Компания Tesla развивает криптографическую библиотеку liblithium

Компания Tesla Motors опубликовала криптографическую библиотеку liblithium, ключевыми целями создания которой являются компактность, низкое потребление ресурсов и переносимость. Библиотека изначально развивается с оглядкой на возможность выполнения как на обычных CPU, так и в DSP-чипах и микроконтроллерах, и подходит для использования в ограниченных окружениях и в коде, вызываемом на ранних стадиях загрузки для верификации цифровых подписей прошивок встраиваемых устройств. Код написан на языке Си (C99) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В библиотеке реализованы средства для потокового шифрования и работы с цифровыми подписями, основанные на схеме согласования ключей X25519 (RFC 7748), методе криптографической перестановки Gimli и хэш-функции Gimli-Hash, предложенных Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein) и позволяющих добиться высокой производительности на маломощном оборудовании, таком как 8-разрядные микроконтрроллеры. Реализация цифровых подписей X25519 базируется на коде из фреймворка STROBE и отличается от подписей ed25519 использованием только координат "X" при манипуляциях с точками на эллиптической кривой, что позволяет значительно сократить размер кода, необходимого создания и верификации подписей.



