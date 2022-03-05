Утечка кода продуктов, сервисов и механизмов защиты компании Samsung

2.11 , Онаним ( ? ), 09:08, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не станут. Квалком подправит несколько интерфейсов и сменит ключ прошивки в новых чипах, и все потуги снова станут бесполезными. Самсунг сейчас в ноксах тоже ключи поменяет на новых моделях, увы.

3.17 , Аноним ( 17 ), 09:16, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это в новых. Мы в этом плане отстаем и нам хотя бы текущие бы получить. А там уж как-нибудь раскрутимся.

4.20 , Онаним ( ? ), 09:44, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Я бы про ЕС1840/41 напомнил.

Никаких шансов "раскрутиться" у вас нет.

5.25 , Жироватт ( ok ), 10:10, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://zx-pk.ru/threads/31083-es-1840-41-kontroller-diskovodov-40-80-dorozhek

А причем тут плата дисковода? Или это именно она своими 40-80 дорожками с сохранённым по адресу 0000:0410h значением не даёт ничему раскрутится? А так, боюсь, белорусское (казахское, узбекское) креветочное море покроет все.

6.31 , Аноним ( 31 ), 11:24, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЕС1840/1841 - это советские аналоги IBM PC XT. Там микросхемы были серии кр1810. Процессор там был вм86 - то есть полноценный 16битный по внешней шине, в отличие от большинства аналогов XT использующих 8088. А память была на базе 575ру5 по 64 кбит, даже не ру7 с 256 кбит. И вообще начинка была на мелких микросхемах (логика, триггеры, счетчики и тд), а не на больших интегральных схемах (бис). Вследствие огромной кучи микросхем разнесенных по нескольким платам, вставляемых в слоты общей корзины, часто ломался и трудно чинился. Софт был тоже скорее адаптированный, чем натуральный икстишный. Почему люди и предпочитали нормальные аналоги XT (еще лучше АТ с 286) с родной начинкой. Я так полагаю, что отсылка к 1840 это намек на санкции, вследствие которых импортная техника не будет поступать. А местные аналоги будут вот примерно как ес1840 супротив его же современников xt/at. Ну а к моменту появления 386 отечественная техника годилась и ценилась только на драгметаллы. Так ли оно будет никто еще не знает. Просто помню что к нам поступал класс "моторолеров" в обход всякого эмбарго откудато через дальний восток. Начальник выч.центра любил рассказывать этот триллер, но я начисто забыл детали. Как-то с продуктами или фруктами было связано.

7.36 , Random ( ?? ), 12:18, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки, 565ру5

И да, у меня была Искра-1030 на 1810вм86 (и я её даже "разгонял", с паяльником), так основная проблема "адаптированного" софта - "основная" кодировка ГОСТ, в отличие от получившей широкое распространение "альтернативной" - 866.

6.37 , Random ( ?? ), 12:22, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот про дисковод - это интересно.

В Искре-1030 стоял дисковод 1x80 дорожек, а виделся как 2x40, BIOS при обращении к диску умножал на 2 номер дорожки и прибавлял номер головки.

Да, формат записи чуть отличался, для решения этого был драйвер disk.com

2.12 , Онаним ( ? ), 09:10, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Впрочем, я вообще сомневаюсь, что квалком эти ребята осилят - там матёрые железячники, а не смузи-облачники.

3.19 , Аноним ( 19 ), 09:41, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Железячники и безопасность - три раза ха.

4.21 , Онаним ( ? ), 09:50, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем не менее, ломают сейчас в основном смузихлёбов.

5.24 , Аноним ( 24 ), 10:09, 05/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их просто больше.

