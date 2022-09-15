Уязвимость в пользовательском окружении Enlightenment, позволяющая получить права root

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|1.2, Анонн (?), 22:57, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахаха... Всего лишь рут получить!
Это тебе не zip-бомбу в пакетном менеджере проглядеть, тут уметь надо!
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|2.5, Аноним (5), 23:09, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так надо понимать, что это какие-то макаки писали, которые тайных дедовских методик по написанию идеального кода на Си/плюсах не придерживались. А то и вообще растаманы специально проникли в проект, чтобы швятую сишечку дискредитировать.
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|3.13, Аноним (13), 23:46, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так надо понимать, что это какие-то макаки писали, которые тайных дедовских методик
> по написанию идеального кода на Си/плюсах не придерживались. А то и
> вообще растаманы специально проникли в проект, чтобы швятую сишечку дискредитировать.
Именно так этирасты и поступают, всё правильно описали, что с этихрастов взять?! Этирасты...
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|2.6, Аноним (6), 23:11, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо сравнивать опастнейшую ядерную ЗИП бомбу, в якобы "безопасном" якобы "языке программирования" и безобидный рут доступ.
Не иначе закладка которую оставил "растик"
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|4.17, Аноним (-), 00:58, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы правы. Мой косяк. Зогуглил, оно ефл.
Но меняет ли это что-то принципиально?
Гуй без ооп - это садомазо от половых изващенцев типа мигеля.
Не?
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|1.4, Аноним (6), 23:06, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В java сделано менее удобно, но безопасно.
ProcessBuilder command(List<String> command)
Каждая строка, отдельный аргумент
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|2.8, Аноним (8), 23:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это слишком скучно, по строкам надо гулять самостоятельно, парсить их кое-как и обязательно забыть тот факт, что /bin/sh может указывать куда угодно, ну и проигнорировать man, в котором "Do not use system() from a privileged program".
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|2.11, Rev (?), 23:35, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В расте тоже массив аргументов, в который не сунуть ещё одну команду.
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|1.7, Аноним (20), 23:14, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, там куча мерзких суидных бинарей фоном висит. Отвратительно, хуже гнома. А ещё оно течёт и не работало на зелёных карточках (да и вообще с libglvnd не работало ускорение).
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|2.10, Анонн (?), 23:31, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заметка за 2015 год.
Интересно, с того момента стало лучше? Или только хуже?
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|2.21, Аноним (21), 01:33, 16/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все известные мне среды костплеят либо win либо mac, третьего не дано. Самые прошаренные скажут про CDE, но я его пробовал, не знаю.
Третий вариант это тайловые.
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