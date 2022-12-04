Хостинг свободных проектов Fosshost прекращает работу из-за недоступности директора

Участники проекта Fosshost, безвозмездно предоставляющего виртуальные серверы для свободных проектов, объявили о невозможности дальнейшего предоставления услуг и ожидании скорого отключения серверов компании. Проблемы в Fosshost вызваны тем, что Томас Марки (Thomas Markey), директор компании, уже более 6 месяцев не выходит на связь, а без него не удаётся уладить как финансовые, так и технические вопросы.

Доступ к оборудованию в текущем датацентре имел только Томас, как и доступ к счетам, которые можно было использовать для оплаты размещения серверов в датацентре. Например, один из серверов около месяца находится не в строю, так как нет возможности перезагрузить его. В сложившейся ситуации оставшиеся в проекте волонтёры не могут гарантировать дальнейшую работоспособность инфраструктуры и ожидают скорого отключения серверов из-за невозможности оплатить их размещение.

Имеющимся пользователям рекомендовано немедленно создать резервные копии и как можно скорее перенести свои окружения на другие площадки, предоставляющие бесплатные виртуальные серверы открытым проектам, такие как Radix. Услугами FossHost пользовались такие открытые проекты, как GNOME, KDE, GNU Guix, Xiph.Org, Rocky Linux, Debian, OpenIndiana, Armbian, BlackArch, Qubes, FreeCAD, IP Fire, ActivityPub (W3), Manjaro, Whonix, QEMU, Xfce, Xubuntu, Ubuntu DDE и Ubuntu Unity.



