Некоммерческий провайдер FossHost, предоставляющий хостинг свободным проектам

|
|
|
|2.7, Аноним (7), 13:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Можем взять виртуалку для сборки и распространения антивирусных баз.
Например гугловских, но только ими не ограничивается.
|
|
|
|2.3, Мамин Аноним (?), 12:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Виртуалка с сабжевыми параметрами и без оверселлинга будет стоить $20/мес минимум. Нормальная помощь проекту. А что лично ты сделал для свободного ПО?
|
|
|
|3.13, Lex (??), 13:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для начала нужно определиться о какой конкретно "свободе" и "свободном" ПО речь.
|
|3.16, Могиль (?), 13:36, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
4 евро у contabo, только 2 ядра вместо 4х и 300гб вместо 200гб.
C 4 ядрами 10гб памяти и 700гб диска - 8 евро.
|
|
|
|4.22, Аноним (22), 14:19, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничесе, я 2.75$ плачу за 1 ядро, 1ГБ ОЗУ и 20 ГБ места и когда выбирал это было довольно дешево.
|
|3.19, pin (??), 13:51, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Виртуалка с сабжевыми параметрами и без оверселлинга будет стоить $20/мес минимум.
Ага, сейчас.
|
|1.4, Аноним (4), 12:53, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Виртуалка с сабжевыми параметрами и без оверселлинга будет стоить $20/мес минимум. Нормальная помощь проекту. А что лично ты сделал для свободного ПО?
Красиво донаты собирать не запретишь.)
|
|1.5, Аноним (5), 12:57, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> 7 серверов, развёрнутых в США, Польше, Великобритании и Нидерландах
Спасибо, не надо.
|
|
|
|
|
|3.31, Аноним (31), 15:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может в Парагвае даже лучше будет, чем в Северном Гондурасе, где этот хостинг включат в список организаторов распространения информации.
|
|1.6, Аноним (7), 13:14, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Существующие свободные проекты, имеющие активное сообщество и сайт или страницу на GitHub
А новому проекту с одним не очень активным разрабом бесплатную VPS-ку дадут?
|
|
|
|2.15, Lex (??), 13:35, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Под подобные проекты уже давно есть штуки вроде какого-нибудь heroku..
Правда, с кастомизацией там не очень.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 13:50, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Heroku дает виртуалку в автоматическом режиме без заполнения анкеты и выдаче персональных данных. Другое дело, что бесплатные vm-ки от heroku имеют жесткие лимиты, а сами виртуалки живут в ondemand-состоянии (если нет запросов, то виртуалка уходит в сон).
|
|2.33, Аноним (33), 15:44, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гитхаб все равно перманенто лежит. Там что попробовать получить что-то другое стоит.
|
|1.9, Spoofing (?), 13:22, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Они ничего не раздают. Сделал запрос, зашёл в IRC канал, спросили откуда узнал про них, дал ссылку на опеннет, получил отказ.
|
|
|
|2.11, A.Stahl (ok), 13:30, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Существующие свободные проекты, имеющие активное сообщество и сайт или страницу на GitHub
Ты уверен что вы одинаково понимаете этот критерий? Для тебя может пару человек с ЛОРа это уже "активное сообщество", а проект нацелен на помощь куда более масштабным проектам.
|
|
|
|3.26, annon (?), 14:47, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем FOSS проекту, уже имеющему активное сообщество, вдруг понадобятся какие-то левые сервера?
У таких проектов обычно уже есть сервера и спонсоры.
|
|
|
|4.27, A.Stahl (ok), 14:56, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У таких проектов обычно уже есть сервера и спонсоры.
С фига ли бы?
|
|1.17, Аноним (18), 13:47, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обычный маркетинг. Все ради чего это сделано раскрутить группу хостеров из этого списка: https://fosshost.org/supporters/
Рядовым опеннотовцам там делать нечего. Пока крупные проекты не окупят идею, даже не пытайтесь обращаться со своим hello world -- разочарование неминуемо, просто предостережение.
|
|
|
|2.21, Анонкос (?), 14:16, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Апаснасть! Понятно, что васянам с хеловорлдами никто ничего давать не будет.
|
|
|
|3.30, Аноним (30), 15:29, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Действительно, тут же сплошные админы локалхостов с хелловорлдами, больше никого!
|
|2.29, Аноним (30), 15:28, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем хелловорлду 4 ядра? Можно обойтись и бесплатными github pages.
Аппаратные ресурсы всегда ограничены, само собой, будет отбор по нужности проекта.
|
|1.24, Аноним (24), 14:29, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Местный анон тут был, Инуяша. Лет 20 таким занимался. Ну не хелловорды конечно но хостил.
Не знаю, может бросил.
|
|1.28, анонимус (??), 15:12, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>серверов, развёрнутых в США
Попробую угадать: на серваке будет скрипт заменяющий в коде слова master и slave?
|
|1.32, Аноним (33), 15:42, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сообщества у которых есть страница на Гитлаб, но нет на Гитхаб пролетают? И тут Майкрософт подсуетился.
|
|1.34, Celcion (ok), 15:57, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Посмотрел список серверов и характеристик, поржал с масштабности замаха при таких ресурсах.
|