Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 6.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Представлен релиз дистрибутива Bodhi Linux 6.0, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (872 МБ), с дополнительными драйверами (877 МБ) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.7 ГБ). В новой версии: Осуществлён переход на использование пакетной базы Ubuntu 20.04.2 LTS (в прошлом выпуске применялся Ubuntu 18.04).

Значительно обновлены тема оформления, экран входа в систему и загрузочная заставка.

Добавлены анимированные обои рабочего стола.

Проведена работа по улучшению поддержки в дистрибутиве языков, отличных от английского.

По умолчанию задействована утилита проверки правописания GNOME Language Tool.

Файловый менеджер PcManFm заменён на собственную редакцию Thunar с возможностью настройки через контекстное меню фоновых изображений для рабочего стола.

В программе Leafpad решена проблема с усечением файлов.

В ePhoto обеспечена загрузка изображений не из домашнего каталога.

По умолчанию отключена установка пакетов в формате snap.

Добавлен новый индикатор уведомлений в нижней панели, через который можно получить доступ к истории уведомлений.

По умолчанию вместо Firefox задействован web-браузер Chromium (поставляется традиционный пакет, а не snap от компании Canonical).

Утилита apturl-elm заменена на собственный скрипт, использующий policy-kit и synaptic.



