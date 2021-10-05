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Релиз набора компиляторов LLVM 13.0

05.10.2021 12:00

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 13.0 - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Улучшения в Clang 13.0:

  • Реализована поддержка гарантированных хвостовых вызовов (вызов подпрограммы в самом конце функции, образующий хвостовую рекурсию в случае, если подпрограмма вызывается саму себя). Поддержка гарантированных хвостовых вызовов обеспечена при помощи атрибута "[[clang::musttail]]" в C++ и "__attribute__((musttail))" в C, применяемых в выражении "return". Возможность позволяет реализовать оптимизации через развёртывание кода в плоскую итерацию для экономии расходования стека.
  • В декларациях "using" и расширениях clang реализована поддержка определения атрибутов в стиле C++11, используя формат "[[]]".
  • Добавлен флаг "-Wreserved-identifier" для вывода предупреждения при указании в пользовательском коде зарезервированных идентификаторов.
  • Добавлены флаги "-Wunused-but-set-parameter" и "-Wunused-but-set-variable" для вывода предупреждения, если параметр или переменная выставлены, но не используются.
  • Добавлен флаг "-Wnull-pointer-subtraction" для вывода предупреждения, если в код может привести к неопределённому поведению из-за использования нулевого указателя в операциях вычитания.
  • Добавлен флаг "-fstack-usage" для генерации для каждого файла с кодом дополнительного файла ".su", содержащего сведения о размере кадров стека для каждой функции, определённой в обрабатываемом файле.
  • В статическом анализаторе добавлен новый тип вывода - "sarif-html", приводящий к формированию отчётов одновременно в форатмах HTML и Sarif. Добавлена новая проверка allocClassWithName. При указании опции "-analyzer-display-progress" обеспечен вывод времени анализа каждой функции. Почти доведён до готовности анализатор умных указателей (alpha.cplusplus.SmartPtr).
  • Расширены возможности, связанные с поддержкой OpenCL. Добавлена поддержка новых расширений cl_khr_integer_dot_product, cl_khr_extended_bit_ops, __cl_clang_bitfields и __cl_clang_non_portable_kernel_param_types. Продолжена реализация спецификации OpenCL 3.0. Для Си по умолчанию задействована спецификация OpenCL 1.2, если явно не выбрана другая версия. Для C++ добавлена поддержка файлов с расширением ".clcpp".
  • Реализована поддержка директив трансформации циклов ("#pragma omp unrol" и "#pragma omp tile"), определённых в спецификации OpenMP 5.1.
  • В утилиту clang-format добавлены опции: SpacesInLineCommentPrefix для определения числа пробелов перед комментариями, IndentAccessModifiers, LambdaBodyIndentation и PPIndentWidthдля управления выравниванием записей, лямбда-выражений и директив препроцессора. Расширены возможности сортировки перечисления заголовочных файлов (SortIncludes). Добавлена поддержка форматирования файлов JSON.
  • В linter clang-tidy добавлена большая порция новых проверок.

Основные новшества LLVM 13.0:

  • Добавлена опция "-ehcontguard" для использования технологии CET (Windows Control-flow Enforcement Technology) для защиты на этапе обработки исключений от выполнения эксплоитов, построенных с использованием приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP, Return-Oriented Programming).
  • Проект debuginfo-test переименован в cross-project-tests и рассчитан на тестирование компонентов из различных проектов, не ограничиваясь отладочной информацией.
  • В сборочной системе обеспечена поддержка сборки нескольких дистрибутивов, например, один с утилитами, а второй с библиотеками для разработчиков.
  • В бэкенде для архитектуры AArch64 в ассемблере реализована поддержка расширений Armv9-A RME (Realm Management Extension) и SME (Scalable Matrix Extension).
  • В бэкенд для архитектуры Hexagon добавлена поддержка ISA V68/HVX.
  • В бэкенде для архитектуры x86 улучшена поддержка процессоров AMD Zen 3.
  • В бэкенд AMDGPU добавлена поддержка APU GFX1013 RDNA2.
  • В Libc++ продолжена реализация новых возможностей стандартов C++20 и C++2b, в том числе завершена реализация библиотеки "concepts". Для платформы Windows на базе MinGW добавлена поддержка std::filesystem. Разделены заголовочные файлы <algorithm>, <iterator> и <utility>. Добавлена сборочная опция LIBCXX_ENABLE_INCOMPLETE_FEATURES для отключения заголовочных файлов с не полностью реализованной функциональностью.
  • Расширены возможности компоновщика LLD, в котором реализована поддержка Big-endian процессоров Aarch64, а бэкенд Mach-O доведён до состояния, позволяющего компоновать обычные программы. Включены улучшения, необходимые для компоновки Glibc с использованием LLD.
  • В утилиту llvm-mca (Machine Code Analyzer) добавлена поддержка процессоров, выполняющих инструкции по порядку (in-order superscalar pipeline), таких как ARM Cortex-A55.
  • В отладчике LLDB для платформы AArch64 реализована полная поддержка аутентификации указателей (Pointer Authentication), механизма MTE (MemTag, Memory Tagging Extension) и регистров SVE. Добавлены команды, позволяющие привязать теги к каждой операции выделения памяти и организовать при доступе к памяти проверку указателя, который должен быть связан с корректным тегом.
  • В состав формируемых проектом бинарных сборок добавлены отладчик LLDB и фронтэнд для языка Fortran - Flang.


  1. Главная ссылка к новости (https://llvm.org/...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 12.0
  3. OpenNews: Проект LLVM представил HPVM 1.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и ускорителей
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 11.0
  5. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
  6. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55898-llvm
Ключевые слова: llvm, clang
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:04, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Супер! Молодцы!
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 12:05, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем во фряшечке. Вот и свежий зен подвезли.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:07, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    судя по номеру таки production ready
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:08, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Почему он так долго компи лируется начиная с 12? Судя по логу ощущение что он зависает часов на 20, но это не так и нужно ждать.
     
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 12:11, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или надо просто выкинуть свой Pentium 4 и компилировать на современном железе.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 12:13, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или надо просто выкинуть свой Pentium 4 и компилировать на современном железе.

    11 то нормально компилируется

     
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