The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Фишинг через симуляцию интерфейса браузера во всплывающем окне

22.03.2022 15:35

Опубликованы сведения о методе фишинга, позволяющем создать у пользователя иллюзию работы с легитимной формой аутентификации через воссоздание интерфейса браузера в области, выводимой поверх текущего окна при помощи iframe. Если ранее злоумышленники пытались обмануть пользователя регистрируя похожие по написанию домены или манипулируя параметрами в URL, то при помощи предложенного метода средствами HTML и CSS в верхней части всплывающего окна отрисовываются элементы, повторяющие интерфейс браузера, и в том числе заголовок с кнопками управления окном и адресная строка, включающая адрес, не совпадающий с фактическим адресом содержимого.

С учётом того, что на многих сайтах используются формы аутентификации через сторонние сервисы, поддерживающие протокол OAuth, и эти формы показываются в отдельном окне, генерация фиктивного интерфейса браузера может ввести в заблуждение даже опытного и внимательного пользователя. Предложенный метод, например, может применяться на взломанных или не заслуживающих сайтах для сбора данных о паролях пользователей.

Исследователь, обративший внимание на проблему, опубликовал готовый набор макетов, симулирующих интерфейс Chrome в тёмных и светлых темах оформления для macOS и Windows. Всплывающее окно формируется при помощи iframe, выводимого поверх контента. Для придания реалистичности при помощи JavaScript привязываются обработчики, позволяющие перемещать фиктивное окно и нажимать на кнопки управления окном.





  1. Главная ссылка к новости (https://mrd0x.com/browser-in-t...)
  2. OpenNews: Возможность регистрации фишинговых доменов с похожими unicode-символами в имени
  3. OpenNews: Новая фишинг-атака на вкладки веб-браузера
  4. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  5. OpenNews: Фишинг-атака по захвату браузерных дополнений для встраивания в них вредоносного кода
  6. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56889-phishing
Ключевые слова: phishing
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, flexagoon (ok), 15:39, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Способу уже несколько лет минимум, что они там "раскрыли"?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 15:53, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На третий год Капитан Очевидность спалил вебмакак...
     

  • 1.2, Skullnet (ok), 15:52, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос: как с этим бороться?
     
     
  • 2.6, никто (??), 16:04, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поставить уникальную тему в броузер, так чтобы строка урла была размалёвана. если увидишь окно броузера и урл не размалёван - значит фейк.
     
     
  • 3.15, nvidiaamd (?), 17:10, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть готовые css для этого? Не поделишься?
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:14, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пользоваться
    > macOS и Windows
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 16:47, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Исследователь, обративший внимание на проблему, опубликовал готовый набор макетов, симулирующих интерфейс Chrome в тёмных и светлых темах оформления для macOS и Windows.
    > Не пользоваться
    >> macOS и Windows

    Это поможет лишь до окончательного перехода на CSD и полной "унификации" отрисовки браузерных виджетов.


     
  • 2.14, Аноним (14), 16:56, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 Смотреть на УРЛ сайта. Это поможет не попасть на сайт, из которого открывается левый айфрейм.
    2 Не регаться через гугл/яндекс/майкрософт и т д. Регаться по логину и уникальному паролю. В случае если попадёте на такой вот развод, то утечёт пароль только от одного единственного ресурса, а не от гугла = от всех аккаунтов.
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:12, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать тайловые WM, как и дóлжно профессионалам, и на жалкие попытки показать висячее окошко просто смеяться в голос.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:30, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Детей воспитывать, что красть и воровать некрасиво?
     
  • 2.20, VladSh (?), 17:29, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вводить пароль к гуглу и т.д. на сторонних сайтах.
    То есть:
    1. Заходим на страницу гугла и вводим пароль.
    2. Переходим на страницу сайта, которая требует авторизироваться, и просто обновляем её. Если всё норм, сайт должен понять, что ты уже залогинен, и можно писать комменты. Если нет, то до свидания этому сайту.
    Ну а вообще лучше вообще не лазить на левых сайтах, тем более логиниться.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:52, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как от этого защищаться?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:57, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F12 и смотреть с какого хоста грузится форма.
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:17, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отключить JavaScript.
     
     
  • 3.17, КО (?), 17:16, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А впрочем, ничего нового.
    Работаешь по белым спискам и антивирь можно выкинуть.
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:17, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключить компьютер.

    Отключить электричество.

    Отключить все, чего не было в плиоцене.

     

  • 1.7, никто (??), 16:14, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по ходу, простые пользователи от этого ни как не защитятся. это нужно чтобы в броузере можно было насильно запретить отключение элементов броузера. в ФФ я такой опции не вижу в простых настройках
     
  • 1.9, Аноним (9), 16:17, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видел много раз такое, всегда палятся на шрифтах, размерах и тысяче мелких деталей. Достаточно кастомизировать любой элемент оформления.
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:28, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Arch. Chromium 99 и ungoogled тоже. Первая ссылка/закладка/адрес после запуска браузера не открывается (как бы проглатывается, вкладка остаётся пустой), а иногда блокируется uBlock Origin. У всех так? Или мне очень повезло? (:
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:54, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрев сколько весит десктопная стартовая страница Youtube, просто ужаснулся. Ведь сколько лишнего в коде. Из этого можно сделать вывод: Web стал большой помойкой и главным инструментом для взлома.  
     
  • 1.19, Kuromi (ok), 17:28, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подобному методу столько лет, что еще не так давно они симулировали окна в классической теме Windows, как в Win2000. Это всегда было неимоверно забавно наблюдать когда подобное "окно" показывалось на системе с Линуксом. Но признаю - порой смотрится весьма убедительно.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру