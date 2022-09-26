Уязвимость в СУБД Redis, потенциально позволяющая выполнить свой код

2.6 , пох. ( ? ), 08:37, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Почему же только оберон? Брейнфак тоже гарантирует от таких ошибок. Нет работающей программы, нет ошибок. Напомните, пожалуйста - что написал дедушка Вирт, кроме бумаг для почитания? (Нет, тот первый компилятор паскаля писали его аспиранты, "он - руководитель, как вы" - впрочем, логичненько, писали не на паскале,а на небезопастном языке, профессор не мог опускаться до такой гадости.) 3.14 , a_kusb ( ok ), 10:13, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может сообщение об Обероне было так разжёвано, что его написание - почти программирование. И тут главное концепция.

Да и не верю что дядька который занимался философией и идеями программирования не писал код - это было бы слишком.

4.16 , Аноним ( 16 ), 10:33, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Человек, который в своей жизни кроме балабольства не делал ничего, конечно мог и не написать не строчки кода. Зачем ему его писать, код на хлеб не намажешь? А теоретики от программирования были и более приметные. Но не надо забывать, что за это время довольно многое изменилось, в том числе по причине эволюции железа, и сегодня уже не аргумент.

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:22, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перепишите redis на Обероне, в чем проблема?

3.27 , пох. ( ? ), 15:29, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой, вот не надо! Пусть лучше на хрусте переписывают (да не выперепишут). А то проблема будет, во весь рост. Про gpg сервера (на эрланге) забыл? До сих пор никто не рискует исправлять, как я понимаю. 4.29 , Где проблема ( ? ), 17:44, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что там не так?

2.28 , freehck ( ok ), 16:19, 26/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Редис безопасный, говорили они. Про Redis никто и никогда такую чушь не говорил.

Именно по этой причине его ставят мордой исключительно в бэкнет.

