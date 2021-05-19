The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива GeckoLinux 999.210517

19.05.2021 10:45

Доступен выпуск дистрибутива GeckoLinux 999.210517, основанного на пакетной базе openSUSE и уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов. Дистрибутив поставляется (1.6 ГБ) в варианте Rolling, собранном на основе репозитория Tumbleweed и собственного репозитория Packman. 999 номере в версии обозначает Rolling-выпуски и используется, чтобы не пересекаться с выпусками Static, собранными на основе релизов openSUSE.

Из особенностей дистрибутива отмечается поставка в форме загружаемых live-сборок, поддерживающих работу как в live-режиме, так и установку на стационарные накопители. Сборки сформированы с рабочими столами Cinnamon, Mate, Xfce, LXQt, Pantheon, Budgie, GNOME и KDE Plasma. Каждое окружение отличается оптимальными настройками по умолчанию (например, оптимизированы настройки шрифтов) с учётом каждого рабочего стола и тщательно подобранным набором предлагаемых приложений.

В основной состав входят и сразу готовы для использования проприетарные мультимедийные кодеки, а через репозитории доступны дополнительные проприетарные приложения, в том числе подключены репозитории Google и Skype. Для оптимизации энергопотребления применяется пакет TLP. Приоритетной является установка пакетов из репозиториев Packman, так как некоторые пакеты openSUSE имеют ограничения, связанные с использованием запатентованных технологий. По умолчанию после установки не устанавливаются пакеты из категории "рекомендованных". Предоставляется возможность удаления пакетов со всей цепочкой зависимостей (чтобы после обновления пакет не был автоматически переустановлен в форме зависимости).

Новая версия примечательна переходом на использование по умолчанию файловой системы Btrfs с включением сжатия Zstd, а также активацией механизма zRAM для хранения раздела подкачки в сжатом виде и задействованием обработчика EarlyOOM для реагирования на нехватку оперативной памяти в системе. Для пользователей чипов AMD Ryzen в состав включён драйвер xf86-video-amdgpu. Улучшен скрипт установки языковых наборов. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.12.3, Firefox 88, GNOME 40, Cinnamon 4.8.6, Plasma 5.21.5 / KF5 5.82 / KDE apps 21.04, Budgie Desktop 10.5.3, LXQt 0.17, Xfce 4.16 и Mate 1.24.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/geckolinux/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива GeckoLinux 152
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GeckoLinux Static
  4. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
  5. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  6. OpenNews: Кандидат в релизы openSUSE Leap 15.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55177-geckolinux
Ключевые слова: geckolinux, opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:51, 19/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ждем BlinkLinux
     
  • 2, Леголас (ok), 10:51, 19/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    а Chrome с Firefox есть куда расти в плане нумерации версий
     
  • 3, Rev (?), 10:58, 19/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив Linux с новым софтом? Это очень странно.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру