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Сертификаты Samsung, LG и Mediatek использовались для заверения вредоносных Android-приложений

03.12.2022 08:58

Компания Google раскрыла сведения об использовании сертификатов ряда производителей смартфонов для заверения цифровой подписью вредоносных приложений. Для создания цифровых подписей применялись сертификаты платформы, которыми производители заверяют привилегированные приложения, входящие в основной состав системных образов Android. Из производителей, c сертификатами которых связаны подписи вредоносных приложений, прослеживаются Samsung, LG и Mediatek. Источник утечки сертификатов пока не выявлен.

Сертификатом платформы в том числе подписывается системное приложение "android", которое выполняется под идентификатором пользователя с наивысшим привилегиями (android.uid.system) и имеет полномочия системного доступа, в том числе к данным пользователей. Заверение вредоносного приложения тем же сертификатом, позволяет организовать его выполнение с тем же идентификатором пользователя и с теми же уровнем доступа к системе, без получения какого-то подтверждения от пользователя.

В выявленных вредоносных приложениях, подписанных сертификатами платформы, присутствовал код для перехвата информации и установки в систему дополнительных внешних вредоносных компонентов. По данным Google следов публикации рассматриваемых вредоносных приложений в каталоге Google Play Store не выявлено. Для дополнительной защиты пользователей в Google Play Protect и в тестовый набор Build Test Suite, применяемый для сканирования системных образов, уже добавлено определение подобных вредоносных приложений.

Для блокирования применения скомпрометированных сертификатов производителем предложено сменить сертификаты платформы, сгенерировав для них новые открытые и закрытые ключи. Производителям также предписано провести внутреннее расследование для выявления источника утечки и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем. Также рекомендовано свести к минимуму число системных приложений, для подписи которых используется сертификат платформы, чтобы упростить ротацию сертификатов в случае повторения утечек в будущем.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  5. OpenNews: Ожидается отзыв всех остальных сертификатов Trustico из-за полной компрометации сервера
  6. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58248-android
Ключевые слова: android, cert, samsung, lg, mediatek
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    одним словом, зашкварились
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:18, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Samsung, LG и Mediatek ... вредоносные приложения

    И почему я нисколько не удивлён?

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:11, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По ссылке на Virustotal:

    History
    First Seen In The Wild 2016-02-13 11:50:54 UTC

     
  • 1.9, Аноним (9), 10:51, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - Заверение вредоносного приложения тем же сертификатом, позволяет организовать его выполнение с тем же идентификатором пользователя и с теми же уровнем доступа к системе, без получения какого-то подтверждения от пользователя

    А вот это фейл. Эпик фейл.

     
     
  • 2.11, Аноним (8), 11:02, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая интересная дырища!
     

  • 1.12, anonymous (??), 11:09, 03/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.13, Sw00p aka Jerom (?), 11:13, 03/12/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.14, Аноним (8), 11:21, 03/12/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.15, Анонн (?), 11:24, 03/12/2022 Скрыто модератором
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  • 2.16, анон (?), 11:24, 03/12/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.17, pashev.ru (?), 11:29, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кто тут плевался на минцифры?
     
     
  • 2.18, Попандопала (?), 11:47, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Засланные казачки,инфантилы. Основная масса просто прошла мимо.D
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:57, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и сами разрабы тоже хороши. Если внимательно изучить права некоторых прог от самсунга, то с какого-то момента (а точнее с обновлением до андройд 11) он им зачем то выдал неотбираемые права на доступ к телефону и Wi-Fi. Зачем клавиатуре доступ в Wi-Fi? Зачем какому-нибудь калькулятору доступ к телефону?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клавиатуре надо собирать бигдату для диллера, соответственно, надо её и сливать. Калькулятору нужен доступ, чтобы он мог звонить, разве это не очевидно? Там всё прошито телеметрией и зондами, можешь не сомневаться.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:07, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем какому-нибудь калькулятору доступ к телефону?

    это просто новая фича позволяющая набирать номер телефона на калькуляторе

     

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