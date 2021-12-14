Coinbase опубликовал библиотеку распределённых криптоалгоритмов Kryptology

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|1.2, КО (?), 14:00, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Намайнили мусора в интернете, по MD5 теперь хер че найдёшь...
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|2.3, Аноним (3), 14:26, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MD5? Как у вас там, в двадцатом веке? У нас тут ковид, кризис, blm и майнеры.
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|1.4, Аноним (-), 14:34, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ба, да это ж прям из трудов Брюса нашего Шнаера. 15 лет минуло как он это опубликовал.
Но идея там хорошая. Вернее там идей очень много, реализована одна из.
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|2.8, Аноним (-), 14:58, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда было представлено, а теперь заплатили. Но вообще сейчас вся разная криптография ранее существовавшая в теории начинает реализовываться весьма активно. Можно вылезать из криокамеры.
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|1.5, Аноним (5), 14:50, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>а также биометрические системы аутентификации, учитывающие несколько признаков для предоставления доступа.
Это как вообще? Биометрические векторы - они каждый раз отличаются, причём отличаются сильно, поэтому нельзя просто проквантовать и посмотреть в ассоциативном контейнере, приходится делать поиск по близости. А криптография требует идентичности до бита.
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|2.7, Аноним (-), 14:55, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю откуда взял это автор статьи, но думаю речь просто о разделении ответственности между несколькими провайдерами биометрической аутентификации.
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|2.9, Аноним (13), 15:01, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если модуль отпечатка пальцев, модуль радужной оболочки глаза и модуль сетчатки глаза отправили вместе три верных секрета, то создаётся ключ, открывающий замок.
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|3.10, Аноним (5), 15:08, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем такие сложности? Описанная вами схема небезопасна, можно реплей сделать. А безопасная схема вообще Шэмира не требует. Просто 3 модуля участвуют в интерактивном протоколе аутентификации, и если биометрия неверна - то намеренно фейлят. И никаких секретов ни с чем делить не надо.
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|3.12, Аноним (12), 15:13, 14/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это то же самое, как сказать, что если к машине привернуть одно колесо, потом второе, ещё третье и четвёртое, то можно ехать. Если повернуть ручку и открыть дверь, то можно входить. Если конь бежит по полю и трава высокая, то яйца щекочет. И т.д.
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|1.11, Аноним (-), 15:08, 14/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чилавечки пляшут. Никаких Н сторон в шифровании с возможностью востановления быть не должно, ровно как и удостоверяющих центров кидающие зеленые замочки !
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