Кандидат в релизы openSUSE Leap 15.3

Предложен для тестирования кандидат в релизы дистрибутива openSUSE Leap 15.3, сформированного на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise с некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.3 запланирован на 2 июня 2021 года.

В отличие от прошлых выпусков openSUSE Leap, версия 15.3 построена не через пересборку src-пакетов SUSE Linux Enterprise, а с использованием единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках.

Из функциональных изменений в новом выпуске отмечается обновление рабочего стола Xfce 4.16 и офисного пакета LibreOffice 7.1.1. Незначительные корректирующие изменения отмечены для ядра Linux 5.3.18, systemd 246, Mesa 20.2.4, KDE Plasma 5.18 LTS, KDE Applications 20.04.2 и GNOME 3.34. Предоставлены новые пакеты для исследователей, занимающихся машинным обучением: TensorFlow Lite 2020.08.23, PyTorch 1.4.0, ONNX 1.6.0, Grafana 7.3.1. Обновлены инструментарии для изолированных контейнеров: Podman 2.1.1-4.28.1, CRI-O 1.17.3, containerd 1.3.9-5.29.3, kubeadm 1.18.4. Из средств для разработчиков предложены Go 1.15, Perl 5.26.1, PHP 7.4.6, Python 3.6.12, Ruby 2.5, Rust 1.43.1.



