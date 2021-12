Первый стабильный релиз компоновщика Mold, развиваемого разработчиком LLVM lld

2.4 , Корец ( ? ), 11:17, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >при сборке Chrome 96 (размером кода 1.89 ГБ) на компоновку исполняемых файлов c debuginfo на 8-ядерном компьютере при использовании GNU gold тратится 53 секунды, LLVM lld - 11.7 секунд, а Mold всего 2.2 секунды (в 26 раз быстрее GNU gold). Вовсе не печально.

А у тебя есть альтернативы, которые работают быстрее сабжа и написанные на "правильном" ЯП?

3.9 , Аноним ( - ), 11:48, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – c++20 это в твоем понимании правильный яп ?

4.19 , AnalMal ( ? ), 13:02, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Да, правильный. Но никто не запрещает писать тебе писать на С++98

5.24 , Аноним ( - ), 14:33, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но никто не запрещает писать тебе писать на С++98 ты утверждаешь что это write-only язык ?

прочитай что написано в новости - проект на c++20

2.6 , Аноним ( 6 ), 11:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >печально Да, жаль, что не на Си.

3.21 , Аноним ( 1 ), 13:08, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – да, код на Си намного читабельнее кода на современном C++

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:53, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну возьми да перепиши на раст.

3.15 , x3who ( ? ), 12:27, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точно, плесень надо писать на ржавчине

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обрати внимание на исходники GCC, там уже много файликов на С++. Брат жив.

3.22 , Аноним ( 22 ), 13:25, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это говорит только о том, что gcc -- не очень хороший компилятор

4.25 , Аноним ( - ), 14:35, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > о том, что gcc -- не очень хороший компилятор чего именно ? с++ или c ?

2.23 , _kp ( ok ), 14:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>печально Ну перепиши на Питон, и радуйся. С девушкой. Питон предоставит достаточно времени. ;)