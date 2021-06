Sony Music добилась в суде блокировки пиратских сайтов на уровне DNS-резолвера Quad9

Звукозаписывающая компания Sony Music добилась в окружном суде Гамбурга (Германия) предписания о блокировке пиратских сайтов на уровне проекта Quad9, предоставляющего бесплатный доступ к публично доступному DNS-резолверу "9.9.9.9", а также сервисам "DNS over HTTPS" ("dns.quad9.net/dns-query/") и "DNS over TLS" ("dns.quad9.net"). Суд вынес решение о блокировке доменных имён, уличённых в распространении музыкального контента, нарушающего авторские права, несмотря на отсутствия явной связи некоммерческой организации Quad9 с блокируемым сервисом. В качестве основания для блокировки указано то, что разрешение имён пиратских сайтов через DNS способствует нарушению авторских прав Sony. Решение о блокировке на стороне стороннего публичного сервиса DNS вынесено впервые и воспринимается как попытку медиаиндустрии перенести связанные с отстаиванием соблюдения авторских прав риски и затраты на третьих лиц. Quad9 лишь предоставляет один из публичных DNS-резолверов, который не связан с обработкой нелицензионных материалов и не имеет отношения к системам, распространяющим подобный контент. При этом сами доменные имена и информация, которую обрабатывает Quad9, не являются объектом нарушения авторских прав Sony Music. Со своей стороны Sony Music указывает на то, что Quad9 предоставляет в своём продукте блокировку ресурсов, распространяющих вредоносное ПО и уличённых в фишинге, т.е. продвигает блокировку проблемных сайтов как один из атрибутов сервиса. Примечательно, что вынесенное судебное решение не даёт защиты от ответственности, которая обычно предоставляется интернет-провайдерам и регистраторам доменов, т.е. если организация Quad9 не выполнит требование, она будет обязана заплатить штраф в размере 250 тысяч евро. Представители Quad9 уже заявили о намерении опротестовать вынесенное решение, которое рассматривается как опасный прецедент, который может иметь далеко идущие последствия. Например, не исключено что следующим шагом станет требование интеграции блокировки в браузеры, операционные системы, антивирусное ПО, межсетевые экраны и любые другие сторонние системы, которые могут влиять на доступ к информации. Интерес Sony Music к блокированию на стороне публичных DNS-резолверов вызван с формированием коалиции "Clearing Body for Copyright on the Internet", в которую вошли некоторые крупные интернет-провайдеры, выразившие готовность блокировать доступ к пиратским сайтам для своих пользователей. Проблема оказалась в том, что блокировка была реализована на уровне DNS и пользователи легко её обходили при помощи публичных DNS-резолверов. Практика удаления ссылок на нелицензионный контент в поисковых системах уже давно практикуется у правообладателей и регулярно приводит к курьёзным ситуациями из-за сбоев автоматизированных систем выявления нарушений авторского права. Например, студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки. Последний подобный инцидент произошёл всего неделю назад - антипиратская компания Web Sheriff направила в Google DMCA-запрос о блокировке IRC-логов и обсуждений в почтовых рассылках Ubuntu и Fedora под предлогом нелицензионного распространения фильма "2:22" (судя по всему, по ошибке как пиратский контент были восприняты сообщения со временем публикации "2:22"). В апреле компания "Magnolia Pictures" потребовала у Google удалить отчёты из системы непрерывной интеграции Ubuntu и сообщения из списка рассылки Fedora "autoqa-results" под предлогом нелицензионного распространения фильма "Result".