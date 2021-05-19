Доступен выпуск дистрибутива GeckoLinux 999.210517, основанного на пакетной базе openSUSE и уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов. Дистрибутив поставляется (1.6 ГБ) в варианте Rolling, собранном на основе репозитория Tumbleweed и собственного репозитория Packman. 999 номере в версии обозначает Rolling-выпуски и используется, чтобы не пересекаться с выпусками Static, собранными на основе релизов openSUSE.

Из особенностей дистрибутива отмечается поставка в форме загружаемых live-сборок, поддерживающих работу как в live-режиме, так и установку на стационарные накопители. Сборки сформированы с рабочими столами Cinnamon, Mate, Xfce, LXQt, Pantheon, Budgie, GNOME и KDE Plasma. Каждое окружение отличается оптимальными настройками по умолчанию (например, оптимизированы настройки шрифтов) с учётом каждого рабочего стола и тщательно подобранным набором предлагаемых приложений.

В основной состав входят и сразу готовы для использования проприетарные мультимедийные кодеки, а через репозитории доступны дополнительные проприетарные приложения, в том числе подключены репозитории Google и Skype. Для оптимизации энергопотребления применяется пакет TLP. Приоритетной является установка пакетов из репозиториев Packman, так как некоторые пакеты openSUSE имеют ограничения, связанные с использованием запатентованных технологий. По умолчанию после установки не устанавливаются пакеты из категории "рекомендованных". Предоставляется возможность удаления пакетов со всей цепочкой зависимостей (чтобы после обновления пакет не был автоматически переустановлен в форме зависимости).

Новая версия примечательна переходом на использование по умолчанию файловой системы Btrfs с включением сжатия Zstd, а также активацией механизма zRAM для хранения раздела подкачки в сжатом виде и задействованием обработчика EarlyOOM для реагирования на нехватку оперативной памяти в системе. Для пользователей чипов AMD Ryzen в состав включён драйвер xf86-video-amdgpu. Улучшен скрипт установки языковых наборов. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.12.3, Firefox 88, GNOME 40, Cinnamon 4.8.6, Plasma 5.21.5 / KF5 5.82 / KDE apps 21.04, Budgie Desktop 10.5.3, LXQt 0.17, Xfce 4.16 и Mate 1.24.



