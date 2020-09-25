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Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС

25.09.2020 14:36

На форуме 4chan и файлообменном сервисе Mega.nz неизвестный опубликовал архив (torrent, 43 ГБ), включающий полные исходные тексты операционных систем Windows XP SP1, Windows Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, Windows CE 4, Windows CE 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4. Подтверждения, что это актуальные исходные тексты указанных систем пока нет. Отмечается, что в архиве собрана коллекция имеющихся утечек кода Microsoft, ранее циркулировавших в хакерских форумах.

В архиве также удалось найти корневые ключи для создания цифровых подписей сертификатов NetMeeting.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel
  3. OpenNews: Утечка мастер-ключа Microsoft скомпрометировала защиту Secure Boot
  4. OpenNews: Microsoft не исключает открытие части исходного кода Windows
  5. OpenNews: Утечка исходных текстов браузера Opera 12.15
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53783-windows
Ключевые слова: windows
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  • 1.1, Аноним (1), 14:37, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Дождались! Джвадцать лет ждали!
     
     
  • 2.30, And (??), 15:01, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Будь мужчиной, собери е-билд. )))
     
  • 2.44, m.makhno (ok), 15:11, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хакеры набижали (:
     
  • 2.56, Аноним (56), 15:16, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь можно гонять в утекшей икспе утекшую оперу!
     
  • 2.66, Анонимно (ok), 15:29, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    microsoft таким образом исходники свои открыла, через "утечку"
     
  • 2.80, Аноним (80), 15:43, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ещё бы оно собралось успешно. А то окажется, что нескольких важный h-файликов и не хватает.
     

  • 1.2, Пофигист (?), 14:38, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ппц, хр снова в ударе!
     
     
  • 2.88, mos87 (ok), 15:54, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    drov.net
     

  • 1.3, InuYasha (??), 14:38, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    (джвадцать-)Джва года джал!
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:38, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Вангую новости о скорейшем мажорном релизе reactos, а то и не одном.
     
     
  • 2.8, m.makhno (ok), 14:41, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Ну не факт, реактовцы (и вайновцы) ребята принципиальные, это ведь не первая на их веку утечка.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:50, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Тогда ждем появления их конкурентов, которые будут менее принципиальные, но более продуктивные.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:58, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если в суде укажут на воровство, то конкурент быстро сольется. Бизнес не будет вкладывать в эту операционистку боясь последствий. Кого-то помню засудили даже с закрытыми исходными кодам, суд принял в качестве доказательств одинаковые баги. Надо же не забывать что авторское право действует ~70 лет.
     
     
  • 5.35, ryoken (ok), 15:05, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> в эту операционистку

    АСЬ???

     
     
  • 6.48, Аноним (48), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    чего не понятного, вложил он свой мечь в ножны операционистки, в обед наверно
    вот и описка по фрейду
     
  • 6.107, Аноним (107), 16:21, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Небось автозамена телефонная.
     
  • 5.36, And (??), 15:05, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего, значительная часть всего этого уже безвозвратно переписана. И коммерческие потери отсутствуют.

    Зато троллям теперь больше доходов. Ведь додумаются же кто-либо на основе этих сырцов сваять что-то действительно полезное и попасть под раздачу...

     
     
  • 6.58, Аноним (58), 15:18, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Скорее всего, значительная часть всего этого уже безвозвратно переписана

    Как минимум в виде Windows Vista, 7 и 10.

     
  • 4.115, Соня Мармеладова (?), 16:38, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Winbolgen XP
     
  • 3.63, SR_team (ok), 15:25, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, но один хер, после каждого слива у них случаются прорывы. Спишем на случайность, сами они говорят, что не смотрят.
     
  • 2.9, Аноним (27), 14:42, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вангую не скоро, т.к. если переносить про методу "чистой комнаты" нужно много времени. Но это все равно быстрее чем только реверс реверс-инжиниринг.
     

  • 1.5, Anonim (??), 14:39, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Столман был прав, им бы следовало отдать исходники по хорошему!
     
     
  • 2.53, Аноним (48), 15:14, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а то добудут через rectalos с помощью терморектального криптоанализатора
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:41, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    IE теперь все же можно будет под этот ваш Линукс портировать?
    Хочу напомнить, что исходники Opera Presto на гитхабе лежат давно.
     
     
  • 2.15, Ilya Indigo (ok), 14:45, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зачем!?
    Он уже сдох и разложился!
    А Хромиум и нативный есть.
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 14:48, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Странный вопрос, учитывая где он задаётся. Чтобы была конкуренция, чтобы вернулась война браузеров.
     
     
  • 4.20, Ilya Indigo (ok), 14:53, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Странный вопрос, учитывая где он задаётся. Чтобы была конкуренция, чтобы вернулась война
    > браузеров.

    В войне браузеров Мурзила уже капитулировала!
    Надеюсь Webkit тоже скоро сдохнет! Сейчас он такая же кость в заднице. как и Trident 10 лет назад!

     
     
  • 5.29, имя_ (?), 15:00, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что же вместо вебкита?
     
     
  • 6.32, Ilya Indigo (ok), 15:03, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и что же вместо вебкита?

    Тоже что вместо Тридента, Престо, а вскоре и Серво.
    Ваш КО!

     
     
  • 7.39, имя_ (?), 15:08, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вы будете выделываться или назовете все слово сразу?
     
     
  • 8.59, Ilya Indigo (ok), 15:19, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https www youtube com watch v pvG7jApprz8 https ru wikipedia org wiki Blink_... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.83, имя_ (?), 15:51, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня довольно большая часть друзяшек таки поступили в хнуре, не знаю чему их т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, Ilya Indigo (ok), 16:01, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не удивительно что Вы не поступили в ХИРЭ Блинк и Вебкит это абсолютно разные д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.103, имя_ (?), 16:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я и не пытался Зачем Я и так говнокодить умею ну-ну... текст свёрнут, показать
     
  • 8.82, Аноним (80), 15:50, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно открыть одну букву ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, имя_ (?), 15:51, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно Ж... текст свёрнут, показать
     
  • 4.25, имя_ (?), 14:57, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    конкуренция - хорошо, война браузеров - не очень. Как вспомню эти бесконечные префиксы в стилях - волосы дыбом, и это при том, что я не верстальщик.
     
     
  • 5.98, НяшМяш (ok), 16:05, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В наше время война браузеров уже не так страшна. Тот же CSS фиксится autoprefixer-ом, а различия в API - browserslist, babel и прочие tsc. Года 4 назад клепал всякие админки и особо глобальных проблем не было с десктопами включая IE11 - дольше было адаптив под мобилки запилить.
     
  • 2.24, Тёмная сторона Её (?), 14:55, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем вам ИЕ? Вот вот уже нативный Эдж вам выкатят. Новости читайте.
     

  • 1.7, Аноним (6), 14:41, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    IE теперь все же можно будет под этот ваш Линукс портировать?
    Хочу напомнить, что исходники Opera Presto на гитхабе лежат давно.
     
  • 1.10, Fatnasmas (?), 14:42, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Как пропатчить ВинХП под КДЕ?
     
     
  • 2.126, Аноним (126), 17:10, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    explorer.exe под FreeBSD
     

  • 1.11, Атон (?), 14:43, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в архиве собрана коллекция имеющихся утечек кода Microsoft, ранее всем известных
     
     
  • 2.33, Аноним (6), 15:03, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такое впечатление что кто-то прочитал сообщение анонима в соседней теме, что мол как бы было чудесно, если бы исходники IE открыли и решил собрать все раннее утекшие исходники, выложить в общий доступ и ждать результата, которого не будет.
     

  • 1.12, Аноним (6), 14:43, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Windows XP from the scratch ZverCD, скачать бесплатно, без смс. Ждём ебилдов.
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:44, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь у Windows XP появится вторая жизнь.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:09, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так и тулчейн там доисторический, это тебе не гцц, так просто портировать не выйдет. В целом, это всё забавно, но не более. Кто в этом копаться будет? Тем более, сп1, серьёзно, блин?! В сп3 подняли требования (во всяком случае субъективно), но и позаботились о безопасности и багах, и любой софт тех лет требовал минимум сп3. Это даже не сп2.
     
     
  • 3.50, Аноним (41), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К тому же нет гарантий в том, то это оригинальные тексты. Очень много работы, и те, кто может её выполнить, никогда не станут ей заниматься.
     
  • 3.69, Аноним (69), 15:31, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь ХР портируют непременно под RISC-V, тогда заживем.
     
  • 2.87, Аноним (80), 15:53, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если зонды выпилить.
     
     
  • 3.100, НяшМяш (ok), 16:06, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В XP было такое количество зондов, что в 2020 можно смело утверждать об их отсутствии.
     
     
  • 4.125, Аноним (80), 17:09, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот теперь узнаем точнее.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:45, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там в торренте за 30 гиговый архив ms_patents.7z? Что в нём?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:53, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видюшки с теориями заговора по пововоду Билли Г.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:48, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Киньте ссылку на актуальный торрент. У меня не работает ссылка
     
     
  • 2.28, Ага (?), 14:58, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    magnet:?xt=urn:btih:cec41d87d329822ea9b05c4f6c0dff7d29514d59&dn=Microsoft%20leaked%20source%20code%20archive%5F2020-09-20
     
     
  • 3.34, Ага (?), 15:03, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя это чуть старее торрент, XPSP1 и 2003 нету
     
     
  • 4.55, Ага (?), 15:16, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    magnet:?xt=urn:btih:3d8b16242b56a3aafb8da7b5fc83ef993ebcf35b&dn=Microsoft%20leaked%20source%20code%20archive%5F2020-09-24
     
  • 3.42, Аноним (69), 15:10, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня за них не посоють, а тоя и так семеркой крякнутой пользуьсю.
     
     
  • 4.68, And (??), 15:30, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит проще. Ты пытаешся с ними взаимодействовать по офиц. каналам, а тебе в ответ - чувак, выйди за черту, ты грязный. Отмоешься - приходи.

    Образно высказано и неточно, но твои эмоции передаёт точно. И ты при этом не можешь сделать очень нужного.

    Немного со стороны наблюдал. Интересный опыт.

     
  • 4.72, Аноним (72), 15:32, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, просто продадут в рабство на 10-ть лет
     
     
  • 5.105, Аноним (105), 16:17, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    только дебилы дописывают "-ть" к числительным
     
     
  • 6.112, Аноним (72), 16:34, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты должен страдать
     
  • 2.37, exstrim401 (ok), 15:07, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    magnet:?xt=urn:btih:3d8b16242b56a3aafb8da7b5fc83ef993ebcf35b&dn=Microsoft%20leaked%20source%20code%20archive_2020-09-24
     
     
  • 3.51, Аноним (69), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    столько народу а скорости нет.
     
     
  • 4.67, Аноним (69), 15:29, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы главное с раздачи не уходите.
     
     
  • 5.96, бублик (?), 16:03, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не переживайте вы так, товарищ майор
     
  • 4.117, Соня Мармеладова (?), 16:44, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не рефлексируйте, вы распространяйте!
     

  • 1.18, InuYasha (??), 14:49, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ребят, семёрку давайте! Тогда вообще заживём.
     
     
  • 2.71, And (??), 15:31, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем она без обновлений?
     
     
  • 3.81, n00by (ok), 15:43, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уязвимости найдут, начнут массово эксплуатировать, пользователи будут вынуждены перейти на 10-ку.
     
     
  • 4.101, НяшМяш (ok), 16:08, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На месте майков я бы добровольно выложил исходники всех версий.
     
     
  • 5.122, n00by (ok), 16:57, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продвигаем НяшМяш на место майков.
     
     
  • 6.127, Аноним (80), 17:11, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НяшМяш наш CEO Microsoft!
     
  • 3.111, Аноним (111), 16:33, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновления на 7 прекрансо выходят. Просто не для всех.
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:54, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, там готовый для установки исошник есть ?
     
  • 1.23, Анонимсан (?), 14:54, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если без винды никак, то уж лучше тогда собрать из исходников WinXP, директикс9 выкинуть и встроить dxvk, портировать недостающие дровишки и получится быстрая, мало жрущая винда и с последним директиксом.
     
     
  • 2.38, Анан (?), 15:07, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dxvk под windows работает?
     
     
  • 3.73, And (??), 15:33, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели под Linux не работает что-либо всё ещё нужное в хозяйстве и из той эпохи???
     
  • 3.89, JL2001 (ok), 15:54, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > dxvk под windows работает?

    да, это нативная виндовая dll
    на ютюбе полно бенчмарков типо дх11-дх11дхвк-dx12-vulkan

     
     
  • 4.102, НяшМяш (ok), 16:09, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут будет проблема надыбать Vulkan под икспю...
     
  • 2.45, Ненавижу SJW (?), 15:11, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ортировать недостающие дровишки

    Гы-гы-гы

     

  • 1.26, Gretta (?), 14:58, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows Embedded 7 это полноценная Windows 7?
     
     
  • 2.47, luis2 (?), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это упрощенная версия для банкоматов = хотя могу ошибаться, ибо на память сказал.
     
  • 2.49, Аноним (49), 15:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Windows Embedded 7 это полноценная Windows 7?

    Да. Только Embedded

     
  • 2.57, Аноним (69), 15:18, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Embedded
    Их там разновидностей много.
     

  • 1.31, Аноним (31), 15:01, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те кто проверили поговаривают что это Windows NT 3.5 подмешали и переименовали, троли...
     
  • 1.40, Sebastian (?), 15:09, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может это сам мелкософт слил....может есть тайный умысел
     
     
  • 2.60, Аноним (69), 15:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мол хакеры сейчас кинуться взламывать ХР и поэтому надо срочно покупать 10.
     
  • 2.75, And (??), 15:36, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А может это сам мелкософт слил....может есть тайный умысел

    Спровоцировать заимствования кода и погнать по теме патентного троллинга. В качестве стратегического закидона на лет 10-ть вперёд - отчего бы и нет.

    Сейчас все кинулись разрабатывать свои операцинки. Вдруг у Хуавея взлетит и вдруг туда затянут код из утечки. А это уже нормальный годовой денежный бонус нескольким людям минимум.

    Такая вот теория З. :))))))))))

     
     
  • 3.106, Аноним (105), 16:20, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только дебилы дописывают "-ть" к числительным
     

  • 1.43, Аноним (43), 15:11, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь wine подсмотрит пару вещей оттуда, чтоб допилиться до идеала.
     
     
  • 2.54, flkghdfgklh (?), 15:15, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При разработке wine используется жесткое правило, что человек видивший исходники винды не может принимать участие в разработке. Само собой это работает на честном слове, но пока вроде держатся, не смотря на регулярные утечки исходников кусков винды
     
     
  • 3.61, Аноним (69), 15:21, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же какие нервы надо иметь, писать эмулятор "этого" и даже не смотреть тексты этого
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 15:31, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Достаточно иметь понимание того, что подсматривание текстов "этого" может привести к тому, что все твои труды и труды твоих коллег будут спущены в унитаз по решению суда.
     
     
  • 5.90, Аноним (56), 15:55, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все, конечно. Но вот коммиты подглядывателя и весь производный код - да.
     
  • 4.109, flkghdfgklh (?), 16:29, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wine не эмулятор. Wine — альтернативная реализация WinAPI
    А реализовать API можно и не глядя в код другой реализации. Сложно, но можно
     

  • 1.46, Аноним (69), 15:12, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я знаю, надо сначала собрать GNU компиляторами, а потом можно и за переписывание ядра браться. Даешь свободную винду, вот тогда зажием.
     
     
  • 2.62, имя_ (?), 15:22, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    такая винда по определению не может быть свободной, это утечка, а не официально открытые исходники
     
     
  • 3.64, Аноним (69), 15:28, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не быть GNU/Windows, какая жаль.
     

  • 1.65, Аноним (69), 15:29, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Посоны прикрутите мне GNOME3 к ХР, плачу ничего.
     
     
  • 2.79, Аноним (72), 15:41, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не плач, должны еще остаться ветераны которые патчили KDE2 под FreeBSD
     
  • 2.97, Аноним (97), 16:04, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне bbLean хватало
     

  • 1.74, анонимус (??), 15:35, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самый классный компонент в Windows XP это игра Solitaire. Если найдете исходники, опубликуйте плиз.
     
     
  • 2.120, Аноним (120), 16:54, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в архиве скорее всего есть... А вообще да я бы сделал тулбокс с приложухами прикладными со старых систем. Особенно наравились в 95-ой всякие простенькие приложухи ...
     

  • 1.76, б.б. (?), 15:36, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как пропатчить Windows XP для Gnome 3?
     
  • 1.77, Аноним (-), 15:38, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС

    Не нужное говно.

     
  • 1.78, б.б. (?), 15:39, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    код собачки, которая ищет музыку, тоже открыт?
     
  • 1.85, mos87 (ok), 15:52, 25/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.92, Аноним (80), 15:56, 25/09/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.104, luis2 (?), 16:17, 25/09/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.99, Аноним (99), 16:06, 25/09/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.86, mos87 (ok), 15:53, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да сами и слили
     
  • 1.91, Im banana man (?), 15:56, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Longhorn наконец-то допилят!
     
     
  • 2.108, Аноним (107), 16:25, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I understood that reference.
     
     
  • 3.110, Im banana man (?), 16:30, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > I understood that reference.

    Так был уже проект - Longhorn Reloaded, но MS прикрыли лавочку. Вообще они Longhorn развивали до Vista, думали, что будут релизить. Были даже интересные идеи, концепты и наработки, даже работающая ОС была. Но с багами (а где их нет?).

    Потом дернулись и стали на серверное ядро переписывать. А вот тут интересно как бы сложилась судьба, если бы они-таки довели до релиза Longhorn в том виде, в котором он был изначально на ядре XP

     
     
  • 4.114, Fatnasmas (?), 16:38, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то longhorn есть концепт-прототип висты, а не альтерный проект.
     
     
  • 5.119, Im banana man (?), 16:52, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то longhorn есть концепт-прототип висты, а не альтерный проект.

    Вообще-то нет ) Это не концепт, а вполне работающая ОС на ядре XP, которая должна была стать Vista. Но не стала. Называть концептом - как-то язык не поворачивается. Это больше чем концепт. MS его аж 3 года делали, пока не отменили разработку. Это отмененная ОС от MS.

    А Vista по сути 2003-й сервер с нескучными обоями, DWM и другими плюшками.Они ее года за полтора слепили и выпустили как есть

     
     
  • 6.129, Fatnasmas (?), 17:13, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не свернули, а перезапустили.
    Делали 3 года, не смогли, а за 1.5 года родить висту смогли, сам то понял? Это очевидно, что быстрый выпуск висты возможен только из-за заимствований из лонгхорн, по сути виста и есть тот самый логхорн, с кастрациями, из-за чего сходств с предыдущей серверной 2003 стало больше. Мелко мягкие вообще не способны рожать ничего нового, только Легаси и заимствования, два параллельных проекта им не потянуть, в отличии от Гугл.
    Вот концептом как раз и повернутся, концепт не обязательно картинка, есть вполне рабочие концептуальные прототипы, они существуют чтобы обкатать технологии, совершенствовать их и доробатывать продукт. Например из автомира Nissan GT-R и Nissan Proto GT-R, общие черты и тенденции просматриваются, но второй существовал исключительно в показательных и испытательных целях, что-то пошло в серию, а что не пошло, что-то изменилось, тут так же.
     

  • 1.93, Аноним (93), 16:00, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    эта утечка для тех компаний кто с xp никак не слезет, мол вот вам исходники разбирайтесь дальше сами на свой страх и риск вместе с хайкерами.
     
  • 1.95, Аноним (95), 16:03, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    маленькие размеры. Прошлая утечка 2000 была несколько десятков гб
     
     
  • 2.113, InuYasha (??), 16:37, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а не МБ?
     

  • 1.116, Deanon (?), 16:43, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может кто соберет Linux XP SP1?
     
     
  • 2.118, Аноним (118), 16:49, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждём вал обновлений в вайне.
     

  • 1.121, Аноним (120), 16:55, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Widnows 3.11 и Windows 95 нет? Просто там сложность еще не такая высокая была был шанс их поковырять и разобраться...
     
  • 1.123, Аноним (123), 16:58, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РеактОС улучшат?
     
  • 1.124, Nick (??), 17:07, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, может теперь появиться новая жизнь Win Xp x64
    Кто знает, может и Win 7 и Mac OS когда-то сольют...
     
  • 1.128, СеменСеменыч777 (?), 17:12, 25/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно будет проверить старую конспирологию "XP и 2003 различаются десятком файлов и настройками реестра".

    NT4 сервер и NT4 р.станция различались единицами файлов, можно было переделать чуть ли не на ходу.

     

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