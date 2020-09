Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС

3.73 , And ( ?? ), 15:33, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неужели под Linux не работает что-либо всё ещё нужное в хозяйстве и из той эпохи???

3.89 , JL2001 ( ok ), 15:54, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > dxvk под windows работает? да, это нативная виндовая dll

на ютюбе полно бенчмарков типо дх11-дх11дхвк-dx12-vulkan

4.102 , НяшМяш ( ok ), 16:09, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут будет проблема надыбать Vulkan под икспю...