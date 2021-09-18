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Проект Windowsfx подготовил сборку Ubuntu с интерфейсом, стилизованным под Windows 11

18.09.2021 19:49

Доступен предварительный выпуск дистрибутива Windowsfx 11, нацеленного на воссоздание интерфейса Windows 11 и специфичных для Windows визуальных эффектов. Окружение воссоздано при помощи специализированной темы оформления WxDesktop и дополнительных приложений. В качестве основы сборки используется Ubuntu 20.04 и рабочий стол KDE Plasma 5.22.5. Для загрузки подготовлен iso-образ размером 4.3 ГБ. Проектом также развивается платная сборка, включающая дополнительные возможности, приближающие окружение к Windows, такие как конфигуратор, голосовой ассистент, поддержка Active Directory и доступ к сервису OneDrive.

Состав приложений также по возможности приближен к Windows, например, пользователю предлагаются офисные пакеты OnlyOffice и MS Office Online, браузер Edge, платформа совместной работы MS Teams, мессенджер Skype, оболочка командной строки PowerShell и редактор кода VS Code. Для обработки голосовых команд задействован Helloa Assistant на базе Google Assistant. При помощи Wine обеспечивается запуск программ .exe и .msi через двойной клик на рабочем столе.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.windowsfx.org/inde...)
  2. OpenNews: Выпуск Zorin OS 15, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows
  3. OpenNews: Проект WLinux развивает Linux-дистрибутив, нацеленный на использование в Windows
  4. OpenNews: Скрипт для стилизации GNOME под оформление Unity, Windows и macOS
  5. OpenNews: Эксперимент по созданию для KDE Plasma 5 панели в стиле Windows 8
  6. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55822-windowsfx
Ключевые слова: windowsfx, wxdesktop
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Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:51, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Абсолютно проклято
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:52, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фу, уродливые кеды.
     
     
  • 2.13, Stax (ok), 20:32, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что поделать? В гноме поддержку тем ломают временами, вот на его базе такое сложно провернуть. Приходится брать уродливые..
     
  • 2.37, Аноним (37), 21:19, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уродливые кеда это Trinity TDE!!!
    Попробуйте Trinity TDE бесплатно!!!
    FreeBSD - https://archiveos.org/desktopbsd/
    GNU/Linux -  https://wiki.trinitydesktop.org/LiveCDs
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:53, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давно ждал
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:56, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В курсе, какие там языки поддерживаются?
     
     
  • 3.18, Админ Анонимов (?), 20:37, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    длинные
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:53, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    подпишусь на комментарии, чтобы посмотреть, как полыхает у мамкиных экспертов, которые не любят Windows, потому что тут так принято
     
     
  • 2.8, Timoteo Cirkla (ok), 19:58, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы, видимо, в зеркало смотрите.
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:37, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В христианскую церковь провокационно принесли коран и стали проповедовать сатанизм. Аноним пришёл туда же в воскресенье с утра чтобы поржать над этим, но вместо этого прихожане поржали над тем какой он больной и что ему больше нечего делать.
     
     
  • 3.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:20, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >коран
    >сатанизм

    Делай уроки.

     
  • 2.47, Аноним (37), 21:33, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я длюблю Windows, я даже пишу из под него. Но люблю все начиная с 95 - до хр.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:54, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шикарно, кажется я знаю, чем займусь в понедельник.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 19:57, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Локализацией сабжа?
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:06, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Винды стали так похожи на современный линукс-десктоп, что линукс-десткоп, похожий на винды, создали очень быстро.
     
     
  • 2.46, Аноним (37), 21:31, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все они похожи на макось, которая похожа на Зерокс.
     

  • 1.11, Kumo (?), 20:09, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Маки включают ядро Linux в систему.
    Пользователи Linux делают Винду с ядром Linux.
    Ты думал, что сможешь меня переиграть. Нет это я переиграю твое переигрывание.
     
     
  • 2.35, Аноним (37), 21:10, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфов конечно не будет?
     

  • 1.12, Любитель Монеточки (?), 20:30, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем если есть Deepin?
     
     
  • 2.34, Аноним (37), 21:09, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем если есть Trinity TDE?
     
     
  • 3.59, кек (?), 22:04, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю, TDE отлично копирует XP. Беда ещё в том, что Ubuntu проср*ла Unity, а над гномом или кедами извращаться не грешно.
     
  • 2.40, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:22, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если есть WinAMP?
     
     
  • 3.45, Аноним (37), 21:30, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Qt-based Multimedia Player или audacious открытая альтернатива
     

  • 1.14, Nikki Next (?), 20:32, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Deepin: ну-да ну-да пошли мы нафиг
     
  • 1.15, Аноним (15), 20:32, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При помощи Wine обеспечивается запуск программ .exe и .msi через двойной клик на рабочем столе.

    Надеюсь, там есть функция "прогнать файл через virustotal.com", иначе так можно развести вирусов.

    // b.

     
     
  • 2.27, Аноним (15), 20:57, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за что минусы? Malware прекрасно работает под Wine и легко может зашифровать ваши файлы, а после попросить нехило денег.

    // b.

     

  • 1.16, Аноним (16), 20:33, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А телеметрия и прочие стучальщики кому надо от M$ присутствуют?  
    А тyпые требования по железу и yпopoтыe дефолты?
    Если нет, тогда нещитово.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 21:01, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедах сейчас есть опциональная репортилка телеметрии. Поменять урлы, включить по умолчанию и всё будет.
     
  • 2.52, Аноним (-), 21:46, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А тyпые требования по железу

    А какие именно требования тупые?

     

  • 1.19, Док (?), 20:39, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал kde но все уродливое и крупное и ни одной нормальной темы
     
  • 1.20, Аноним (20), 20:41, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    всё это отдаёт какими-то "нетрадиционными половыми отношениями" - там тоже одни пытаются косить под других. Линукс есть линукс, а масдай есть масдай и нечего натягивать.. сову на глобус и красить линя в цвета радуги.
     
  • 1.21, Аноним (21), 20:41, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пользуюсь случаем сообщаю, что 20 лет использую Виндоус бесплатно. Оказывается, когда истекает пробный период - ничего не происходит.

    А платить мрот за возможность менять обои - удел имбицилов.

     
     
  • 2.23, hefenud (ok), 20:43, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платить €576 за возможность менять обои и правда странная идея
    Но винда столько не стоит, она стоит какие-то копейки и нет проблемы ее купить, если она тебе реально нужна(а если не нужна используй GNU/Linux)
     
  • 2.28, Аноним (15), 20:58, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ebay можно купить лицензию за $10.
     
     
  • 3.44, Аноним (37), 21:28, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет OEM или корпаративный? Это не считово.
     
  • 2.53, Аноним (37), 21:46, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плотить нолог за ОС нормальною Можно даже за Лигукс. ПОМОЕМУ лучше линуск чем пмратить, к чему я увидел призыва косвенные.
     

  • 1.22, hefenud (ok), 20:42, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну сделал кто-то себе тему, как нравится, молодец. Выложил ее в общий доступ и сделал скрипты автонастройки, дважды молодец. А зачем свой «дистрибутив» городить???
     
  • 1.24, Аноним (24), 20:45, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выглядит прикольно, но это только ради забавы.
     
  • 1.25, InuYasha (??), 20:50, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поехавшие... )
     
  • 1.26, Какаянахренразница (ok), 20:52, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фигня какая-то ...
     
  • 1.29, zower (ok), 21:00, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уродство, у меня вин8.1 и норм выглядит, а эта 11 мало того что сама по себе уродливая, так ее еще и скопировать умудрились... (видимо любитель кляпать свои дистрибутивы люнокс тащиться от уродства, раз скопировал именно с 11 винды)
     
  • 1.31, Аноним (31), 21:06, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Lindows, ты?
     
     
  • 2.48, metasploit (?), 21:39, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это Winux
     

  • 1.32, Аноним (37), 21:07, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Асуждаю!! Я понимаю костплеить Вин98!
    Trinity TDE!!!
     
  • 1.33, And (??), 21:08, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно. Но бежать сзади глотая чужую пыль...
     
  • 1.36, Юрий (??), 21:19, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он еще и платный, есть конечно урезанная бесплатная версия, но похоже основной десктоп в проф версиию
     
  • 1.39, vinsent2002 (?), 21:20, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЗАЧЕМ ???
     
  • 1.41, denkin (ok), 21:26, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавная штучка, похоже.
    Как раз сегодня нашел пару часов - покрутить вин11первью в виртуалке.
    По моему у ребят из топика получилось визуально очень пооже сделать.
     
  • 1.42, Анончик (?), 21:27, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БОЖЕСТВЕННО
     
  • 1.43, Аноним (37), 21:27, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Внимание челлендж для самых дерзких:
    А слабо поставить:
    classic shell
    7+ Taskbar Tweaker
    explorer++
    на win11
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 21:45, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в OpenShell есть прикольная штука - скинчик 7ки для главного меню. Жаль 7+ Taskbar Tweaker не поддерживает скинчики. Как раз искал способ сделать 10ку более удобоваримой. Получается только с Пуском. На таскбар можно только повесить картинку в стиле 7ки, но это не полноценное решение. Ну и скин для окошек такой надыбать не получилось. Вот нужны эти три вещи и будет мне счастье.
     
     
  • 3.54, Аноним (37), 21:50, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для классик шела вроде можно поставить скин (*bmp) для панель, смотри форум. А конкретно для 10-ки вроде есть зама шела, которая возвращает классическую тему, но у меня при манируляциях грохнуло систему, поэтому название не помню.
     

  • 1.49, Сачуствущий (?), 21:39, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы его под Linux стилизовали.
    Трезвому на его инопланетянский гуном смотреть невозможно.
     
     
  • 2.55, Аноним (37), 21:51, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше бы его под Linux стилизовали.

    А это как? Под CLI?
    Или говорим Линукс подразумеваем Гном, говорим Гном. подразумеваем Линукс?

     

  • 1.50, Аноним (51), 21:43, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А такая же фигня, только чтобы как 7ка выглядела, есть? Меня лично бесит новомодный "векторный" интерфейс. Это что то из эры Win3.1. Раз в WinXP перешли на "скины", то обратной дороги нет. Смысл ставить Линух, если в нем такой же убогий плоский и серый (черный) интерфейс, как в Винде? Вот вернули бы в Линухе тру 7рошный интерфейс - сразу бы туда уехал.
     
     
  • 2.56, Аноним (37), 21:55, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это тестироваклось мною на Вин7, выглядит как Вин98
    classic shell - меню пуск каскадное.
    7+ Taskbar Tweaker - панель задач, когда правой кнопкой мыши - закрыь, свернуть, развенуть.
    explorer++ - файловый менеджер как в старых Виндовс, плюс вкладки.
    Находил замену десяточному шеллу(експлоеру) который менял окна на классические с кнопками как в Вин98, но там все нестабильно очень, я бы даже сказал не юзабельно. Ищи сам.
     

  • 1.57, Аноним (57), 22:01, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все, что не gnome - гомно
     
  • 1.58, Аноним (24), 22:02, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не подскажет твик для гнома, где можно сделать регулировку звука отдельным окошком, как в 10 винде. Или может быть существует кастомная DE с таким окошком. Типа как в Deepin.
     

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