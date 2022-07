Исходные тексты операционной системы CP/M доступны для свободного использования

Энтузиасты ретро-систем урегулировали вопрос с лицензией на исходные тексты операционной системы CP/M, которая в семидесятые годы прошлого века доминировала на компьютерах с восьмибитными процессорами i8080 и Z80. В 2001 году код CP/M был передан сообществу cpm.z80.de компанией Lineo Inc, в которую перешла интеллектуальная собственность компании Digital Research, занимавшейся разработкой CP/M. Лицензия на переданный код допускала использование, распространение и изменение, но с пометкой, что данное право предоставляется сообществу, разработчикам и сопровождающим с сайта cpm.z80.de. Из-за данной пометки разработчики связанных с CP/M проектов, таких как дистрибутив CP/Mish, не решались использовать оригинальный код CP/M, опасаясь нарушения лицензии. Один из заинтересованных в коде CP/M энтузиастов написал Брайану Спарксу (Bryan Sparks), президенту компаний Lineo Inc и DRDOS Inc, письмо с просьбой уточнить, что имелось в виду при упоминании отдельного сайта в лицензии. Брайан пояснил, что он изначально не намеревался передавать код только одному сайту и приписка лишь упоминала отдельный частный случай. Брайан также дал официальное разъяснение, в котором от лица компании, владеющего интеллектуальной собственностью на CP/M, указал, что определённые в лицензии условия применимы ко всем желающим. Таким образом, текст лицензии стал аналогичен по своей сути открытой лицензии MIT. Исходные тексты CP/M написаны на языке PL/M и ассемблере. Для ознакомления с системой доступен эмулятор, работающий в web-браузере.