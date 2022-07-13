Исходные тексты операционной системы CP/M доступны для свободного использования

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|2.8, Жироватт (ok), 16:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе да, но почему бы не открывать abandonware по умолчанию в общее достояние?
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|3.21, Аноним (21), 17:04, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только дашь точное, непротиворечивое определение abandonware — сразу же. А пока так.
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|4.31, Жироватт (ok), 17:27, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Софт:
- не развивающийся, не получающих патчей безопасности, обновления внутренних данных или иных изменений, затрагивающих выполнение этим ПО заложенных в нем функций в течении заданного законодательством промежутка времени (пусть будет 20 лет)
- снятый с продажи вследствие маркетинговых или технических (моральное устаревание) причин.
Добавить юридических терминов и выпекать далее по вкусу
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|3.26, КО (?), 17:14, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, давайте примем закон, в котором по таймеру если человек не передал - сажать.
Определим для всех ОС и ПО единый таймер, ну конечно же.
Передавать нужно конкретно на смертном одре, иначе если раньше - то злые хакеры всё сольют и монету на донатах не заработаешь.
Вы сами себе это как представляете?
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|1.2, Аноним (2), 15:44, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Эта хрень хуже и примитивнее доса, кому она нужна? Некрофилы давно могли бы клон написать, это не проблема.
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|2.10, Жироватт (ok), 16:15, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Чувак, это история.
Ты когда приходишь в музей - ты кидаешься на примитивные каменные скребки? На кафтаны и косоворотки? На кремниевые аркебузы?
А энтузиасты - это как реконы здорового человека.
Ты будешь кидаться на мастерицу, умеющую пошить платье по оригинальной технологии XII века оригинальными материалами? На человека, достоверно машущего мечом по наставлениям XV века?
Тут то же самое. Пусть сохраняют то, с чего все начиналось. Не как статичную картинку, а как живую вещь.
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|3.30, Аноним (30), 17:25, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я другой аноним, если что.
Я буду смотреть на них как на людей "не от мира сего".
В музее давать в полной мере прочувствовать посетителям дух и User Expierence ОС и ПО 1970-х - определённо интересная идея.
Без сарказма, я бы с радостью посмотрел (и если дадут) посидел бы (хотя бы 3 минуты) за такой машиной.
Но ОС 50 лет. Я на вскидку не могу придумать ни одного применения её сейчас (если я не прав - подскажи, для чего она подходит лучше, чем современные ОС / ПО).
А писать для неё код, если она бесполезна - ну, это как мечом махать. В узких кругах подобных увлечённых - прикольно. Для создания музеев их труд интересен. В остальном - совершенно бесполезен.
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|2.12, Жироватт (ok), 16:17, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага. Только не говори это археологам и ученым, занимающимся реконструкцией древнего быта и вещей, завалят же вялыми по самые уши.
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|2.22, incognito (??), 17:07, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не откроют, исходники Windows 9x благополучно утрачены. Исхлодники XP/2003 есть в утечках.
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|1.9, pashev.ru (?), 16:15, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пригодится для восстановления промышленности, когда осядет радиоактивный пепел.
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|2.13, Жироватт (ok), 16:20, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве останется тот, кто будет не молиться на артефакты Тёмной Эры Технологий (которые, как известно принёс б-г Кхы силой своей небесной магии, поэтому по-о-омолимся), а пытаться их воссоздать или повторить? Ну или хотя бы осознает, что это в принципе можно сделать, ведь всякая развитая технология уже неотличима от магии.
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|3.15, амоним (?), 16:21, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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два чая этому господину!
при таком развитии событий, я лично постараюсь возглавить религиозный культ )
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|1.18, Аноним (-), 16:35, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вспомнил собственноручно спаянный 32 года назад "Орион-128", прослезился.
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|2.20, Аноним (-), 16:56, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А уж если сорцы полуоси открыть - может линупc даже хотя бы условно готовым к десктопу станет наконец.
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|2.25, кубрик (?), 17:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну ты же нас научишь да? без тебя изогнутых ракет не сделать.
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|1.24, кубрик (?), 17:12, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну теперь будет что запускать на байкалах и эльбрусох 70-х годов архитектуры для строительства изогнутых ракет
ура товарищи
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|1.29, НеФанат (?), 17:18, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1988 год:
первая персоналка ЕС-1840 (2 дисковода 5.25)
первая ОС на ней CP-M/87
потом пересели на MS-DOS 3.3 и понеслась...
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