез проверить - филенотфоунд. Что за херня? А-а-а-а, это ж только в моднявой 8.0 додумались, я снова ср-ный неудачник.
В общем-то все понятно было ровно с момента, когда они притащили в графану (в общем-то копеечный код умеющий ровно рисовать картинки и более ничего) - целиком хромонога потому что ниасиляторы.
Похоже, попутно еще много чего нужного и полезного притащили, вот, к примеру, нескучный обработчик ../ в путях. Интересно, куда девали предыдущих разработчиков.
|
|1.20, Аноним (20), 16:00, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Декада хипстоты потихоньку уходит в небытие. Интересно, кто же их заменит...
|
|
|
|2.24, Аноним (22), 16:24, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Они не уходят, а подростают из ВАЙТИШНИКОВ в ой б$% ну вас нах% пойду лучше дизайном заниматься.
Или ну ок пойду получать профильное образование раз говнолепно делаю все.
Вот и подрастает очередное поколение которое будет на навне с нами обнулять заслуги молдоых.
Кастуйте новое название для них. Что там сейчас Манкрафтеры?
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 16:38, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Кастуйте новое название для них. Что там сейчас Манкрафтеры?
чем "пориджы" не устраивает?
|