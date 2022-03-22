Фишинг через симуляцию интерфейса браузера во всплывающем окне

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|2.6, никто (??), 16:04, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поставить уникальную тему в броузер, так чтобы строка урла была размалёвана. если увидишь окно броузера и урл не размалёван - значит фейк.
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|3.12, Аноним (12), 16:47, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Исследователь, обративший внимание на проблему, опубликовал готовый набор макетов, симулирующих интерфейс Chrome в тёмных и светлых темах оформления для macOS и Windows.
> Не пользоваться
>> macOS и Windows
Это поможет лишь до окончательного перехода на CSD и полной "унификации" отрисовки браузерных виджетов.
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|2.14, Аноним (14), 16:56, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1 Смотреть на УРЛ сайта. Это поможет не попасть на сайт, из которого открывается левый айфрейм.
2 Не регаться через гугл/яндекс/майкрософт и т д. Регаться по логину и уникальному паролю. В случае если попадёте на такой вот развод, то утечёт пароль только от одного единственного ресурса, а не от гугла = от всех аккаунтов.
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|2.16, Аноним (16), 17:12, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использовать тайловые WM, как и дóлжно профессионалам, и на жалкие попытки показать висячее окошко просто смеяться в голос.
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|2.20, VladSh (?), 17:29, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вводить пароль к гуглу и т.д. на сторонних сайтах.
То есть:
1. Заходим на страницу гугла и вводим пароль.
2. Переходим на страницу сайта, которая требует авторизироваться, и просто обновляем её. Если всё норм, сайт должен понять, что ты уже залогинен, и можно писать комменты. Если нет, то до свидания этому сайту.
Ну а вообще лучше вообще не лазить на левых сайтах, тем более логиниться.
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|3.17, КО (?), 17:16, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А впрочем, ничего нового.
Работаешь по белым спискам и антивирь можно выкинуть.
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|3.18, Аноним (18), 17:17, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отключить компьютер.
Отключить электричество.
Отключить все, чего не было в плиоцене.
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|1.7, никто (??), 16:14, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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по ходу, простые пользователи от этого ни как не защитятся. это нужно чтобы в броузере можно было насильно запретить отключение элементов броузера. в ФФ я такой опции не вижу в простых настройках
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|1.9, Аноним (9), 16:17, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видел много раз такое, всегда палятся на шрифтах, размерах и тысяче мелких деталей. Достаточно кастомизировать любой элемент оформления.
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|1.11, Аноним (11), 16:28, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Arch. Chromium 99 и ungoogled тоже. Первая ссылка/закладка/адрес после запуска браузера не открывается (как бы проглатывается, вкладка остаётся пустой), а иногда блокируется uBlock Origin. У всех так? Или мне очень повезло? (:
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|1.13, Аноним (13), 16:54, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрев сколько весит десктопная стартовая страница Youtube, просто ужаснулся. Ведь сколько лишнего в коде. Из этого можно сделать вывод: Web стал большой помойкой и главным инструментом для взлома.
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|1.19, Kuromi (ok), 17:28, 22/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подобному методу столько лет, что еще не так давно они симулировали окна в классической теме Windows, как в Win2000. Это всегда было неимоверно забавно наблюдать когда подобное "окно" показывалось на системе с Линуксом. Но признаю - порой смотрится весьма убедительно.
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