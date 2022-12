Хостинг свободных проектов Fosshost прекращает работу из-за недоступности директора

2.16 , пох. ( ? ), 22:04, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хмм...норм я щетаю. А чего на связь тогда не выходит? Должны ж были простить и отпустить? А, хотя, да - уже ж простили и отпустили...

2.20 , Аноним ( 20 ), 22:15, 04/12/2022
>there were several aggravating factors in the case, including "the fact that the offence occurred in the victim's home and in her bed where she was entitled to feel safe". Совсем поехали. Это оправдывающее обстоятельство, которое может означать, что секс был по обоюдному согласию.

3.23 , Ананимус ( ? ), 22:31, 04/12/2022
Типа если я изнасилую тебя в твоей спальне, то не считается?

3.26 , пох. ( ? ), 22:32, 04/12/2022
> Совсем поехали. Это оправдывающее обстоятельство, которое может означать, что секс был по

> обоюдному согласию. Да, но потом-то она протрезвела!

3.28 , Аноним ( 2 ), 22:49, 04/12/2022
Чушь, грубость могла появиться и когда всё началось, никакое это не оправдывающие.

4.29 , Аноним ( 20 ), 22:59, 04/12/2022
Но явно не должно быть отягчающим.