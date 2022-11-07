Предложен механизм blksnap для создания снапшотов блочных устройств в Linux

2.2 , Аноним ( 2 ), 18:23, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну это создано чтобы делать бэкапы виртуальных машин, независимо от файловых систем.

3.29 , Аноним ( 29 ), 19:37, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – причем тут виртуальные машины? qemu умеет снапшоты, например.

оно как раз может быть удобно для физических.

4.35 , пох. ( ? ), 19:51, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > причем тут виртуальные машины? так у авторов. Возможно, они что-то знают, чего ты не? > qemu умеет снапшоты, например. снапшот-снапшоту рознь... > оно как раз может быть удобно для физических. У физических есть одна проблема, догадываешься, какая? В случае lvm и прочих не-совсем-физических ее, правда, нет, но им эта технология и не требуется, они и так умеют. Правда, есть нюансы... 2.5 , user90 ( ? ), 18:32, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Каждому достаточно делать регулярные бэкапы критически важных ДАННЫХ, и надобность в подобных хренях отпадает.

3.9 , Аноним ( 9 ), 18:44, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эээ… Данных… Тут приходится процессы дампать, чтобы в случае чего не потерять все часы-дни рендера, а ты о таких мелочах печёшься. Хотя если база данных навернётся, это будут тоже невосполнимые потери. Пытаешься найти баланс между постоянными остановками прода и количеством потерь в случае БП.

3.12 , пох. ( ? ), 19:05, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Каждому достаточно делать регулярные бэкапы критически важных ДАННЫХ, и надобность в подобных

> хренях отпадает. окей, чувак, у нас тут навернулась база и твой банковский счет восстановлен с регулярного бэкапа. Причем наисвежайшего - полусуточной давности (извини, скорость дисковых полок все же ограничена и чаще мы не можем - не успеет дописаться предыдущий - "надобности" то нет). Ой, твоя зарплата пришла час назад? Ну извини. А вот твои кредиты никуда не делись, не забудь оплатить вовремя. P.S. к сожалению, админы локалхостов, у которых на самом деле вообще нет никаких важных данных, принципиально необучаемы.

4.15 , пох. ( ? ), 19:12, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ах, да, не смотря на то что в бэкапе на твоем (кредитном) счете еще оставались последние 300 ржублей - заплатить за хлебушек ты не сможешь - твоей карты нет. И счета нет. И тебя нет. И вообще ничего нет. Бэкап, понимаешь, восстанавливается - тоже не мгновенно. На самом деле - очень-очень медленно он это делает. Пока не восстановится - базы как бы и нет, мы ж не можем обрабатывать транзакции в недовосстановленной. Пока не восстановится - хрен тебе, а не хлебушка. Кушай пирожные, с уважением, твой банк. 5.23 , Far ( ok ), 19:27, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Приболел? Банк, который базы без репликации юзает, это не банк, а шарашкина контора того самого админа локалхоста, о котором ты тут слюной брызжешь. Сразу видно профессионал высшего порядка

6.28 , пох. ( ? ), 19:37, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Приболел? Банк, который базы без репликации юзает Внезапно, и у банков слуцяется. И в базы с репликацией улетает что-то чего улететь было не должно. И успешно реплицируется, ага. А вот дальше - шарашкина контора типа твоей - мэдленно и пэчально поднимает свои базы с бэкапа. Я бы мог назвать поименно, но нельзя, подписал. А у кого были снапшоты - пишет в журнал "апгрейд впопердня прошел неудачно", откатывается за пару секунд на снапшотик и снимает табличку "проводятся работы". Дальше пусть другие думают. 6.34 , амоним ( ? ), 19:48, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – омг, а причем тут репликация???

1. разговор про ситуацию, когда элекричество в проводах закончилось. обычно, заканчивается приблиз, одновременно во всем дц.

2. снапшот - он не спасет от лютого дизастера - если у тебя занулился диск от пожара, то чаще и снапшот тоже.

3. и еще. снапшот, он протухает во времени. как и обычный бэкап.

4. в таких ситуациях - может быть оч много приколов с репликацией. ну например, не все данные, которые вкомитились, зареплицировались. репликация, она может быть например отложенной. да и просто задержка для кросс-дц репликации может иметь место.

5. более того, база в таких конторах, чаще лежит на хранилке, с доступом по оптике. и снапшот, такого типа, можно делать средствами хранилки.

6. более того, снапшот, это тоже не бэкап. из снапшота, можно сделать бэкап. ну типа слить снапшот, на другую хранилку, проверить, что из него сюрприз, что-то можно восстановить в принципе и вот это всё бла-бла-бла.

7. более того, лог транзакций - он обычно не только на уровне базы данных. он обычно, еще и на уровне приложения существует. и его тоже можно перенакатывать. а там транзакции могут хранится в каком-нибудь лютом, шардированом nosql - который бэкапать вообще отдельная забава.

8. а еще, взрослые базы данных, умеют инкрементальные бэкапы, ну типа один раз забэкапил со слезами 100 терабайт, а потом доливаешь в бэкап изменения, по 10 гигабайт в день. короч, снепшоты, это вообще, для очень своеобразных случаев. и любой DBA об этом скажет.

и что репликация, это не бэкап (ну тип вкатили DELETE без условия, и прощай реплики) - тоже азы.

4.16 , Аноним ( 16 ), 19:13, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это же основные эксперты опеннета. Они и в программировании сильны, и админы отличные, сетевики топ уровня, а заодно и безопасники. Им всё ненужно. У них всё есть. В крайнем случае сбацают аналог на любимой Сишечке за пару часов. Без единой ошибки!

4.27 , user90 ( ? ), 19:36, 07/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подобная база данных на единственном девайсе, в 1ом экземпляре? Тебе не кажется, что это какая-то минимум странная архитектура системы? ;)

