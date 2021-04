Grafana меняет лицензию с Apache 2.0 на AGPLv3

2.17 , Анестезиолог ( ? ), 11:59, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Сколько денег ты им заплатил и патчей прислал? Чтоб им было, о чём переживать.

3.21 , Аноним ( 15 ), 12:13, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если код делают открытым для того чтобы получать деньги и им бесплатно чинили их баги, то мне даром такой опен сорс не нужен.

4.38 , пох. ( ? ), 13:27, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если код делают открытым для того чтобы получать деньги и им бесплатно

> чинили их баги, то мне даром такой опен сорс не нужен. Ну вот и еще один позврослел. Он именно что никому и никогда ТАКОЙ не был никому нужен. 2.18 , InuYasha ( ?? ), 11:59, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – И изучать к каждому продукту свой EULA? И потерять лицензию на продукт по малейшему нарушению. Напишут тебе туда "warranty void if moved to different directory" или "if username contains ass" - и всё.

2.20 , fske ( ? ), 12:13, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS а ты мастер по заглатыванию.

3.22 , Аноним ( 15 ), 12:15, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Заглотнули те, кто уже подсел на графану, и те, кому теперь в связи со сменой лицензии придётся срочно искать альтернативу и переписывать код. Вот им я сочувствую.

4.25 , fske ( ? ), 12:37, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – о, да, мастер по заглатыванию учит нас, что приприетарная какаха за деньги это благо по сравнению с открытой лицензии. как мило.

2.26 , Аноним ( 26 ), 12:44, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS и не париться У MS нет аналогов графаны. Можете впадать в отчаяние.

2.29 , пох. ( ? ), 12:50, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну и пусть катятся. С таким подходом гораздо логичнее будет купить готовый продукт от МS если бы у MS были подобные продукты - оно бы так было. Но, увы, нету.