Quad9 проиграл апелляцию в деле о принуждении DNS-сервисов к блокировке пиратского контента

Аноним ( 3 ), 17:37, 06/12/2021
А в чём идиотизм? Люди вкладывали деньги в создание контента, теперь защищают его легальным способом - в суде, выигрывают. Всё честно, эпоха торрентов и пиратских кинотеатров должна уйти, у вас что? - 350 рублей в месяц нет на легальный кинотеатр?

AKTEON, 17:39, 06/12/2021
Как только торренты перестанут существовать легальный кинотеатр подорожает раз в 6-10. См цены на игры от той же Sony

Аноним ( 25 ), 18:59, 06/12/2021
Это как с электромашинками, как только законодательно запретят ДВС - цены на них и электричество вообще подскочат в разы.

Admino, 19:09, 06/12/2021
Электромашинки и так спонсируются государством во всех странах, цены и без этого там заоблачные.

_hide_, 21:30, 06/12/2021
Ну, вообще-то, фактически, контент сдаётся Вам в аренду (иногда по принципу пока у Вас есть носитель, иногда, пока площадка не передумает). Абсурдно это сравнивать с физическим объектом, купленным в личное пользование, потому что скопировать машину на порядок сложнее, чем скопировать информацию.

В идеале, нужно покупать прова на копию (примерно тоже самое, что и купили праваторговцы, только без права создавать копии), но это приведёт к снижению прибылей и окончанию борьбы с пиратами (и оба этих факта не выгодны праваторговцам).

Когда-то все Мы думали, что "как только будет можно купить онлайн, пиратов не будет". И теперь видно, что такого никогда не будет, потому что покупка она абсолютна и без права отзыва, а сейчас больше напоминает "подсмотреть в дырочку".

Аноним ( 47 ), 22:33, 06/12/2021
> скопировать машину Легко. Всего-то надо скопировать документы, чуть изменив. И уже можно идти в суд и требовать свою "копию" машины.

Аноник, 17:41, 06/12/2021
Если бы просто посмотреть кино, но тебе же скормят предварительно тонну рекламной параши за твои же деньги.

Аноним ( 3 ), 17:45, 06/12/2021
Это что за кинотеатр в котором показывают рекламу после подписки?

Аноним ( 11 ), 17:49, 06/12/2021
Оффлайн

Pahanivo, 20:50, 06/12/2021
> Оффлайн Он походу за легалайз, но сам никогда в офлайне в кино не ходил ))

Aaz, 21:03, 06/12/2021
Да не ужели, вы давно были в кинотеатре?

Обычно минут 10 идёт реклама всякой шляпы и будущих релизов, причём это не отключаемо...

HyC, 18:44, 06/12/2021
> А в чём идиотизм? Идиотизм в том что наклоняют не того кто конкретно нарушает, а того кто абстрактно саппортит инфраструктуру и через это связность. Просто его щемить оптом проще, чем пиратов в розницу.

Moomintroll, 18:49, 06/12/2021
> у вас что? - 350 рублей в месяц нет на легальный кинотеатр? Проблема в том, что этих самых кинотеатров - 100500 штук и контент в них почти не пересекается, и приходится иметь 100500 подписок по 350 руб.

pashev.me, 18:57, 06/12/2021
Их кто-то заставляет? Жрите сами "контент".

keydon, 18:59, 06/12/2021
Ну тогда надо запретить ножи ведь ими пользуются убийцы. И колесо, потому что на машинах передвигаются в том числе и педофилы. И воздух потому что им дышат копирасты, самые худшие из этих трёх.

Bx, 20:59, 06/12/2021
На "Западе" в элитках педофилов оказалось овердофига, там уже всерьез поговаривают о снижении возраста сексуального согласия. Первый шаг сделан, уже лет в 8-10 без согласия родителей можно начать менять пол. Ждем-с продолжения.

Новая норма, млин.

Аноним ( 29 ), 19:44, 06/12/2021
> А в чём идиотизм? Идиотизм хотя бы в том, что они считают адекватной формулировку "Clearing Body for Copyright on the Internet" и пытаются, будто это ОК, продавить это в мозги народа.

> Люди вкладывали деньги в создание контента, теперь защищают

> его легальным способом - в суде, выигрывают. Ну, не хотят чтобы смотрели, кто не заплатил, пусть разрабатывают средства доставки контента в защищённых криптоконтейнерах с разблокировкой по подписанным заверенным ключам абонентов, с предельно точной аутентификацией.

Тогда буду уверены, что никто по пути не посмотрел... Вот только, кто застрахует этот контент от того, что его тупо поgrabят или в колхозную снимут на камеру уже с домашнего кинотеатра и выложат в сеть?!

-Никто! > Всё честно, эпоха торрентов С фига ли, причём тут торренты, это просто способ передачи файлов.

> и пиратских кинотеатров должна уйти, Ну, это рыньчек должен порешать просто.

> у вас что? - 350 рублей в месяц нет на легальный кинотеатр? На какой из? Их не один со всем-всем в одной куче, если кому-то нравится один сериал с одного сервиса, другой с другого, кино с третьего и так далее, то он должен за все подписку оформлять?! Потом, в официальных сервисах, зачастую один вариант убогого дубляжа или убогой же озвучки с хреновыми голосами. без альтернатив, вот когда доберутся по качеству до "пиратских" с хреновой пачкой альтернативных дорожек и субтитров на любой вкус, тогда пусть и начинают подавать голос со стороны проприераши! И потом, платить 350 кровных рублей за то, за просмотр пропаганды гомосятины и прочих содомий, вы в своём уме, болезный?!

Это мне должны оплачивать за моральный ущерб от созерцания этого непотребства!

Пока официальные сервисы не начнут писать в аннотации к "произведениям", что там-то и там-то существуют гомосяцкие сцены, спичи проповедующие фемозгит мозга, толерастию и прочую ересь, пусть-ка побудут как есть. А DNS трогать это дичь, за которую нужно наказывать, жестоко наказывать!

4.32 , Celcion ( ok ), 20:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот только, кто застрахует этот контент от того, что его тупо поgrabят или в колхозную снимут на камеру уже с домашнего кинотеатра и выложат в сеть?!

> -Никто! Вот именно поэтому и будут бороться не с распространителями, а с потребителями такого контента. Это у нас пока всё относительно свободно, потому что рынок относительно небольшой и не очень денежный, не особо интересно вкладывать кучу бабла в наведение тут порядка. А в эти ваших оплотах свободны и демократии уже давно за скачивание торрента можно в пиковом случае неиллюзорно присесть, или, как минимум, остаться в полнейшем оффлайне. Гуглим "HADOPI law", например. > Ну, это рыньчек должен порешать просто. Так рыночек и порешает - как только тут начнут вертеться достаточно большие деньги, чтобы всяким там говнетфликсам, сосоням и дристнеям было не влом заморачиваться, они максимально быстро, рыночно, демократично и без особых проблем проплатят все нужные законы и тут будет ровно тоже самое. Так что не обольщайтесь. Деньги работают лучше любых законов. > И потом, платить 350 кровных рублей за то, за просмотр пропаганды гомосятины и прочих содомий, вы в своём уме, болезный?! Но бесплатно оную пропаганду смотреть, стало быть, норм? :-)

Аноним ( 43 ), 21:28, 06/12/2021
большой текст свёрнут, показать Это потому что там народ, по большей части обленившийся и не особо морочащийся... 

Аноним ( 34 ), 20:12, 06/12/2021
Quad9 это резолвер. Они не хранят файлы.