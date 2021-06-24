Sony Music добилась в суде блокировки пиратских сайтов на уровне DNS-резолвера Quad9

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|2.6, OnTheEdge (ok), 14:28, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Псевдо-деятельность РКН политически показателена для нашей страны, но не более. Тут же имеет место исключительно корпоративная жажда наживы.
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|3.38, _hide_ (ok), 15:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было бы прикольно в ответ и удалить DNS записи всего, связанного с Sony Music. Так сказать, блокировать, так всех: и скандалиста и нарушителя.
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|2.52, Аноним (52), 15:27, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С разморозкой! На западе это делали ещё до всяких Роскомнадзоров.
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|1.2, OnTheEdge (ok), 14:22, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Quad9 лишь предоставляет один из публичных DNS-резолверов
будто соньку и прочих колышат такие нюансы
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|2.4, Рефрен (?), 14:25, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно было бы и интернет провайдеров заставить, пользователей блокировать за запросы (не вижу разницы с dns)
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|1.5, Аноним (5), 14:26, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто слушает лицензионную музыку Sony Music, тот поддерживает рублем и популярностью копиpacтов!
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|2.9, Принцесса (?), 14:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну я только лицензионную и слушаю, платишь 200р грубо говоря и нет проблем. А 200р это цена чашки кофе в кофейне.
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|3.23, OnTheEdge (ok), 14:46, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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творчество условного моргенштерна/харвивайнштейна/франкенштейна явно того не стоит
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|4.26, Принцесса (?), 14:49, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не слушай его. Выплаты в сервисных стримингах идут от числа прослушиваний...
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|2.34, Brofx (?), 15:04, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще никакой музыки не слушаю, зачем этой пустотой забивать голову.
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|3.50, Аноним (50), 15:24, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот молодец! Так глядишь и до тимлида питонистов каких-нибудь индусских дорастешь со временем. До симфоний Шостаковича, правда, вряд ли, но кого это волнует?
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|1.7, анон (?), 14:28, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все уже давно в i2p. Даже приглашения на приватные пиры в вебе оттуда. Ждем когда сони запретит интернет i2p.
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|3.17, OnTheEdge (ok), 14:40, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> music.apple.com
ну давайте уж и music.yandex.ru тогда и прочая и прочая... таких помоек вагон и маленькая тележка
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|1.8, Аноним (8), 14:28, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Последний подобный инцидент произошёл всего неделю назад - антипиратская компания Web Sheriff направила в Google DMCA-запрос о блокировке IRC-логов и сообщений в почтовых рассылках Ubuntu и Fedora
Небось сами и рассылки совершали чтобы потом блокировать и заявлять о себе
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|1.12, Аноним (12), 14:32, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо запретить Сони производить и владеть "авторским контентом", ибо это "способствует нарушению авторских прав" еще сильнее, чем "разрешение имён". Нет прав - нет нарушений.
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|2.45, пох. (?), 15:14, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ради бога, живи без мейджора, и будут о тебе знать полтора человека. Другой вопрос, что музыка давно мертва, как и культура прослушивания её.
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|3.46, Козявка (?), 15:16, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это вы на своем опыте или как? И какая именно музыка? О какой культуре речь?
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|4.49, пох. (?), 15:18, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошая музыка
О культуре прослушивания в кресле, с качественного носителя и качественного источника, а не со смартфона в метро или в компе, попутно листая инстаграмм
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|1.13, village_coder (ok), 14:33, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня есть идея для нашего министерства правды: запатентовать "Борьба с коррупцией в России" как коммерческий бренд, а всех остальных борцов с коррупцией объявить пиратами, распространяющими нелегальные версии борьбы с коррупцией.
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|3.16, village_coder (ok), 14:39, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, или еще как религиозный догмат. И тогда все кто не правильно борется с коррупцией - еретики, и место им на костре.
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|5.31, Аноним (31), 14:59, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Организация, запрещённая в России (обязательно добавлять при упоминании)
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|2.36, InuYasha (??), 15:08, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ведь коммерциоиды уже регистрировали "совесть" как микрокредитную карточку...
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|1.14, InuYasha (??), 14:34, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Quad9 уже заявили о намерении опротестовать вынесенное решение
Молодцы! Больших успехов им в этом начинании!
Если этот суд работает по прецедентной системе, то это оооооочень важно!
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|1.18, Shevchuk (ok), 14:40, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В качестве основания для блокировки указано то, что разрешение имён пиратских сайтов через DNS способствует нарушению авторских прав Sony.
Нужно сразу запрещать электричество — оно тоже способствует нарушению авторских прав; оно — основа всех этих ужасных технологий.
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|1.21, Аноним (21), 14:45, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пугает меня будущее. Корпорации ведь все равно победят. Придется жить в киберпанке на окраинах городов, на свалках всяких и вредить корпорациям, словно партизан какой-то.
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|2.22, ыы (?), 14:46, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замути собственную корпорацию.
Назови ее "маломягкие инновациии" :)
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|3.24, village_coder (ok), 14:48, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собирать донаты на вред корпорациям, и основать на них новую корпорацию.
Как тебе такое, Владимир Ильич Ленин?
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|4.48, Козявка (?), 15:17, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Донаты - вариант при поддержке любимых исполнителей / производителей контента. Вопрос в том, что площадкам отстегивать приходится, забирают часть донатов.
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|1.27, ыы (?), 14:51, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Quad9 лишь предоставляет
>Sony Music указывает на то, что Quad9 предоставляет в своём продукте блокировку ресурсов,
Лицемерие Quad9 во весь рост. Когда им удобно- они блокируют, когда их попросили о том же- они завыли что дескать они не при чем...
Суд поступил совершенно правильно.
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|2.33, Принц (?), 15:01, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Лицемерие
Русских?
>Когда им удобно- они блокируют
Ты про Роскомнадзор?
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|3.37, Аноним (8), 15:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В экран долбишься?
>Русских?
Quad9 во весь рост.
>Ты про Роскомнадзор?
Лицемерие Quad9 во весь рост. Когда им удобно- они блокируют,
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|1.29, Аноним (31), 14:56, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Например, студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки.
Желаю Роскомнадзору также сконфузиться.
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|1.39, Sylvia (ok), 15:09, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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вот вам последствия централизации интернета,
странно что четыре-девятки а не четыре-единицы (т.е. CloudFlare)
PS: мне тут еще попалось что в новых TV Samsung выпилена поддержка XViD, MKV и прочих "самых пиратских" форматов видео
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|2.47, Аноним (42), 15:16, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вот вам последствия централизации интернета
И в чём тут централизация? Quad9 всего лишь один из многих ресолверов.
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|1.41, пох. (?), 15:12, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стриминги сейчас единственный источник дохода нормальных артистов, если конечно не в Кремле певец ртом.
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|2.53, ыы (?), 15:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальные артисты - ездят с концертами. Например Пикник.
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