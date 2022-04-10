Доступна пользовательская оболочка Material Shell 42

После года разработки опубликован выпуск пользовательской оболочки Material Shell 42, предлагающей реализациею концепций мозаичной и пространственной компоновки окон для GNOME. Проект оформлен в виде расширения для GNOME Shell и нацелен на упрощение навигации и повышение эффективности работы за счёт автоматизации работы с окнами и предсказуемости поведения интерфейса. Код написан на языке TypeScript и распространяется под лицензией GPLv3. В выпуске Material Shell 42 обеспечена поддержка работы поверх GNOME 42. В Material Shell применяется пространственную модель (Spatial Model) переключения между окнами, подразумевающая разделения открытых приложений на рабочие области (workspace). Каждая рабочая область может содержать несколько приложений. Таким образом образуется виртуальная сетка из окон приложений, столбцами в которой являются приложения, а строками - рабочие области. Пользователь может переключать область видимости, перемещаясь по сетке, относительно текущей ячейки, например, можно переместить видимую область влево или вправо для переключения между приложениям в одной рабочей области, а также вверх или вниз для переключения между рабочими областями.



Material Shell позволяет группировать приложения в зависимости от тематики или выполняемых задач через добавление новых рабочих областей и открытие в них приложений, формируя удобное для конкретного пользователя и предсказуемое пространство окон. Все окна компонуются в мозаичной форме (tiled) и не перекрываются. Возможно раскрытие текущего приложения на весь экран, вывод бок о бок с другими приложениями из рабочей области, отображение всех окон в форме столбцов или сетки, а также стековая привязка окон в произвольной форме, используя горизонтальное и вертикальное скрепление с соседними окнами. Настроенная пользователем пространственная модель сохраняется между перезапусками, что позволяет формировать привычное окружение с выбранным пользователем закреплением элементов. При запуске приложения его окно размещается в ранее выбранном для него месте, сохраняя общий порядок следования рабочих областей и привязку приложений к ним. Для навигации можно просмотреть макет сформированной сетки, в котором на выбранных пользователем местах показаны все ранее запускавшиеся приложения и клик на пиктограмму приложения в этой сетке приведёт к открытию нужного приложения на своём месте в пространственной модели. Для управления может использоваться клавиатура, сенсорный экран или мышь. Элементы интерфейса оформлены в стиле Material Design. Предоставляется светлая, тёмная и основная (цвет выбирает пользователь) темы оформления. Для управления при помощи мыши и сенсорного экрана применяется панель, показываемая в левой стороне экрана. На панели отображаются сведения об имеющихся рабочих областях и выделяется текущая рабочая область. В нижней части панели выводятся разнообразные индикаторы, системный лоток и область уведомлений. Для навигации по окнам приложений, запущенных в текущей рабочей области, применяется верхняя панель, которая выполняет функции панели задач. В контексте управления пространственной моделью левая панель отвечает за добавление рабочих областей и переключение между ними, а верхняя панель - за добавление приложений в текущую рабочую область и переключение между приложениями. Верхняя панель также используется для управления мозаичной компоновкой окон на экране.







