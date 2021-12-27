Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.25

После полутора лет разработки состоялся релиз пользовательского окружения Enlightenment 0.25, которое базируется на наборе библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library) и виджетах Elementary. Выпуск доступен в исходных текстах, пакеты для дистрибутивов пока не сформированы. Наиболее заметные новшества Enlightenment 0.25: Модернизирован внешний вид, который переведён на новую плоскую тему оформления, ушедшую от рельефного выделения элементов.

Предложен значительно более качественный набор обоев рабочего стола.

Оптимизирована обработка переключения раскладки клавиатуры.

По умолчанию включён показ начальной заставки, которая может быть отключена в настройках.

В меню быстрого изменения настроек добавлены элементы для настройки экрана.

Переработан код, отвечающий за обработку гасящего импульса и синхронизацию при выводе на экран, что позволило избавиться от появления артефактов при воспроизведении видео. Расширен спектр данных, показываемых в отладчике FPS (показывается через ctl+alt+shift+f).

В модуле IBox, отвечающем за минимизацию приложений в пиктограмму, обеспечен предпросмотр содержимого свёрнутого окна при наведении курсора мыши.

Обеспечено корректное восстановление окон после отключения или переподключения экрана.

В менеджере задач реализован предпросмотр окон при наведении курсора мышью.

Увеличен размер интерфейса для навигации по списку окон (alt+tab), в котором также обеспечена поддержка предпросмотра содержимого окон.

Для Bluetooth-устройств в виджете Bluez обеспечен показ уровня заряда аккумулятора.

В виджете контроля энергопотребления при наведении мышью обеспечен вывод всплывающего окна с детальной информацией об аккумуляторе.

Код сохранения конфигурации переведён на многопоточную обработку ввода/вывода.

В интерфейсе для создания скриншотов появилась поддержка копирования и вставки из буфера обмена.

Виджет контроля за температурой переведён на использование устройств hwmon. Добавлена возможность отслеживания показаний нескольких датчиков.

Добавлен новый модуль Procstats для вывода в заголовке сведений о потребления памяти и нагрузке на CPU.

Добавлена поддержка отслеживания подключаемых устройств и применения при их подключении отдельной конфигурации системы ввода.

Для тачпадов реализованы привязки для распознавания жестовых команд.

Реализовано изменение настроек масштабирования и DPI через xsettings, что позволило корректно масштабировать внешние приложения, не использующие библиотеки EFL.

Унифицирована обработка шрифтов в приложениях на базе EFL и других библиотек.

Добавлены привязки для переключения профилей.

В файловом менеджере EFM добавлено меню со списком недавно открытых файлов. Увеличена частота синхронизации при выполнении операций ввода/вывода, таких как копирование файлов. При предпросмотре изображений обеспечен показ даты на основе данных EFIX.

Добавлено выставление переменной окружения XDG_CURRENT_DESKTOP.

При подключении или отключении питания реализована возможность вывода звукового сигнала.

Улучшен внешний вид звукового микшера, добавлены измерители уровня звука для входных и выходных каналов, обеспечено отображение пиктограмм приложений, в данный момент воспроизводящих или записывающих звук.

Сокращено потребление энергии при погашенном экране.

Добавлен редактор палитры и утилита для настройки собственных цветов.

В системе блокировки экрана реализована возможность входа по отпечатку пальца (используется libFprint). Добавлен интерфейс для сохранении отпечатков пальцев.

Обеспечено сохранение в файл ~/.e-log.log вывода, попадающего в потоки stdout и error.

Добавлены настройки для управления скоростью анимации в переходных эффектах.

По умолчанию отключены все привязки к краям экрана. Из обязательных зависимостей заявлены EFL, libexif и libpam (только в Linux). Из рекомендованных для достижения полноценной функциональности: connman для настройки сети, bluez5 для работы с Bluetooth, bc для встроенного калькулятора, pulseaudio для управления звуковыми устройствами, acpid для обработки различных аппаратных событий, packagekit для отслеживания системных обновлений, udisks2 для монтирования внешних дисков, ddcutil для управления подсветкой экрана, gdb для трассировки аварийных завершений. Напомним, что рабочий стол в Enlightenment формируют такие компоненты, как файловый менеджер, набор виджетов, панель запуска приложений и набор графических конфигураторов. Enlightenment очень гибок в переработке на свой вкус: графические конфигураторы не ограничивают пользователя в настройках и позволяют настроить все аспекты работы, предоставляя как высокоуровневые средства (изменение оформления, настройка виртуальных рабочих cтолов, управление шрифтами, разрешением экрана, раскладкой клавиатуры, локализацией и т.п.), так и возможности по низкоуровневому тюнингу (например, можно настроить параметры кэширования, графической акселерации, потребления энергии, логику работы оконного менеджера). Для расширения функциональности предлагается использовать модули (гаджеты), а для переработки внешнего вида - темы оформления. В частности, доступны модули для отображения на десктопе календаря-планировщика, прогноза погоды, мониторинга, управления громкостью, оценки заряда аккумулятора и т.д. Составляющие Enlightenment компоненты жестко не привязаны друг к другу и могут быть использованы в других проектах или для создания специализированных окружений, таких как оболочки для мобильных устройств.



