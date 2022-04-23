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Опубликован HPVM 2.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и аппаратных ускорителей

23.04.2022 08:32

Проект LLVM представил выпуск компилятора HPVM 2.0 (Heterogeneous Parallel Virtual Machine), нацеленного на упрощение программирования для гетерогенных систем и предоставляющего средства для генерации кода для CPU, GPU, FPGA и предметно-ориентированных аппаратных ускорителей. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Программирование для гетерогенных параллельных систем усложнено из-за наличия в одной системе компонентов, использующих разные модели достижения параллелизма (ядра CPU, векторные инструкции, GPU и т.п.), разные наборы инструкций и разные иерархии памяти. В каждой системе используется своя комбинация подобных компонентов. Основная идея проекта HPVM в использовании при компиляции унифицированного представления параллельно выполняемых программ, которое может применяться для различных видов оборудования, поддерживающего распараллеливание вычислений, включая GPU, векторные инструкции, многоядерные процессоры, FPGA и различные специализированные чипы-ускорители.

В отличие от других систем в HPVM попытались совместить три возможности для организации гетерогенных вычислений - независимое от языка программирования и оборудования промежуточное представление (IR), виртуальную архитектуру набора команд (V-ISA) и планирование во время выполнения (runtime scheduling):

  • Промежуточное представление HPVM расширяет промежуточное представление инструкций LLVM применением иерархического графа потоков данных, позволяющим охватывать параллелизм на уровне задач, данных и вычислительных конвейеров. Промежуточное представление HPVM также включает векторные инструкции и разделяемую память. Основной целью применения промежуточного представления является эффективная генерация кода и оптимизации для гетерогенных систем.
  • Виртуальная архитектура набора команд (V-ISA) абстрагирует низкоуровневые особенности оборудования и унифицирует различные формы параллелизма и архитектуры памяти, используя только базовую модель обеспечения параллелизма - граф потоков данных. V-ISA позволяет добиться переносимости между разными типами оборудования для параллельных вычислений и даёт возможность не терять производительность при использовании разных элементов гетерогенных систем. Виртуальная ISA также может применяться для поставки универсального исполняемого кода программ, который может запускаться с привлечением CPU, GPU, FPGA и различных ускорителей.
  • Гибкие политики планирования вычислительного процесса применяются во время выполнения и реализуются как на основе информации о программе (структуры графа), так и через компилирование отдельных узлов программы для выполнения на любом из целевых вычислительных устройств, доступных в системе.

Развиваемые проектом генераторы кода, способны транслировать узлы приложений, определённые при помощи виртуальной ISA, для выполнения с использованием GPU NVIDIA (cuDNN и OpenCL), векторных инструкций Intel AVX, FPGA и многоядерных CPU x86. Отмечается, что производительность результатов работы трансляторов HPVM сопоставима с написанным вручную кодом OpenCL для GPU и векторных вычислительных устройств.

Основные новшества HPVM 2.0:

  • Предложен языковой фронтэнд Hetero-C++, упрощающий распараллеливание кода приложений на языках C/C++ для компиляции в HPVM. Hetero-C++ определяет расширения для параллелизма на уровне данных и иерархических задач, преобразуемые в графы потоков HPVM.
  • Добавлен бэкенд FPGA, обеспечивающий поддержку выполнения кода на FPGA производства Intel. Для организации выполнения используется Intel FPGA SDK для OpenCL.
  • Добавлен фреймворк DSE (Design Space Exploration), включающий оптимизации компилятора и механизмы выявления узких мест для автоматического тюнинга приложений для заданной аппаратной платформы. Фреймворк содержит готовую модель производительности для FPGA от Intel и даёт возможность подключать собственные обработчики для оптимизации под любые устройства, поддерживаемые HPVM. Оптимизации могут применяться как на уровне графа потоков данных HPVM, так и на уровне LLVM.
  • Компоненты LLVM обновлены до версии 13.0.
  • Проведена реорганизация кода, нацеленная на упрощение навигации по кодовой базе, библиотекам и утилитам.
  • Улучшена инфраструктура для тестирования, добавлены новые тесты различных компонентов HPVM.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.llvm.org/t/a...)
  2. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
  3. OpenNews: Опубликована спецификация гетерогенных вычислительных систем HSA 1.0
  4. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
  5. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз компоновщика Mold, развиваемого разработчиком LLVM lld
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57072-hpvm
Ключевые слова: hpvm, compile
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 09:30, 23/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Компиляции чего?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:34, 23/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Пример бы программы
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:18, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://hpvm.readthedocs.io/en/latest/tutorials/1-heterocpp.html
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:38, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.tutorialspoint.com/cplusplus-hello-world-program
     

  • 1.3, Аноним (-), 09:44, 23/04/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    >на языках C/C++

    Вендузятники так пишут. Позор.

    На языках Си и С++. Так надо писать.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:17, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно. Я тоже так пишу. Вантузятником я был с 2003 по 2007 годы. Значит до сих пор меня вантуз преследует?
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 10:20, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мальчик только встал на путь программирования, этап трушности
     
     
  • 4.7, vladimir (??), 10:21, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крут!!! Но жирён :)
     
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