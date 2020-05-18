The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.24

18.05.2020 09:16

После девяти месяцев разработки состоялся релиз пользовательского окружения Enlightenment 0.24, которое базируется на наборе библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library) и виджетах Elementary. Выпуск доступен в исходных текстах, пакеты для дистрибутивов пока не сформированы.

Наиболее заметные новшества Enlightenment 0.24:

  • Добавлен полностью переработанный модуль для создания скриншотов, поддерживающий кадрирование и базовые функции редактирования изображения;
  • Сокращено число утилит, поставляемых с флагом смены идентификатора пользователя (setuid). Подобные утилиты, требующие повышенных привилегий, объединены в одно системное приложение;
  • Добавлен новый базовый модуль с агентом аутентификации через Polkit, позволивший избавиться от запуска отдельного фонового процесса;
  • Обеспечена возможность управления яркостью и подсветкой внешних мониторов (через ddctil);
  • В файловом менеджере EFM разрешение миниатюр по умолчанию увеличено до 256×256 пикселей;
  • Предложен новый обработчик крахов;
  • Обеспечен цельный процесс перезапуска с постепенным затуханием содержимого и без появления артефактов на экране;
  • Процесс перезапуска теперь контролируется обработчиком enlightenment_start, а не самой средой;
  • Повышена эффективность обработки обоев рабочего стола за счёт генерации нескольких вариантов в разных разрешениях;
  • Обеспечено периодическое высвобождение неиспользуемой памяти через вызов malloc_trim;
  • При использовании X-сервера реализована жёсткая привязка указателя мыши к экрану для предотвращения выхода указателя за границы;
  • Вместо старого интерфейса навигации по открытым окнам и рабочим столам (Pager) задействован компонент "миниатюрный предпросмотр";
  • Добавлена возможность настройки обоев рабочего стола прямо из Pager;
  • В апплете управления воспроизведением обеспечен автоматический запуск выбранного музыкального проигрывателя, если он ещё не запущен;
  • Добавлено исключение для игр из Steam, связанное с определением корректного ".desktop" файла;
  • Обеспечен более гладкий процесс запуска за счёт упреждающей загрузки компонентов в отдельном потоке IO prefetch;
  • Добавлен отдельный таймаут для перехода к блокировке экрана;
  • Bluetooth-стек Bluez4 заменён на Bluez5;
  • Решены все проблемы, выявленные при тестировании в сервисе Coverity.

Напомним, что рабочий стол в Enlightenment формируют такие компоненты, как файловый менеджер, набор виджетов, панель запуска приложений и набор графических конфигураторов. Enlightenment очень гибок в переработке на свой вкус: графические конфигураторы не ограничивают пользователя в настройках и позволяют настроить все аспекты работы, предоставляя как высокоуровневые средства (изменение оформления, настройка виртуальных рабочих cтолов, управление шрифтами, разрешением экрана, раскладкой клавиатуры, локализацией и т.п.), так и возможности по низкоуровневому тюнингу (например, можно настроить параметры кэширования, графической акселерации, потребления энергии, логику работы оконного менеджера).

Для расширения функциональности предлагается использовать модули (гаджеты), а для переработки внешнего вида - темы оформления. В частности, доступны модули для отображения на десктопе календаря-планировщика, прогноза погоды, мониторинга, управления громкостью, оценки заряда аккумулятора и т.д. Составляющие Enlightenment компоненты жестко не привязаны друг к другу и могут быть использованы в других проектах или для создания специализированных окружений, таких как оболочки для мобильных устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.enlightenment.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 8.0
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.23
  6. OpenNews: Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52978-enlightenment
Ключевые слова: enlightenment
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (80) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, mos87 (ok), 09:38, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    кто помнит 16.9999999 лайк
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 09:43, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BlingBling была лучшей темой в истории GNU/Linux.
     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 09:54, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://cdn.pling.com/img//hive/content-pre1/108719-1.png
    > лучшая тема

    В голос

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:14, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А покажи оформление, к-е по-твоему выглядит нормально. В любой DE.
     
     
  • 5.22, коржик (?), 11:09, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    bluecurve шикарен

    https://3.bp.blogspot.com/-EMyU0gOZOfQ/WaidyBWZnAI/AAAAAAAALDE/96u-6UEpx0Ub9Bw

     
     
  • 6.26, Аноним (26), 11:17, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственное правильное оформление это Redmond в TDE. Всё остальное для дизайнеров с из "дизайном".
     
     
  • 7.66, Аноним (66), 13:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственное правильное оформление - это Redmond )
    https://imgprx.livejournal.net/7ce1aeb84709e2d5d8bf582daf62e5cff9310584/1Y7-XC
     
  • 6.74, Аноним (74), 13:29, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шикарен? Оформление ни о чём, как и позолота, хотя позолота лучше этой унылой синевы.
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:35, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Цыгане одобряют. Дорохо, с позолотой.
     
  • 2.39, жорик (?), 11:38, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь этим пользуется вообще?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:41, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, спасибо за босяцкий подгон.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 09:44, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Босякам пойдет.
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:42, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Традиционно вырвиглазен)
     
     
  • 2.61, Аноним (61), 12:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только за милипизерные кнопки закрытия окон нужно закопать это г-но.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:32, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Вот я не понимаю для чего или для кого такое большое количество разного пользовательского окружения? Да и количество дистрибутивов Linux вызывает не меньше вопросов. Нужна жёсткая стандартизация и единственный цетр принятия решений. Иначе так всё и останется диким полем с 1% пользователей.
     
     
  • 2.11, zz (??), 10:41, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если будет единый центр, то в качестве стандарта будет навязан Systemd OS GNOME 3.
     
     
  • 3.16, Аноним (8), 10:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну и хорошо. Chrome OS имеет единый центр и жёсткие стандарты. Этому проекту ничего не мешает оставаться открытым, актуальным и стабильным. Скудность программ под Linux объясняется тем, что разработчики не хотят тратить время и ресурсы на 1% пользователей. Учитывая большое количество разных дистрибутивов и окружений, много труда нужно вложить, чтобы одну программу подогнать под этот гигантский зоопарк.
     
     
  • 4.53, Онон (?), 12:27, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну поэтому, в большей массе подгоняют под убунту, а ДЕ тут вообще не играет роли.

    Ну и какая такая скудость софта? вы бы лет 15 назад посидели потыкали в icewm... Сейчас были бы в восторге от разнообразия.

     
     
  • 5.62, Аноним (62), 12:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, всё познаётся в сравнении. Давайте сравним Windows и Linux по доступности программ. От альтернативы Windows общество только выиграет. Многие государства будут рады избавиться от американского зонда.
     
     
  • 6.65, Аноним (65), 13:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы хотите сказать "многие государства будут рады избавиться от американского зонда, создать свой дерьмодистрибутив, запихать туда прорву отечественных зондов, не давать исходники и заставить всех граждан им пользоваться"?
    Так то прецеденты по созданию такого г.... уже есть...
     
  • 6.77, guser (?), 13:33, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте лучше по цене на ПО и возможностям его использования.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:42, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только массовые расстрелы разработчиков DE и плеерописателей спасут опенсорц.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:43, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1% пользователей

    Ссылку можно? И заказчика статистического исследования не забудьте.

     
     
  • 3.20, Fyjy (?), 11:01, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фигня про 1% это из MSовской методички года так 2005 примерно. При чем даже тогда это было ложью.
    Ближе к реальности цифры от w3school, которые показывают в районе 5% десктопов
    На сайтах к которым я имею отношение статистика строящаяся по access.log показывает от 4% до 8%, сайты с очень разной ЦА и отсюда такое колебание.

    Статистика же по всяким аналитикам от гугла и яндекса всегда будет ложной, так как на десктопном линухе чаще у пользователей будет стоять ublock на браузере и аналитика просто будет срезаться, а человек не попадать в нее.

     
     
  • 4.21, Аноним (8), 11:06, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как серваки и IoT. Но это не пользователи.
     
     
  • 5.34, Fyjy (?), 11:34, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие серваки и IoT в статистике access.log'ов у сайтов?
    Как серваки Linux давно за 80% перешагнул, болезный
     
     
  • 6.37, Аноним (37), 11:37, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прикинь, серваки умеют коннектиться к другим сервакам и отмечаться в аксеслоге. А некоторые даже юзерагент могут прописать.
     
     
  • 7.45, Fyjy (?), 12:04, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про анализ на предмет валидности UA и принадлежности IPшников ты не в курсе
    Ты написал откровенную чушь и теперь пытаешься нам доказать, что это не ты обгадился
    Еще разок: реальная доля десктопных OS на базе ядра Linux от 4% до 8%. Таковы факты. Бред про 1% он из методички 2005 года и повторяется постоянно только на опеннете.
    На днях Valve объявили, что они выкидывают поддержку VR в OS которую используют мало и оставляют в двух используемых игроками, выкинули macOS/OS X, а оставили OS на базе ядра Linux и Microsoft Windows. Вот такова реальность. А что ты там себе придумываешь пофигу.
     
     
  • 8.51, Аноним (62), 12:20, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не я ответил Сбавь обороты, а то стул прожжёшь ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.54, Аноним (37), 12:27, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что-то очень интересно стало А как можно валидировать текстовую строку Ну, и о... текст свёрнут, показать
     
  • 6.52, Аноним (62), 12:24, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Статистика может и цепляет 6-8%, но реально пользуются около 1%. Не понимаю, что ты мне пытаешься доказать. Что Linux системы востребованные у обычных пользователей? Только упоротый будет терпеть эти поделки.
     
     
  • 7.55, Онон (?), 12:30, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз, у меня вся семья сидит и пользуется, годами. Все... Бабушки, мамы, дети, ВСЕ. В нашей выборке по "упоротым" И "терпеливым" Можно легко представить процентаж.
     
     
  • 8.56, Аноним (62), 12:38, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если человек нетребовательный, может и потерпеть, ограничивая себя в программах ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.64, Аноним (64), 13:01, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди обычно свои задачи решают, а не в программах колупаются Любую задачу польз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.76, Анончик9999 (?), 13:32, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи, что мне делать, когда мне прсилают вордовский файл с формулами, таблиц... текст свёрнут, показать
     
  • 10.79, Аноним (8), 13:39, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно можно решить, но какой ценой День будешь искать нужную программу и ещё ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.73, Анончик9999 (?), 13:25, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи их страдания при банальной нехватки памяти Или ты отключил SWAP, купил... текст свёрнут, показать
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:22, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ссылку можно? И заказчика статистического исследования не забудьте.

    Нет никакой ссылки и быть не может. Никогда не получится заставить всех десктопоюзеров дружно всем зайти на какой-то сайт и посчитаться, а иначе это все гадания на кофейной гуще.
    Если уйти в теоретические рассуждения, то нет оснований считать, что доля Linux на десктопах как-то сильно выросла. Какое-то время назад образовалась ниша "интернетик, видео, музычка, почта", которую могла бы занять Linux, прекрасно с этим набором справляющаяся, но тут случился мобильный бум и эту нишу заняли планшеты, а иногда и телефоны. Если только вы не адепт секты "Андроид - это Линукс!!1", нет веских причин, чтобы доля Linux на десктопах стала сильно больше тех самых пары процентов.

     
     
  • 4.43, kamagan (?), 11:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что был 1%.
     
     
  • 5.49, Аноним (62), 12:14, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурацкая система на этом сайте путает пользователей. Под "Аноним" ответили разные люди.
     
  • 5.57, Аноним (57), 12:38, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Только что был 1%.

    Один, два или три - не так уж и важно, доля Linux на десктопах примерно того же порядка, что и статистическая погрешность ее измерения. Ну невозможно это качественно сделать с учетом настолько разных целевых аудиторий. И еще совершенно непонятно, отчего у некоторых бомбит от этого факта - кому надо имеют крутейший линуксовый десктоп, домохозяйки юзают планшеты. Никто никому не мешает и все счастливы.

     
     
  • 6.60, Аноним (62), 12:49, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передел существующего рынка. Дело в том, что некоторые сторонники открытого ПО сами же и топят этот проект своими действиями. Но чаще всего причина - жадность руководителей.
     
  • 6.67, Аноним (64), 13:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отчего у некоторых бомбит от этого факта

    Просто людям обычно не нравится когда им врут в лицо. С этим ваши «фактом» проблема в том что нет никакого «факта», отсюда и возмущения.

     
  • 2.14, червячок (?), 10:44, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    GNOME и Fedora/RHEL де-факто стандарт.
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 10:50, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно у них получится это сделать. Хотелось бы.
     
     
  • 4.29, Armagor (ok), 11:19, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Получится что? Меня с KDE пересадить? Кого-то с XFCE, Mate, другого DE? Спасибо, не надо.
    Смысл и преимущество дистрибутивов линукс в том, что любой извращенец может найти что-то на свой вкус. А за ордунингом и единообразием надо идти к яблоку/мс, у них это лучше получается.
     
     
  • 5.35, Аноним (8), 11:35, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не вопрос вкуса. Приоритеты - стабильность, безопасность и насыщенность программами. Чтобы разработчик оптимизировал свою программу только для одной ОС, только для одного окружения.
     
     
  • 6.40, Armagor (ok), 11:43, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Приоритеты - стабильность, безопасность и насыщенность программами.

    Чьи приоритеты? А если для меня приоритет - удобство ежедневного использования, которому полностью отвечает debian+kde, предоставляя полностью достаточный для меня уровень стабильности, безопасности и наличия необходимых мне программ?
    Я все равно должен колоться, плакать и кушать Гном ради великой цели? Спасибо, мне это не надо.
    (гномеры, не обижайтесь, гном - отличное DE, просто оно не для меня)

     
     
  • 7.44, Аноним (8), 12:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows многим не нравится. Каждый видит по-своему. В этом плане разработчиков windows можно назвать диктаторами, но никто не хочет, точнее не может, покидать эту ос. Все основные программы только под неё. Количество пк и ноутов на windows почти 90% при этом регулярные сбои, ошибки и критика.
     
     
  • 8.75, Armagor (ok), 13:32, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Доля виндоус на десктопе - 76 5 и падает Это значит что почти четверть всех по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Анончик9999 (?), 13:39, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так продолжай упoрно т ахaться в своей любимой крaснoглазой среде, не надо на... текст свёрнут, показать
     
  • 6.41, имя_ (?), 11:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И код по-хорошему надо закрыть, а то вдруг кто-то 0-day уязвимость найдет и начнет ее эксплуатировать! Oh, wait...
     
  • 3.30, Аноним (26), 11:21, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >GNOME и Fedora/RHEL де-факто стандарт.

    Если гном три насильно навязывают корпорации, это не значит что это примут люди.
    В дистрибутивах которые делают нормальные люди обычно идёт MATE как один из адекватных.

     
     
  • 4.36, Аноним (8), 11:37, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этом и проблема. У всех разные вкусы и взгляды.
     
  • 2.28, Аноним (26), 11:19, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Вот я не понимаю для чего или для кого такое большое количество разного пользовательского окружения? Да и количество дистрибутивов Linux вызывает не меньше вопросов. Нужна жёсткая стандартизация и единственный цетр принятия решений. Иначе так всё и останется диким полем с 1% пользователей.

    Есть удобная, практичная СРЕДА РАБОЧЕГО СТОЛА - TRINITY TDE, вот её стоит использовать везде.

     
     
  • 3.38, Аноним (8), 11:37, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом и проблема. У всех разные вкусы и взгляды.
     
  • 3.68, Аноним (68), 13:04, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты кто такой, чтобы говорить за других, что для них удобно? Я с тем же успехом могу сказать, что кеды самая удобная и практичная среда, вот её ты и должен использовать. А человек сидящий за гномом скажет, что ты должен использовать гном, потому что с его точки зрения он самый удобный и практичный.
     
  • 2.69, Аноним (65), 13:05, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "обычные пользователи" тут вообще нужны?
    Они же будут ныть "сделайте всё как в оффтопике".
    И мы получим не одно дерьмо (оффтопик), а уже два...
     

  • 1.9, Аноним (10), 10:34, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Посмотрел первый скриншот и не увидел там градиентов. Подумал, неужели у парней 90е закончились и наступила эпоха минимализма. Но нет, на втором скриншоте опять градиенты, блестки, пиксельный хацкерский шрифт в терминале. В общем, годы идут, но Enlightenment остается верен традициям.
     
     
  • 2.15, анонимут (?), 10:47, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мода сама по себе циклична. поэтому однажды блестки и градиенты снова будут в тренде:)
     
  • 2.18, anonymous (??), 10:56, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня в этом скриншоте больше смущает чёрный текст на темно-сером фоне.
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:56, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так сложно понять, что на первой скрине новая тема - flat (https://phab.enlightenment.org/T6726), а на остальных старая - Dark?
     
     
  • 3.25, ананас (?), 11:16, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Офигеть. Годная тема то
     
     
  • 4.33, Аноним (7), 11:32, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там еще есть - https://extra.enlightenment.org/themes/
     

  • 1.23, user90 (?), 11:14, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал как-то N лет назад, особого удобства/юзабельности не почувствовал. Или хотя бы гибкости настроек.. И не думаю, что за это время там хоть что-то изменилось.
     
  • 1.24, annual slayer (?), 11:15, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пока остальные версии наращивают, эти наоборот скинули на 0.х

    видимо, сами попытались разок это установить и попользоваться

     
  • 1.27, Аноним (27), 11:19, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Киберпанк. Интересно, как выглядит на 4K монике.
     
     
  • 2.50, annual slayer (?), 12:15, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну там есть поддержка hidpi из коробки, так что, думаю, +/- так же отвратно как на скринах, только с в два раза большей детализацией отвратности
     

  • 1.32, Аноним (26), 11:23, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой гей-дизайнер сказал, что чёрный это новый белый? Кто вам сказал что чёрный лучше белого? Почему систеные блоки, клавиатуры, мыши, темы оформления делают чёрными? Белый же, белый!!
     
     
  • 2.42, имя_ (?), 11:50, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты ошибся тредом, дружок-пирожок
     
  • 2.46, Fyjy (?), 12:05, 18/05/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.47, Аноним (13), 12:09, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё в наших руках. Черный монитор не подходил к белому столу. Снял корпус с монитора, за 100 рублей в автозапчастях купил баллон белой эмали, окрасил, собрал. Имею белый монитор.
     
     
  • 3.58, Im banana man (?), 12:39, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодец какой )
     
  • 3.72, Аноним (68), 13:14, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы еще иметь белые рамки от монитора, чтобы они от контента отвлекали. Прямо как в 90х, смотришь вечером не фильм, а на белые рамки монитора, которые ярче самого фильма.
     
  • 2.48, Аноним (19), 12:13, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://extra.enlightenment.org/themes/Ice
    https://extra.enlightenment.org/themes/arc-light
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:41, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой гей-дизайнер сказал, что чёрный это новый белый?

    очему систеные блоки, клавиатуры, мыши, темы оформления делают чёрными?

    Это называется "тёмная тема". Глазам на это куда приятней смотреть -- меньше устают

     
     
  • 3.63, Аноним (63), 13:00, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнил момент: в 90 у бати был белый москвич, так старуха на первом этаже начала жаловаться, что её белый цвет напрягает из окна.
     
  • 2.70, Карл Юнг (?), 13:07, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди как тараканы и клопы - их козявит от света, тёмное спокойней. Чем больше стыда и страха быть навиду или проявиться, тем чёрное лучше (а уж причина разная - от низкой самооценки ли, или тайности-скрытности). Тем более история прошлого века на роду прописала носить темно-серо-синюю одежду. Ну ещё типа солидность-брутальность у имеющих ассоциацию чёрного с чем-то сильным.
     
  • 2.71, Аноним (68), 13:11, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь берем учебник по физике, открываем раздел оптики и смотрим что такое цвет и почему белый раздражает сильнее черного. Любителей долбиться на глаза оказалось меньше, чем нормальных людей.
     

  • 1.78, Аноним (78), 13:35, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте попробуем спокойно, без эмоций. У меня дома последние 15-17 лет только линукс. Причем за это время дважды покупался ноутбук с предустановленной Виндой. Винда через неделю сносилась и устанавливалась openSUSE. Так и живем. Но парочки программ под линуксом действительно не хватает. На первое место я бы поставил прошивальщик для смартфонов на базе процессоров MTK. Вот бы кто портировал виндусовый...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру