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Создатель GeckoLinux представил новый дистрибутив SpiralLinux

22.06.2022 10:48

Создатель дистрибутива GeckoLinux, основанного на пакетной базе openSUSE и уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов, представил новый дистрибутив - SpiralLinux, построенный с использованием пакетов Debian GNU/Linux. Дистрибутив предлагает 7 готовых к использованию Live-сборок, поставляемых с рабочими столами Cinnamon, Xfce, GNOME, KDE Plasma, Mate, Budgie и LXQt, настройки которых оптимизированы для повышения удобства работы.

Проект GeckoLinux продолжит сопровождаться, а SpiralLinux является попыткой сохранить привычный уклад в случае прекращения существования openSUSE или его трансформации в принципиально иной продукт, в соответствии с грядущими планами по значительной переработки SUSE и openSUSE. Debian выбран в качестве основы как стабильный, гибко адаптируемый под свои нужды и качественно поддерживаемый дистрибутив. При этом отмечается, что разработчики Debian недостаточно ориентированы на удобство работы конечного пользователя, что является поводом к созданию производных дистрибутивов, авторы которых пытаются сделать продукт более дружественным обычным потребителям.

В отличие от таких проектов, как Ubuntu и Linux Mint, SpiralLinux не пытается развивать собственную инфраструктуру, а старается оставаться как можно ближе к Debian. SpiralLinux использует пакеты из основного состава Debian и пользуется теми же репозиториями, но предлагает другие настройки по умолчанию для всех основных окружений рабочего стола, доступных в репозиториях Debian. Таким образом, пользователю предлагается альтернативный вариант установки Debian, который обновляется из штатных репозиториев Debian, но предлагает набор более оптимальных для пользователя настроек.

Особенности SpiralLinux

  • Устанавливаемые Live-образы DVD/USB размером около 2 ГБ, настроенные для популярных окружений рабочего стола.
  • Использование пакетов Debian Stable с предустановленными из Debian Backports пакетами, обеспечивающими поддержку более нового оборудования.
  • Возможность обновления до веток Debian Testing или Unstable всего несколькими щелчками мыши.
  • Оптимальная компоновка подразделов Btrfs с прозрачным сжатием Zstd и автоматическими снимками Snapper, загружаемыми через GRUB для отката изменений.
  • Графический менеджер для пакетов Flatpak и предварительно настроенная тема оформления, применяемая к пакетам Flatpak.
  • Настройки отрисовки шрифтов и цветового оформления оптимизированы для оптимальной читабельности.
  • Готовые к использованию предустановленные проприетарные медиакодеки и "non-free" репозитории пакетов Debian.
  • Расширенная поддержка аппаратного обеспечения с широким набором предустановленных прошивок.
  • Расширенная поддержка принтеров с упрощёнными правами на управление принтером.
  • Задействование пакета TLP для оптимизации энергопотребления.
  • Включение в состав VirtualBox.
  • Применение сжатия раздела подкачки при помощи технологии zRAM для повышения производительности на старом оборудовании.
  • Предоставление обычным пользователям возможности работать и администрировать систему, не обращаясь к терминалу.
  • Полная привязка к инфраструктуре Debian, что позволяет избежать зависимости от отдельных разработчиков.
  • Поддержка плавного обновления установленной системы до будущих выпусков Debian, сохраняя при этом уникальную конфигурацию SpiralLinux.

Cinnamon:

LXQt:

Budgie:

Mate:

KDE:

GNOME:

Xfce:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/SpiralLinux...)
  2. OpenNews: Новые версии дистрибутива GeckoLinux
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5
  5. OpenNews: Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.3
Автор новости: srgazh
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57388-spirallinux
Ключевые слова: spirallinux, geckolinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:57, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    очередной васяноLinux...
    что делает кот когда ему заняться нечем?

    п.с. а всякие флэтпаки и снапы - это зло ещё то, взятое из окон...

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:01, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иллюстрация к классическому русскому произведению "сказка о потерянном времени".
     
     
  • 2.4, 1 (??), 11:16, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему потерянному-то ?

    Кому-то др...ть вприсядку нравится, а чел обои нескучные прикручивает.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:35, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > др...ть вприсядку

    надо попробовать!


     

  • 1.5, Аноним (5), 11:21, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Примерно также готовлю debian mate для себя. Если будет из коробки - это замечательно. В отличие от других это остается дебианом, не ломает совместимость.
     
  • 1.6, Fracta1L (ok), 11:26, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вау, очередная дебианоподелка. Конечно же, удобная, стабильная и всё такое 😄
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 11:34, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так же как твоя манжара — очередная арчеподелка
     

  • 1.7, Diozan (ok), 11:34, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>настройки которых оптимизированы для повышения удобства работы.

    Удобство работы - это такой субъективный показатель... Да...

     
  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё одни обои везде, это же скучно.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:10, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато удобно
     

  • 1.13, админпочемунебанишьхохлов (?), 12:14, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои какие-то скучные.
     

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