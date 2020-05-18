Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.24

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|4.7, Аноним (7), 10:14, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А покажи оформление, к-е по-твоему выглядит нормально. В любой DE.
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|6.26, Аноним (26), 11:17, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Единственное правильное оформление это Redmond в TDE. Всё остальное для дизайнеров с из "дизайном".
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|6.74, Аноним (74), 13:29, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шикарен? Оформление ни о чём, как и позолота, хотя позолота лучше этой унылой синевы.
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|2.61, Аноним (61), 12:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только за милипизерные кнопки закрытия окон нужно закопать это г-но.
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|1.8, Аноним (8), 10:32, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Вот я не понимаю для чего или для кого такое большое количество разного пользовательского окружения? Да и количество дистрибутивов Linux вызывает не меньше вопросов. Нужна жёсткая стандартизация и единственный цетр принятия решений. Иначе так всё и останется диким полем с 1% пользователей.
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|2.11, zz (??), 10:41, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если будет единый центр, то в качестве стандарта будет навязан Systemd OS GNOME 3.
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|3.16, Аноним (8), 10:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну и хорошо. Chrome OS имеет единый центр и жёсткие стандарты. Этому проекту ничего не мешает оставаться открытым, актуальным и стабильным. Скудность программ под Linux объясняется тем, что разработчики не хотят тратить время и ресурсы на 1% пользователей. Учитывая большое количество разных дистрибутивов и окружений, много труда нужно вложить, чтобы одну программу подогнать под этот гигантский зоопарк.
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|4.53, Онон (?), 12:27, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну поэтому, в большей массе подгоняют под убунту, а ДЕ тут вообще не играет роли.
Ну и какая такая скудость софта? вы бы лет 15 назад посидели потыкали в icewm... Сейчас были бы в восторге от разнообразия.
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|5.62, Аноним (62), 12:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно, всё познаётся в сравнении. Давайте сравним Windows и Linux по доступности программ. От альтернативы Windows общество только выиграет. Многие государства будут рады избавиться от американского зонда.
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|6.65, Аноним (65), 13:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы хотите сказать "многие государства будут рады избавиться от американского зонда, создать свой дерьмодистрибутив, запихать туда прорву отечественных зондов, не давать исходники и заставить всех граждан им пользоваться"?
Так то прецеденты по созданию такого г.... уже есть...
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|6.77, guser (?), 13:33, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давайте лучше по цене на ПО и возможностям его использования.
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|2.12, Аноним (12), 10:42, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только массовые расстрелы разработчиков DE и плеерописателей спасут опенсорц.
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|2.13, Аноним (13), 10:43, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1% пользователей
Ссылку можно? И заказчика статистического исследования не забудьте.
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|3.20, Fyjy (?), 11:01, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фигня про 1% это из MSовской методички года так 2005 примерно. При чем даже тогда это было ложью.
Ближе к реальности цифры от w3school, которые показывают в районе 5% десктопов
На сайтах к которым я имею отношение статистика строящаяся по access.log показывает от 4% до 8%, сайты с очень разной ЦА и отсюда такое колебание.
Статистика же по всяким аналитикам от гугла и яндекса всегда будет ложной, так как на десктопном линухе чаще у пользователей будет стоять ublock на браузере и аналитика просто будет срезаться, а человек не попадать в нее.
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|5.34, Fyjy (?), 11:34, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие серваки и IoT в статистике access.log'ов у сайтов?
Как серваки Linux давно за 80% перешагнул, болезный
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|6.37, Аноним (37), 11:37, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прикинь, серваки умеют коннектиться к другим сервакам и отмечаться в аксеслоге. А некоторые даже юзерагент могут прописать.
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|7.45, Fyjy (?), 12:04, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про анализ на предмет валидности UA и принадлежности IPшников ты не в курсе
Ты написал откровенную чушь и теперь пытаешься нам доказать, что это не ты обгадился
Еще разок: реальная доля десктопных OS на базе ядра Linux от 4% до 8%. Таковы факты. Бред про 1% он из методички 2005 года и повторяется постоянно только на опеннете.
На днях Valve объявили, что они выкидывают поддержку VR в OS которую используют мало и оставляют в двух используемых игроками, выкинули macOS/OS X, а оставили OS на базе ядра Linux и Microsoft Windows. Вот такова реальность. А что ты там себе придумываешь пофигу.
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|8.54, Аноним (37), 12:27, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
что-то очень интересно стало А как можно валидировать текстовую строку Ну, и о... текст свёрнут, показать
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|6.52, Аноним (62), 12:24, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Статистика может и цепляет 6-8%, но реально пользуются около 1%. Не понимаю, что ты мне пытаешься доказать. Что Linux системы востребованные у обычных пользователей? Только упоротый будет терпеть эти поделки.
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|7.55, Онон (?), 12:30, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз, у меня вся семья сидит и пользуется, годами. Все... Бабушки, мамы, дети, ВСЕ. В нашей выборке по "упоротым" И "терпеливым" Можно легко представить процентаж.
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|8.56, Аноним (62), 12:38, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если человек нетребовательный, может и потерпеть, ограничивая себя в программах ... текст свёрнут, показать
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|9.64, Аноним (64), 13:01, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Люди обычно свои задачи решают, а не в программах колупаются Любую задачу польз... текст свёрнут, показать
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|3.31, Аноним (31), 11:22, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Ссылку можно? И заказчика статистического исследования не забудьте.
Нет никакой ссылки и быть не может. Никогда не получится заставить всех десктопоюзеров дружно всем зайти на какой-то сайт и посчитаться, а иначе это все гадания на кофейной гуще.
Если уйти в теоретические рассуждения, то нет оснований считать, что доля Linux на десктопах как-то сильно выросла. Какое-то время назад образовалась ниша "интернетик, видео, музычка, почта", которую могла бы занять Linux, прекрасно с этим набором справляющаяся, но тут случился мобильный бум и эту нишу заняли планшеты, а иногда и телефоны. Если только вы не адепт секты "Андроид - это Линукс!!1", нет веских причин, чтобы доля Linux на десктопах стала сильно больше тех самых пары процентов.
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|5.49, Аноним (62), 12:14, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дурацкая система на этом сайте путает пользователей. Под "Аноним" ответили разные люди.
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|5.57, Аноним (57), 12:38, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Только что был 1%.
Один, два или три - не так уж и важно, доля Linux на десктопах примерно того же порядка, что и статистическая погрешность ее измерения. Ну невозможно это качественно сделать с учетом настолько разных целевых аудиторий. И еще совершенно непонятно, отчего у некоторых бомбит от этого факта - кому надо имеют крутейший линуксовый десктоп, домохозяйки юзают планшеты. Никто никому не мешает и все счастливы.
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|6.60, Аноним (62), 12:49, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Передел существующего рынка. Дело в том, что некоторые сторонники открытого ПО сами же и топят этот проект своими действиями. Но чаще всего причина - жадность руководителей.
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|6.67, Аноним (64), 13:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отчего у некоторых бомбит от этого факта
Просто людям обычно не нравится когда им врут в лицо. С этим ваши «фактом» проблема в том что нет никакого «факта», отсюда и возмущения.
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|4.29, Armagor (ok), 11:19, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Получится что? Меня с KDE пересадить? Кого-то с XFCE, Mate, другого DE? Спасибо, не надо.
Смысл и преимущество дистрибутивов линукс в том, что любой извращенец может найти что-то на свой вкус. А за ордунингом и единообразием надо идти к яблоку/мс, у них это лучше получается.
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|5.35, Аноним (8), 11:35, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не вопрос вкуса. Приоритеты - стабильность, безопасность и насыщенность программами. Чтобы разработчик оптимизировал свою программу только для одной ОС, только для одного окружения.
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|6.40, Armagor (ok), 11:43, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Приоритеты - стабильность, безопасность и насыщенность программами.
Чьи приоритеты? А если для меня приоритет - удобство ежедневного использования, которому полностью отвечает debian+kde, предоставляя полностью достаточный для меня уровень стабильности, безопасности и наличия необходимых мне программ?
Я все равно должен колоться, плакать и кушать Гном ради великой цели? Спасибо, мне это не надо.
(гномеры, не обижайтесь, гном - отличное DE, просто оно не для меня)
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|7.44, Аноним (8), 12:03, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows многим не нравится. Каждый видит по-своему. В этом плане разработчиков windows можно назвать диктаторами, но никто не хочет, точнее не может, покидать эту ос. Все основные программы только под неё. Количество пк и ноутов на windows почти 90% при этом регулярные сбои, ошибки и критика.
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|8.75, Armagor (ok), 13:32, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Доля виндоус на десктопе - 76 5 и падает Это значит что почти четверть всех по... текст свёрнут, показать
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|6.41, имя_ (?), 11:48, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И код по-хорошему надо закрыть, а то вдруг кто-то 0-day уязвимость найдет и начнет ее эксплуатировать! Oh, wait...
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|3.30, Аноним (26), 11:21, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>GNOME и Fedora/RHEL де-факто стандарт.
Если гном три насильно навязывают корпорации, это не значит что это примут люди.
В дистрибутивах которые делают нормальные люди обычно идёт MATE как один из адекватных.
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|2.28, Аноним (26), 11:19, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Вот я не понимаю для чего или для кого такое большое количество разного пользовательского окружения? Да и количество дистрибутивов Linux вызывает не меньше вопросов. Нужна жёсткая стандартизация и единственный цетр принятия решений. Иначе так всё и останется диким полем с 1% пользователей.
Есть удобная, практичная СРЕДА РАБОЧЕГО СТОЛА - TRINITY TDE, вот её стоит использовать везде.
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|3.68, Аноним (68), 13:04, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты кто такой, чтобы говорить за других, что для них удобно? Я с тем же успехом могу сказать, что кеды самая удобная и практичная среда, вот её ты и должен использовать. А человек сидящий за гномом скажет, что ты должен использовать гном, потому что с его точки зрения он самый удобный и практичный.
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|2.69, Аноним (65), 13:05, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А "обычные пользователи" тут вообще нужны?
Они же будут ныть "сделайте всё как в оффтопике".
И мы получим не одно дерьмо (оффтопик), а уже два...
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|1.9, Аноним (10), 10:34, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Посмотрел первый скриншот и не увидел там градиентов. Подумал, неужели у парней 90е закончились и наступила эпоха минимализма. Но нет, на втором скриншоте опять градиенты, блестки, пиксельный хацкерский шрифт в терминале. В общем, годы идут, но Enlightenment остается верен традициям.
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|2.15, анонимут (?), 10:47, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мода сама по себе циклична. поэтому однажды блестки и градиенты снова будут в тренде:)
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|1.23, user90 (?), 11:14, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пробовал как-то N лет назад, особого удобства/юзабельности не почувствовал. Или хотя бы гибкости настроек.. И не думаю, что за это время там хоть что-то изменилось.
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|1.24, annual slayer (?), 11:15, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пока остальные версии наращивают, эти наоборот скинули на 0.х
видимо, сами попытались разок это установить и попользоваться
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|2.50, annual slayer (?), 12:15, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну там есть поддержка hidpi из коробки, так что, думаю, +/- так же отвратно как на скринах, только с в два раза большей детализацией отвратности
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|1.32, Аноним (26), 11:23, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой гей-дизайнер сказал, что чёрный это новый белый? Кто вам сказал что чёрный лучше белого? Почему систеные блоки, клавиатуры, мыши, темы оформления делают чёрными? Белый же, белый!!
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|2.47, Аноним (13), 12:09, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё в наших руках. Черный монитор не подходил к белому столу. Снял корпус с монитора, за 100 рублей в автозапчастях купил баллон белой эмали, окрасил, собрал. Имею белый монитор.
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|3.72, Аноним (68), 13:14, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас бы еще иметь белые рамки от монитора, чтобы они от контента отвлекали. Прямо как в 90х, смотришь вечером не фильм, а на белые рамки монитора, которые ярче самого фильма.
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|2.59, Аноним (59), 12:41, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой гей-дизайнер сказал, что чёрный это новый белый?
очему систеные блоки, клавиатуры, мыши, темы оформления делают чёрными?
Это называется "тёмная тема". Глазам на это куда приятней смотреть -- меньше устают
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|3.63, Аноним (63), 13:00, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспомнил момент: в 90 у бати был белый москвич, так старуха на первом этаже начала жаловаться, что её белый цвет напрягает из окна.
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|2.70, Карл Юнг (?), 13:07, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди как тараканы и клопы - их козявит от света, тёмное спокойней. Чем больше стыда и страха быть навиду или проявиться, тем чёрное лучше (а уж причина разная - от низкой самооценки ли, или тайности-скрытности). Тем более история прошлого века на роду прописала носить темно-серо-синюю одежду. Ну ещё типа солидность-брутальность у имеющих ассоциацию чёрного с чем-то сильным.
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|2.71, Аноним (68), 13:11, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь берем учебник по физике, открываем раздел оптики и смотрим что такое цвет и почему белый раздражает сильнее черного. Любителей долбиться на глаза оказалось меньше, чем нормальных людей.
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|1.78, Аноним (78), 13:35, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давайте попробуем спокойно, без эмоций. У меня дома последние 15-17 лет только линукс. Причем за это время дважды покупался ноутбук с предустановленной Виндой. Винда через неделю сносилась и устанавливалась openSUSE. Так и живем. Но парочки программ под линуксом действительно не хватает. На первое место я бы поставил прошивальщик для смартфонов на базе процессоров MTK. Вот бы кто портировал виндусовый...
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