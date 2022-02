Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.0 LTS

1.1 , An ( ?? ), 12:46, 15/02/2022 [ответить] + / – Пойдёт.

1.2 , Аноним ( 2 ), 12:46, 15/02/2022 [ответить] + / – Меня уже аж трясет от этого Заббикса.

1.3 , devopsschoolru ( ? ), 12:50, 15/02/2022 [ответить] +3 + / – Отличная система мониторинга! Все может

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:18, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – подтверждаю, вообще все может, я теперь даже не работаю -- работает заббикс, и жена мне больше не нужна -- заббикса достаточно



1.4 , ryoken ( ok ), 13:13, 15/02/2022 [ответить] +1 + / – >>до более 100.000 Вот бродит мнение, что или "до" или "более". Вместе как-то продолговато выглядит, или только это только у меня такое мнение?

1.6 , iCat ( ok ), 13:20, 15/02/2022 [ответить] + / – Ого... Уже 6 версия...

Если ничего не путаю - я начинал со версии 2.4...

1.7 , Аноним ( 7 ), 13:20, 15/02/2022 [ответить] + / – > Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления. Установка новых агентов не требуется. да вот фиг, ставил бету, требует postgresql не ниже 13й

1.8 , Аноним ( 8 ), 13:22, 15/02/2022 [ответить] + / – Интересно было бы узнать поподробнее про "Расширенный мониторинг VMWare". Что там нового добавили?