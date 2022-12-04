Хостинг свободных проектов Fosshost прекращает работу из-за недоступности директора

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|2.17, пох. (?), 22:06, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В Англии довольно приличное пособие по безработице, и еще можно бутылки сдавать.
На самый дешманский хостинг (а чего такому помойкопроекту еще и надо-то?) хватит, если хотя бы раз в месяц бухать не в пабе, а дома.
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|1.3, Константавр (ok), 21:31, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А версии куда он делся, где жил и где родственники есть? Уже который так пропадает бесследно?
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|2.16, пох. (?), 22:04, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хмм...норм я щетаю. А чего на связь тогда не выходит? Должны ж были простить и отпустить?
А, хотя, да - уже ж простили и отпустили...
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|2.20, Аноним (20), 22:15, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>there were several aggravating factors in the case, including "the fact that the offence occurred in the victim's home and in her bed where she was entitled to feel safe".
Совсем поехали. Это оправдывающее обстоятельство, которое может означать, что секс был по обоюдному согласию.
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|3.26, пох. (?), 22:32, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Совсем поехали. Это оправдывающее обстоятельство, которое может означать, что секс был по
> обоюдному согласию.
Да, но потом-то она протрезвела!
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|3.28, Аноним (2), 22:49, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чушь, грубость могла появиться и когда всё началось, никакое это не оправдывающие.
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|1.9, Бывалый смузихлёб (?), 21:47, 04/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Доступ к оборудованию в текущем датацентре имел только Томас, как и доступ к счетам
> оставшиеся в проекте волонтёры не могут гарантировать дальнейшую работоспособность
Что эти волонтёры вообще делали, если никакого доступа ни к чему у них не было и нет ?
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|2.12, пох. (?), 21:57, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Уровень экспертов впоппеннета, неожиданно, превзойден!
Дорогуша, если ТЫ ничего с серверами делать не умеешь кроме как "перезагрузить" по команде сверху - подумай, если есть чем, что еще такого можно делать на сервере, чтобы, например, появилось чего перезагружать.
Нет, для этого обычно не нужен "доступ к оборудованию" и тем более - к счетам.
Видимо, с такими задачами справлялся один человек. Ну помер максим, и х.. с ним.
Шва6одкинхостинг шва6одкин от денег и ответственности. Кто не имел резервной площадки - значит, никому и нужен не был.
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|2.22, Аноним (22), 22:24, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда hardware engineer уходит в отпуск, мир останавливается
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|3.24, пох. (?), 22:31, 04/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это когда х-евый уходит в отпуск. Когда уходит хороший - мир как крутился, так и крутится, и только отдельные индивиды на всяк случай задерживают дыхание. Потому что что-то знают...
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