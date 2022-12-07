Компания Tesla развивает криптографическую библиотеку liblithium

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|2.2, Жироватт (ok), 10:16, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Воплей деток про уязвимости? Сразу после того, как их очередной мегагига невероятностно безопасТный язык снова pwn'ули тупейшим, детским CVE? Это уже неизбежность. Как комары летом. Пускай летают, звенят. Фумигатор всегда можно поставить. Взрослые дяденьки вумных деток не слушают, взрослые дяденьки пишут тот код, который канпелятор вумных деток будет использовать как незыблемую данность
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|2.20, Аноним (20), 10:49, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пререписывания на Rust? От Tesla не дождётесь. Переписывайте сами, растаманы.
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|2.22, Аноним (-), 10:56, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Штош. Ждём сами знаете чего.
А разве это "сами знаете что" умеет в 8бит ?
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|1.4, Аноним (3), 10:19, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уважаемый Илон, если вы читаете opennet, ответьте: почему не на rust?
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|2.9, Аноним (9), 10:25, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что раст в DSP не завезли и не завезут. А зативоизировать всё и вся хочется, чтобы никто не мог посягать на "нематериальные активы" (которые, как мы видим, очень даже материальные) Корпорации.
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|2.12, _kp (ok), 10:40, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем меньше польза от программы, тем меньше проблем от багов в ней.
Да и не для пользователей же это ПО, а для того что б не дать пользователям загрузить прошивки исправляющие баги.
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|3.17, Аноним (17), 10:43, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или не дать любому мимокрокодилу и мамкиному скрипткиддису залив буллшит чужой тачкой удалённо рулить, сбивая всех на своём пути?
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|4.40, _kp (ok), 12:00, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Придумать можно любые благовидные предлоги.
Ради продвижения подписок ;)
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|2.15, Аноним (-), 10:41, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что на микроконтроллерах и DSP с ним - не очень. Даже на кортексах попсовых какие-то полунедопрототипы с кучей костылищ.
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|2.18, Аноним (18), 10:44, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что если его сразу написать на Rust, его потом нельзя будет переписать на Rust.
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|2.11, Аноним (17), 10:40, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем же такое нужно в машинах нафаршированных чипами и, практически, ПК... блин, в самом деле, зачем нужна вся эта электроника в тесла... делали бы тачки на хворосте без всех этих умных штук
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|2.16, Вирт (?), 10:43, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что даже подогрев сидений можно продавать по подписке,
а как это сделать без шифрования?
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|2.19, Аноним (19), 10:47, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем, зачем... вот будешь ты обновлять прошивку микроконтроллеру, а тут хаксор черти что в критичную подсистему тебе впихнет. Потому что может, поржать чисто. Ну а тебя потом какой-нибудь взбрыкнувший ABS и приложит со всей дури.
p.s. а кому вся вон та оверинженерия с пыхтонрасом в какой-то левой билдсистеме и здоровенным кодом не нравится - есть https://github.com/jedisct1/libhydrogen (из которого кусок как раз и сперт). Мелкий, простой, реально запустить даже на довольно лажовом МК (ну нет, PIC16 конечно не стоит брать, но cortex M0 или atmega - вполне). И места багануть особо нет, апи простое как тапок и содрано с NaCl по общей идее. Основано как раз на gimli.
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|1.6, Аноним (9), 10:22, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>верификации цифровых подписей прошивок встраиваемых устройств
Забыли принять литий, обострилась мания тивоизации.
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|1.10, Жироватт (ok), 10:31, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дарю илоше маскскалю идею - ни Тесла, ни компы от него не должны даже запускаться без токена, по типу нашей флешки-рутокена. Ну т.е. да, электрически развести: нет флешки - комп включается ровно до начала инициализации ПЗУ и аппаратной проверки на нахождение ключа в разъёме. Нет ключа - нет включения. Зачем что-то сложное городить?
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|2.21, Аноним (19), 10:50, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так и сделай в своих системах, посмотрим сколько покупателей твоих авто тебя и засудят такого умного. Да и на самом деле там все не так уж сложно, это идеи https://github.com/jedisct1/libhydrogen доразвили, хотя будучи корпорацией естественно обмазали всяким питоноугробищем и каким-то еще обвесом для солидности. Оригинал был сильно меньше и приятнее.
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|3.26, Аноним (26), 11:03, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно ноль, особенно когда остальным производителям это понравится и они введут то же самое.
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|3.43, Бывалый смузихлёб (?), 12:02, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За что засудят то ?
Секурность, все дела
А то что токены прокисают - ну бывает, напоминалку на-через-несколько-месяцев ставить надо
А уж если будет вроде рутокен 2 - просто так и не скопируешь даже
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|1.24, pashev.ru (?), 11:00, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ключевыми целями создания которой являются компактность, низкое потребление ресурсов и переносимость
Вангую провал по всем пунктам. Хотя бы потому, что за этими целями нет конкретных чисел.
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|2.32, pashev.ru (?), 11:13, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И эти тоже предлагают запускать докер от рута, чтоб он испортил рабочий каталог разработчика.
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|1.30, Аноним (18), 11:08, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Код написан на языке Си (C99)
Тогда о какой портативности идёт речь, если его с помощью Microsoft Visual Studio не скомпилировать.
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|2.33, Аноним (20), 11:15, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microsoft Visual Studio это же образчик платформонезависимости, ага.
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|1.35, zog (??), 11:30, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> необходимого создания и верификации подписей
Пропустили слово "для"
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|2.42, Аноним (42), 12:01, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что же делать теперь? Эх, если бы была возможность поправить новость... Эх, если бы только нажать Ctrl-F, ввести "Исправить", и чтобы после этого нашлась ссылка...
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|2.44, Аноним (42), 12:02, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На карбоне слишком безопасно получается. Поэтому остается писать либо на си, либо на расте.
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