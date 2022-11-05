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Уязвимость в библиотеке Pixman, применяемой для отрисовки во многих открытых проектах

05.11.2022 09:13

Опубликован корректирующий релиз библиотеки Pixman 0.42.2, которая применяется для низкоуровневой отрисовки графики во многих открытых проектах, в том числе в X.Org, Cairo, Firefox и композитных менеджерах на основе протокола Wayland. В новой версии устранена опасная уязвимость (CVE-2022-44638), приводящая к переполнению буфера при обработке пиксельных данных c параметрами, приводящими к целочисленному переполнению.

Исследователями опубликован прототип эксплоита, демонстрирующий возможность контролируемой записи данных за пределы выделенного буфера. Не исключается использование уязвимости для организации выполнения кода атакующего. Проследить за публикацией исправлений дистрибутивами можно на данных страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Ubuntu, Arch Linux, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Выпуск графической библиотеки Pixman 0.40
  3. OpenNews: Значительный выпуск графической библиотеки Pixman 0.30
  4. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  5. OpenNews: Уязвимости в библиотеке Expat, приводящие к выполнению кода при обработке XML-данных
  6. OpenNews: Уязвимость в библиотеке libjpeg-turbo
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58049-pixman
Ключевые слова: pixman
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:28, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У сишника Пети было 128 байт в буфере. Маше он отдал 64, а Коле — оставшиеся 512.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:56, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что?
     
     
  • 3.11, Самый Лучший Гусь (?), 10:15, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потом они с Колей расписались в Торонто и жили долго и счастливо. Хеппи энд!
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:36, 05/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждём rust'оманов с баснями про безопасность.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:31, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обожаю такие фиксы
    - if (pixman_fixed_to_int (i) == 0x8000)
    + if (pixman_fixed_to_int (i) == 0xffff8000)
    и как оно вообще работало...

    А теперь срочно обновлять иксы и фаерфокс

     
  • 1.13, Zenitur (ok), 10:35, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что это, и зачем это не нужно?
     
  • 1.14, Аноним (15), 10:35, 05/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > устранена опасная уязвимость

    Где-то в мире взгрустнул один маёр...

     

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