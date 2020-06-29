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Некоммерческий провайдер FossHost, предоставляющий хостинг свободным проектам

29.06.2020 12:13

В рамках проекта FossHost организована работа некоммерческого провайдера, безвозмездно предоставляющего виртуальные серверы для свободных проектов. В настоящее время инфраструктура проекта включает 7 серверов, развёрнутых в США, Польше, Великобритании и Нидерландах на базе платформы ProxMox VE 6.2. Оборудование и инфраструктура предоставляется FossHost спонсорами, а деятельность ведётся энтузиастами.

Существующие свободные проекты, имеющие активное сообщество и сайт или страницу на GitHub, могут безвозмездно получить в своё распоряжение виртуальный сервер с 4 vCPU, 4ГБ ОЗУ, 200ГБ хранилищем, адресами IPv4 и IPv6. Возможно бесплатная регистрация доменов второго уровня и организация работы зеркал. Управление производится через SSH. Поддерживается установка CentOS, Debian, Ubuntu, Gentoo, ArchLinux, Fedora и FreeBSD. Отмечается, что виртуальными серверами FossHost уже воспользовались такие открытые проекты, как ActivityPub (W3), Manjaro, XFCE, Xubuntu, GNOME и Xiph.Org.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5linux.com/meet-fos...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
  4. OpenNews: Анонсирован публичный хостинг Heptapod для открытых проектов, использующих Mercurial
  5. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
  6. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53254-fosshost
Ключевые слова: fosshost, hosting, proxmox
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  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вирусы будут?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можем взять виртуалку для сборки и распространения антивирусных баз.

    Например гугловских, но только ими не ограничивается.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:36, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 2020 году? Серьёзно?
     
     
  • 2.3, Мамин Аноним (?), 12:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Виртуалка с сабжевыми параметрами и без оверселлинга будет стоить $20/мес минимум. Нормальная помощь проекту. А что лично ты сделал для свободного ПО?
     
     
  • 3.13, Lex (??), 13:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала нужно определиться о какой конкретно "свободе" и "свободном" ПО речь.
     
  • 3.16, Могиль (?), 13:36, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    4 евро у contabo, только 2 ядра вместо 4х и 300гб вместо 200гб.
    C 4 ядрами 10гб памяти и 700гб диска - 8 евро.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:19, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничесе, я 2.75$ плачу за 1 ядро, 1ГБ ОЗУ и 20 ГБ места и когда выбирал это было довольно дешево.
     
  • 3.19, pin (??), 13:51, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Виртуалка с сабжевыми параметрами и без оверселлинга будет стоить $20/мес минимум.

    Ага, сейчас.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:53, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Виртуалка с сабжевыми параметрами и без оверселлинга будет стоить $20/мес минимум. Нормальная помощь проекту. А что лично ты сделал для свободного ПО?

    Красиво донаты собирать не запретишь.)

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:57, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > 7 серверов, развёрнутых в США, Польше, Великобритании и Нидерландах

    Спасибо, не надо.

     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 13:18, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, а где надо? В Парагвае?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может в Парагвае даже лучше будет, чем в Северном Гондурасе, где этот хостинг включат в список организаторов распространения информации.
     

  • 1.6, Аноним (7), 13:14, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Существующие свободные проекты, имеющие активное сообщество и сайт или страницу на GitHub

    А новому проекту с одним не очень активным разрабом бесплатную VPS-ку дадут?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:28, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дадут, но давать тоже будут не очень активно.
     
  • 2.15, Lex (??), 13:35, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под подобные проекты уже давно есть штуки вроде какого-нибудь heroku..
    Правда, с кастомизацией там не очень.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:50, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Heroku дает виртуалку в автоматическом режиме без заполнения анкеты и выдаче персональных данных. Другое дело, что бесплатные vm-ки от heroku имеют жесткие лимиты, а сами виртуалки живут в ondemand-состоянии (если нет запросов, то виртуалка уходит в сон).
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:44, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитхаб все равно перманенто лежит. Там что попробовать получить что-то другое стоит.
     

  • 1.9, Spoofing (?), 13:22, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они ничего не раздают. Сделал запрос, зашёл в IRC канал, спросили откуда узнал про них, дал ссылку на опеннет, получил отказ.
     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 13:30, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Существующие свободные проекты, имеющие активное сообщество и сайт или страницу на GitHub

    Ты уверен что вы одинаково понимаете этот критерий? Для тебя может пару человек с ЛОРа это уже "активное сообщество", а проект нацелен на помощь куда более масштабным проектам.

     
     
  • 3.26, annon (?), 14:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем FOSS проекту, уже имеющему активное сообщество, вдруг понадобятся какие-то левые сервера?
    У таких проектов обычно уже есть сервера и спонсоры.
     
     
  • 4.27, A.Stahl (ok), 14:56, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У таких проектов обычно уже есть сервера и спонсоры.

    С фига ли бы?

     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 13:56, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, что от тебя
     
     
  • 3.25, Он им (?), 14:45, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободный проект...
                        Свободный от чего?
                                           От себя?
                                                    Это свежо.
     

  • 1.17, Аноним (18), 13:47, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычный маркетинг. Все ради чего это сделано раскрутить группу хостеров из этого списка: https://fosshost.org/supporters/

    Рядовым опеннотовцам там делать нечего. Пока крупные проекты не окупят идею, даже не пытайтесь обращаться со своим hello world -- разочарование неминуемо, просто предостережение.

     
     
  • 2.21, Анонкос (?), 14:16, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апаснасть! Понятно, что васянам с хеловорлдами никто ничего давать не будет.
     
  • 2.23, Аноним (22), 14:21, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда опеннет нам подсовывает эту новость?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:29, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, тут же сплошные админы локалхостов с хелловорлдами, больше никого!
     
  • 2.29, Аноним (30), 15:28, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем хелловорлду 4 ядра? Можно обойтись и бесплатными github pages.
    Аппаратные ресурсы всегда ограничены, само собой, будет отбор по нужности проекта.
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:29, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Местный анон тут был, Инуяша. Лет 20 таким занимался. Ну не хелловорды конечно но хостил.
    Не знаю, может бросил.
     
  • 1.28, анонимус (??), 15:12, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >серверов, развёрнутых в США

    Попробую угадать: на серваке будет скрипт заменяющий в коде слова master и slave?

     
  • 1.32, Аноним (33), 15:42, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сообщества у которых есть страница на Гитлаб, но нет на Гитхаб пролетают? И тут Майкрософт подсуетился.
     
  • 1.34, Celcion (ok), 15:57, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел список серверов и характеристик, поржал с масштабности замаха при таких ресурсах.
     

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