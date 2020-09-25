Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС

2.108 , Аноним ( 107 ), 16:25, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – I understood that reference.

3.110 , Im banana man ( ? ), 16:30, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > I understood that reference. Так был уже проект - Longhorn Reloaded, но MS прикрыли лавочку. Вообще они Longhorn развивали до Vista, думали, что будут релизить. Были даже интересные идеи, концепты и наработки, даже работающая ОС была. Но с багами (а где их нет?). Потом дернулись и стали на серверное ядро переписывать. А вот тут интересно как бы сложилась судьба, если бы они-таки довели до релиза Longhorn в том виде, в котором он был изначально на ядре XP

4.114 , Fatnasmas ( ? ), 16:38, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то longhorn есть концепт-прототип висты, а не альтерный проект.

5.119 , Im banana man ( ? ), 16:52, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще-то longhorn есть концепт-прототип висты, а не альтерный проект. Вообще-то нет ) Это не концепт, а вполне работающая ОС на ядре XP, которая должна была стать Vista. Но не стала. Называть концептом - как-то язык не поворачивается. Это больше чем концепт. MS его аж 3 года делали, пока не отменили разработку. Это отмененная ОС от MS. А Vista по сути 2003-й сервер с нескучными обоями, DWM и другими плюшками.Они ее года за полтора слепили и выпустили как есть

6.129 , Fatnasmas ( ? ), 17:13, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не свернули, а перезапустили.

Делали 3 года, не смогли, а за 1.5 года родить висту смогли, сам то понял? Это очевидно, что быстрый выпуск висты возможен только из-за заимствований из лонгхорн, по сути виста и есть тот самый логхорн, с кастрациями, из-за чего сходств с предыдущей серверной 2003 стало больше. Мелко мягкие вообще не способны рожать ничего нового, только Легаси и заимствования, два параллельных проекта им не потянуть, в отличии от Гугл.

Вот концептом как раз и повернутся, концепт не обязательно картинка, есть вполне рабочие концептуальные прототипы, они существуют чтобы обкатать технологии, совершенствовать их и доробатывать продукт. Например из автомира Nissan GT-R и Nissan Proto GT-R, общие черты и тенденции просматриваются, но второй существовал исключительно в показательных и испытательных целях, что-то пошло в серию, а что не пошло, что-то изменилось, тут так же.

