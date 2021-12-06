Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента

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|2.3, Аноним (3), 17:37, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–44 +/–
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А в чём идиотизм? Люди вкладывали деньги в создание контента, теперь защищают его легальным способом - в суде, выигрывают. Всё честно, эпоха торрентов и пиратских кинотеатров должна уйти, у вас что? - 350 рублей в месяц нет на легальный кинотеатр?
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|3.7, AKTEON (?), 17:39, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Как только торренты перестанут существовать легальный кинотеатр подорожает раз в 6-10. См цены на игры от той же Sony
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|4.25, Аноним (25), 18:59, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как с электромашинками, как только законодательно запретят ДВС - цены на них и электричество вообще подскочат в разы.
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|5.26, Admino (ok), 19:09, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Электромашинки и так спонсируются государством во всех странах, цены и без этого там заоблачные.
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|6.44, _hide_ (ok), 21:30, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вообще-то, фактически, контент сдаётся Вам в аренду (иногда по принципу пока у Вас есть носитель, иногда, пока площадка не передумает). Абсурдно это сравнивать с физическим объектом, купленным в личное пользование, потому что скопировать машину на порядок сложнее, чем скопировать информацию.
В идеале, нужно покупать прова на копию (примерно тоже самое, что и купили праваторговцы, только без права создавать копии), но это приведёт к снижению прибылей и окончанию борьбы с пиратами (и оба этих факта не выгодны праваторговцам).
Когда-то все Мы думали, что "как только будет можно купить онлайн, пиратов не будет". И теперь видно, что такого никогда не будет, потому что покупка она абсолютна и без права отзыва, а сейчас больше напоминает "подсмотреть в дырочку".
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|7.47, Аноним (47), 22:33, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> скопировать машину
Легко. Всего-то надо скопировать документы, чуть изменив. И уже можно идти в суд и требовать свою "копию" машины.
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|3.8, Аноник (?), 17:41, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если бы просто посмотреть кино, но тебе же скормят предварительно тонну рекламной параши за твои же деньги.
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|4.9, Аноним (3), 17:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это что за кинотеатр в котором показывают рекламу после подписки?
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|6.40, Pahanivo (ok), 20:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оффлайн
Он походу за легалайз, но сам никогда в офлайне в кино не ходил ))
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|7.42, Aaz (??), 21:03, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не ужели, вы давно были в кинотеатре?
Обычно минут 10 идёт реклама всякой шляпы и будущих релизов, причём это не отключаемо...
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|3.20, HyC (?), 18:44, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в чём идиотизм?
Идиотизм в том что наклоняют не того кто конкретно нарушает, а того кто абстрактно саппортит инфраструктуру и через это связность.
Просто его щемить оптом проще, чем пиратов в розницу.
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|3.22, Moomintroll (ok), 18:49, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> у вас что? - 350 рублей в месяц нет на легальный кинотеатр?
Проблема в том, что этих самых кинотеатров - 100500 штук и контент в них почти не пересекается, и приходится иметь 100500 подписок по 350 руб.
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|3.24, keydon (ok), 18:59, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну тогда надо запретить ножи ведь ими пользуются убийцы. И колесо, потому что на машинах передвигаются в том числе и педофилы. И воздух потому что им дышат копирасты, самые худшие из этих трёх.
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|4.41, Bx (ok), 20:59, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На "Западе" в элитках педофилов оказалось овердофига, там уже всерьез поговаривают о снижении возраста сексуального согласия. Первый шаг сделан, уже лет в 8-10 без согласия родителей можно начать менять пол. Ждем-с продолжения.
Новая норма, млин.
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|3.29, Аноним (29), 19:44, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в чём идиотизм?
Идиотизм хотя бы в том, что они считают адекватной формулировку "Clearing Body for Copyright on the Internet" и пытаются, будто это ОК, продавить это в мозги народа.
> Люди вкладывали деньги в создание контента, теперь защищают
> его легальным способом - в суде, выигрывают.
Ну, не хотят чтобы смотрели, кто не заплатил, пусть разрабатывают средства доставки контента в защищённых криптоконтейнерах с разблокировкой по подписанным заверенным ключам абонентов, с предельно точной аутентификацией.
Тогда буду уверены, что никто по пути не посмотрел...
Вот только, кто застрахует этот контент от того, что его тупо поgrabят или в колхозную снимут на камеру уже с домашнего кинотеатра и выложат в сеть?!
-Никто!
> Всё честно, эпоха торрентов
С фига ли, причём тут торренты, это просто способ передачи файлов.
> и пиратских кинотеатров должна уйти,
Ну, это рыньчек должен порешать просто.
> у вас что? - 350 рублей в месяц нет на легальный кинотеатр?
На какой из? Их не один со всем-всем в одной куче, если кому-то нравится один сериал с одного сервиса, другой с другого, кино с третьего и так далее, то он должен за все подписку оформлять?!
Потом, в официальных сервисах, зачастую один вариант убогого дубляжа или убогой же озвучки с хреновыми голосами. без альтернатив, вот когда доберутся по качеству до "пиратских" с хреновой пачкой альтернативных дорожек и субтитров на любой вкус, тогда пусть и начинают подавать голос со стороны проприераши!
И потом, платить 350 кровных рублей за то, за просмотр пропаганды гомосятины и прочих содомий, вы в своём уме, болезный?!
Это мне должны оплачивать за моральный ущерб от созерцания этого непотребства!
Пока официальные сервисы не начнут писать в аннотации к "произведениям", что там-то и там-то существуют гомосяцкие сцены, спичи проповедующие фемозгит мозга, толерастию и прочую ересь, пусть-ка побудут как есть.
А DNS трогать это дичь, за которую нужно наказывать, жестоко наказывать!
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|4.32, Celcion (ok), 20:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот только, кто застрахует этот контент от того, что его тупо поgrabят или в колхозную снимут на камеру уже с домашнего кинотеатра и выложат в сеть?!
> -Никто!
Вот именно поэтому и будут бороться не с распространителями, а с потребителями такого контента. Это у нас пока всё относительно свободно, потому что рынок относительно небольшой и не очень денежный, не особо интересно вкладывать кучу бабла в наведение тут порядка. А в эти ваших оплотах свободны и демократии уже давно за скачивание торрента можно в пиковом случае неиллюзорно присесть, или, как минимум, остаться в полнейшем оффлайне. Гуглим "HADOPI law", например.
> Ну, это рыньчек должен порешать просто.
Так рыночек и порешает - как только тут начнут вертеться достаточно большие деньги, чтобы всяким там говнетфликсам, сосоням и дристнеям было не влом заморачиваться, они максимально быстро, рыночно, демократично и без особых проблем проплатят все нужные законы и тут будет ровно тоже самое. Так что не обольщайтесь. Деньги работают лучше любых законов.
> И потом, платить 350 кровных рублей за то, за просмотр пропаганды гомосятины и прочих содомий, вы в своём уме, болезный?!
Но бесплатно оную пропаганду смотреть, стало быть, норм? :-)
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|5.43, Аноним (43), 21:28, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это потому что там народ, по большей части обленившийся и не особо морочащийся... большой текст свёрнут, показать
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|2.10, SovietSpaceDog (?), 17:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тут важен сам факт принуждения. Сони, выйграв это дело, создаст прициндент, который могу использовать для давления на все остальных.
И на вопрос, "А это еще почему?" Будут говорит, мол вот было дело Sony против Quad9.
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|3.14, Аноним (14), 18:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как законопослушный бюргер смею заверить вас что в ФРГ нет прецендентного права. Решение одного суда по схожему дело может учитываться при рассмотрении другим, в качестве образца/примера. Но не в качестве прецендента, поэтому решение может отличаться.
Разбирательство идет в ФРГ, как я понимаю. И quad9 налегает на норму, согласно которой он является всего-лишь интернет-провайдером и не может быть привлечен к ответственности за нарушения со стороны клиентов. Например, за содержание ссылок, которые он приводит на своем сайте (чем фактически является dns over https). Если интересно, то вот тут особенности немецкого права (можно засунуть в гуглтранслейт и получить удобоваримый текст на английском):
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rerhaftung
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|4.17, Аноним (14), 18:15, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вдогонку - проблема тут лежит несколько в другой области. Если суд обязывает провайдера обеспечить какие-то меры по защите копирайта, то и за нарушения можно будет сдирать с него. То есть в будущем сони сможет сдирать деньги за нарушение копирайта с днс-ресолвера. Который вот он лежит на блюдечке с голубой каемочкой, а не с какого-то безвестного васяна. Которого надо еще выявить, поймать за руки, задрать пачкой адвокатских писем (манунгов) в течении года-полутора в надежде что он таки раскошелится. Либо подать в суд и выиграть его чтобы васян таки оплатил штраф плюс судебные издержки. И так с каждым условным васяном. Для корпораций типа сони выхлоп не стоит расходов, таким промыслом занимается от силы десяток-два мелких адвокатских контор.
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|4.21, анонн. (?), 18:46, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разбирательство идет в ФРГ, как я понимаю. И quad9 налегает на норму,
> согласно которой он является всего-лишь интернет-провайдером и не может быть привлечен
> к ответственности за нарушения со стороны клиентов.
А Sony налегает на
> Quad9 уже предоставляет в своём продукте блокировку доменов, распространяющих вредоносное ПО
соблюдали бы сетевую нейтральность, никто бы не прикопался (попытки наездов на провайдеров, емнип, были еще в 2000х - вполне пресекались судом,именно под "соусом" нейтральности провайдера/предоставителя услуг).
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|5.35, Аноним (35), 20:20, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хватит прикидываться шлангом. Есть разница между специализированным отдельным DNS с блокировкой фишигна/порно/пр., который пользователь может прописать самостоятельно, если хочет, и цензурой записей DNS - всегда и для всех, независимо от их желания. Sony топит за цензуру, plain and simple.
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|2.12, Аноним (12), 17:57, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл давно вымарывает из интернета всех подряд не разбираясь. Как обычно, мир отстаёт от передовых технологий России и Китая.
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|2.30, knike (?), 19:48, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Точняк.А когда Сони наедет, сказать, что мы частная компания, кого хотим - того и баним.
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|3.39, Аноним (39), 20:43, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И для того чтоб их разбанили пусть предоставят в Quad9 доказательства на авторские права на все свои файлы.
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|1.15, Аноним (15), 18:07, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Копирасты вечно недовольны. Ну пиратят, зато пиарят. Кому нужно и донат занесут.
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|1.18, Аноним (18), 18:18, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ключевое тут это: "Позиция Sony Music сводится к тому, что Quad9 уже предоставляет в своём продукте блокировку доменов, распространяющих вредоносное ПО и уличённых в фишинге."
Не начали бы наносить добро и причинять радость где не просят, не приперлись бы на огонек копирасты со своими хотелками.
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|2.28, Аноним (28), 19:26, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не начали бы наносить добро и причинять радость где не просят...
У них есть и сервис без каких-либо блокировок (9.9.9.10). Какой хочешь, такой и прописывай.
Никто ведь тебя не заставляет использовать сервис, который блокирует фишинговые сайты (9.9.9.9).
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|3.38, Аноним (39), 20:41, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно им тогда сделать 127.0.0.1 где будет всё заблокировано, в т числе и пирацкое и сама соня.
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|1.31, Аноним (31), 20:00, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Компания Sony тратит денежки на удовлетворение собственной истерики и амбиций. А потом их компенсирует с Петровых и Сидоровых. Ну добьются они что будут блокировать пиратские сайты на уровне DNS, ну и что? Мир не монополярный и третий закон Ньютона им не под силу изменить. Так что как раздавали так и будут раздавать.
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|1.33, Аноним (33), 20:09, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Unbound с Bind9 не так уж и много требует. Или кому msdns может зайти. Такими темпами и на пиринговый dns перейдем.
Zeroconfig всем и каждому!
От каждого по запросу -- каждому по айпишнику!
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|1.36, Онаним (?), 20:26, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"предоставляет в своём продукте блокировку доменов, распространяющих вредоносное ПО и уличённых в фишинге. Quad9 продвигает блокировку проблемных сайтов как один из атрибутов сервиса"
А вот да. Назвались груздем - получили по кузову.
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|1.37, Аноним (39), 20:40, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я предлагаю забанить все *sony* домены (да именно по маске) в случае, если они хоть раз забудут опубликовать исходники любого своего продукта, который использует сторонние open source GPL библиотеки. А также обязать энергоснабжающие и водо и газоснабжающие компании отключить их от света воды и газа. И чтобы мусор не вывозили с их баков и мусорных баков любовниц их директоров.
Казалось бы - иди к хостеру, узнавай чей сайт, сажай владельца. Нет, нужно левой рукой через правое плечо чесаться.
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|1.45, FSA (??), 21:44, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> следующим шагом может стать требование интеграции блокировки пиратских сайтов в браузеры, операционные системы, антивирусное ПО, межсетевые экраны
В начале 2000-х годов я как молодой и неопытный ITшник использовал Windows. Чтобы можно ей было полноценно пользоваться, качал с сайтов разные кряки с тематических сайтов. Эти кряки были точно проверенными и не содержали вирусы. Однако, уже тогда, антивирусы кричали и вопили, что кряки заражены. Так что требование интеграции блокировки пиратского софта в РФ уже с тех времён, когда ещё не было такого понятия, как блокировка. Да и пиратский Windows и куча продуктов использовались повсеместно, даже юридическими лицами.
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