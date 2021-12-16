Первый стабильный релиз компоновщика Mold, развиваемого разработчиком LLVM lld

|
|
|
|2.4, Корец (?), 11:17, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>при сборке Chrome 96 (размером кода 1.89 ГБ) на компоновку исполняемых файлов c debuginfo на 8-ядерном компьютере при использовании GNU gold тратится 53 секунды, LLVM lld - 11.7 секунд, а Mold всего 2.2 секунды (в 26 раз быстрее GNU gold).
Вовсе не печально.
А у тебя есть альтернативы, которые работают быстрее сабжа и написанные на "правильном" ЯП?
|
|
|
|
|
|4.19, AnalMal (?), 13:02, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Да, правильный. Но никто не запрещает писать тебе писать на С++98
|
|
|
|5.24, Аноним (-), 14:33, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но никто не запрещает писать тебе писать на С++98
ты утверждаешь что это write-only язык ?
прочитай что написано в новости - проект на c++20
|
|2.18, Аноним (18), 12:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обрати внимание на исходники GCC, там уже много файликов на С++. Брат жив.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 13:25, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это говорит только о том, что gcc -- не очень хороший компилятор
|
|
|
|4.25, Аноним (-), 14:35, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> о том, что gcc -- не очень хороший компилятор
чего именно ? с++ или c ?
|
|2.23, _kp (ok), 14:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>печально
Ну перепиши на Питон, и радуйся. С девушкой. Питон предоставит достаточно времени. ;)
|
|1.2, Аноним (-), 11:16, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> может применяться
Ну и ладненько. Не хватало еще стопицотзависимого крестового линкера
|
|1.3, Аноним (-), 11:17, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А парень не промах. Сначала наковырял lld потом сделал mold и вышел в профит. Красавчик.
Интересно, а правильно ли он компонует ? Новые баги добавляет ?
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:40, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
программа либо разрабатывается быстро, либо работает быстро. Привыкай, мой юный кодер пробельчиками.
|
|
|
|3.11, Аноним (1), 11:50, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> программа либо разрабатывается быстро, либо работает быстро, но только если разработана с умом
fixed
|
|2.8, Аноним (8), 11:42, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Там, где на этапе компоновки заканчиваются муки статических языков, начинаются муки динамических погромистов.
|
|1.10, Аноним (10), 11:49, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
так вроде бОльшая проблема это сама трансляция сколько сама сборка этих двух гиговых файлов происходит? Там ведь бесконечное дёрганье заголовков подстановка и трансляция их каждый раз
|
|
|
|2.16, topin89 (ok), 12:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не совсем. На первой сборке очевидно, что на создание объектных файлов уйдёт много времени.
Потом правится и компилируется один .c/cpp файл в один объектный файл, и это быстро. А потом снова линковка сотен объектных файлов, и это медленно.
|
|1.12, Аноним (13), 11:52, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Mold написан на языке С++ (C++20) и распространяется под лицензией AGPLv3
Лучше бы тогда уж под проприетарной, раз в копирастию поиграть хочется.
|