Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.24

2.11 , zz ( ?? ), 10:41, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Если будет единый центр, то в качестве стандарта будет навязан Systemd OS GNOME 3.

3.16 , Аноним ( 8 ), 10:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ну и хорошо. Chrome OS имеет единый центр и жёсткие стандарты. Этому проекту ничего не мешает оставаться открытым, актуальным и стабильным. Скудность программ под Linux объясняется тем, что разработчики не хотят тратить время и ресурсы на 1% пользователей. Учитывая большое количество разных дистрибутивов и окружений, много труда нужно вложить, чтобы одну программу подогнать под этот гигантский зоопарк.

4.53 , Онон ( ? ), 12:27, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну поэтому, в большей массе подгоняют под убунту, а ДЕ тут вообще не играет роли. Ну и какая такая скудость софта? вы бы лет 15 назад посидели потыкали в icewm... Сейчас были бы в восторге от разнообразия.

5.62 , Аноним ( 62 ), 12:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно, всё познаётся в сравнении. Давайте сравним Windows и Linux по доступности программ. От альтернативы Windows общество только выиграет. Многие государства будут рады избавиться от американского зонда.

6.65 , Аноним ( 65 ), 13:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы хотите сказать "многие государства будут рады избавиться от американского зонда, создать свой дерьмодистрибутив, запихать туда прорву отечественных зондов, не давать исходники и заставить всех граждан им пользоваться"?

Так то прецеденты по созданию такого г.... уже есть...

6.77 , guser ( ? ), 13:33, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давайте лучше по цене на ПО и возможностям его использования.

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:42, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только массовые расстрелы разработчиков DE и плеерописателей спасут опенсорц.

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:43, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1% пользователей Ссылку можно? И заказчика статистического исследования не забудьте.

3.20 , Fyjy ( ? ), 11:01, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Фигня про 1% это из MSовской методички года так 2005 примерно. При чем даже тогда это было ложью.

Ближе к реальности цифры от w3school, которые показывают в районе 5% десктопов

На сайтах к которым я имею отношение статистика строящаяся по access.log показывает от 4% до 8%, сайты с очень разной ЦА и отсюда такое колебание. Статистика же по всяким аналитикам от гугла и яндекса всегда будет ложной, так как на десктопном линухе чаще у пользователей будет стоять ublock на браузере и аналитика просто будет срезаться, а человек не попадать в нее.

4.21 , Аноним ( 8 ), 11:06, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как серваки и IoT. Но это не пользователи.

5.34 , Fyjy ( ? ), 11:34, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие серваки и IoT в статистике access.log'ов у сайтов?

Как серваки Linux давно за 80% перешагнул, болезный

6.37 , Аноним ( 37 ), 11:37, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Прикинь, серваки умеют коннектиться к другим сервакам и отмечаться в аксеслоге. А некоторые даже юзерагент могут прописать.

7.45 , Fyjy ( ? ), 12:04, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Про анализ на предмет валидности UA и принадлежности IPшников ты не в курсе

Ты написал откровенную чушь и теперь пытаешься нам доказать, что это не ты обгадился

Еще разок: реальная доля десктопных OS на базе ядра Linux от 4% до 8%. Таковы факты. Бред про 1% он из методички 2005 года и повторяется постоянно только на опеннете.

На днях Valve объявили, что они выкидывают поддержку VR в OS которую используют мало и оставляют в двух используемых игроками, выкинули macOS/OS X, а оставили OS на базе ядра Linux и Microsoft Windows. Вот такова реальность. А что ты там себе придумываешь пофигу.

8.51 , Аноним ( 62 ), 12:20, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Это не я ответил Сбавь обороты, а то стул прожжёшь ... 8.54 , Аноним ( 37 ), 12:27, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать что-то очень интересно стало А как можно валидировать текстовую строку Ну, и о... 6.52 , Аноним ( 62 ), 12:24, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Статистика может и цепляет 6-8%, но реально пользуются около 1%. Не понимаю, что ты мне пытаешься доказать. Что Linux системы востребованные у обычных пользователей? Только упоротый будет терпеть эти поделки.

7.55 , Онон ( ? ), 12:30, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хз, у меня вся семья сидит и пользуется, годами. Все... Бабушки, мамы, дети, ВСЕ. В нашей выборке по "упоротым" И "терпеливым" Можно легко представить процентаж.

8.56 , Аноним ( 62 ), 12:38, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Если человек нетребовательный, может и потерпеть, ограничивая себя в программах ... 9.64 , Аноним ( 64 ), 13:01, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Люди обычно свои задачи решают, а не в программах колупаются Любую задачу польз... 10.76 , Анончик9999 ( ? ), 13:32, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Расскажи, что мне делать, когда мне прсилают вордовский файл с формулами, таблиц... 10.79 , Аноним ( 8 ), 13:39, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Конечно можно решить, но какой ценой День будешь искать нужную программу и ещё ... 8.73 , Анончик9999 ( ? ), 13:25, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Расскажи их страдания при банальной нехватки памяти Или ты отключил SWAP, купил... 3.31 , Аноним ( 31 ), 11:22, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Ссылку можно? И заказчика статистического исследования не забудьте. Нет никакой ссылки и быть не может. Никогда не получится заставить всех десктопоюзеров дружно всем зайти на какой-то сайт и посчитаться, а иначе это все гадания на кофейной гуще.

Если уйти в теоретические рассуждения, то нет оснований считать, что доля Linux на десктопах как-то сильно выросла. Какое-то время назад образовалась ниша "интернетик, видео, музычка, почта", которую могла бы занять Linux, прекрасно с этим набором справляющаяся, но тут случился мобильный бум и эту нишу заняли планшеты, а иногда и телефоны. Если только вы не адепт секты "Андроид - это Линукс!!1", нет веских причин, чтобы доля Linux на десктопах стала сильно больше тех самых пары процентов.

4.43 , kamagan ( ? ), 11:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только что был 1%.

5.49 , Аноним ( 62 ), 12:14, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дурацкая система на этом сайте путает пользователей. Под "Аноним" ответили разные люди.

5.57 , Аноним ( 57 ), 12:38, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Только что был 1%. Один, два или три - не так уж и важно, доля Linux на десктопах примерно того же порядка, что и статистическая погрешность ее измерения. Ну невозможно это качественно сделать с учетом настолько разных целевых аудиторий. И еще совершенно непонятно, отчего у некоторых бомбит от этого факта - кому надо имеют крутейший линуксовый десктоп, домохозяйки юзают планшеты. Никто никому не мешает и все счастливы.

6.60 , Аноним ( 62 ), 12:49, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Передел существующего рынка. Дело в том, что некоторые сторонники открытого ПО сами же и топят этот проект своими действиями. Но чаще всего причина - жадность руководителей.

6.67 , Аноним ( 64 ), 13:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отчего у некоторых бомбит от этого факта Просто людям обычно не нравится когда им врут в лицо. С этим ваши «фактом» проблема в том что нет никакого «факта», отсюда и возмущения.

2.14 , червячок ( ? ), 10:44, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – GNOME и Fedora/RHEL де-факто стандарт.

3.17 , Аноним ( 8 ), 10:50, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно у них получится это сделать. Хотелось бы.

4.29 , Armagor ( ok ), 11:19, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Получится что? Меня с KDE пересадить? Кого-то с XFCE, Mate, другого DE? Спасибо, не надо.

Смысл и преимущество дистрибутивов линукс в том, что любой извращенец может найти что-то на свой вкус. А за ордунингом и единообразием надо идти к яблоку/мс, у них это лучше получается.

5.35 , Аноним ( 8 ), 11:35, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это не вопрос вкуса. Приоритеты - стабильность, безопасность и насыщенность программами. Чтобы разработчик оптимизировал свою программу только для одной ОС, только для одного окружения.

6.40 , Armagor ( ok ), 11:43, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Приоритеты - стабильность, безопасность и насыщенность программами. Чьи приоритеты? А если для меня приоритет - удобство ежедневного использования, которому полностью отвечает debian+kde, предоставляя полностью достаточный для меня уровень стабильности, безопасности и наличия необходимых мне программ?

Я все равно должен колоться, плакать и кушать Гном ради великой цели? Спасибо, мне это не надо.

(гномеры, не обижайтесь, гном - отличное DE, просто оно не для меня)

7.44 , Аноним ( 8 ), 12:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows многим не нравится. Каждый видит по-своему. В этом плане разработчиков windows можно назвать диктаторами, но никто не хочет, точнее не может, покидать эту ос. Все основные программы только под неё. Количество пк и ноутов на windows почти 90% при этом регулярные сбои, ошибки и критика.

8.75 , Armagor ( ok ), 13:32, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Доля виндоус на десктопе - 76 5 и падает Это значит что почти четверть всех по... 9.80 , Анончик9999 ( ? ), 13:39, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так продолжай упoрно т ахaться в своей любимой крaснoглазой среде, не надо на... 6.41 , имя_ ( ? ), 11:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И код по-хорошему надо закрыть, а то вдруг кто-то 0-day уязвимость найдет и начнет ее эксплуатировать! Oh, wait...

3.30 , Аноним ( 26 ), 11:21, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >GNOME и Fedora/RHEL де-факто стандарт. Если гном три насильно навязывают корпорации, это не значит что это примут люди.

В дистрибутивах которые делают нормальные люди обычно идёт MATE как один из адекватных.

4.36 , Аноним ( 8 ), 11:37, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В этом и проблема. У всех разные вкусы и взгляды.

2.28 , Аноним ( 26 ), 11:19, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Вот я не понимаю для чего или для кого такое большое количество разного пользовательского окружения? Да и количество дистрибутивов Linux вызывает не меньше вопросов. Нужна жёсткая стандартизация и единственный цетр принятия решений. Иначе так всё и останется диким полем с 1% пользователей. Есть удобная, практичная СРЕДА РАБОЧЕГО СТОЛА - TRINITY TDE, вот её стоит использовать везде.

3.38 , Аноним ( 8 ), 11:37, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом и проблема. У всех разные вкусы и взгляды.

3.68 , Аноним ( 68 ), 13:04, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты кто такой, чтобы говорить за других, что для них удобно? Я с тем же успехом могу сказать, что кеды самая удобная и практичная среда, вот её ты и должен использовать. А человек сидящий за гномом скажет, что ты должен использовать гном, потому что с его точки зрения он самый удобный и практичный.

2.69 , Аноним ( 65 ), 13:05, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А "обычные пользователи" тут вообще нужны?

Они же будут ныть "сделайте всё как в оффтопике".

И мы получим не одно дерьмо (оффтопик), а уже два...