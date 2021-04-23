Grafana меняет лицензию с Apache 2.0 на AGPLv3

3.6 , Аноним ( 1 ), 11:03, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если пользы нет, то за что же им платят? Чукче не помешало бы стать ещё и читателем. Написал же - сообществу!

А платят не за помощь сообществу, а за услуги. Оказывать услуги на продукте, в котором ты улучшил 2-3% и говорить "бе-бе-бе, мы лучше, идите к нам" как минимум не честно.

4.8 , Аноним ( 3 ), 11:06, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Сам чукча. Что такое сообщество? Какая помощь требуется? Помощь одному человеку - это помощь сообществу? Как насчёт заплатить за "помочь"?

5.12 , Аноним ( 1 ), 11:35, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Что такое сообщество? Те кто разрабатывают продукт и используют. Слышал про таких? Это не те, кто только берёт открытое как бесплатное, но и что-то отдаёт (время, силы - как раз то, что тратят разработчики на этот продукт). > Какая помощь требуется? Блин, так если ты ничего не меняешь в коде, то пофиг не лицензию. Просто коммерческое использование не запрещено. А вот если есть что улучшить, то поделись с теми, у кого взял продукт. Да и вообще со всеми. > Помощь одному человеку - это помощь сообществу? Если этим продуктом пользуются, то да. Или проблемы с причинно следственными связями? > Как насчёт заплатить за "помочь"? Как насчёт заплатить за продукт авторам? Делаешь бизнес на продукте - делись либо наработками, либо процентом. Это называется бизнес и рыночные отношения. Потребл*дство ни в одном обществе не приветствуется.

6.32 , пох. ( ? ), 13:02, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Те кто разрабатывают продукт и используют. Слышал про таких? слышали, слышали. А нахер они нам нужны, пользующие эти? > Это не те, кто только берёт открытое как бесплатное, но и что-то отдаёт хочу отдаю, не хочу - не отдаю. Если кого-то это не устравивало - нехрен было и вести бесплатную разработку (не "открытую", твой код никому нахер не нужен на него любоваться). > А вот если есть что улучшить, то поделись с теми, у кого взял продукт. Да и вообще со всеми. а не перебьешься? А я вот думаю - с такими замашками иди в подвортне у проходящей малышни требуй "делиться" мелочью.

Взрослые могут и с ноги в ответ. >> Помощь одному человеку - это помощь сообществу?

> Если этим продуктом пользуются, то да. ну вот мы своему клиенту и помогли. А твоему клиенту и тебе помогать не хотим (банально не наш это бизнес, мы за деньги работаем), и что тебя не устраивает, собственно? > Как насчёт заплатить за продукт авторам? как только авторы начнут свой продукт продвигать как платный - так и будем подумать. Платить или взять похуже, но халявный. Потому что то что они сейчас сделали - это приучили всех пользоваться своим "похуже", на халяву, а потом внезапно изменили правила игры в процессе игры. Потом нечего обижаться, что появляются форки старых версий с прежней лицензией - может и похуже (хотя это вряд ли), затобесплатные. Если эта идея тебе не нравится - думать надо было в тот день, когда ты первый раз выложил свой код на всеобщее растерзание. Никто не мешал с самого начала держать его закрытым. Никакие "паразиты" тебе не угрожали бы. Правда, что-то мне подсказывает, что и денег никто платить тоже не стал бы. Просто обошлись бы без твоего кода. Мир не рухнет и без графаны. 7.34 , Аноним ( 1 ), 13:09, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вот именно из-за таких кретинов сообщество СПО и теряет мотивацию писать открытое ПО.

8.36 , би браза вотчинг ю ( ? ), 13:14, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать СПО и появилось как противовес таким проприетарщикам Волков бояться в лес не хо... 8.37 , пох. ( ? ), 13:24, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать открытое по мнению жырненьких жы юристов FSF Ну и пусть теряет - меньше бу... 7.35 , би браза вотчинг ю ( ? ), 13:12, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> что они сейчас сделали - это приучили всех пользоваться своим "похуже",

> на халяву, а потом внезапно изменили правила игры в процессе игры.

> Потом нечего обижаться, что появляются форки старых версий с прежней лицензией -

> может и похуже (хотя это вряд ли), затобесплатные.

> Если эта идея тебе не нравится - думать надо было в тот

> день, когда ты первый раз выложил свой код на всеобщее растерзание.

> Никто не мешал с самого начала держать его закрытым. Никакие "паразиты"

> тебе не угрожали бы. Правда, что-то мне подсказывает, что и денег

> никто платить тоже не стал бы. Просто обошлись бы без твоего

> кода. Мир не рухнет и без графаны. Какой грозный куколд, защищающий cuck license. Так мило.))