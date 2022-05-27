В дистрибутиве Linuxfx выявлен вшитый пароль для доступа к базе пользователей

|
|1.3, Аноним (3), 21:48, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну машу вать. Если им хватило ума написать активатор на вижуал бейсике, что им мешало написать скрипт на похапе, который проверяет данные регистрации и загружает их в БД?
|
|
|
|2.12, пох. (?), 22:30, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
То что они его написали - на выжралбейсике. Проверяет, и загружает. В этом никакой проблемы как раз и нет.
А если ты имеешь в виду что можно было все это делать на стороне сервера, то я тебя удивлю и разочарую, но это же можно точно так же делать и на стороне клиента, и таки не продолбать при этом всю базу сразу и по первому взмаху хвоста. Но надо уметь читать стековерфлоу хотя бы до первого ответа, а не сразу из вопроса копипастить.
А пехепе твой тут вообще нинужно ни с какого боку. Просто ты даже в выжралбейсик, видимо, не умеешь.
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 22:48, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Таблетки прими. Похапе тут был как пример, это не суть. Везде, где используется онлайн-активация, данные активации вставляются и проверяются серверным приложением, которое уже само подключается к БД.
|
|
|
|4.23, пох. (?), 22:54, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Суть именно в том что у тебя пехепе головного мозга, от этого таблетки не помогут.
|
|
|
|5.25, Аноним (25), 23:09, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как-то "пох." деградировал последнее время.
Или я раньше просто не замечал?
|
|
|
|2.15, пох. (?), 22:33, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В винде, внезапно, тебе не удастся так просто скачать всю базу пользователей винды с ключами и мэйлами. Сюрприз, однако - но это как раз "все как у л@п4@тых". А от винды только обои нескучные.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 22:41, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
конечно не удастся, там на страже АНБ стоит, а за попытку можно и экстрадицию схлопотать из дружественной им страны.
|
|
|
|4.18, пох. (?), 22:44, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Точно! Только поэтому ты еще не скачал и не опубликовал! А так - каждый васян может.
А чего, собственно, ты, одичалый, так боишься проклятой АНБ? Тебя в "дружественные страны" все равно никто не выпустит уже. Не ссы, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье тебя не cдадут.
Давай уже, публикуй как ты в два счета добыл пароль и скачал всю базу проклятой вражеской microsoft!
|
|1.5, Fracta1L (ok), 21:49, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
20 тысяч покупателей, каждый из которых заплатил $30 = 600 зелёных косарей просто за Кубунту с темой под винду. А чего добился ты, юзернейм?
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 21:55, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Жаль что разработчик не добавил миллион фейковых активаций в бд
|
|
|
|3.14, пох. (?), 22:31, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе ж показали как пароль узнать - помоги разработчику, добавь их сам!
P.S. но лучше потратить время на бубунту. Там, если что,и пароль не нужен.
|
|2.24, Username (?), 22:58, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Большинство юзернеймов тут даже "hello world" не смогут написать на Visual Basic без гугла. Ламеры.
|
|
|
|3.26, пох. (?), 23:13, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Большинство юзернеймов тут даже "hello world" не смогут написать на Visual Basic
соглашусь
> без гугла. Ламеры.
А чего это без гугла? Те чуваки вполне себе пользовались гуглом, я уверен. grant all где-то ведь скопипастили.
|
|1.9, Онаним (?), 22:08, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Приложение написано на языке Visual Basic и выполняется с использованием интерпретатора Gambas
Вот это болгеносинг.
|
|
|
|2.19, пох. (?), 22:48, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> молодняк подрастает
какой еще молодняк? Старперы это на пенсиях развлекаются.
visualbasic, клиент mysql вместо нескучного rest api (с точно таким же ляпом, позволяющим точно так же скачать всю базу, но уже через нескучный http/2, надежно и быстро ) - это местному Джэнысу Попуоу уже лет 65 должно быть, не меньше.
|