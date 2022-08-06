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Студия Dreamworks анонсировала открытие системы рендеринга MoonRay

06.08.2022 16:19

Анимационная студия Dreamworks анонсировала открытие кода системы рендеринга MoonRay, использующей трассировку лучей на основе численного интегрирования по методу Монте-Карло (MCRT). Продукт применялся для рендеринга анимационных фильмов "Как приручить дракона 3", "Семейка Крудс 2: Новоселье", "Плохие парни" и "Кот в сапогах 2: Последнее желание". В настоящий момент уже запущен сайт открытого проекта, но сам код обещают опубликовать позднее на GitHub под лицензией Apache 2.0.

Система разработана с нуля, избавлена от зависимости от устаревшего кода и готова для создания профессиональных работ, уровня полнометражных фильмов. Изначально при проектировании основное внимание уделялось обеспечению высокой эффективности и масштабируемости, в том числе поддерживается многопоточный рендеринг, распараллеливание операций, использование векторных инструкций (SIMD), реалистичная симуляция освещения, обработка лучей на стороне GPU или CPU, реалистичная симуляция освещения на базе трассировки путей, рендеринг объёмных структур (туман, огонь, облака).

Для организации распределённого рендеринга используется собственный фреймворк Arras, позволяющий разносить вычисления на несколько серверов или облачных окружений. Код Arras будет открыт вместе с основной кодовой базой MoonRay. Для оптимизации расчёта освещения в распределённых окружениях может использоваться библиотека трассировки лучей Intel Embree, а для векторизации шейдеров - компилятор Intel ISPC. Возможна остановка рендеринга в произвольный момент и возобновление операций с прерванной позиции.

Пакет также включат большую библиотеку материалов на основе физически корректного рендеринга (PBR), протестированных в рабочих проектах, и прослойку USD Hydra Render Delegates для интеграции с привычными системами создания контента, поддерживающими формат USD. Возможно применение различных режимов генерации изображений, от фотореалистичных до сильно стилизированных. Благодаря поддержке распределённого рендеринга аниматоры могут отслеживать результат в интерактивном режиме и одновременно визуализировать несколько вариантов сцены с разными условиями освещения, разными свойствами материалов и с разных точек зрения.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Pixar передал проект OpenTimelineIO под покровительство Linux Foundation
  3. OpenNews: Инициатива по развитию открытого ПО для киноиндустрии
  4. OpenNews: Студия Dreamworks начала открытие кода своих анимационных программ
  5. OpenNews: Анимационная студия Pixar приняла решение об открытии пакета USD
  6. OpenNews: Pixar передал проект OpenTimelineIO под покровительство Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57604-dreamworks
Ключевые слова: dreamworks, renderer, moonray
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Андрей (??), 17:15, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ... и одновременно визуализировать несколько вариантов сцены с разными условиями освещения, разными свойствами материалов и с разных точек зрения.

    квантовая анимация :)

     
  • 1.2, anonymous (??), 17:19, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фигня по определению, для монте карло нужно тупо железо с тысячами параллельно работающих блоков, вся математика была сделана в 50-60 гг и там просто нечего придумывать, больше железа больше чипов памяти все что нужно. А сказки подобные этой новости  типа того что где то придумали или реализовали что то там улучшенное сразу игнорьте, это разводилово.
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:27, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Класс.
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:32, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    +
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52234
     
  • 1.7, Аноним (7), 17:50, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачал. Спасибо!
    Теперь хентай выйдит на новый уровень!
     
     
  • 2.9, Kuromi (ok), 17:53, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, да ладно вам, известно же что нужно просто больше орков с эльфийками, а так же тентаклей и футанари. Тема семейных отношений так же популярна.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:54, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скриншотов не хватает, а так очень годно.
     
  • 1.11, Kuromi (ok), 17:55, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Пакет также включат большую библиотеку материалов на основе физически корректного рендеринга (PBR), протестированных в рабочих проектах, и прослойку USD Hydra Render Delegates для интеграции с привычными системами создания контента, поддерживающими формат USD."

    Ставишь и тебе сразу "требуется формат USD, номиналом по 100..."

     
  • 1.12, Ддд (?), 18:00, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконецто достигли уровня 3дмакс примерно десятилетней давности
     
     
  • 2.14, ТвойОтец (?), 18:14, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой рендер был по дефолту в 3ds Max 2012? Mental Ray? И чем он лучше? Правда интересно.
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:15, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что в 3дмакс за последние 10 лет произошло прорывного ?
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:13, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На каком тулките оно?
     

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