Grafana меняет лицензию с Apache 2.0 на AGPLv3

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|1.1, Аноним (1), 10:53, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну и правильно. Задолбали паразиты. Не можешь принести пользу сообществу - не достоин зарабатывать на продукте.
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|3.6, Аноним (1), 11:03, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если пользы нет, то за что же им платят?
Чукче не помешало бы стать ещё и читателем. Написал же - сообществу!
А платят не за помощь сообществу, а за услуги. Оказывать услуги на продукте, в котором ты улучшил 2-3% и говорить "бе-бе-бе, мы лучше, идите к нам" как минимум не честно.
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|4.8, Аноним (3), 11:06, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Сам чукча. Что такое сообщество? Какая помощь требуется? Помощь одному человеку - это помощь сообществу? Как насчёт заплатить за "помочь"?
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|5.12, Аноним (1), 11:35, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Что такое сообщество?
Те кто разрабатывают продукт и используют. Слышал про таких? Это не те, кто только берёт открытое как бесплатное, но и что-то отдаёт (время, силы - как раз то, что тратят разработчики на этот продукт).
> Какая помощь требуется?
Блин, так если ты ничего не меняешь в коде, то пофиг не лицензию. Просто коммерческое использование не запрещено. А вот если есть что улучшить, то поделись с теми, у кого взял продукт. Да и вообще со всеми.
> Помощь одному человеку - это помощь сообществу?
Если этим продуктом пользуются, то да. Или проблемы с причинно следственными связями?
> Как насчёт заплатить за "помочь"?
Как насчёт заплатить за продукт авторам? Делаешь бизнес на продукте - делись либо наработками, либо процентом. Это называется бизнес и рыночные отношения. Потребл*дство ни в одном обществе не приветствуется.
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|6.32, пох. (?), 13:02, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Те кто разрабатывают продукт и используют. Слышал про таких?
слышали, слышали. А нахер они нам нужны, пользующие эти?
> Это не те, кто только берёт открытое как бесплатное, но и что-то отдаёт
хочу отдаю, не хочу - не отдаю. Если кого-то это не устравивало - нехрен было и вести бесплатную разработку (не "открытую", твой код никому нахер не нужен на него любоваться).
> А вот если есть что улучшить, то поделись с теми, у кого взял продукт. Да и вообще со всеми.
а не перебьешься? А я вот думаю - с такими замашками иди в подвортне у проходящей малышни требуй "делиться" мелочью.
Взрослые могут и с ноги в ответ.
>> Помощь одному человеку - это помощь сообществу?
> Если этим продуктом пользуются, то да.
ну вот мы своему клиенту и помогли. А твоему клиенту и тебе помогать не хотим (банально не наш это бизнес, мы за деньги работаем), и что тебя не устраивает, собственно?
> Как насчёт заплатить за продукт авторам?
как только авторы начнут свой продукт продвигать как платный - так и будем подумать. Платить или взять похуже, но халявный. Потому что то что они сейчас сделали - это приучили всех пользоваться своим "похуже", на халяву, а потом внезапно изменили правила игры в процессе игры.
Потом нечего обижаться, что появляются форки старых версий с прежней лицензией - может и похуже (хотя это вряд ли), затобесплатные.
Если эта идея тебе не нравится - думать надо было в тот день, когда ты первый раз выложил свой код на всеобщее растерзание. Никто не мешал с самого начала держать его закрытым. Никакие "паразиты" тебе не угрожали бы. Правда, что-то мне подсказывает, что и денег никто платить тоже не стал бы. Просто обошлись бы без твоего кода. Мир не рухнет и без графаны.
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|7.34, Аноним (1), 13:09, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот именно из-за таких кретинов сообщество СПО и теряет мотивацию писать открытое ПО.
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|8.37, пох. (?), 13:24, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
открытое по мнению жырненьких жы юристов FSF Ну и пусть теряет - меньше бу... текст свёрнут, показать
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|7.35, би браза вотчинг ю (?), 13:12, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> что они сейчас сделали - это приучили всех пользоваться своим "похуже",
> на халяву, а потом внезапно изменили правила игры в процессе игры.
> Потом нечего обижаться, что появляются форки старых версий с прежней лицензией -
> может и похуже (хотя это вряд ли), затобесплатные.
> Если эта идея тебе не нравится - думать надо было в тот
> день, когда ты первый раз выложил свой код на всеобщее растерзание.
> Никто не мешал с самого начала держать его закрытым. Никакие "паразиты"
> тебе не угрожали бы. Правда, что-то мне подсказывает, что и денег
> никто платить тоже не стал бы. Просто обошлись бы без твоего
> кода. Мир не рухнет и без графаны.
Какой грозный куколд, защищающий cuck license. Так мило.))
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|1.4, InuYasha (??), 11:02, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Графаня настолько хипстремистская что работает только в самых мэйнстримовых браузерах. Всякие конкверы её не могут, увы (
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|2.30, пох. (?), 12:53, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это еще цветочки. Ягодки - что в версии 7 в нее в саму засосало хромонога ЦЕЛИКОМ. И ни за что не догадаешься, почему!
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|1.5, Аноним (5), 11:02, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А как они смогли поменять лицензию на код, ведь Grafana форк Kibana? Или они весь старый код переписали?
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|1.9, Аноним (9), 11:09, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Решение о смене лицензии было принято чтобы удержаться на плаву и выдержать конкуренцию с поставщиками, не принимающими участие в разработке, но использующими модифицированные варианты Grafana в своих продуктах
Пермессивщина наносит ответный удар!
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|1.10, Anonim (??), 11:12, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В чем принципиальное отличие AGPLv3 от SSPL?
Они обе требуют публиковать исходники сторонних компонентов сервиса, даже если оно "... не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса".
Только первую называют свободной, а другую нет?
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|2.14, Аноним (14), 11:38, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ты не понимаешь "Это другое!" "Это сам FSF написал".. (который к слову требует передачи всех прав на код им).
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|2.23, би браза вотчинг ю (?), 12:22, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос к OSI объявляю открытым. Впрочем, после прелюдной экспроприации у Реймонда и попытки сделать то же с Столлманом, будущее GPL лицензий в рекомендациях OSI под вопросом.
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|2.28, пох. (?), 12:47, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В чем принципиальное отличие AGPLv3 от SSPL?
В том что не предъявляет требований на _чужой_ код.
> Они обе требуют публиковать исходники сторонних компонентов сервиса
прекращай долбиться в глаза и учись читать.
Нет, agpl ничего такого не требует. Она не позволяет делать любимую фишку гугля - что-то в _твоем_ коде попатчить для себя, любимого, но патчи никому не показывать, потому что "а мы не распространяем этот код дальше" (обычная gpl такое позволяет).
> Только первую называют свободной, а другую нет?
потому что ты совершенно свободен использовать agpl код, пока его не модифицируешь.
В том числе внутри своей инфраструктуры, предоставляя какие-то его части "as a service".
Ограничение глупое (поскольку борцунам за все хорошее на самом деле даром не нужны чужие патчи для интеграции с чужими закрытыми частями сервиса) но хотя бы не явно вредительское, поскольку вполне выполнимо.
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|1.15, Аноним (15), 11:50, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ну и пусть катятся. С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS и не париться, чем играться с их лицензиями.
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|3.21, Аноним (15), 12:13, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если код делают открытым для того чтобы получать деньги и им бесплатно чинили их баги, то мне даром такой опен сорс не нужен.
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|4.38, пох. (?), 13:27, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если код делают открытым для того чтобы получать деньги и им бесплатно
> чинили их баги, то мне даром такой опен сорс не нужен.
Ну вот и еще один позврослел.
Он именно что никому и никогда ТАКОЙ не был никому нужен.
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|2.18, InuYasha (??), 11:59, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И изучать к каждому продукту свой EULA? И потерять лицензию на продукт по малейшему нарушению. Напишут тебе туда "warranty void if moved to different directory" или "if username contains ass" - и всё.
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|2.20, fske (?), 12:13, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS
а ты мастер по заглатыванию.
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|3.22, Аноним (15), 12:15, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Заглотнули те, кто уже подсел на графану, и те, кому теперь в связи со сменой лицензии придётся срочно искать альтернативу и переписывать код. Вот им я сочувствую.
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|4.25, fske (?), 12:37, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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о, да, мастер по заглатыванию учит нас, что приприетарная какаха за деньги это благо по сравнению с открытой лицензии. как мило.
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|2.26, Аноним (26), 12:44, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS и не париться
У MS нет аналогов графаны. Можете впадать в отчаяние.
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|2.29, пох. (?), 12:50, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну и пусть катятся. С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS
если бы у MS были подобные продукты - оно бы так было. Но, увы, нету.
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|1.27, Аноним (-), 12:45, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>AGPLv3 соответствует критериям свободных и открытых лицензий, а с другой - не позволяет паразитировать на открытых проектах.
БЗДуны пермиссивщики это вам урок.
Соратники! Да здравствует Великий Столлман! Да здравствует копилефт! Да здравствует GNU!
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|2.31, Аноним (-), 12:59, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>AGPLv3 соответствует критериям свободных и открытых лицензий, а с другой - не позволяет паразитировать на открытых проектах.
> БЗДуны пермиссивщики это вам урок.
Любители поучать уже перевели Пингвинчика c GPLv2?
Или как обычно: "Вы не понимаете! Это другое!"
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|1.33, PnD (??), 13:08, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На самом деле, AGPLv3 — очень хорошая лицензия для некрупных продуктов.
"Или открывай своё, или договаривайся с нами о перелицензировании (денег плати)".
С моей т.з. патенты должны работать именно так (а не как в США).
"Или публикуешь всю документацию на использующее патент изделие, или башляешь владельцам патента."
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|2.39, Celcion (ok), 13:50, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Или открывай своё, или договаривайся с нами о перелицензировании (денег плати)".
Либо форкается предыдущая версия со старой лицензией и используется дальше с самостоятельным дальнейшим развитием. Что, полагаю, большинство тех, с кого рассчитывали стрясти бабла, и сделает.
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|1.40, Zenitur (ok), 13:50, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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SJW не сагрятся на то, что какой-то проект выбрал лицензию GPL в 2021 году? Да ещё и ветку master наверняка использует
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