Доступны новые версии дистрибутива GeckoLinux - 999.220105 (rolling) и 153.220104 (static), основанного на пакетной базе openSUSE и уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов. Версия 999.220105 (1.6 ГБ) развивается в рамках rolling-модели подготовки обновлений, собрана на основе репозитория Tumbleweed и собственного репозитория Packman. Ветка 153.220104 (1.4 ГБ) сформирована на основе релиза openSUSE 15.3.

Из особенностей дистрибутива отмечается поставка в форме загружаемых live-сборок, поддерживающих работу как в live-режиме, так и установку на стационарные накопители. Сборки сформированы с рабочими столами Cinnamon, Mate, Xfce, LXQt, Pantheon, Budgie, GNOME и KDE Plasma. Каждое окружение отличается оптимальными настройками по умолчанию (например, оптимизированы настройки шрифтов) с учётом каждого рабочего стола и тщательно подобранным набором предлагаемых приложений.

В основной состав входят и сразу готовы для использования проприетарные мультимедийные кодеки, а через репозитории доступны дополнительные проприетарные приложения, в том числе подключены репозитории Google и Skype. Для оптимизации энергопотребления применяется пакет TLP. Приоритетной является установка пакетов из репозиториев Packman, так как некоторые пакеты openSUSE имеют ограничения, связанные с использованием запатентованных технологий. По умолчанию после установки не устанавливаются пакеты из категории "рекомендованных". Предоставляется возможность удаления пакетов со всей цепочкой зависимостей (чтобы после обновления пакет не был автоматически переустановлен в форме зависимости).

В новой сборке "Static" выполнено обновление до пакетной базы openSUSE Leap 15.3. Во всех сборках расширены возможности инсталлятора, реализованного на базе фреймворка Calamares. Обеспечена интеграция загрузчика GRUB с Btrfs. В состав включён Snapper, инструмент для управления снапшотами в ФС. Изменена предлагаемая по умолчанию раскладка подразделов Btrfs, которая оптимизирована для эффективного отказа изменений на основе снапшотов. Улучшена логика установки в привязке к использованию BIOS или EFI. Повышена надёжность загрузки пакетов через зеркала, благодаря задействованию инфраструктуры mirrorcache.opensuse.org.

В сборке "Rolling" задействован мультимедийный сервер PipeWire. Добавлен systemd-сервис cpupower для перевода процессора в режим максимальной производительности, позволяющий, например, снизить задержки при обработке звука в режиме реального времени. Возвращена возможность использования рабочего стола Pantheon, развиваемого проектом elementary OS. Обновлены версии рабочих столов Cinnamon 5.2.4, KDE Plasma 5.23.4, KDE Frameworks 5.89.9, KDE Gear/Applications 21.12.0, GNOME 41.2, Mate 1.26, Xfce 4.16, Budgie 10.5.3, LXQt 1.0 и Pantheon (из elementary OS 6.1).

Дополнительно предложена ветка GeckoLinux NEXT с рабочими столами KDE Plasma 5.23.5 и Pantheon (из elementary OS 5), которая собрана на основе openSUSE Leap 15.3, но с более новыми версиями пользовательских окружений из отдельных репозиториев openSUSE Build Service.

Cinnamon:

Xfce:

GNOME:

Mate:

LxQt:

Pantheon:

Budgie: