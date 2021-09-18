Проект Windowsfx подготовил сборку Ubuntu с интерфейсом, стилизованным под Windows 11

Доступен предварительный выпуск дистрибутива Windowsfx 11, нацеленного на воссоздание интерфейса Windows 11 и специфичных для Windows визуальных эффектов. Окружение воссоздано при помощи специализированной темы оформления WxDesktop и дополнительных приложений. В качестве основы сборки используется Ubuntu 20.04 и рабочий стол KDE Plasma 5.22.5. Для загрузки подготовлен iso-образ размером 4.3 ГБ. Проектом также развивается платная сборка, включающая дополнительные возможности, приближающие окружение к Windows, такие как конфигуратор, голосовой ассистент, поддержка Active Directory и доступ к сервису OneDrive.

Состав приложений также по возможности приближен к Windows, например, пользователю предлагаются офисные пакеты OnlyOffice и MS Office Online, браузер Edge, платформа совместной работы MS Teams, мессенджер Skype, оболочка командной строки PowerShell и редактор кода VS Code. Для обработки голосовых команд задействован Helloa Assistant на базе Google Assistant. При помощи Wine обеспечивается запуск программ .exe и .msi через двойной клик на рабочем столе.