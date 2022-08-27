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Уязвимость в Bitbucket Server, позволяющая выполнить код на сервере

27.08.2022 11:20

В Bitbucket Server, пакете для развёртывания web-интерфейса для работы с git-репозиториями, выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-36804), позволяющая удалённому атакующему, имеющему доступ на чтение к приватным или публичным репозиториям, выполнить произвольный код на сервере через отправку специально оформленного HTTP-запроса. Проблема проявляется начиная с версии 6.10.17 и устранена в выпусках Bitbucket Server и Bitbucket Data Center 7.6.17, 7.17.10, 7.21.4, 8.0.3, 8.2.2 и 8.3.1. Уязвимость не проявляется в облачном сервисе bitbucket.org, а затрагивает только продукты для установки на своих мощностях.

Уязвимость выявлена исследователем безопасности в рамках инициативы Bugcrowd Bug Bounty, подразумевающей выплату вознаграждений за выявление ранее не известных уязвимостей. Размер вознаграждения составил 6 тысяч долларов. Подробности о методе атаки и прототип эксплоита обещают раскрыть через 30 дней после публикации исправления. В качестве меры для снижения риска атаки на свои системы до применения исправления рекомендуется ограничить публичный доступ к репозиториям при помощи настройки "feature.public.access=false".

  1. Главная ссылка к новости (https://confluence.atlassian.c...)
  2. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise (подтверждено)
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
  4. OpenNews: Компания Atlassian выкупила хостинг открытых проектов Bitbucket
  5. OpenNews: Bitbucket напоминает о скором удалении репозиториев Mercurial и уходит от слова Master в Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57686-bitbucket
Ключевые слова: bitbucket
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:52, 27/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Даже безопасный Питон не спасает от дыр.  
     
     
  • 2, pashev.ru (?), 11:57, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это поделие на Яве.
     
     
  • 4, Аноним21 (?), 12:05, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда вообще не удивляемся.
     

  • 3, Sw00p aka Jerom (?), 11:58, 27/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    за rce 6к, кек
     
  • 5, Аноним (5), 12:09, 27/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    оно ещё трепыхается...
     
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