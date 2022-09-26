Уязвимость в СУБД Redis, потенциально позволяющая выполнить свой код

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|1.1, Брат Анон (ok), 08:01, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Редис безопасный, говорили они. Не надо изобретать самописные велосипеды, с умным видом говорили они.
Правда, при этом они не читали дедушку Вирта, не знают и не понимают, что такое оборонительный стиль, и почему программа априори опасная. Любая программа. Оберон вам в помощь от таких ТУПЫХ ошибок.
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|2.6, пох. (?), 08:37, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему же только оберон? Брейнфак тоже гарантирует от таких ошибок. Нет работающей программы, нет ошибок.
Напомните, пожалуйста - что написал дедушка Вирт, кроме бумаг для почитания? (Нет, тот первый компилятор паскаля писали его аспиранты, "он - руководитель, как вы" - впрочем, логичненько, писали не на паскале,а на небезопастном языке, профессор не мог опускаться до такой гадости.)
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|3.14, a_kusb (ok), 10:13, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может сообщение об Обероне было так разжёвано, что его написание - почти программирование. И тут главное концепция.
Да и не верю что дядька который занимался философией и идеями программирования не писал код - это было бы слишком.
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|4.16, Аноним (16), 10:33, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Человек, который в своей жизни кроме балабольства не делал ничего, конечно мог и не написать не строчки кода. Зачем ему его писать, код на хлеб не намажешь? А теоретики от программирования были и более приметные. Но не надо забывать, что за это время довольно многое изменилось, в том числе по причине эволюции железа, и сегодня уже не аргумент.
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|3.27, пох. (?), 15:29, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, вот не надо! Пусть лучше на хрусте переписывают (да не выперепишут).
А то проблема будет, во весь рост. Про gpg сервера (на эрланге) забыл? До сих пор никто не рискует исправлять, как я понимаю.
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|2.28, freehck (ok), 16:19, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Редис безопасный, говорили они.
Про Redis никто и никогда такую чушь не говорил.
Именно по этой причине его ставят мордой исключительно в бэкнет.
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|1.3, Аноним (3), 08:27, 26/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что же плохого в том, что я могу на _своей_ машине _свой_ код выполнить?
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|2.5, пох. (?), 08:34, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, давайте просто считать все машины, на которых кто-то лишний может выполнить код, несвоими.
Кстати, интересно, сколько там shodan видит сегодня открытых жопой миру редисов?
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|3.7, Аноним (7), 08:39, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Shodan, кстати, огородился от TOR, поэтому его использование небезопасно.
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|4.13, пох. (?), 10:11, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ломани редиску и заходи с ее ip, как нормальные пацаны.
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|3.9, Аноним (9), 09:19, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Примерно 56k, но семерок из них в районе 5k. Так что вот ты и обломался старина, пох!
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|4.12, пох. (?), 10:10, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чорд, опять невезет, у меня будет зомбонет только из паршивых 5тыщ... и то если какая-нибудь сволочь не успеет раньше зохавать без остатка.
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|5.20, Аноним (20), 11:05, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот так твои планы заполучить мировое господство потерпели очередное фиаско. Кого-то ты мне напоминаешь, он тоже старенький и тоже всё знает.
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|2.11, YetAnotherOnanym (ok), 09:50, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты реально не понимаешь, что уязвимость - это когда на _твоей_ машине кто-то посторонний сможет выполнить _свой_, а не _твой_ код?
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|3.18, ыы (?), 11:03, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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99% компов в мире выполняет на твоей машине не твой код :)
И ничего.. живут да нахваливают :)
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|4.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:43, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"Мой" или "не мой" в данном случае определяется не тем, написал его я или не я, а тем, я его выбрал и запустил (пусть даже косвенно, например, загрузив страницу с жабаскриптом), или кто-то посторонний без моего ведома.
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|2.24, Lex20 (ok), 13:07, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До второго стека не все программисты доросли. С многозадачностью та же беда: не всем хватает ума не пользоваться ею.
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