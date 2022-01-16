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Звукозаписывающие компании подали иск за предоставление хостинга проекту Youtube-dl

16.01.2022 11:54

Звукозаписывающие компании Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music подали в Германии судебный иск против провайдера Uberspace, который предоставляет хостинг для официального сайта проекта youtube-dl. В ответ на ранее отправленный внесудебный запрос о блокировке youtube-dl компания Uberspace не согласилась отключить сайт и выразила несогласие с предъявляемыми претензиями. Истцы настаивают на том, что youtube-dl является инструментом для нарушения авторских прав и пытаются преподнести действия Uberspace как соучастие распространению незаконного ПО.

Руководитель Uberspace считает, что иск не имеет юридического основания, так как youtube-dl не содержит возможностей для обхода механизмов защиты и лишь предоставляет доступ к уже доступному в YouTube публичному содержимому. Для ограничения доступа к лицензионному контенту в YouTube применяется DRM, но youtube-dl не предоставляет средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием данной технологий. По своей функциональности youtube-dl напоминает специализированный браузер, но никто не пытается запретить, например, Firefox, потому что он позволяет получить доступ к видео с музыкой на YouTube.

Истцы считают, что выполняемое программой Youtube-dl преобразование лицензионного потокового контента с YouTube в нелицензионные загружаемые файлы нарушает закон, так как позволяет обойти применяемые в YouTube технические механизмы организации доступа. В частности, упоминается обход технологии "cipher signature" (rolling cipher), которая по мнению истцов и в соответствии с решением по аналогичному делу Гамбургского областного суда может считаться мерой технологической защиты.

Оппоненты считают, что указанная технология не имеет отношения к механизмам защиты от копирования, шифрованию и ограничению доступа к защищённому контенту, так как является лишь видимой сигнатурой видео в YouTube, которая читаема в коде страницы и лишь идентифицирует видео (в любом браузере можно посмотреть данный идентификатор в коде страницы и получить ссылку для загрузки).

Из ранее предъявляемых претензий также можно упомянуть использование в Youtube-dl ссылок на отдельные композиции и попыток их загрузки с YouTube, но данная особенность не может рассматриваться как нарушение авторских прав, так как ссылки указаны во внутренних unit-тестах, которые не видны конечным пользователям, а при запуске не загружают и не распространяют весь контент, а лишь выполняют загрузку нескольких первых секунд в целях проверки работоспособности.

По мнению юристов организации Electronic Frontier Foundation (EFF), проект Youtube-dl не нарушает закон так как шифрованная сигнатура YouTube не является механизмом противодействия копированию, а проверочные загрузки относятся к добросовестному использованию. Ранее Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) уже пыталась добиться блокировки Youtube-dl на GitHub, но сторонникам проекта удалось оспорить блокировку и вернуть доступ к репозиторию.

По мнению юриста компании Uberspace, развязанный судебный процесс является попыткой создать прецедент или фундаментальное решение (fundamental judgment), которые смогут в дальнейшем использоваться для оказания давления на другие компании в похожих ситуациях. С одной стороны, в правилах предоставления сервиса в YouTube обозначен запрет на загрузку копий на локальные системы, но, с другой стороны, в Германии, где ведётся разбирательство, действует закон, предоставляющий пользователям возможность создания копий для личного использования.

Кроме того, сервис YouTube оплачивает лицензионные отчисления за музыку, а пользователи - отчисления авторским обществам для компенсации потерь из-за наличия права создания копий (подобные отчисления включены для потребителей в стоимость смартфонов и устройств хранения). При этом звукозаписывающие компании, несмотря на двойную плату, пытаются помешать пользователям воспользоваться правом на сохранение видео с YouTube на своих дисках.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/major...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl
  3. OpenNews: Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента
  4. OpenNews: GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок
  5. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  6. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56518-youtube-dl
Ключевые слова: youtube-dl, law
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    долбоящеры
     
  • 1.2, КО (?), 13:15, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    "никто не пытается запретить, например, Firefox"
    Скоро
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:16, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >С одной стороны, в правилах предоставления сервиса в YouTube обозначен запрет на загрузку копий на локальные системы

    В правилах сервиса YouTube. Причём тут Sony Entertainment, Warner Music Group и Universal Music?

     
  • 1.4, Гога которого пнули с порога (?), 13:18, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Даже и не знаю как эту музыку платную покупать, пытался сувать денюжку в монитор, не принимает он их, поэтому качаю с торрентов всё...
     
     
  • 2.13, InuYasha (??), 13:44, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня в компе был для этого лоток, но он быстро забился. А в ноуте вообще нет ((
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:21, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Кто то помнит этот проект:
    https://torrentfreak.com/pirate-bay-founder-builds-the-ultimate-piracy-machine

    Чувак взял песню и копировал ее 24/7
    в /dev/null, тем самым создавая убытки
    на 10 млн $ в день индустрии. Вот это
    троллинг)

     
     
  • 2.19, X (?), 14:02, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же фиктивные убытки, чтобы показать абсурдность расчёта вреда the pirate bay для правообладателей
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:21, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wake ur ass up
     
  • 1.7, BratishkaErik (ok), 13:23, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Оппоненты

    Блин, прочитал как опеннетовцы и жутко испугался

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:24, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > преподнести действия Uberspace как соучастие распространению незаконного ПО

    А уже доказано, что youtube-dl - незаконное ПО?
    ох уж эти причинно-следственные связи...

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:34, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Доказывать сложно.
    Вот запугивать - совсем другое дело!
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:40, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Правообладатели зажрались совсем.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:42, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полтора гика готовы качать видосики весом в гигабайты для mpv вместо того чтобы нормально смотреть в браузере. Youtube-dl ущемлять ввиду ущербного процента пользователей ущемлять в принципе не может,но наказывать похоже больше некого.
     
  • 1.12, f95 (ok), 13:44, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разделение труда - пока yt-dlp работает с пользователями, youtube-dl работает с судами.
     
  • 1.14, InuYasha (??), 13:48, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно троллить левообладателей бесконечными форками.
    Что самое веслое - нормальные музыканты стараются к этим конторам не ходить. А если ходят, то получают в итоге гроши.
    Когда была кредитка, я поддерживал авторов покупкой песен напрямую. Но вообще был бы не прочь скинуть денег переводом. А когда начинается жонглирование "правами" - это всё.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:48, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол, youtube-dl уже год как абандонварь. Все перешли на yt-dlp.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:53, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чёт про мелкософт никто не вспомнил, который форки удаляет
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:55, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Против quad9 Sony выиграли. Создали прецедент, теперь будут этим пользоваться.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:14, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае не будут. В Германии, собственно, немецкое право, входящее в романо-германскую правовую семью.
    Тут рулит приоритет писаного права — закона и прочих нормативных актов перед судебным решением.
     

  • 1.18, Sluggard (ok), 13:56, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно, чего эти звукоговноедствующие конторы пристали к программе?
    Потому что она позволяет обходить монетизацию youtube, принудительно навешенную на ролики третьих лиц, за использование музыки?
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:09, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем "налог михалкова", который существует не только в РФ (точнее это "налог михалкова" - симметричный ответ процветающему западу), разрешает свободно сохранять песенки на всякие смартфоны. Но хапугам этого мало
     
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