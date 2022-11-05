Уязвимость в библиотеке Pixman, применяемой для отрисовки во многих открытых проектах

Опубликован корректирующий релиз библиотеки Pixman 0.42.2, которая применяется для низкоуровневой отрисовки графики во многих открытых проектах, в том числе в X.Org, Cairo, Firefox и композитных менеджерах на основе протокола Wayland. В новой версии устранена опасная уязвимость (CVE-2022-44638), приводящая к переполнению буфера при обработке пиксельных данных c параметрами, приводящими к целочисленному переполнению.

Исследователями опубликован прототип эксплоита, демонстрирующий возможность контролируемой записи данных за пределы выделенного буфера. Не исключается использование уязвимости для организации выполнения кода атакующего. Проследить за публикацией исправлений дистрибутивами можно на данных страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Ubuntu, Arch Linux, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD.



