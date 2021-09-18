Проект Windowsfx подготовил сборку Ubuntu с интерфейсом, стилизованным под Windows 11

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|2.13, Stax (ok), 20:32, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что поделать? В гноме поддержку тем ломают временами, вот на его базе такое сложно провернуть. Приходится брать уродливые..
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|1.4, Аноним (4), 19:53, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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подпишусь на комментарии, чтобы посмотреть, как полыхает у мамкиных экспертов, которые не любят Windows, потому что тут так принято
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|2.17, Аноним (17), 20:37, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В христианскую церковь провокационно принесли коран и стали проповедовать сатанизм. Аноним пришёл туда же в воскресенье с утра чтобы поржать над этим, но вместо этого прихожане поржали над тем какой он больной и что ему больше нечего делать.
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|2.47, Аноним (37), 21:33, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я длюблю Windows, я даже пишу из под него. Но люблю все начиная с 95 - до хр.
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|1.10, Аноним (10), 20:06, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Винды стали так похожи на современный линукс-десктоп, что линукс-десткоп, похожий на винды, создали очень быстро.
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|1.11, Kumo (?), 20:09, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Маки включают ядро Linux в систему.
Пользователи Linux делают Винду с ядром Linux.
Ты думал, что сможешь меня переиграть. Нет это я переиграю твое переигрывание.
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|3.59, кек (?), 22:04, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю, TDE отлично копирует XP. Беда ещё в том, что Ubuntu проср*ла Unity, а над гномом или кедами извращаться не грешно.
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|3.45, Аноним (37), 21:30, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(Qt-based Multimedia Player или audacious открытая альтернатива
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|1.15, Аноним (15), 20:32, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При помощи Wine обеспечивается запуск программ .exe и .msi через двойной клик на рабочем столе.
Надеюсь, там есть функция "прогнать файл через virustotal.com", иначе так можно развести вирусов.
// b.
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|2.27, Аноним (15), 20:57, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А за что минусы? Malware прекрасно работает под Wine и легко может зашифровать ваши файлы, а после попросить нехило денег.
// b.
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|1.16, Аноним (16), 20:33, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А телеметрия и прочие стучальщики кому надо от M$ присутствуют?
А тyпые требования по железу и yпopoтыe дефолты?
Если нет, тогда нещитово.
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|2.30, Аноним (30), 21:01, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В кедах сейчас есть опциональная репортилка телеметрии. Поменять урлы, включить по умолчанию и всё будет.
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|1.19, Док (?), 20:39, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал kde но все уродливое и крупное и ни одной нормальной темы
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|1.20, Аноним (20), 20:41, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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всё это отдаёт какими-то "нетрадиционными половыми отношениями" - там тоже одни пытаются косить под других. Линукс есть линукс, а масдай есть масдай и нечего натягивать.. сову на глобус и красить линя в цвета радуги.
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|1.21, Аноним (21), 20:41, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Пользуюсь случаем сообщаю, что 20 лет использую Виндоус бесплатно. Оказывается, когда истекает пробный период - ничего не происходит.
А платить мрот за возможность менять обои - удел имбицилов.
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|2.23, hefenud (ok), 20:43, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Платить €576 за возможность менять обои и правда странная идея
Но винда столько не стоит, она стоит какие-то копейки и нет проблемы ее купить, если она тебе реально нужна(а если не нужна используй GNU/Linux)
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|2.53, Аноним (37), 21:46, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плотить нолог за ОС нормальною Можно даже за Лигукс. ПОМОЕМУ лучше линуск чем пмратить, к чему я увидел призыва косвенные.
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|1.22, hefenud (ok), 20:42, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну сделал кто-то себе тему, как нравится, молодец. Выложил ее в общий доступ и сделал скрипты автонастройки, дважды молодец. А зачем свой «дистрибутив» городить???
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|1.29, zower (ok), 21:00, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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уродство, у меня вин8.1 и норм выглядит, а эта 11 мало того что сама по себе уродливая, так ее еще и скопировать умудрились... (видимо любитель кляпать свои дистрибутивы люнокс тащиться от уродства, раз скопировал именно с 11 винды)
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|1.36, Юрий (??), 21:19, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он еще и платный, есть конечно урезанная бесплатная версия, но похоже основной десктоп в проф версиию
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|1.41, denkin (ok), 21:26, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавная штучка, похоже.
Как раз сегодня нашел пару часов - покрутить вин11первью в виртуалке.
По моему у ребят из топика получилось визуально очень пооже сделать.
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|1.43, Аноним (37), 21:27, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Внимание челлендж для самых дерзких:
А слабо поставить:
classic shell
7+ Taskbar Tweaker
explorer++
на win11
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|2.51, Аноним (51), 21:45, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот в OpenShell есть прикольная штука - скинчик 7ки для главного меню. Жаль 7+ Taskbar Tweaker не поддерживает скинчики. Как раз искал способ сделать 10ку более удобоваримой. Получается только с Пуском. На таскбар можно только повесить картинку в стиле 7ки, но это не полноценное решение. Ну и скин для окошек такой надыбать не получилось. Вот нужны эти три вещи и будет мне счастье.
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|3.54, Аноним (37), 21:50, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для классик шела вроде можно поставить скин (*bmp) для панель, смотри форум. А конкретно для 10-ки вроде есть зама шела, которая возвращает классическую тему, но у меня при манируляциях грохнуло систему, поэтому название не помню.
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|1.49, Сачуствущий (?), 21:39, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы его под Linux стилизовали.
Трезвому на его инопланетянский гуном смотреть невозможно.
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|2.55, Аноним (37), 21:51, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше бы его под Linux стилизовали.
А это как? Под CLI?
Или говорим Линукс подразумеваем Гном, говорим Гном. подразумеваем Линукс?
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|1.50, Аноним (51), 21:43, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А такая же фигня, только чтобы как 7ка выглядела, есть? Меня лично бесит новомодный "векторный" интерфейс. Это что то из эры Win3.1. Раз в WinXP перешли на "скины", то обратной дороги нет. Смысл ставить Линух, если в нем такой же убогий плоский и серый (черный) интерфейс, как в Винде? Вот вернули бы в Линухе тру 7рошный интерфейс - сразу бы туда уехал.
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|2.56, Аноним (37), 21:55, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это тестироваклось мною на Вин7, выглядит как Вин98
classic shell - меню пуск каскадное.
7+ Taskbar Tweaker - панель задач, когда правой кнопкой мыши - закрыь, свернуть, развенуть.
explorer++ - файловый менеджер как в старых Виндовс, плюс вкладки.
Находил замену десяточному шеллу(експлоеру) который менял окна на классические с кнопками как в Вин98, но там все нестабильно очень, я бы даже сказал не юзабельно. Ищи сам.
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|1.58, Аноним (24), 22:02, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никто не подскажет твик для гнома, где можно сделать регулировку звука отдельным окошком, как в 10 винде. Или может быть существует кастомная DE с таким окошком. Типа как в Deepin.
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