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Первый стабильный релиз компоновщика Mold, развиваемого разработчиком LLVM lld

16.12.2021 10:29

Rui Ueyama, автор компоновщика LLVM lld и компилятора chibicc, представил первый стабильный релиз нового высокопроизводительного компоновщика Mold, заметно опережающего по скорости связывания объектных файлов компоновщики GNU gold и LLVM lld. Проект признан готовым для рабочих внедрений и может применяться в качестве более быстрой прозрачной замены GNU linker на Linux-системах. Из планов на следующий значительный выпуск отмечается доведение до готовности поддержки платформы macOS, после чего начнётся работа по адаптации Mold для Windows.

Mold написан на языке С++ (C++20) и распространяется под лицензией AGPLv3, которая совместима с GPLv3, но не совместима с GPLv2, так как требует открытия изменений при разработке сетевых сервисов. Подобный выбор объясняется желанием получить финансирование разработки - автор готов продать права на код для перелицензирования под разрешительной лицензией, такой как MIT, или предоставить отдельную коммерческую лицензию для тех, кого не устраивает AGPL.

Mold поддерживает все возможности GNU linker и отличается очень высокой производительностью - компоновка выполняется со скоростью, всего в два раза медленнее простого копирования файлов утилитой cp. Например, при сборке Chrome 96 (размером кода 1.89 ГБ) на компоновку исполняемых файлов c debuginfo на 8-ядерном компьютере при использовании GNU gold тратится 53 секунды, LLVM lld - 11.7 секунд, а Mold всего 2.2 секунды (в 26 раз быстрее GNU gold). При компоновке Clang 13 (3.18 ГБ) в GNU gold требуется 64 секунды, в LLVM lld - 5.8 секунд, а в Mold - 2.9 секунды. При компоновке Firefox 89 (1.64 ГБ) в GNU gold необходимо 32.9 секунд, в LLVM lld - 6.8 секунд, а в Mold - 1.4 секунды.

Сокращение времени на компоновку позволяет значительно повысить удобство разработки больших проектов за счёт сокращение ожидания в процессе формирования исполняемых файлов при отладке и тестирования изменений. Мотивом к созданию Mold стало раздражение от необходимости ждать завершения компоновки после каждого внесения изменения в код, а также низкая эффективность работы существующих компоновщиков на многоядерных системах и желание опробовать принципиально иную архитектуру компоновки, не прибегая при этом к излишне усложнённым моделям, таким как инкрементальная компоновка.

Высокая производительность компоновки исполняемого файла из большого числа подготовленных компилятором объектных файлов в Mold достигается использованием более быстрых алгоритмов, активным распараллеливанием операций между доступными ядрам CPU и применением более эффективных структур данных. Например, в Mold реализована техника выполнения интенсивных вычислений одновременно с копированием файлов, упреждающая загрузка объектных файлов в память, использование быстрых хэш-таблиц при разрешении символов, сканирование таблиц перемещений в отдельном потоке и дедупликация повторяющихся в разных файлах объединяемых секций.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5
  3. OpenNews: Cosmopolitan - стандартная Си-библиотека и формат кроссплатформенных исполняемых файлов
  4. OpenNews: Apache прекращает разработку stdcxx, стандартной библиотеки C++
  5. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  6. OpenNews: Google открыл систему для создания sandbox-окружений для библиотек C/C++
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56358-linker
Ключевые слова: linker, mold
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    > Mold написан на языке С++ (C++20)

    печально

     
     
  • 2.4, Корец (?), 11:17, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >при сборке Chrome 96 (размером кода 1.89 ГБ) на компоновку исполняемых файлов c debuginfo на 8-ядерном компьютере при использовании GNU gold тратится 53 секунды, LLVM lld - 11.7 секунд, а Mold всего 2.2 секунды (в 26 раз быстрее GNU gold).

    Вовсе не печально.
    А у тебя есть альтернативы, которые работают быстрее сабжа и написанные на "правильном" ЯП?

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 11:48, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    c++20 это в твоем понимании правильный яп ?
     
     
  • 4.19, AnalMal (?), 13:02, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, правильный. Но никто не запрещает писать тебе писать на С++98
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 14:33, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но никто не запрещает писать тебе писать на С++98

    ты утверждаешь что это write-only язык ?
    прочитай что написано в новости - проект на c++20

     
  • 2.6, Аноним (6), 11:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >печально

    Да, жаль, что не на Си.

     
     
  • 3.21, Аноним (1), 13:08, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, код на Си намного читабельнее кода на современном C++
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:53, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну возьми да перепиши на раст.
     
     
  • 3.15, x3who (?), 12:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, плесень надо писать на ржавчине
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обрати внимание на исходники GCC, там уже много файликов на С++. Брат жив.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:25, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это говорит только о том, что gcc -- не очень хороший компилятор
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 14:35, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о том, что gcc -- не очень хороший компилятор

    чего именно ? с++ или c ?

     
  • 2.23, _kp (ok), 14:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>печально

    Ну перепиши на Питон, и радуйся. С девушкой. Питон предоставит достаточно времени. ;)

     

  • 1.2, Аноним (-), 11:16, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > может применяться

    Ну и ладненько. Не хватало еще стопицотзависимого крестового линкера

     
  • 1.3, Аноним (-), 11:17, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А парень не промах. Сначала наковырял lld потом сделал mold и вышел в профит. Красавчик.
    Интересно, а правильно ли он компонует ? Новые баги добавляет ?
     
     
  • 2.20, Адмирал Майкл Роджерс (?), 13:08, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новые баги добавляет ?

    Это конфиденциальная информация.

     

  • 1.5, Аноним12345 (?), 11:23, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Адовы муки статических языков
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:40, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    программа либо разрабатывается быстро, либо работает быстро. Привыкай, мой юный кодер пробельчиками.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 11:50, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > программа либо разрабатывается быстро, либо работает быстро, но только если разработана с умом

    fixed

     
  • 2.8, Аноним (8), 11:42, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там, где на этапе компоновки заканчиваются муки статических языков, начинаются муки динамических погромистов.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:49, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так вроде бОльшая проблема это сама трансляция сколько сама сборка этих двух гиговых файлов происходит? Там ведь бесконечное дёрганье заголовков подстановка и трансляция их каждый раз
     
     
  • 2.14, nobody (??), 12:19, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В C++ это решили (решат) добавлением модулей
     
  • 2.16, topin89 (ok), 12:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не совсем. На первой сборке очевидно, что на создание объектных файлов уйдёт много времени.
    Потом правится и компилируется один .c/cpp файл в один объектный файл, и это быстро. А потом снова линковка сотен объектных файлов, и это медленно.
     

  • 1.12, Аноним (13), 11:52, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Mold написан на языке С++ (C++20) и распространяется под лицензией AGPLv3

    Лучше бы тогда уж под проприетарной, раз в копирастию поиграть хочется.

     
     
  • 2.17, x3who (?), 12:29, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда никто не подсядет
     
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