The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Исходные тексты операционной системы CP/M доступны для свободного использования

13.07.2022 15:29

Энтузиасты ретро-систем урегулировали вопрос с лицензией на исходные тексты операционной системы CP/M, которая в семидесятые годы прошлого века доминировала на компьютерах с восьмибитными процессорами i8080 и Z80. В 2001 году код CP/M был передан сообществу cpm.z80.de компанией Lineo Inc, в которую перешла интеллектуальная собственность компании Digital Research, занимавшейся разработкой CP/M. Лицензия на переданный код допускала использование, распространение и изменение, но с пометкой, что данное право предоставляется сообществу, разработчикам и сопровождающим с сайта cpm.z80.de.

Из-за данной пометки разработчики связанных с CP/M проектов, таких как дистрибутив CP/Mish, не решались использовать оригинальный код CP/M, опасаясь нарушения лицензии. Один из заинтересованных в коде CP/M энтузиастов написал Брайану Спарксу (Bryan Sparks), президенту компаний Lineo Inc и DRDOS Inc, письмо с просьбой уточнить, что имелось в виду при упоминании отдельного сайта в лицензии.

Брайан пояснил, что он изначально не намеревался передавать код только одному сайту и приписка лишь упоминала отдельный частный случай. Брайан также дал официальное разъяснение, в котором от лица компании, владеющего интеллектуальной собственностью на CP/M, указал, что определённые в лицензии условия применимы ко всем желающим. Таким образом, текст лицензии стал аналогичен по своей сути открытой лицензии MIT. Исходные тексты CP/M написаны на языке PL/M и ассемблере. Для ознакомления с системой доступен эмулятор, работающий в web-браузере.

  1. Главная ссылка к новости (https://retronic.us/cp-m-is-no...)
  2. OpenNews: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  3. OpenNews: Опубликованы исходные тексты операционной системы CP/M
  4. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS-DOS 1.1/2.0 и MS Word 1.1a
  5. OpenNews: Исходные тексты Lisa OS будут открыты и переданы в музей компьютерной истории
  6. OpenNews: KnightOS - открытая ОС для калькуляторов TI z80
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57497-cpm
Ключевые слова: cpm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:33, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Копираст здорового человека.
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 16:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе да, но почему бы не открывать abandonware по умолчанию в общее достояние?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:04, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только дашь точное, непротиворечивое определение abandonware — сразу же. А пока так.
     
     
  • 4.31, Жироватт (ok), 17:27, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт:
    - не развивающийся, не получающих патчей безопасности, обновления внутренних данных или иных изменений, затрагивающих выполнение этим ПО заложенных в нем функций в течении заданного законодательством промежутка времени (пусть будет 20 лет)
    - снятый с продажи вследствие маркетинговых или технических (моральное устаревание) причин.

    Добавить юридических терминов и выпекать далее по вкусу

     
  • 3.26, КО (?), 17:14, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, давайте примем закон, в котором по таймеру если человек не передал - сажать.
    Определим для всех ОС и ПО единый таймер, ну конечно же.
    Передавать нужно конкретно на смертном одре, иначе если раньше - то злые хакеры всё сольют и монету на донатах не заработаешь.
    Вы сами себе это как представляете?
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:44, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Эта хрень хуже и примитивнее доса, кому она нужна? Некрофилы давно могли бы клон написать, это не проблема.
     
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 16:15, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Чувак, это история.

    Ты когда приходишь в музей - ты кидаешься на примитивные каменные скребки? На кафтаны и косоворотки? На кремниевые аркебузы?

    А энтузиасты - это как реконы здорового человека.

    Ты будешь кидаться на мастерицу, умеющую пошить платье по оригинальной технологии XII века оригинальными материалами? На человека, достоверно машущего мечом по наставлениям XV века?

    Тут то же самое. Пусть сохраняют то, с чего все начиналось. Не как статичную картинку, а как живую вещь.

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 17:25, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я другой аноним, если что.

    Я буду смотреть на них как на людей "не от мира сего".
    В музее давать в полной мере прочувствовать посетителям дух и User Expierence ОС и ПО 1970-х - определённо интересная идея.
    Без сарказма, я бы с радостью посмотрел (и если дадут) посидел бы (хотя бы 3 минуты) за такой машиной.

    Но ОС 50 лет. Я на вскидку не могу придумать ни одного применения её сейчас (если я не прав - подскажи, для чего она подходит лучше, чем современные ОС / ПО).

    А писать для неё код, если она бесполезна - ну, это как мечом махать. В узких кругах подобных увлечённых - прикольно. Для создания музеев их труд интересен. В остальном - совершенно бесполезен.

     

  • 1.3, 1 (??), 15:45, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DrDOS ещё живое ? O_o
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 16:16, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты таки не знал?
     

  • 1.4, Аноним (-), 16:06, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Just in time!
     
  • 1.5, SNM (?), 16:06, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень актуально и своевременно.
     
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 16:17, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага. Только не говори это археологам и ученым, занимающимся реконструкцией древнего быта и вещей, завалят же вялыми по самые уши.
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:11, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет через 50 и винду откроют
     
     
  • 2.22, incognito (??), 17:07, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не откроют, исходники Windows 9x благополучно утрачены. Исхлодники XP/2003 есть в утечках.
     
  • 2.27, кубрик (?), 17:14, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не откроют. стыдно
     

  • 1.9, pashev.ru (?), 16:15, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пригодится для восстановления промышленности, когда осядет радиоактивный пепел.
     
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 16:20, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве останется тот, кто будет не молиться на артефакты Тёмной Эры Технологий (которые, как известно принёс б-г Кхы силой своей небесной магии, поэтому по-о-омолимся), а пытаться их воссоздать или повторить? Ну или хотя бы осознает, что это в принципе можно сделать, ведь всякая развитая технология уже неотличима от магии.
     
     
  • 3.15, амоним (?), 16:21, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    два чая этому господину!

    при таком развитии событий, я лично постараюсь возглавить религиозный культ )

     

  • 1.16, prokoudine (ok), 16:25, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я правильно понял, что стесняшки мяли шляпу у порога в течение 21 года?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:27, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужно было *просто* написать письмо.
     

  • 1.18, Аноним (-), 16:35, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспомнил собственноручно спаянный 32 года назад "Орион-128", прослезился.
     
  • 1.19, Аноним (19), 16:43, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксоиды хоть немного поучатся писать код
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 16:56, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уж если сорцы полуоси открыть - может линупc даже хотя бы условно готовым к десктопу станет наконец.
     
  • 2.25, кубрик (?), 17:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну ты же нас научишь да? без тебя изогнутых ракет не сделать.
     

  • 1.23, incognito (??), 17:10, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Z80. Спектрум?!
     
  • 1.24, кубрик (?), 17:12, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну теперь будет что запускать на байкалах и эльбрусох 70-х годов архитектуры для строительства изогнутых ракет

    ура товарищи

     
  • 1.29, НеФанат (?), 17:18, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1988 год:
    первая персоналка ЕС-1840 (2 дисковода 5.25)
    первая ОС на ней CP-M/87
    потом пересели на MS-DOS 3.3 и понеслась...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру