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Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.0 LTS

15.02.2022 11:30

Состоялся релиз свободной и бесплатной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 6.0 LTS. Выпуск 6.0 отнесён к версиям с длинным сроком официальной поддержки (LTS). Для пользователей, которые используют не-LTS версии, рекомендуем переход на LTS версии продукта. Zabbix - универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры.

Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных и оповещений, а также возможности автоматизации через мощный API. Единый веб-интерфейс реализует централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные улучшения версии 6.0 LTS:

  • Поддержка масштабируемой ресурсно-сервисной модели, которая включает в себя SLA отчёты и виджет, оповещения по факту изменения статуса сервиса, гибкая система прав, сложные правила вычисления статуса сервисов, мапирование проблем с сервисами по тегам и масштабируемость до более 100.000 сервисов
  • Поддержка новых виджетов "Top hosts", "Item value", "Geo map"
  • Мониторинг Kubernetes из коробки
  • Поддержка мониторинга параметров SSL и TLS сертификатов
  • Набор функций машинного обучения для обнаружение аномалий и baseline мониторинга trendstl(), baselinewma() и baselinedev()
  • Поддержка загрузки сторонних плагинов для Zabbix агента
  • Расширенный мониторинг VMWare
  • Поддержка текстовых вычисляемых метрик
  • Минимизация зависимостей между шаблонами, все официальные шаблоны стали плоскими и без сторонних зависимостей
  • Возможность выключения сообщений "escalation cancelled"
  • Поддержка сохранения статуса мониторинга файлов на агенте для высоконадёжного мониторинга лог файлов
  • Возможность обновления списка пользовательских метрик без перезапуска агента
  • Использование уникальных ключей в исторических таблицах для уменьшения объёма данных
  • Поддержка макросов для показа триггерного выражения с раскрытыми значениями
  • Поддержка root-cause анализа включая макросы для алертов
  • Улучшена безопасность и надёжность мониторинга за счёт:
    • поддержки политики сложности паролей и сравнения со словарём
    • высокопроизводительного и улучшенного auditlog, в том числе и на стороне Zabbix сервера
    • возможности для управления процессами сервера, прокси и агентов из командной строки
  • Улучшена производительность и бесперебойности за счёт:
    • поддержки надёжного и удобного в эксплуатации HA Cluster для Zabbix сервера
    • выделения ODBC поллеров в отдельный класс с возможностью контролировать их количество
    • улучшения производительности и уменьшение использования памяти при синхронизации конфигурации на прокси
    • поддержки конфигураций прокси до 16GB
  • Другие значительные улучшения:
    • Поддержка utf8mb4 для MySQL и MariaDB
    • Поддержка компрессии для WEB мониторинга
    • Новый метод API для очистки истории history.clear
    • Поддержка таймаута для утилит zabbix_sender и zabbix_get
    • Поддержка дополнительных HTTP методов для Web хуков
    • Расширение существующих и поддержка новых метрик на стороне агента: agent.variant, system.hostname, docker.container_stats, vmware.hv.sensors.get, vmware.hv.maintenance
    • Новые триггерные функции changecount(), rate(), bucket_rate_foreach(), bucket_percentile(), histogram_quantile(), monoinc() и monodec()
    • Поддержка новых функций агрегирования count, exists_foreach and item_count
    • Поддержка новых операторов соответствие для Prometheus != и !~
    • Многочисленные изменения для упрощения интерфейса
    • Сохраняемые и быстрые фильтры в "Latest data" и для графиков, упрощение навигации
  • Новые шаблоны и интеграции:
    • новые шаблонные решения для мониторинга pfSense, Kubernetes, Oracle, Cisco Meraki, Docker, Zabbix Server Health, VeloCloud, MikroTik, InfluxDB, Travis CI, Github, TiDB, SAF Tehnika, GridGain, Nginx+, jBoss, CloudFlare
    • новый набор тегов для всех официальных шаблонов
  • Zabbix предлагает интеграцию с:
    • платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk
    • системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat
    • полный список из более 500 шаблонов и интеграций



Официальные пакеты доступны для актуальных версий следующих платформ:

  • Linux дистрибутивов RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian для различных архитектур
  • систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN
  • Docker
  • агенты для всех платформ включая MacOS и пакеты MSI для Windows агентов

Доступна быстрая установка Zabbix для облачных платформ: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Linode, Yandex Cloud.

Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления. Установка новых агентов не требуется.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zabbix.com/whats_n...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.4
  3. OpenNews: Новая версия системы мониторинга Monitorix 3.14.0
  4. OpenNews: Уязвимость в интерфейсе мониторинга Icinga Web
  5. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 5.0 LTS
  6. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
Автор новости: alexvl
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56702-zabbix
Ключевые слова: zabbix, monitoring
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, An (??), 12:46, 15/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пойдёт.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:46, 15/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Меня уже аж трясет от этого Заббикса.
     
  • 1.3, devopsschoolru (?), 12:50, 15/02/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Отличная система мониторинга! Все может
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подтверждаю, вообще все может, я теперь даже не работаю -- работает заббикс, и жена мне больше не нужна -- заббикса достаточно
     

  • 1.4, ryoken (ok), 13:13, 15/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>до более 100.000

    Вот бродит мнение, что или "до" или "более". Вместе как-то продолговато выглядит, или только это только у меня такое мнение?

     
  • 1.6, iCat (ok), 13:20, 15/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ого... Уже 6 версия...
    Если ничего не путаю - я начинал со версии 2.4...
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:20, 15/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления. Установка новых агентов не требуется.

    да вот фиг, ставил бету, требует postgresql не ниже 13й

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:22, 15/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Интересно было бы узнать поподробнее про "Расширенный мониторинг VMWare". Что там нового добавили?
     
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