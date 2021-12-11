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Уязвимости в Grafana, позволяющие получить доступ к файлам в системе

11.12.2021 11:52

В открытой платформе визуализации данных Grafana выявлена уязвимость (CVE-2021-43798), позволяющая выйти за пределы базового каталога и получить доступ к произвольным файлам в локальной файловой системе сервера, насколько это позволяют права доступа пользователя, под которым выполняется Grafana. Проблема вызвана некорректной работой обработчика пути "/public/plugins/<plugin-id>/", в котором допускалось использование символов ".." для доступа к нижележащим каталогам.

Уязвимость может быть эксплуатирована через обращение к URL типовых предустановленных плагинов, таких как "/public/plugins/graph/", "/public/plugins/mysql/" и "/public/plugins/prometheus/" (всего предустановлено около 40 плагинов). Например, для доступа к файлу /etc/passwd можно было отправить запрос "/public/plugins/prometheus/../../../../../../../../etc/passwd". Для выявления следов эксплутации рекомендуется проверить наличие маски "..%2f" в логах http-сервера.

Проблема проявлялась начиная с версии 8.0.0-beta1 и устранена в выпусках Grafana 8.3.1, 8.2.7, 8.1.8 и 8.0.7, но следом были выявлены ещё две похожие уязвимости (CVE-2021-43813, CVE-2021-43815) которые проявлялись начиная с версий Grafana 5.0.0 и Grafana 8.0.0-beta3, и позволяли аутентифицированному пользователю Grafana получить доступ к произвольным файлам в системе, имеющим расширения ".md" и ".csv" (с именами файлов только в нижнем или только в верхнем регистре), через манипуляцию с символами ".." в путях "/api/plugins/.*/markdown/.*" и "/api/ds/query". Для устранения данных уязвимостей сформированы обновления Grafana 8.3.2 и 7.5.12.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Grafana меняет лицензию с Apache 2.0 на AGPLv3
  3. OpenNews: Опасные уязвимости в Grafana
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OMI-агенте, навязываемом в Linux-окружениях Microsoft Azure
  5. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Apache 2.4.49, позволяющая получить файлы вне корня сайта
  6. OpenNews: Ещё одна уязвимость в Apache httpd, позволяющая обратиться за пределы корневого каталога сайта
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56329-grafana
Ключевые слова: grafana
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:13, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как хорошо, что почти всё запущено в докере в наши дни. (если конечно, человек не делал -v /:/)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:16, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > если конечно, человек не делал -v /:/

    Этот случай обрабатывается SELinux. Если, конечно, девопс не является "не таким как все" и не отключал SELinux. А таких тут много.

     
     
  • 3.5, Роман (??), 12:51, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они ж selinux apparmor боятся как огня :-)))
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:50, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    selinux и apparmor несовместимы. Либо одно, либо второе.
     

  • 1.4, Онаним (?), 12:18, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Пожал плечами.
    Странно ждать от хипстерских поделок чего-то иного.
    Не первая дыра, и не последняя.
     
     
  • 2.12, пох. (?), 13:43, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блин, а мне она когда-то нравилась... ну до впендюривания хромонога внутрь, конечно.

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:00, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > использование символов ".." для доступа к нижележащим каталогам.

    Я всегда считал, что это «верхлежащие» каталоги, мы же поднимаемся вверх, выходим из каталога.

     
     
  • 2.8, Аноним (3), 13:31, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В таком случае предлагаю тебе взобраться "вверх" на дерево до самого... корня ("/", root).
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:22, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто.  
     
  • 3.18, Урри (ok), 15:10, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас корень ФС внизу? О_О
    А ls "." тоже снизу вверх показывает?

    А tree что выводит? Вот такое?

        ┌── 80alsa -> ../scripts.d/alsa
    ┌── suspend.d
    │   ┌── alsa
    ├── scripts.d
    │   ┌── 20alsa -> ../scripts.d/alsa
    ├── resume.d
    ├── event.d
    .

    А как вы этого добились?

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:20, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Планшет переверни =)
     

  • 1.7, Корец (?), 13:09, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >/public/plugins/prometheus/../../../../../../../../etc/passwd

    Интересно, а есть ли какой-нибудь справочник типовых ошибок?
    Просто подобные уязвимости встречаются довольно часто. Было бы неплохо, если бы был некий справочник, по которому потом можно будет сделать набор тестов, чтоб не допускать "детских" ошибок.

     
     
  • 2.9, мое правило (?), 13:37, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поможет. Обычно такие баги появляются "о, я тут придумал штуку, щас быстренько прилеплю", и даже тестов нормальных не пишут.
     
     
  • 3.10, Онаним (?), 13:41, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И никакие поперечные юнит-тесты их не спасли...
    Даже если у тебя тестами покрыто 100% кода, от misuse этого кода тесты не спасают.
     
     
  • 4.17, Аноним (14), 14:25, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ты еще и покрытие кода тестами неправильно посчитал. Это вон из профессии я считаю.  
     
  • 2.15, macfaq (?), 14:22, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OWASP Top 10.
     

  • 1.11, пох. (?), 13:42, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    полез проверить - филенотфоунд. Что за херня? А-а-а-а, это ж только в моднявой 8.0 додумались, я снова ср-ный неудачник.

    В общем-то все понятно было ровно с момента, когда они притащили в графану (в общем-то копеечный код умеющий ровно рисовать картинки и более ничего) - целиком хромонога потому что ниасиляторы.

    Похоже, попутно еще много чего нужного и полезного притащили, вот, к примеру, нескучный обработчик ../ в путях. Интересно, куда девали предыдущих разработчиков.

     
     
  • 2.13, Aa (?), 14:08, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое - хромоног?
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 14:24, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данном контексте безголовый хром.  
     

  • 1.20, Аноним (20), 16:00, 11/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Декада хипстоты потихоньку уходит в небытие. Интересно, кто же их заменит...
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 16:24, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они не уходят, а подростают из ВАЙТИШНИКОВ в ой б$% ну вас нах% пойду лучше дизайном заниматься.
    Или ну ок пойду получать профильное образование раз говнолепно делаю все.

    Вот и подрастает очередное поколение которое будет на навне с нами обнулять заслуги молдоых.


    Кастуйте новое название для них. Что там сейчас Манкрафтеры?

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 16:38, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кастуйте новое название для них. Что там сейчас Манкрафтеры?

    чем "пориджы" не устраивает?

     

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