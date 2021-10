Релиз набора компиляторов LLVM 13.0

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 13.0 - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы. Улучшения в Clang 13.0: Реализована поддержка гарантированных хвостовых вызовов (вызов подпрограммы в самом конце функции, образующий хвостовую рекурсию в случае, если подпрограмма вызывается саму себя). Поддержка гарантированных хвостовых вызовов обеспечена при помощи атрибута "[[clang::musttail]]" в C++ и "__attribute__((musttail))" в C, применяемых в выражении "return". Возможность позволяет реализовать оптимизации через развёртывание кода в плоскую итерацию для экономии расходования стека.

В декларациях "using" и расширениях clang реализована поддержка определения атрибутов в стиле C++11, используя формат "[[]]".

Добавлен флаг "-Wreserved-identifier" для вывода предупреждения при указании в пользовательском коде зарезервированных идентификаторов.

Добавлены флаги "-Wunused-but-set-parameter" и "-Wunused-but-set-variable" для вывода предупреждения, если параметр или переменная выставлены, но не используются.

Добавлен флаг "-Wnull-pointer-subtraction" для вывода предупреждения, если в код может привести к неопределённому поведению из-за использования нулевого указателя в операциях вычитания.

Добавлен флаг "-fstack-usage" для генерации для каждого файла с кодом дополнительного файла ".su", содержащего сведения о размере кадров стека для каждой функции, определённой в обрабатываемом файле.

В статическом анализаторе добавлен новый тип вывода - "sarif-html", приводящий к формированию отчётов одновременно в форатмах HTML и Sarif. Добавлена новая проверка allocClassWithName. При указании опции "-analyzer-display-progress" обеспечен вывод времени анализа каждой функции. Почти доведён до готовности анализатор умных указателей (alpha.cplusplus.SmartPtr).

Расширены возможности, связанные с поддержкой OpenCL. Добавлена поддержка новых расширений cl_khr_integer_dot_product, cl_khr_extended_bit_ops, __cl_clang_bitfields и __cl_clang_non_portable_kernel_param_types. Продолжена реализация спецификации OpenCL 3.0. Для Си по умолчанию задействована спецификация OpenCL 1.2, если явно не выбрана другая версия. Для C++ добавлена поддержка файлов с расширением ".clcpp".

Реализована поддержка директив трансформации циклов ("#pragma omp unrol" и "#pragma omp tile"), определённых в спецификации OpenMP 5.1.

В утилиту clang-format добавлены опции: SpacesInLineCommentPrefix для определения числа пробелов перед комментариями, IndentAccessModifiers, LambdaBodyIndentation и PPIndentWidthдля управления выравниванием записей, лямбда-выражений и директив препроцессора. Расширены возможности сортировки перечисления заголовочных файлов (SortIncludes). Добавлена поддержка форматирования файлов JSON.

В linter clang-tidy добавлена большая порция новых проверок. Основные новшества LLVM 13.0: Добавлена опция "-ehcontguard" для использования технологии CET (Windows Control-flow Enforcement Technology) для защиты на этапе обработки исключений от выполнения эксплоитов, построенных с использованием приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP, Return-Oriented Programming).

Проект debuginfo-test переименован в cross-project-tests и рассчитан на тестирование компонентов из различных проектов, не ограничиваясь отладочной информацией.

В сборочной системе обеспечена поддержка сборки нескольких дистрибутивов, например, один с утилитами, а второй с библиотеками для разработчиков.

В бэкенде для архитектуры AArch64 в ассемблере реализована поддержка расширений Armv9-A RME (Realm Management Extension) и SME (Scalable Matrix Extension).

В бэкенд для архитектуры Hexagon добавлена поддержка ISA V68/HVX.

В бэкенде для архитектуры x86 улучшена поддержка процессоров AMD Zen 3.

В бэкенд AMDGPU добавлена поддержка APU GFX1013 RDNA2.

В Libc++ продолжена реализация новых возможностей стандартов C++20 и C++2b, в том числе завершена реализация библиотеки "concepts". Для платформы Windows на базе MinGW добавлена поддержка std::filesystem. Разделены заголовочные файлы <algorithm>, <iterator> и <utility>. Добавлена сборочная опция LIBCXX_ENABLE_INCOMPLETE_FEATURES для отключения заголовочных файлов с не полностью реализованной функциональностью.

Расширены возможности компоновщика LLD, в котором реализована поддержка Big-endian процессоров Aarch64, а бэкенд Mach-O доведён до состояния, позволяющего компоновать обычные программы. Включены улучшения, необходимые для компоновки Glibc с использованием LLD.

В утилиту llvm-mca (Machine Code Analyzer) добавлена поддержка процессоров, выполняющих инструкции по порядку (in-order superscalar pipeline), таких как ARM Cortex-A55.

В отладчике LLDB для платформы AArch64 реализована полная поддержка аутентификации указателей (Pointer Authentication), механизма MTE (MemTag, Memory Tagging Extension) и регистров SVE. Добавлены команды, позволяющие привязать теги к каждой операции выделения памяти и организовать при доступе к памяти проверку указателя, который должен быть связан с корректным тегом.

В состав формируемых проектом бинарных сборок добавлены отладчик LLDB и фронтэнд для языка Fortran - Flang.