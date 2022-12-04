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Хостинг свободных проектов Fosshost прекращает работу из-за недоступности директора

04.12.2022 21:13

Участники проекта Fosshost, безвозмездно предоставляющего виртуальные серверы для свободных проектов, объявили о невозможности дальнейшего предоставления услуг и ожидании скорого отключения серверов компании. Проблемы в Fosshost вызваны тем, что Томас Марки (Thomas Markey), директор компании, уже более 6 месяцев не выходит на связь, а без него не удаётся уладить как финансовые, так и технические вопросы.

Доступ к оборудованию в текущем датацентре имел только Томас, как и доступ к счетам, которые можно было использовать для оплаты размещения серверов в датацентре. Например, один из серверов около месяца находится не в строю, так как нет возможности перезагрузить его. В сложившейся ситуации оставшиеся в проекте волонтёры не могут гарантировать дальнейшую работоспособность инфраструктуры и ожидают скорого отключения серверов из-за невозможности оплатить их размещение.

Имеющимся пользователям рекомендовано немедленно создать резервные копии и как можно скорее перенести свои окружения на другие площадки, предоставляющие бесплатные виртуальные серверы открытым проектам, такие как Radix. Услугами FossHost пользовались такие открытые проекты, как GNOME, KDE, GNU Guix, Xiph.Org, Rocky Linux, Debian, OpenIndiana, Armbian, BlackArch, Qubes, FreeCAD, IP Fire, ActivityPub (W3), Manjaro, Whonix, QEMU, Xfce, Xubuntu, Ubuntu DDE и Ubuntu Unity.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Некоммерческий провайдер FossHost, предоставляющий хостинг свободным проектам
  3. OpenNews: Объявлено о закрытии хостинга открытых проектов Google Code
  4. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
  5. OpenNews: BerliOS прекратил быть хостингом открытых проектов
  6. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58256-fosshost
Ключевые слова: fosshost
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 21:28, 04/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:34, 04/12/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:54, 04/12/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:09, 04/12/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, Аноним (2), 21:29, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Откуда у этих людей деньги?
     
     
  • 2.17, пох. (?), 22:06, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В Англии довольно приличное пособие по безработице, и еще можно бутылки сдавать.

    На самый дешманский хостинг (а чего такому помойкопроекту еще и надо-то?) хватит, если хотя бы раз в месяц бухать не в пабе, а дома.

     

  • 1.3, Константавр (ok), 21:31, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А версии куда он делся, где жил и где родственники есть? Уже который так пропадает бесследно?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 21:35, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в запое, то никакие родственники не помогут
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:38, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В занюхе.
     
  • 3.14, лёгкие (?), 22:00, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пнд, кодировка, психиатр/нарколог/психолог.
    стандартная схема
     
     
  • 4.25, Xasd7 (?), 22:31, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потомственная ведьма, колдун, ...
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:45, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    По имени директора вот такая новость:
    https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-61500092.amp
     
     
  • 2.16, пох. (?), 22:04, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм...норм я щетаю. А чего на связь тогда не выходит? Должны ж были простить и отпустить?

    А, хотя, да - уже ж простили и отпустили...

     
  • 2.20, Аноним (20), 22:15, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >there were several aggravating factors in the case, including "the fact that the offence occurred in the victim's home and in her bed where she was entitled to feel safe".

    Совсем поехали. Это оправдывающее обстоятельство, которое может означать, что секс был по обоюдному согласию.

     
     
  • 3.23, Ананимус (?), 22:31, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа если я изнасилую тебя в твоей спальне, то не считается?
     
  • 3.26, пох. (?), 22:32, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Совсем поехали. Это оправдывающее обстоятельство, которое может означать, что секс был по
    > обоюдному согласию.

    Да, но потом-то она протрезвела!


     
  • 3.28, Аноним (2), 22:49, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чушь, грубость могла появиться и когда всё началось, никакое это не оправдывающие.
     
     
  • 4.29, Аноним (20), 22:59, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но явно не должно быть отягчающим.
     

  • 1.9, Бывалый смузихлёб (?), 21:47, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Доступ к оборудованию в текущем датацентре имел только Томас, как и доступ к счетам
    > оставшиеся в проекте волонтёры не могут гарантировать дальнейшую работоспособность

    Что эти волонтёры вообще делали, если никакого доступа ни к чему у них не было и нет ?

     
     
  • 2.12, пох. (?), 21:57, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Уровень экспертов впоппеннета, неожиданно, превзойден!

    Дорогуша, если ТЫ ничего с серверами делать не умеешь кроме как "перезагрузить" по команде сверху - подумай, если есть чем, что еще такого можно делать на сервере, чтобы, например, появилось чего перезагружать.

    Нет, для этого обычно не нужен "доступ к оборудованию" и тем более - к счетам.
    Видимо, с такими задачами справлялся один человек. Ну помер максим, и х.. с ним.

    Шва6одкинхостинг шва6одкин от денег и ответственности. Кто не имел резервной площадки - значит, никому и нужен не был.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:38, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >впоппеннета

    Не гадь там, где ешь сам.

     
  • 2.22, Аноним (22), 22:24, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда hardware engineer уходит в отпуск, мир останавливается
     
     
  • 3.24, пох. (?), 22:31, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это когда х-евый уходит в отпуск. Когда уходит хороший - мир как крутился, так и крутится, и только отдельные индивиды на всяк случай задерживают дыхание. Потому что что-то знают...

     
  • 3.30, Анонус (?), 23:17, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Твитере так многие думали. Ошиблись.
     

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