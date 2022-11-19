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Уязвимость в Bitbucket Server, приводящая к выполнению кода на сервере

19.11.2022 11:07

В Bitbucket Server, пакете для развёртывания web-интерфейса для работы с git-репозиториями, выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-43781), позволяющая удалённому атакующему добиться выполнения кода на сервере. Уязвимость может быть эксплуатирована неутентифицированным пользователем, если на сервере разрешена самостоятельная регистрация (включена настройка "Allow public signup"). Эксплуатация также возможна аутентифицированным пользователем у которого есть права на изменение имени пользователя (т.е. есть полномочия ADMIN или SYS_ADMIN). Детали пока не приводится, известно только то, что проблема вызвана возможностью подстановки команд через переменные окружения.

Проблема проявляется в ветках 7.x и 8.x, и устранена в выпусках Bitbucket Server и Bitbucket Data Center 8.5.0, 8.4.2, 7.17.12, 7.21.6, 8.0.5, 8.1.5, 8.3.3, 8.2.4, 7.6.19. Уязвимость не проявляется в облачном сервисе bitbucket.org, а затрагивает только продукты для установки на своих мощностях. Проблема также не проявляется на серверах Bitbucket Server и Data Center, в которых для хранения данных используется СУБД PostgreSQL.

  1. Главная ссылка к новости (https://confluence.atlassian.c...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Bitbucket Server, позволяющая выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.38
  4. OpenNews: Атака Trojan Source для внедрения изменений в код, незаметных для разработчика
  5. OpenNews: Уязвимость в Travis CI, приводящая к утечке ключей публичных репозиториев
  6. OpenNews: Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58151-bitbucket
Ключевые слова: bitbucket
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:21, 19/11/2022 Скрыто модератором
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  • 3, Аноним (3), 11:23, 19/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2, Аноним (2), 11:21, 19/11/2022 [ответить]  
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    Давайте айпишники ваших серверов, я покажу как надо выполнять код.
     
     
  • 4, pashev.ru (?), 11:27, 19/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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