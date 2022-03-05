Утечка кода продуктов, сервисов и механизмов защиты компании Samsung

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|1.2, BratishkaErik (ok), 08:12, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чтобы осталось в истории:
https://t.me/minsaudebr/152
SAMSUNG LEAK IS HERE!
Now leaking confidential Samsung source code! Our leak from breach includes:
DEVICES/HARDWARE
-Source code for every Trusted Applet (TA) installed on all samsung device's TrustZone (TEE) with specific code for every type of TEE OS (QSEE, TEEGris etc) THIS INCLUDES DRM MODULES AND KEYMASTER/GATEKEEPER!
-Algorithms for all biometric unlock operations, including source code that communicates directly with sensor (down to the lowest level, we're talking individual RX/TX bitstreams here)
-Bootloader source code for all recent Samsung devices, including Knox data and code for authentication.
-Various other data, confidential source code from Qualcomm.
ONLINE SERVICES
-Samsung activation servers source code (for first-time setup)
-SAMSUNG ACCOUNTS FULL SOURCE CODE! Including Authentication, Identity, API, Services, and many more that wouldn't fit here!
-Various other data.
As always, enjoy! ;)
REPEATEDLY ASKING US ANOTHER NVIDIA WILL RESULT IN A BAN. GIVE US TIME
SORRY ABOUT SLOW DOWNLOAD SLEEP, IT WILL GET QUICKER IF MORE PEOPLE DOWNLOAD
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|2.6, Аноним (6), 08:30, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Тут скорее мамкиных безопасников. Я даже не уверен что у них были какие-то курсы. А не permit any any - и даже при этом "не заметить" такие объемы сливаемого - это только ОБСЕ под силу.
По этой же причине ни разу не мамкины те хакеры, а вполне себе дядькины товарищмайоровы. Поскольку у них откуда-то взялось куда все это положить и откуда раздать, и при этом хренпоймаешь.
Для этого как минимум надо пожертвовать приличную пачку денег - что-то я сомневаюсь в таком альтруизме.
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|3.9, yet another anonymous (?), 08:58, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Безопасность в кооперативе Три Звезды организована формально очень строго, фактитически --- формально и глупо. Она довольно сильно мешает нормальным процессам, зачастую просто блокируя их. Но это преодолевается, как правило, несложными обходными путями (если бы не они, то встал бы весь процесс). Ну, и внутренний нажим: непрерывно ездят по ушам про безопасность, толерантность, коррупцию, приверженность ценностям компании и т.п., до такой степени, что у стаффа на это толстенная бегемотная броня отрастает и он уже и реальных проблем не видит (и не хочет видеть).
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|4.28, Аноним (28), 10:57, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Безопасность в кооперативе Три Звезды организована формально очень строго, фактитически
> --- формально и глупо. Она довольно сильно мешает нормальным процессам, зачастую
> просто блокируя их. Но это преодолевается, как правило, несложными обходными путями
> (если бы не они, то встал бы весь процесс). Ну, и
> внутренний нажим: непрерывно ездят по ушам про безопасность, толерантность, коррупцию,
> приверженность ценностям компании и т.п., до такой степени, что у стаффа
> на это толстенная бегемотная броня отрастает и он уже и реальных
> проблем не видит (и не хочет видеть).
А Линус давно говорил, что хочешь хранить свой код, как мужик, храни его в открытом виде на публичных площадках! При таком подходе вообще за свой код не страшно и спать можно спокойно.
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|3.26, Жироватт (ok), 10:11, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут скорее не "понаучили", а пустили в инжернерную область и край народных гиков простых "пользвателей".
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|3.7, Аноним (6), 08:31, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошая попытка, товарищмайор, но нет.
Совершенно не хочется попасть на карандаш среди тех кто посетит данный линк.
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|4.29, Аноним (28), 10:59, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошая попытка, товарищмайор, но нет.
> Совершенно не хочется попасть на карандаш среди тех кто посетит данный линк.
Хгм, если вы из РФ, в связи с последними событиями, тащмайор вас не осудит, а скорее похвалит, но лучше прикрыть свою 5ую точку, да, если очкуете! ;)
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|4.33, Аноним (33), 11:43, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хорошая попытка, товарищмайор, но нет.
> Совершенно не хочется попасть на карандаш среди тех кто посетит данный линк.
Тем мамкиным хацкерам, которе не могут прикрыть свою жо$у заходя в шмелеграм, нет смысла смотреть сливы подобной инфы, они с вероятностью 146% не знают, как с ней поступить по назначению!
Таким только стоит смотреть до дыр кинцо/сериальчики про мисторов роботов и калилинyпсы и мамкохацкерить среди потсонов во дворе, может те заценят все глубины крутизны мамкохацкера?!
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|2.30, Sage (??), 11:13, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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magnet:?xt=urn:btih:2df266c276cb8581b47afa091cfce1bdad7c2e99&dn=Samsung
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|1.8, Онаним (?), 08:36, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ух ты. Можно будет таки наконец-то рутануть KNOX'овые телефоны.
Это пять.
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|2.13, Аноним (13), 09:10, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема? Рутовать и раньше можно было, ну разве что Knox в тыкву превращался безвозвратно.
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|2.14, ваш товарищ майор (?), 09:13, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле это плохо и радоватся не стоит так как могут найтись редиски которые будут использовать сей чудо код для удаленного отключения и блокировки устройств samsung https://lenta.ru/news/2021/08/25/block/ &nb удар могут попасть все устройства подключенные к интернету. Это конечно наши предположения с тов.генералом и не правда.Но крокодилы оказалось все таки летают.
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|1.10, Корец (?), 09:04, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь квальком и мтк пусть хакнут, тогда большинство смартфонов станут опенсорцными.
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|2.11, Онаним (?), 09:08, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не станут. Квалком подправит несколько интерфейсов и сменит ключ прошивки в новых чипах, и все потуги снова станут бесполезными. Самсунг сейчас в ноксах тоже ключи поменяет на новых моделях, увы.
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|3.17, Аноним (17), 09:16, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это в новых. Мы в этом плане отстаем и нам хотя бы текущие бы получить. А там уж как-нибудь раскрутимся.
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|4.20, Онаним (?), 09:44, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я бы про ЕС1840/41 напомнил.
Никаких шансов "раскрутиться" у вас нет.
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|6.31, Аноним (31), 11:24, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЕС1840/1841 - это советские аналоги IBM PC XT. Там микросхемы были серии кр1810. Процессор там был вм86 - то есть полноценный 16битный по внешней шине, в отличие от большинства аналогов XT использующих 8088. А память была на базе 575ру5 по 64 кбит, даже не ру7 с 256 кбит. И вообще начинка была на мелких микросхемах (логика, триггеры, счетчики и тд), а не на больших интегральных схемах (бис). Вследствие огромной кучи микросхем разнесенных по нескольким платам, вставляемых в слоты общей корзины, часто ломался и трудно чинился. Софт был тоже скорее адаптированный, чем натуральный икстишный. Почему люди и предпочитали нормальные аналоги XT (еще лучше АТ с 286) с родной начинкой.
Я так полагаю, что отсылка к 1840 это намек на санкции, вследствие которых импортная техника не будет поступать. А местные аналоги будут вот примерно как ес1840 супротив его же современников xt/at. Ну а к моменту появления 386 отечественная техника годилась и ценилась только на драгметаллы. Так ли оно будет никто еще не знает. Просто помню что к нам поступал класс "моторолеров" в обход всякого эмбарго откудато через дальний восток. Начальник выч.центра любил рассказывать этот триллер, но я начисто забыл детали. Как-то с продуктами или фруктами было связано.
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|7.36, Random (??), 12:18, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки, 565ру5
И да, у меня была Искра-1030 на 1810вм86 (и я её даже "разгонял", с паяльником), так основная проблема "адаптированного" софта - "основная" кодировка ГОСТ, в отличие от получившей широкое распространение "альтернативной" - 866.
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|6.37, Random (??), 12:22, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот про дисковод - это интересно.
В Искре-1030 стоял дисковод 1x80 дорожек, а виделся как 2x40, BIOS при обращении к диску умножал на 2 номер дорожки и прибавлял номер головки.
Да, формат записи чуть отличался, для решения этого был драйвер disk.com
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|2.12, Онаним (?), 09:10, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Впрочем, я вообще сомневаюсь, что квалком эти ребята осилят - там матёрые железячники, а не смузи-облачники.
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|1.27, InuYasha (??), 10:21, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Низкий поклон ребятам )
Наконец-то хакеры, а не какеры. Осталось AMD и медиатек. Проприетарность должна помереть.
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|2.41, Инсайдер (?), 12:53, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Медиатек - хорошо, но нам более интересен Qualcomm. Ломануть его загрузчик было бы праздником
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|2.44, Аноним (44), 14:35, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Intel чтоли уже? А то все эти ME, TPM и прочие Плутоны тоже бы не помешало.
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|1.40, Инсайдер (?), 12:43, 05/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие новости, я как разработчик postmarketOS рад. Т.к. теперь можно наконец не мучится с этими кривыми Андроид-загрузчиками, а уже можно сразу заменить его чем-нибудь нормальным. Например U-Boot
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|2.42, Аноним (42), 13:26, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хреновый из тебя разработчик Андройда. Иначе бы знал что bootloader как и любой микрокод аппаратно вшит.
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|3.43, Инсайдер (?), 14:25, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Иначе бы знал что bootloader как и любой микрокод аппаратно вшит.
Куда аппаратно вшит? Bootloader находится на eMMC-флешке. Аппаратно вшит только BROM
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