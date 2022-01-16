Звукозаписывающие компании подали иск за предоставление хостинга проекту Youtube-dl

Звукозаписывающие компании Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music подали в Германии судебный иск против провайдера Uberspace, который предоставляет хостинг для официального сайта проекта youtube-dl. В ответ на ранее отправленный внесудебный запрос о блокировке youtube-dl компания Uberspace не согласилась отключить сайт и выразила несогласие с предъявляемыми претензиями. Истцы настаивают на том, что youtube-dl является инструментом для нарушения авторских прав и пытаются преподнести действия Uberspace как соучастие распространению незаконного ПО. Руководитель Uberspace считает, что иск не имеет юридического основания, так как youtube-dl не содержит возможностей для обхода механизмов защиты и лишь предоставляет доступ к уже доступному в YouTube публичному содержимому. Для ограничения доступа к лицензионному контенту в YouTube применяется DRM, но youtube-dl не предоставляет средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием данной технологий. По своей функциональности youtube-dl напоминает специализированный браузер, но никто не пытается запретить, например, Firefox, потому что он позволяет получить доступ к видео с музыкой на YouTube. Истцы считают, что выполняемое программой Youtube-dl преобразование лицензионного потокового контента с YouTube в нелицензионные загружаемые файлы нарушает закон, так как позволяет обойти применяемые в YouTube технические механизмы организации доступа. В частности, упоминается обход технологии "cipher signature" (rolling cipher), которая по мнению истцов и в соответствии с решением по аналогичному делу Гамбургского областного суда может считаться мерой технологической защиты. Оппоненты считают, что указанная технология не имеет отношения к механизмам защиты от копирования, шифрованию и ограничению доступа к защищённому контенту, так как является лишь видимой сигнатурой видео в YouTube, которая читаема в коде страницы и лишь идентифицирует видео (в любом браузере можно посмотреть данный идентификатор в коде страницы и получить ссылку для загрузки). Из ранее предъявляемых претензий также можно упомянуть использование в Youtube-dl ссылок на отдельные композиции и попыток их загрузки с YouTube, но данная особенность не может рассматриваться как нарушение авторских прав, так как ссылки указаны во внутренних unit-тестах, которые не видны конечным пользователям, а при запуске не загружают и не распространяют весь контент, а лишь выполняют загрузку нескольких первых секунд в целях проверки работоспособности. По мнению юристов организации Electronic Frontier Foundation (EFF), проект Youtube-dl не нарушает закон так как шифрованная сигнатура YouTube не является механизмом противодействия копированию, а проверочные загрузки относятся к добросовестному использованию. Ранее Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) уже пыталась добиться блокировки Youtube-dl на GitHub, но сторонникам проекта удалось оспорить блокировку и вернуть доступ к репозиторию. По мнению юриста компании Uberspace, развязанный судебный процесс является попыткой создать прецедент или фундаментальное решение (fundamental judgment), которые смогут в дальнейшем использоваться для оказания давления на другие компании в похожих ситуациях. С одной стороны, в правилах предоставления сервиса в YouTube обозначен запрет на загрузку копий на локальные системы, но, с другой стороны, в Германии, где ведётся разбирательство, действует закон, предоставляющий пользователям возможность создания копий для личного использования. Кроме того, сервис YouTube оплачивает лицензионные отчисления за музыку, а пользователи - отчисления авторским обществам для компенсации потерь из-за наличия права создания копий (подобные отчисления включены для потребителей в стоимость смартфонов и устройств хранения). При этом звукозаписывающие компании, несмотря на двойную плату, пытаются помешать пользователям воспользоваться правом на сохранение видео с YouTube на своих дисках.



