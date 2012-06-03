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Кандидат в релизы openSUSE Leap 15.3

28.04.2021 20:59

Предложен для тестирования кандидат в релизы дистрибутива openSUSE Leap 15.3, сформированного на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise с некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.3 запланирован на 2 июня 2021 года.

В отличие от прошлых выпусков openSUSE Leap, версия 15.3 построена не через пересборку src-пакетов SUSE Linux Enterprise, а с использованием единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках.

Из функциональных изменений в новом выпуске отмечается обновление рабочего стола Xfce 4.16 и офисного пакета LibreOffice 7.1.1. Незначительные корректирующие изменения отмечены для ядра Linux 5.3.18, systemd 246, Mesa 20.2.4, KDE Plasma 5.18 LTS, KDE Applications 20.04.2 и GNOME 3.34. Предоставлены новые пакеты для исследователей, занимающихся машинным обучением: TensorFlow Lite 2020.08.23, PyTorch 1.4.0, ONNX 1.6.0, Grafana 7.3.1. Обновлены инструментарии для изолированных контейнеров: Podman 2.1.1-4.28.1, CRI-O 1.17.3, containerd 1.3.9-5.29.3, kubeadm 1.18.4. Из средств для разработчиков предложены Go 1.15, Perl 5.26.1, PHP 7.4.6, Python 3.6.12, Ruby 2.5, Rust 1.43.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2021...)
  2. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  3. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
  4. OpenNews: Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий
  5. OpenNews: Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55040-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.1, Аноним (1), 21:12, 28/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    >TensorFlow Lite 2020.08.23, PyTorch 1.4.0

    32-битные?

     
  • 1.2, Rev (?), 21:16, 28/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    >  Rust 1.43.1

    Как можно юзать такое старьё?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:22, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые и на Дебиане Стейбле даже без бэкпортов сидят и им нормально. Если вам нужны актуальные пакеты - вам на Арч. А если не нужны и нигде не требуют, то какой в этом смысл?
     

  • 1.3, Аноним (6), 21:19, 28/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Xfce

    Зачем? Смысл суси же в сочных кедах со всем набором из коробки.

    Нынче не пользуюсь, но дистрибутив очень хороший. Долгих лет проекту и Новеллу.

     
     
  • 2.7, пупс (??), 21:22, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Долгих лет проекту и Новеллу

    Novell
    Founded: 1979, Provo, Utah, United States
    Defunct: November 2014

    SUSE теперь это, опять.

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:20, 28/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Что за архитектура такая - 390x?
    И да, ссылка на загрузку не работает mirror.tspu.ru ERR_NAME_NOT_RESOLVED
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:22, 28/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как новость из прошлого, ruby 2.5 - EOL если что, по остальным позициям похожие претензии.
     
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