Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС

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|2.80, Аноним (80), 15:43, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ещё бы оно собралось успешно. А то окажется, что нескольких важный h-файликов и не хватает.
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|1.4, Аноним (4), 14:38, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Вангую новости о скорейшем мажорном релизе reactos, а то и не одном.
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|2.8, m.makhno (ok), 14:41, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Ну не факт, реактовцы (и вайновцы) ребята принципиальные, это ведь не первая на их веку утечка.
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|3.19, Аноним (19), 14:50, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Тогда ждем появления их конкурентов, которые будут менее принципиальные, но более продуктивные.
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|4.27, Аноним (27), 14:58, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если в суде укажут на воровство, то конкурент быстро сольется. Бизнес не будет вкладывать в эту операционистку боясь последствий. Кого-то помню засудили даже с закрытыми исходными кодам, суд принял в качестве доказательств одинаковые баги. Надо же не забывать что авторское право действует ~70 лет.
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|6.48, Аноним (48), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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чего не понятного, вложил он свой мечь в ножны операционистки, в обед наверно
вот и описка по фрейду
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|5.36, And (??), 15:05, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее всего, значительная часть всего этого уже безвозвратно переписана. И коммерческие потери отсутствуют.
Зато троллям теперь больше доходов. Ведь додумаются же кто-либо на основе этих сырцов сваять что-то действительно полезное и попасть под раздачу...
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|6.58, Аноним (58), 15:18, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Скорее всего, значительная часть всего этого уже безвозвратно переписана
Как минимум в виде Windows Vista, 7 и 10.
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|3.63, SR_team (ok), 15:25, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, но один хер, после каждого слива у них случаются прорывы. Спишем на случайность, сами они говорят, что не смотрят.
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|2.9, Аноним (27), 14:42, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вангую не скоро, т.к. если переносить про методу "чистой комнаты" нужно много времени. Но это все равно быстрее чем только реверс реверс-инжиниринг.
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|2.53, Аноним (48), 15:14, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а то добудут через rectalos с помощью терморектального криптоанализатора
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|1.6, Аноним (6), 14:41, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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IE теперь все же можно будет под этот ваш Линукс портировать?
Хочу напомнить, что исходники Opera Presto на гитхабе лежат давно.
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|3.17, Аноним (6), 14:48, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Странный вопрос, учитывая где он задаётся. Чтобы была конкуренция, чтобы вернулась война браузеров.
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|4.20, Ilya Indigo (ok), 14:53, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Странный вопрос, учитывая где он задаётся. Чтобы была конкуренция, чтобы вернулась война
> браузеров.
В войне браузеров Мурзила уже капитулировала!
Надеюсь Webkit тоже скоро сдохнет! Сейчас он такая же кость в заднице. как и Trident 10 лет назад!
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|6.32, Ilya Indigo (ok), 15:03, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и что же вместо вебкита?
Тоже что вместо Тридента, Престо, а вскоре и Серво.
Ваш КО!
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|9.83, имя_ (?), 15:51, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
у меня довольно большая часть друзяшек таки поступили в хнуре, не знаю чему их т... текст свёрнут, показать
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|4.25, имя_ (?), 14:57, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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конкуренция - хорошо, война браузеров - не очень. Как вспомню эти бесконечные префиксы в стилях - волосы дыбом, и это при том, что я не верстальщик.
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|5.98, НяшМяш (ok), 16:05, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В наше время война браузеров уже не так страшна. Тот же CSS фиксится autoprefixer-ом, а различия в API - browserslist, babel и прочие tsc. Года 4 назад клепал всякие админки и особо глобальных проблем не было с десктопами включая IE11 - дольше было адаптив под мобилки запилить.
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|1.7, Аноним (6), 14:41, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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IE теперь все же можно будет под этот ваш Линукс портировать?
Хочу напомнить, что исходники Opera Presto на гитхабе лежат давно.
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|1.11, Атон (?), 14:43, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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в архиве собрана коллекция имеющихся утечек кода Microsoft, ранее всем известных
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|2.33, Аноним (6), 15:03, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такое впечатление что кто-то прочитал сообщение анонима в соседней теме, что мол как бы было чудесно, если бы исходники IE открыли и решил собрать все раннее утекшие исходники, выложить в общий доступ и ждать результата, которого не будет.
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|1.12, Аноним (6), 14:43, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Windows XP from the scratch ZverCD, скачать бесплатно, без смс. Ждём ебилдов.
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|2.41, Аноним (41), 15:09, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так и тулчейн там доисторический, это тебе не гцц, так просто портировать не выйдет. В целом, это всё забавно, но не более. Кто в этом копаться будет? Тем более, сп1, серьёзно, блин?! В сп3 подняли требования (во всяком случае субъективно), но и позаботились о безопасности и багах, и любой софт тех лет требовал минимум сп3. Это даже не сп2.
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|3.50, Аноним (41), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К тому же нет гарантий в том, то это оригинальные тексты. Очень много работы, и те, кто может её выполнить, никогда не станут ей заниматься.
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|3.100, НяшМяш (ok), 16:06, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В XP было такое количество зондов, что в 2020 можно смело утверждать об их отсутствии.
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|2.28, Ага (?), 14:58, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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magnet:?xt=urn:btih:cec41d87d329822ea9b05c4f6c0dff7d29514d59&dn=Microsoft%20leaked%20source%20code%20archive%5F2020-09-20
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|4.55, Ага (?), 15:16, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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magnet:?xt=urn:btih:3d8b16242b56a3aafb8da7b5fc83ef993ebcf35b&dn=Microsoft%20leaked%20source%20code%20archive%5F2020-09-24
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|3.42, Аноним (69), 15:10, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А меня за них не посоють, а тоя и так семеркой крякнутой пользуьсю.
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|4.68, And (??), 15:30, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит проще. Ты пытаешся с ними взаимодействовать по офиц. каналам, а тебе в ответ - чувак, выйди за черту, ты грязный. Отмоешься - приходи.
Образно высказано и неточно, но твои эмоции передаёт точно. И ты при этом не можешь сделать очень нужного.
Немного со стороны наблюдал. Интересный опыт.
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|2.37, exstrim401 (ok), 15:07, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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magnet:?xt=urn:btih:3d8b16242b56a3aafb8da7b5fc83ef993ebcf35b&dn=Microsoft%20leaked%20source%20code%20archive_2020-09-24
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|3.81, n00by (ok), 15:43, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уязвимости найдут, начнут массово эксплуатировать, пользователи будут вынуждены перейти на 10-ку.
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|1.23, Анонимсан (?), 14:54, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если без винды никак, то уж лучше тогда собрать из исходников WinXP, директикс9 выкинуть и встроить dxvk, портировать недостающие дровишки и получится быстрая, мало жрущая винда и с последним директиксом.
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|3.73, And (??), 15:33, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неужели под Linux не работает что-либо всё ещё нужное в хозяйстве и из той эпохи???
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|3.89, JL2001 (ok), 15:54, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> dxvk под windows работает?
да, это нативная виндовая dll
на ютюбе полно бенчмарков типо дх11-дх11дхвк-dx12-vulkan
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|2.47, luis2 (?), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это упрощенная версия для банкоматов = хотя могу ошибаться, ибо на память сказал.
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|2.49, Аноним (49), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Windows Embedded 7 это полноценная Windows 7?
Да. Только Embedded
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|1.31, Аноним (31), 15:01, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Те кто проверили поговаривают что это Windows NT 3.5 подмешали и переименовали, троли...
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|2.60, Аноним (69), 15:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мол хакеры сейчас кинуться взламывать ХР и поэтому надо срочно покупать 10.
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|2.75, And (??), 15:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А может это сам мелкософт слил....может есть тайный умысел
Спровоцировать заимствования кода и погнать по теме патентного троллинга. В качестве стратегического закидона на лет 10-ть вперёд - отчего бы и нет.
Сейчас все кинулись разрабатывать свои операцинки. Вдруг у Хуавея взлетит и вдруг туда затянут код из утечки. А это уже нормальный годовой денежный бонус нескольким людям минимум.
Такая вот теория З. :))))))))))
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|2.54, flkghdfgklh (?), 15:15, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При разработке wine используется жесткое правило, что человек видивший исходники винды не может принимать участие в разработке. Само собой это работает на честном слове, но пока вроде держатся, не смотря на регулярные утечки исходников кусков винды
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|3.61, Аноним (69), 15:21, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это же какие нервы надо иметь, писать эмулятор "этого" и даже не смотреть тексты этого
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|4.70, Аноним (70), 15:31, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Достаточно иметь понимание того, что подсматривание текстов "этого" может привести к тому, что все твои труды и труды твоих коллег будут спущены в унитаз по решению суда.
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|5.90, Аноним (56), 15:55, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не все, конечно. Но вот коммиты подглядывателя и весь производный код - да.
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|4.109, flkghdfgklh (?), 16:29, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wine не эмулятор. Wine — альтернативная реализация WinAPI
А реализовать API можно и не глядя в код другой реализации. Сложно, но можно
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|1.46, Аноним (69), 15:12, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я знаю, надо сначала собрать GNU компиляторами, а потом можно и за переписывание ядра браться. Даешь свободную винду, вот тогда зажием.
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|2.62, имя_ (?), 15:22, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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такая винда по определению не может быть свободной, это утечка, а не официально открытые исходники
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|2.79, Аноним (72), 15:41, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не плач, должны еще остаться ветераны которые патчили KDE2 под FreeBSD
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|1.74, анонимус (??), 15:35, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самый классный компонент в Windows XP это игра Solitaire. Если найдете исходники, опубликуйте плиз.
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|2.120, Аноним (120), 16:54, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в архиве скорее всего есть... А вообще да я бы сделал тулбокс с приложухами прикладными со старых систем. Особенно наравились в 95-ой всякие простенькие приложухи ...
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|1.77, Аноним (-), 15:38, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС
Не нужное говно.
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|3.110, Im banana man (?), 16:30, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> I understood that reference.
Так был уже проект - Longhorn Reloaded, но MS прикрыли лавочку. Вообще они Longhorn развивали до Vista, думали, что будут релизить. Были даже интересные идеи, концепты и наработки, даже работающая ОС была. Но с багами (а где их нет?).
Потом дернулись и стали на серверное ядро переписывать. А вот тут интересно как бы сложилась судьба, если бы они-таки довели до релиза Longhorn в том виде, в котором он был изначально на ядре XP
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|5.119, Im banana man (?), 16:52, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще-то longhorn есть концепт-прототип висты, а не альтерный проект.
Вообще-то нет ) Это не концепт, а вполне работающая ОС на ядре XP, которая должна была стать Vista. Но не стала. Называть концептом - как-то язык не поворачивается. Это больше чем концепт. MS его аж 3 года делали, пока не отменили разработку. Это отмененная ОС от MS.
А Vista по сути 2003-й сервер с нескучными обоями, DWM и другими плюшками.Они ее года за полтора слепили и выпустили как есть
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|6.129, Fatnasmas (?), 17:13, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не свернули, а перезапустили.
Делали 3 года, не смогли, а за 1.5 года родить висту смогли, сам то понял? Это очевидно, что быстрый выпуск висты возможен только из-за заимствований из лонгхорн, по сути виста и есть тот самый логхорн, с кастрациями, из-за чего сходств с предыдущей серверной 2003 стало больше. Мелко мягкие вообще не способны рожать ничего нового, только Легаси и заимствования, два параллельных проекта им не потянуть, в отличии от Гугл.
Вот концептом как раз и повернутся, концепт не обязательно картинка, есть вполне рабочие концептуальные прототипы, они существуют чтобы обкатать технологии, совершенствовать их и доробатывать продукт. Например из автомира Nissan GT-R и Nissan Proto GT-R, общие черты и тенденции просматриваются, но второй существовал исключительно в показательных и испытательных целях, что-то пошло в серию, а что не пошло, что-то изменилось, тут так же.
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|1.93, Аноним (93), 16:00, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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эта утечка для тех компаний кто с xp никак не слезет, мол вот вам исходники разбирайтесь дальше сами на свой страх и риск вместе с хайкерами.
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|1.121, Аноним (120), 16:55, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А Widnows 3.11 и Windows 95 нет? Просто там сложность еще не такая высокая была был шанс их поковырять и разобраться...
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|1.124, Nick (??), 17:07, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, может теперь появиться новая жизнь Win Xp x64
Кто знает, может и Win 7 и Mac OS когда-то сольют...
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|1.128, СеменСеменыч777 (?), 17:12, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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можно будет проверить старую конспирологию "XP и 2003 различаются десятком файлов и настройками реестра".
NT4 сервер и NT4 р.станция различались единицами файлов, можно было переделать чуть ли не на ходу.
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