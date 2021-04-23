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Grafana меняет лицензию с Apache 2.0 на AGPLv3

23.04.2021 10:28

Разработчики платформы визуализации данных Grafana, объявили о переходе на лицензию AGPLv3, вместо ранее применяемой лицензии Apache 2.0. Аналогичное изменение лицензии произведено для системы агрегирования логов Loki и распределённого бэкенда трассировки Tempo. Плагины, агенты и некоторые библиотеки продолжат поставляться под лицензией Apache 2.0.

Интересно, что отдельные пользователи отмечают, что одной из причин успеха проекта Grafana, на начальном этапе пытавшемся оптимизировать интерфейс уже существовавшего продукта Kibana для визуализации меняющихся во времени данных и уйти от привязки к хранилищу Elasticsearch, был выбор более разрешительной лицензии на код. Со временем разработчиками Grafana была образована компания Grafana Labs, которая начала продвижение коммерческих продуктов, таких как облачная система Grafana Cloud и коммерческое решение Grafana Enterprise Stack.

Решение о смене лицензии было принято чтобы удержаться на плаву и выдержать конкуренцию с поставщиками, не принимающими участие в разработке, но использующими модифицированные варианты Grafana в своих продуктах. В отличие от кардинальных мер, предпринятых такими проектами, как ElasticSearch, Redis, MongoDB, Timescale и Cockroach, перешедших на лицензию, не являющуюся открытой, Grafana Labs попыталась принять решение, балансирующее между интересами сообщества и бизнеса. Переход на AGPLv3, по мнению Grafana Labs, является оптимальным решением: с одной стороны AGPLv3 соответствует критериям свободных и открытых лицензий, а с другой - не позволяет паразитировать на открытых проектах.

На тех, кто использует в своих сервисах немодифицированные варианты Grafana или публикует код изменений (например, Red Hat Openshift и Cloud Foundry), смена лицензии никак не отразится. Изменение также не повлияет на компанию Amazon, предоставляющую облачный продукт Amazon Managed Service for Grafana (AMG), так как данная компания является стратегическим партнёром в разработке и предоставляет проекту многие сервисы. Компании с корпоративной политикой, запрещающей использование лицензии AGPL, могут продолжить использовать старые выпуски под лицензией Apache, для которых планируется продолжить публикацию обновлений с исправлением уязвимостей. Другим выходом является использование проприетарной Enterprise-редакции Grafana, которая может применяться бесплатно, если через покупку ключа не активированы дополнительные платные функции.

Напомним, что особенностью лицензии AGPLv3 является введение дополнительных ограничений для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов при обеспечении работы сервиса, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Лицензия AGPLv3 совместима только с GPLv3, что приводит к лицензионному конфликту с приложениями, поставляемыми под лицензией GPLv2. Например, поставка библиотеки под AGPLv3 требует от всех использующих данную библиотеку приложений распространения кода под лицензией AGPLv3 или GPLv3, поэтому некоторые библиотеки Grafana оставлены под лицензией Apache 2.0.

Кроме изменения лицензии проект Grafana переведён на новое соглашение с разработчиками (CLA), определяющее передачу имущественных прав на код, что позволяет компании Grafana Labs менять лицензию без согласования со всеми участниками разработки. Вместо старого соглашения на базе Harmony Contributor Agreement введено соглашение, основанное на документе, которые подписывают участники Фонда Apache. Указано, что данное соглашение более понятно и привычно разработчикам.

  1. Главная ссылка к новости (https://grafana.com/blog/2021/...)
  2. OpenNews: Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT
  3. OpenNews: Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL
  4. OpenNews: Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora
  5. OpenNews: Более 60 компаний изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  6. OpenNews: Основатель Void Linux поменял лицензию на своё ответвление XBPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55015-rafana
Ключевые слова: rafana, agpl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну и правильно. Задолбали паразиты. Не можешь принести пользу сообществу - не достоин зарабатывать на продукте.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:56, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пользы нет, то за что же им платят? 🤣
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:03, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если пользы нет, то за что же им платят?

    Чукче не помешало бы стать ещё и читателем. Написал же - сообществу!
    А платят не за помощь сообществу, а за услуги. Оказывать услуги на продукте, в котором ты улучшил 2-3% и говорить "бе-бе-бе, мы лучше, идите к нам" как минимум не честно.

     
     
  • 4.8, Аноним (3), 11:06, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Сам чукча. Что такое сообщество? Какая помощь требуется? Помощь одному человеку - это помощь сообществу? Как насчёт заплатить за "помочь"?
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 11:35, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что такое сообщество?

    Те кто разрабатывают продукт и используют. Слышал про таких? Это не те, кто только берёт открытое как бесплатное, но и что-то отдаёт (время, силы - как раз то, что тратят разработчики на этот продукт).

    > Какая помощь требуется?

    Блин, так если ты ничего не меняешь в коде, то пофиг не лицензию. Просто коммерческое использование не запрещено. А вот если есть что улучшить, то поделись с теми, у кого взял продукт. Да и вообще со всеми.

    > Помощь одному человеку - это помощь сообществу?

    Если этим продуктом пользуются, то да. Или проблемы с причинно следственными связями?

    > Как насчёт заплатить за "помочь"?

    Как насчёт заплатить за продукт авторам? Делаешь бизнес на продукте - делись либо наработками, либо процентом. Это называется бизнес и рыночные отношения. Потребл*дство ни в одном обществе не приветствуется.

     
     
  • 6.32, пох. (?), 13:02, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Те кто разрабатывают продукт и используют. Слышал про таких?

    слышали, слышали. А нахер они нам нужны, пользующие эти?

    > Это не те, кто только берёт открытое как бесплатное, но и что-то отдаёт

    хочу отдаю, не хочу - не отдаю. Если кого-то это не устравивало - нехрен было и вести бесплатную разработку (не "открытую", твой код никому нахер не нужен на него любоваться).

    > А вот если есть что улучшить, то поделись с теми, у кого взял продукт. Да и вообще со всеми.

    а не перебьешься? А я вот думаю - с такими замашками иди в подвортне у проходящей малышни требуй "делиться" мелочью.
    Взрослые могут и с ноги в ответ.

    >> Помощь одному человеку - это помощь сообществу?
    > Если этим продуктом пользуются, то да.

    ну вот мы своему клиенту и помогли. А твоему клиенту и тебе помогать не хотим (банально не наш это бизнес, мы за деньги работаем), и что тебя не устраивает, собственно?

    > Как насчёт заплатить за продукт авторам?

    как только авторы начнут свой продукт продвигать как платный - так и будем подумать. Платить или взять похуже, но халявный. Потому что то что они сейчас сделали - это приучили всех пользоваться своим "похуже", на халяву, а потом внезапно изменили правила игры в процессе игры.

    Потом нечего обижаться, что появляются форки старых версий с прежней лицензией - может и похуже (хотя это вряд ли), затобесплатные.

    Если эта идея тебе не нравится - думать надо было в тот день, когда ты первый раз выложил свой код на всеобщее растерзание. Никто не мешал с самого начала держать его закрытым. Никакие "паразиты" тебе не угрожали бы. Правда, что-то мне подсказывает, что и денег никто платить тоже не стал бы. Просто обошлись бы без твоего кода. Мир не рухнет и без графаны.

     
     
  • 7.34, Аноним (1), 13:09, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот именно из-за таких кретинов сообщество СПО и теряет мотивацию писать открытое ПО.
     
     
  • 8.36, би браза вотчинг ю (?), 13:14, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    СПО и появилось как противовес таким проприетарщикам Волков бояться в лес не хо... текст свёрнут, показать
     
  • 8.37, пох. (?), 13:24, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    открытое по мнению жырненьких жы юристов FSF Ну и пусть теряет - меньше бу... текст свёрнут, показать
     
  • 7.35, би браза вотчинг ю (?), 13:12, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > что они сейчас сделали - это приучили всех пользоваться своим "похуже",
    > на халяву, а потом внезапно изменили правила игры в процессе игры.
    > Потом нечего обижаться, что появляются форки старых версий с прежней лицензией -
    > может и похуже (хотя это вряд ли), затобесплатные.
    > Если эта идея тебе не нравится - думать надо было в тот
    > день, когда ты первый раз выложил свой код на всеобщее растерзание.
    > Никто не мешал с самого начала держать его закрытым. Никакие "паразиты"
    > тебе не угрожали бы. Правда, что-то мне подсказывает, что и денег
    > никто платить тоже не стал бы. Просто обошлись бы без твоего
    > кода. Мир не рухнет и без графаны.

    Какой грозный куколд, защищающий cuck license. Так мило.))

     

  • 1.2, Аноним (3), 10:55, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сами они паразиты.
     
  • 1.4, InuYasha (??), 11:02, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Графаня настолько хипстремистская что работает только в самых мэйнстримовых браузерах. Всякие конкверы её не могут, увы (
     
     
  • 2.7, ryoken (ok), 11:05, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А NetSurf?
     
  • 2.30, пох. (?), 12:53, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это еще цветочки. Ягодки - что в версии 7 в нее в саму засосало хромонога ЦЕЛИКОМ. И ни за что не догадаешься, почему!

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:02, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как они смогли поменять лицензию на код, ведь Grafana  форк  Kibana? Или они весь старый код переписали?
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:09, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Решение о смене лицензии было принято чтобы удержаться на плаву и выдержать конкуренцию с поставщиками, не принимающими участие в разработке, но использующими модифицированные варианты Grafana в своих продуктах

    Пермессивщина наносит ответный удар!

     
  • 1.10, Anonim (??), 11:12, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем принципиальное отличие AGPLv3 от SSPL?

    Они обе требуют публиковать исходники сторонних компонентов сервиса, даже если оно "... не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса".

    Только первую называют свободной, а другую нет?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:38, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ты не понимаешь "Это другое!" "Это сам FSF написал".. (который к слову требует передачи всех прав на код им).
     
  • 2.23, би браза вотчинг ю (?), 12:22, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос к OSI объявляю открытым. Впрочем, после прелюдной экспроприации у Реймонда и попытки сделать то же с Столлманом, будущее GPL лицензий в рекомендациях OSI под вопросом.
     
  • 2.28, пох. (?), 12:47, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В чем принципиальное отличие AGPLv3 от SSPL?

    В том что не предъявляет требований на _чужой_ код.

    > Они обе требуют публиковать исходники сторонних компонентов сервиса

    прекращай долбиться в глаза и учись читать.

    Нет, agpl ничего такого не требует. Она не позволяет делать любимую фишку гугля - что-то в _твоем_ коде попатчить для себя, любимого, но патчи никому не показывать, потому что "а мы не распространяем этот код дальше" (обычная gpl такое позволяет).

    > Только первую называют свободной, а другую нет?

    потому что ты совершенно свободен использовать agpl код, пока его не модифицируешь.
    В том числе внутри своей инфраструктуры, предоставляя какие-то его части "as a service".

    Ограничение глупое (поскольку борцунам за все хорошее на самом деле даром не нужны чужие патчи для интеграции с чужими закрытыми частями сервиса) но хотя бы не явно вредительское, поскольку вполне выполнимо.

     

  • 1.11, acroobat (??), 11:19, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И зачем этот зоопарк лицензий?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:37, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что каждому копирасту хочется покопирастничать.
     
     
  • 3.19, acroobat (ok), 12:01, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лицензий GPL и BSD недостаточно разве.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:50, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ну и пусть катятся. С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS и не париться, чем играться с их лицензиями.
     
     
  • 2.17, Анестезиолог (?), 11:59, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сколько денег ты им заплатил и патчей прислал? Чтоб им было, о чём переживать.
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 12:13, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если код делают открытым для того чтобы получать деньги и им бесплатно чинили их баги, то мне даром такой опен сорс не нужен.
     
     
  • 4.38, пох. (?), 13:27, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если код делают открытым для того чтобы получать деньги и им бесплатно
    > чинили их баги, то мне даром такой опен сорс не нужен.

    Ну вот и еще один позврослел.

    Он именно что никому и никогда ТАКОЙ не был никому нужен.

     
  • 2.18, InuYasha (??), 11:59, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И изучать к каждому продукту свой EULA? И потерять лицензию на продукт по малейшему нарушению. Напишут тебе туда "warranty void if moved to different directory" или "if username contains ass" - и всё.
     
  • 2.20, fske (?), 12:13, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS

    а ты мастер по заглатыванию.

     
     
  • 3.22, Аноним (15), 12:15, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Заглотнули те, кто уже подсел на графану, и те, кому теперь в связи со сменой лицензии придётся срочно искать альтернативу и переписывать код. Вот им я сочувствую.
     
     
  • 4.25, fske (?), 12:37, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    о, да, мастер по заглатыванию учит нас, что приприетарная какаха за деньги это благо по сравнению с открытой лицензии. как мило.
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:44, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS и не париться

    У MS нет аналогов графаны. Можете впадать в отчаяние.

     
  • 2.29, пох. (?), 12:50, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну и пусть катятся. С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS

    если бы у MS были подобные продукты - оно бы так было. Но, увы, нету.

     

  • 1.27, Аноним (-), 12:45, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >AGPLv3 соответствует критериям свободных и открытых лицензий, а с другой - не позволяет паразитировать на открытых проектах.

    БЗДуны пермиссивщики это вам урок.

    Соратники! Да здравствует Великий Столлман! Да здравствует копилефт! Да здравствует GNU!

     
     
  • 2.31, Аноним (-), 12:59, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>AGPLv3 соответствует критериям свободных и открытых лицензий, а с другой - не позволяет паразитировать на открытых проектах.
    > БЗДуны пермиссивщики это вам урок.

    Любители поучать уже перевели Пингвинчика c GPLv2?
    Или как обычно: "Вы не понимаете! Это другое!"

     

  • 1.33, PnD (??), 13:08, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле, AGPLv3 — очень хорошая лицензия для некрупных продуктов.
    "Или открывай своё, или договаривайся с нами о перелицензировании (денег плати)".

    С моей т.з. патенты должны работать именно так (а не как в США).
    "Или публикуешь всю документацию на использующее патент изделие, или башляешь владельцам патента."

     
     
  • 2.39, Celcion (ok), 13:50, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "Или открывай своё, или договаривайся с нами о перелицензировании (денег плати)".

    Либо форкается предыдущая версия со старой лицензией и используется дальше с самостоятельным дальнейшим развитием. Что, полагаю, большинство тех, с кого рассчитывали стрясти бабла, и сделает.

     
     
  • 3.42, Grand Programmer Deni (?), 14:17, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И добавляются деньгозатраты на обучение кодеров, потому что проблемы на stackoverflow не получится решить
     

  • 1.40, Zenitur (ok), 13:50, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SJW не сагрятся на то, что какой-то проект выбрал лицензию GPL в 2021 году? Да ещё и ветку master наверняка использует
     
  • 1.41, Имя (?), 14:11, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никому не нравятся cuck-лицензии?
     

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