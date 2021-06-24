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Sony Music добилась в суде блокировки пиратских сайтов на уровне DNS-резолвера Quad9

24.06.2021 13:56

Звукозаписывающая компания Sony Music добилась в окружном суде Гамбурга (Германия) предписания о блокировке пиратских сайтов на уровне проекта Quad9, предоставляющего бесплатный доступ к публично доступному DNS-резолверу "9.9.9.9", а также сервисам "DNS over HTTPS" ("dns.quad9.net/dns-query/") и "DNS over TLS" ("dns.quad9.net"). Суд вынес решение о блокировке доменных имён, уличённых в распространении музыкального контента, нарушающего авторские права, несмотря на отсутствия явной связи некоммерческой организации Quad9 с блокируемым сервисом. В качестве основания для блокировки указано то, что разрешение имён пиратских сайтов через DNS способствует нарушению авторских прав Sony.

Решение о блокировке на стороне стороннего публичного сервиса DNS вынесено впервые и воспринимается как попытку медиаиндустрии перенести связанные с отстаиванием соблюдения авторских прав риски и затраты на третьих лиц. Quad9 лишь предоставляет один из публичных DNS-резолверов, который не связан с обработкой нелицензионных материалов и не имеет отношения к системам, распространяющим подобный контент. При этом сами доменные имена и информация, которую обрабатывает Quad9, не являются объектом нарушения авторских прав Sony Music. Со своей стороны Sony Music указывает на то, что Quad9 предоставляет в своём продукте блокировку ресурсов, распространяющих вредоносное ПО и уличённых в фишинге, т.е. продвигает блокировку проблемных сайтов как один из атрибутов сервиса.

Примечательно, что вынесенное судебное решение не даёт защиты от ответственности, которая обычно предоставляется интернет-провайдерам и регистраторам доменов, т.е. если организация Quad9 не выполнит требование, она будет обязана заплатить штраф в размере 250 тысяч евро. Представители Quad9 уже заявили о намерении опротестовать вынесенное решение, которое рассматривается как опасный прецедент, который может иметь далеко идущие последствия. Например, не исключено что следующим шагом станет требование интеграции блокировки в браузеры, операционные системы, антивирусное ПО, межсетевые экраны и любые другие сторонние системы, которые могут влиять на доступ к информации.

Интерес Sony Music к блокированию на стороне публичных DNS-резолверов вызван с формированием коалиции "Clearing Body for Copyright on the Internet", в которую вошли некоторые крупные интернет-провайдеры, выразившие готовность блокировать доступ к пиратским сайтам для своих пользователей. Проблема оказалась в том, что блокировка была реализована на уровне DNS и пользователи легко её обходили при помощи публичных DNS-резолверов.

Практика удаления ссылок на нелицензионный контент в поисковых системах уже давно практикуется у правообладателей и регулярно приводит к курьёзным ситуациями из-за сбоев автоматизированных систем выявления нарушений авторского права. Например, студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки.

Последний подобный инцидент произошёл всего неделю назад - антипиратская компания Web Sheriff направила в Google DMCA-запрос о блокировке IRC-логов и обсуждений в почтовых рассылках Ubuntu и Fedora под предлогом нелицензионного распространения фильма "2:22" (судя по всему, по ошибке как пиратский контент были восприняты сообщения со временем публикации "2:22"). В апреле компания "Magnolia Pictures" потребовала у Google удалить отчёты из системы непрерывной интеграции Ubuntu и сообщения из списка рассылки Fedora "autoqa-results" под предлогом нелицензионного распространения фильма "Result".

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/sony-...)
  2. OpenNews: Атака SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  3. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
  4. OpenNews: DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США
  5. OpenNews: Студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки пиратских ресурсов
  6. OpenNews: Торрент с Ubuntu удалён из поисковой выдачи Google из-за ошибки в требовании DMCA
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55385-dns
Ключевые слова: dns, law, quad9
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, ryoken (ok), 14:21, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Роскомпозора обсмотрелись эти деятели что ли?
     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 14:28, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Псевдо-деятельность РКН политически показателена для нашей страны, но не более. Тут же имеет место исключительно корпоративная жажда наживы.
     
     
  • 3.38, _hide_ (ok), 15:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы прикольно в ответ и удалить DNS записи всего, связанного с Sony Music. Так сказать, блокировать, так всех: и скандалиста и нарушителя.
     
  • 2.52, Аноним (52), 15:27, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой! На западе это делали ещё до всяких Роскомнадзоров.
     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 14:22, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Quad9 лишь предоставляет один из публичных DNS-резолверов

    будто соньку и прочих колышат такие нюансы

     
     
  • 2.4, Рефрен (?), 14:25, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно было бы и интернет провайдеров заставить, пользователей блокировать за запросы (не вижу разницы с dns)
     
     
  • 3.10, анон (?), 14:30, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    легче сразу пользователей блокировать, как в японии.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:26, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто слушает лицензионную музыку Sony Music, тот поддерживает рублем и популярностью копиpacтов!
     
     
  • 2.9, Принцесса (?), 14:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну я только лицензионную и слушаю, платишь 200р грубо говоря и нет проблем. А 200р это цена чашки кофе в кофейне.
     
     
  • 3.23, OnTheEdge (ok), 14:46, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    творчество условного моргенштерна/харвивайнштейна/франкенштейна явно того не стоит
     
     
  • 4.26, Принцесса (?), 14:49, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не слушай его. Выплаты в сервисных стримингах идут от числа прослушиваний...
     
  • 2.34, Brofx (?), 15:04, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще никакой музыки не слушаю, зачем этой пустотой забивать голову.
     
     
  • 3.44, Козявка (?), 15:14, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец! Держи нас в курсе...
     
  • 3.50, Аноним (50), 15:24, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот молодец! Так глядишь и до тимлида питонистов каких-нибудь индусских дорастешь со временем. До симфоний Шостаковича, правда, вряд ли, но кого это волнует?

     

  • 1.7, анон (?), 14:28, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все уже давно в i2p. Даже приглашения на приватные пиры в вебе оттуда. Ждем когда сони запретит интернет i2p.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:32, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Все уже давно в

    https://music.apple.com/ru/browse
    https://open.spotify.com/

     
     
  • 3.17, OnTheEdge (ok), 14:40, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > music.apple.com

    ну давайте уж и music.yandex.ru тогда и прочая и прочая... таких помоек вагон и маленькая тележка

     
     
  • 4.19, Принцесса (?), 14:44, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чем apple music помойка?
     
     
  • 5.25, OnTheEdge (ok), 14:49, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 5.30, Принц (?), 14:58, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что они копирасты.
     
     
  • 6.32, Принцесса (?), 14:59, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Разве это-то что меняет?
     
     
  • 7.35, анон (?), 15:04, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flac нет, алабамы негра - тоже.
    Этого уже достаточно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:28, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Последний подобный инцидент произошёл всего неделю назад - антипиратская компания Web Sheriff направила в Google DMCA-запрос о блокировке IRC-логов и сообщений в почтовых рассылках Ubuntu и Fedora

    Небось сами и рассылки совершали чтобы потом блокировать и заявлять о себе

     
  • 1.12, Аноним (12), 14:32, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо запретить Сони производить и владеть "авторским контентом", ибо это "способствует нарушению авторских прав" еще сильнее, чем "разрешение имён". Нет прав - нет нарушений.
     
     
  • 2.45, пох. (?), 15:14, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ради бога, живи без мейджора, и будут о тебе знать полтора человека. Другой вопрос, что музыка давно мертва, как и культура прослушивания её.
     
     
  • 3.46, Козявка (?), 15:16, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это вы на своем опыте или как? И какая именно музыка? О какой культуре речь?
     
     
  • 4.49, пох. (?), 15:18, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая музыка
    О культуре прослушивания в кресле, с качественного носителя и качественного источника, а не со смартфона в метро или в компе, попутно листая инстаграмм
     

  • 1.13, village_coder (ok), 14:33, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня есть идея для нашего министерства правды: запатентовать "Борьба с коррупцией в России" как коммерческий бренд, а всех остальных борцов с коррупцией объявить пиратами, распространяющими нелегальные версии борьбы с коррупцией.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:35, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше как "коммерческий бред"
     
     
  • 3.16, village_coder (ok), 14:39, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, или еще как религиозный догмат. И тогда все кто не правильно борется с коррупцией - еретики, и место им на костре.
     
     
  • 4.20, ыы (?), 14:44, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Свидетели Борьбы с Коррупцией в России" (с)

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 14:59, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Организация, запрещённая в России (обязательно добавлять при упоминании)
     
  • 5.51, village_coder (ok), 15:26, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Избавляться от свидетелей любимая забава властей во все времена.
     
  • 2.36, InuYasha (??), 15:08, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь коммерциоиды уже регистрировали "совесть" как микрокредитную карточку...
     

  • 1.14, InuYasha (??), 14:34, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Quad9 уже заявили о намерении опротестовать вынесенное решение

    Молодцы! Больших успехов им в этом начинании!
    Если этот суд работает по прецедентной системе, то это оооооочень важно!

     
  • 1.18, Shevchuk (ok), 14:40, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В качестве основания для блокировки указано то, что разрешение имён пиратских сайтов через DNS способствует нарушению авторских прав Sony.

    Нужно сразу запрещать электричество — оно тоже способствует нарушению авторских прав; оно — основа всех этих ужасных технологий.

     
  • 1.21, Аноним (21), 14:45, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пугает меня будущее. Корпорации ведь все равно победят. Придется жить в киберпанке на окраинах городов, на свалках всяких и вредить корпорациям, словно партизан какой-то.
     
     
  • 2.22, ыы (?), 14:46, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замути собственную корпорацию.
    Назови ее "маломягкие инновациии" :)
     
     
  • 3.24, village_coder (ok), 14:48, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирать донаты на вред корпорациям, и основать на них новую корпорацию.

    Как тебе такое, Владимир Ильич Ленин?

     
     
  • 4.28, ыы (?), 14:52, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диалектичненько :)
     
  • 4.48, Козявка (?), 15:17, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Донаты - вариант при поддержке любимых исполнителей / производителей контента. Вопрос в том, что площадкам отстегивать приходится, забирают часть донатов.
     

  • 1.27, ыы (?), 14:51, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Quad9 лишь предоставляет
    >Sony Music указывает на то, что Quad9 предоставляет в своём продукте блокировку ресурсов,

    Лицемерие Quad9 во весь рост. Когда им удобно- они блокируют,  когда их попросили о том же- они завыли что дескать они не при чем...

    Суд поступил совершенно правильно.

     
     
  • 2.33, Принц (?), 15:01, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Лицемерие

    Русских?

    >Когда им удобно- они блокируют

    Ты про Роскомнадзор?

     
     
  • 3.37, Аноним (8), 15:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В экран долбишься?


    >Русских?

    Quad9 во весь рост.


    >Ты про Роскомнадзор?

    Лицемерие Quad9 во весь рост. Когда им удобно- они блокируют,

     

  • 1.29, Аноним (31), 14:56, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Например, студия Warner Bros добавила собственный сайт в список блокировки.

    Желаю Роскомнадзору также сконфузиться.

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:09, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже
     
  • 2.42, Аноним (42), 15:13, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже было.
     

  • 1.39, Sylvia (ok), 15:09, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вот вам последствия централизации интернета,
    странно что четыре-девятки а не четыре-единицы (т.е. CloudFlare)

    PS: мне тут еще попалось что в новых TV Samsung выпилена поддержка XViD, MKV и прочих "самых пиратских" форматов видео

     
     
  • 2.43, Аноним (42), 15:14, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому я не покупаю продукцию компании Samsung.
     
  • 2.47, Аноним (42), 15:16, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот вам последствия централизации интернета

    И в чём тут централизация? Quad9 всего лишь один из многих ресолверов.

     

  • 1.41, пох. (?), 15:12, 24/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стриминги сейчас единственный источник дохода нормальных артистов, если конечно не в Кремле певец ртом.
     
     
  • 2.53, ыы (?), 15:29, 24/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные артисты - ездят с концертами. Например Пикник.
     

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