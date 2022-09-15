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Уязвимость в пользовательском окружении Enlightenment, позволяющая получить права root

15.09.2022 22:23

В пользовательском окружении Enlightenment выявлена уязвимость (CVE-2022-37706), позволяющая непривилегированному локальному пользователю выполнить код с правами root. Уязвимость пока не исправлена (0-day), но в открытом доступе уже имеется эксплоит, протестированный в Ubuntu 22.04.

Проблема присутствует в исполняемом файле enlightenment_sys, поставляемом с флагом suid root и выполняющем через вызов system() определённые разрешённые команды, такие как монтирование накопителя утилитой mount. Из-за некорректной работы функции, формирующей строку, передаваемую в вызов system(), из аргументов запускаемой команды вырезаются кавычки, что можно использоваться для запуска своего кода. Например, при запуске 


   mkdir -p /tmp/net
   mkdir -p "/tmp/;/tmp/exploit"
   echo "/bin/sh" > /tmp/exploit
   chmod a+x /tmp/exploit
   enlightenment_sys /bin/mount -o noexec,nosuid,utf8,nodev,iocharset=utf8,utf8=0,utf8=1,uid=$(id -u), "/dev/../tmp/;/tmp/exploit" /tmp///net

из-за вырезания двойных кавычек, вместо указанной команды '/bin/mount ... "/dev/../tmp/;/tmp/exploit" /tmp///net' в функцию system() будет передана строка без двойных кавычек '/bin/mount ... /dev/../tmp/;/tmp/exploit /tmp///net', что приведёт к отдельному исполнению команды '/tmp/exploit /tmp///net' вместо обработки как части пути к устройству. Строки "/dev/../tmp/" и "/tmp///net" подобраны для обхода проверки аргументов команды mount в enlightenment_sys (устройство монтирования должно начинаться на /dev/ и указывать на существующий файл, а три символа "/" в точке монтирования указаны для достижения требуемого размера пути).

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/maherazz2/...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.25
  3. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  4. OpenNews: Новая версия EFL 1.20 (Enlightenment Foundation Library)
  5. OpenNews: Уязвимости в драйвере NTFS-3G, позволяющие получить root-доступ в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в firejail, позволяющая получить root-доступ в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57791-enlightenment
Ключевые слова: enlightenment
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Анонн (?), 22:57, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха... Всего лишь рут получить!
    Это тебе не zip-бомбу в пакетном менеджере проглядеть, тут уметь надо!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:05, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего уметь то? Самая банальная уязвимость с инъекцией.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:09, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так надо понимать, что это какие-то макаки писали, которые тайных дедовских методик по написанию идеального кода на Си/плюсах не придерживались. А то и вообще растаманы специально проникли в проект, чтобы швятую сишечку дискредитировать.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:46, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так надо понимать, что это какие-то макаки писали, которые тайных дедовских методик
    > по написанию идеального кода на Си/плюсах не придерживались. А то и
    > вообще растаманы специально проникли в проект, чтобы швятую сишечку дискредитировать.

    Именно так этирасты и поступают, всё правильно описали, что с этихрастов взять?! Этирасты...

     
  • 2.6, Аноним (6), 23:11, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо сравнивать опастнейшую ядерную ЗИП бомбу, в якобы "безопасном" якобы "языке программирования" и безобидный рут доступ.
    Не иначе закладка которую оставил "растик"
     
  • 2.15, Аноним (-), 23:52, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что Вы от гткшников ждали? Си с классами оно такое.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:19, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > гткшников
    > Enlightenment

    П0EXABшNM?

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 00:58, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы правы. Мой косяк. Зогуглил, оно ефл.
    Но меняет ли это что-то принципиально?
    Гуй без ооп - это садомазо от половых изващенцев типа мигеля.
    Не?
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 01:08, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут ООП? Ты имел в виду RAII? Так без него можно жить.
     
  • 3.18, mikhailnov (ok), 01:00, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гткшники обычно используют polkit, а не свои SUID-велосипеды делают
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:08, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же у растомразей нигорит.
     
     
  • 3.22, Аноним (6), 02:00, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как у анонимных опеннет экспертов горит
     

  • 1.4, Аноним (6), 23:06, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В java сделано менее удобно, но безопасно.
    ProcessBuilder command(List<String> command)
    Каждая строка, отдельный аргумент
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это слишком скучно, по строкам надо гулять самостоятельно, парсить их кое-как и обязательно забыть тот факт, что /bin/sh может указывать куда угодно, ну и проигнорировать man, в котором "Do not use system() from a privileged program".
     
  • 2.11, Rev (?), 23:35, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте тоже массив аргументов, в который не сунуть ещё одну команду.
     

  • 1.7, Аноним (20), 23:14, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, там куча мерзких суидных бинарей фоном висит. Отвратительно, хуже гнома. А ещё оно течёт и не работало на зелёных карточках (да и вообще с libglvnd не работало ускорение).
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:20, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Каждый раз вижу упоминание этого поделия, вспоминаю вот этот мощный пост от человека который с ЭТИМ работал.
    https://what.thedailywtf.com/topic/15001/enlightened
     
     
  • 2.10, Анонн (?), 23:31, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметка за 2015 год.
    Интересно, с того момента стало лучше? Или только хуже?
     
     
  • 3.12, пох. (?), 23:36, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    enlightenment_sys: Command not found.
    E16


     

  • 1.14, Аноним (-), 23:50, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Энлайнмент - это то что макос косплеит?
    Не нужно.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 01:33, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все известные мне среды костплеят либо win либо mac, третьего не дано. Самые прошаренные скажут про CDE, но я его пробовал, не знаю.
    Третий вариант это тайловые.
     

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