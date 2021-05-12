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Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 6.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha

12.05.2021 23:20

Представлен релиз дистрибутива Bodhi Linux 6.0, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (872 МБ), с дополнительными драйверами (877 МБ) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.7 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлён переход на использование пакетной базы Ubuntu 20.04.2 LTS (в прошлом выпуске применялся Ubuntu 18.04).
  • Значительно обновлены тема оформления, экран входа в систему и загрузочная заставка.
  • Добавлены анимированные обои рабочего стола.
  • Проведена работа по улучшению поддержки в дистрибутиве языков, отличных от английского.
  • По умолчанию задействована утилита проверки правописания GNOME Language Tool.
  • Файловый менеджер PcManFm заменён на собственную редакцию Thunar с возможностью настройки через контекстное меню фоновых изображений для рабочего стола.
  • В программе Leafpad решена проблема с усечением файлов.
  • В ePhoto обеспечена загрузка изображений не из домашнего каталога.
  • По умолчанию отключена установка пакетов в формате snap.
  • Добавлен новый индикатор уведомлений в нижней панели, через который можно получить доступ к истории уведомлений.
  • По умолчанию вместо Firefox задействован web-браузер Chromium (поставляется традиционный пакет, а не snap от компании Canonical).
  • Утилита apturl-elm заменена на собственный скрипт, использующий policy-kit и synaptic.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.bodhilinux.com/202...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Новая версия EFL 1.20 (Enlightenment Foundation Library)
  4. OpenNews: Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55139-bodhi
Ключевые слова: bodhi, enlightenment, moksha
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:30, 12/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    по факту жирнее kde5
     
  • 2, dial8gue (ok), 23:36, 12/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Мокшане торжествуют
     
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