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В дистрибутиве Linuxfx выявлен вшитый пароль для доступа к базе пользователей

27.05.2022 21:17

Участники сообщества Kernal выявили необыкновенно беспечное отношение к безопасности в дистрибутиве Linuxfx, предлагающем сборку Ubuntu с пользовательским окружением KDE, стилизованным под интерфейс Windows 11. По данным с сайта проекта дистрибутивом пользуется более миллиона пользователей, а за эту неделю зафиксировано около 15 тысяч загрузок. Дистрибутив предлагает активацию дополнительных платных возможностей, которая производится через введение лицензионного ключа в специальном графическом приложении.

Исследование приложения для активации лицензии (/usr/bin/windowsfx-register) показало, что оно включает в себя вшитые логин и пароль для обращения к внешней СУБД MySQL, в которую добавляются данные о новом пользователе. При этом используемые учётные данные позволяют получить полный доступ к БД, в том числе к таблице "machines" в которой отражены сведения о всех установках дистрибутива, включая IP-адреса пользователей. Доступно также содержимое таблицы "fxkeys" с лицензионными ключами и адресами электронной почты всех зарегистрированных коммерческих пользователей. Примечательно, что в отличие от заявлений о миллионе пользователей, в БД имеется лишь 20 тысяч записей. Приложение написано на языке Visual Basic и выполняется с использованием интерпретатора Gambas.

Отдельного внимания заслуживает реакция разработчиков дистрибутива. После публикации сведений о проблемах с безопасностью они выпустили обновление, в котором не устранили саму проблему, а лишь поменяли имя БД, логин и пароль, а также изменили логику получения учётных данных и попытались бороться с трассировкой программы. Вместо вшитых в само приложение учётных данных, разработчики Linuxfx добавили загрузку параметров подключения к БД с внешнего сервера, используя утилиту curl. Для защиты после запуска реализован поиск и удаление всех запущенных процессов "sudo", "stapbp" и "*-bpfcc" в системе, видимо, полагая, что таким образом они смогут помешать работе программ для трассировки.



  1. Главная ссылка к новости (https://kernal.eu/posts/linuxf...)
  2. OpenNews: Проект Windowsfx подготовил сборку Ubuntu с интерфейсом, стилизованным под Windows 11
  3. OpenNews: Использование настроек по умолчанию в Apache способствует раскрытию данных о скрытых сервисах Tor
  4. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  5. OpenNews: Аппаратное AES шифрование, на деле оказалось простым XOR
  6. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57264-linuxfx
Ключевые слова: linuxfx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это телеметрия.ничего страшного.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:46, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это так плохо, что даже хорошо.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:48, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну машу вать. Если им хватило ума написать активатор на вижуал бейсике, что им мешало написать скрипт на похапе, который проверяет данные регистрации и загружает их в БД?
     
     
  • 2.12, пох. (?), 22:30, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То что они его написали - на выжралбейсике. Проверяет, и загружает.  В этом никакой проблемы как раз и нет.

    А если ты имеешь в виду что можно было все это делать на стороне сервера, то я тебя удивлю и разочарую, но это же можно точно так же делать и на стороне клиента, и таки не продолбать при этом всю базу сразу и по первому взмаху хвоста. Но надо уметь читать стековерфлоу хотя бы до первого ответа, а не сразу из вопроса копипастить.

    А пехепе твой тут вообще нинужно ни с какого боку. Просто ты даже в выжралбейсик, видимо, не умеешь.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:48, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таблетки прими. Похапе тут был как пример, это не суть. Везде, где используется онлайн-активация, данные активации вставляются и проверяются серверным приложением, которое уже само подключается к БД.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 22:53, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это же всё другое!
     
  • 4.23, пох. (?), 22:54, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Суть именно в том что у тебя пехепе головного мозга, от этого таблетки не помогут.

     
     
  • 5.25, Аноним (25), 23:09, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как-то "пох." деградировал последнее время.
    Или я раньше просто не замечал?
     

  • 1.4, sidphj (?), 21:49, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Всё как в винде
     
     
  • 2.15, пох. (?), 22:33, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде, внезапно, тебе не удастся так просто скачать всю базу пользователей винды с ключами и мэйлами. Сюрприз, однако - но это как раз "все как у л@п4@тых". А от винды только обои нескучные.


     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:41, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конечно не удастся, там на страже АНБ стоит, а за попытку можно и экстрадицию схлопотать из дружественной им страны.
     
     
  • 4.18, пох. (?), 22:44, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точно! Только поэтому ты еще не скачал и не опубликовал! А так - каждый васян может.

    А чего, собственно, ты, одичалый, так боишься проклятой АНБ? Тебя в "дружественные страны" все равно никто не выпустит уже. Не ссы, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье тебя не cдадут.

    Давай уже, публикуй как ты в два счета добыл пароль и скачал всю базу проклятой вражеской microsoft!

     
  • 2.30, Аноним (30), 00:17, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стилизованный не только под интерфейс Windows 11 ;)
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 21:49, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    20 тысяч покупателей, каждый из которых заплатил $30 = 600 зелёных косарей просто за Кубунту с темой под винду. А чего добился ты, юзернейм?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:55, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль что разработчик не добавил миллион фейковых активаций в бд
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 21:57, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > врёти
     
  • 3.14, пох. (?), 22:31, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе ж показали как пароль узнать - помоги разработчику, добавь их сам!

    P.S. но лучше потратить время на бубунту. Там, если что,и пароль не нужен.

     
  • 2.24, Username (?), 22:58, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Большинство юзернеймов тут даже "hello world" не смогут написать на Visual Basic без гугла. Ламеры.
     
     
  • 3.26, пох. (?), 23:13, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Большинство юзернеймов тут даже "hello world" не смогут написать на Visual Basic

    соглашусь
    > без гугла. Ламеры.

    А чего это без гугла? Те чуваки вполне себе пользовались гуглом, я уверен. grant all где-то ведь скопипастили.

     
  • 2.28, Без аргументов (?), 23:24, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это даже больше,чем https://alter-os.ru/ (не путать с нормальным Альтом, где реально работают)
     

  • 1.9, Онаним (?), 22:08, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Приложение написано на языке Visual Basic и выполняется с использованием интерпретатора Gambas

    Вот это болгеносинг.

     
  • 1.11, Иван Ворстаненко (?), 22:25, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Болгенос перевернулся в гробу.
     
  • 1.13, Аноним (17), 22:30, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    молодняк подрастает
     
     
  • 2.19, пох. (?), 22:48, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > молодняк подрастает

    какой еще молодняк? Старперы это на пенсиях развлекаются.

    visualbasic, клиент mysql вместо нескучного rest api (с точно таким же ляпом, позволяющим точно так же скачать всю базу, но уже через нескучный http/2, надежно и быстро ) - это местному Джэнысу Попуоу уже лет 65 должно быть, не меньше.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 00:00, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Старперы это на пенсиях развлекаются

    Ога, судо грепают.

     

  • 1.16, Аноним (17), 22:37, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    автор - São Paulo, Brazil
    горячие бразильские прани не дремлют
     
  • 1.21, Аноним (22), 22:51, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это поворот!
     
  • 1.27, Без аргументов (?), 23:16, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Болгенище!
     

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