Попытка захвата учётных записей Signal через компрометацию SMS-сервиса Twilio

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|1.1, Шарп (ok), 21:36, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Взлом Twilio был совершён с использованием методов социальной инженерии
Кожаные мешки никогда не были надёжными.
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|2.4, Аноним (4), 21:52, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сути, Discord единственный из популярных, не требующий телефона. Единственное, не стоит регать его на временную почту, иначе может проверку потребовать. Создаём новую Gmail почту, регаем на неё Discord и спокойно общаемся
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|3.6, Аноним (6), 22:02, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А Gmail всё равно требует телефон, как и другие популярные почтовые сервера, поэтому лучше уж Matrix тогда.
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|4.21, Ivan_83 (ok), 22:54, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нафик гмаил, я ему с 2003 года так и не отдал мобилу.
А щас оаутх2 задрал, так что гудбай гмыло.
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|5.25, InuYasha (??), 23:08, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже не отдавал. А потом однажды "А введите-ка пароль", "Не, введите ещё капчу", "Не, а давайте ещё кодовое слово", "Да ну нахрен - ну не может быть что это вы! Начните заново". И так - навеки, без апелляции, без техподдержки, только роботы. И почта ушла, вместе с письмами, ютубами и прочим гуглоговном. Ну и хорошо - а то б ещё стал ютубером на свою голову.
Так что, бегите оттуда.
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|3.11, Какаянахренразница (ok), 22:15, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> По сути, Discord единственный из популярных, не требующий телефона.
Оно ещё живое??? Надо же...
N лет назад он требовал номер телефона для проверки/подтверждения. За что был предан анафеме. С тех пор ни разу не понадобился.
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|4.14, Аноним (14), 22:32, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом, по миру самые популярные это Telegram, Discord и Twitter. В России в основном только первым интересуются, вторые два мало кому нужны, да. Однако, наши Вконтакте и Одноклассники тоже не нужны почти никому за пределами нашей страны. А по факту, Discord удобнее всего для больших сообществ, так как там не просто отдельные чаты или каналы или группы, а так называемые сервера, представляющие из собой единое пространство, где можно сделать сотни текстовых и голосовых каналов, внутри которых, при желании, добавить отдельные топики и т.д. Ещё и ботов там можно продвинутых создавать, что тоже удобно. А роли позволяют скрыть отдельные каналы от кого-то, кому не нужно их видеть. К примеру, можно сделать рабочий сервер, где у каждой команды будет виден отдельный набор своих каналов, а главное начальство будет видеть всё. Или просто сообщество для друзей с разными предпочтениями, где каждый будет брать себе роли в зависимости от того, какой контент нравится. Это довольно удобно, на самом деле
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|3.13, Ivan_83 (ok), 22:28, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Джаббер, токс, бриар.
Свой дискорд и свою почту на гмаил - сами жрите.
Я бы ещё понял почту гдето на гмх или эклипсе, где мобила не нужна, но гмыло настолько задрало своим oauth2 что я от туда сваливаю.
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|4.16, Аноним (14), 22:37, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Джаббер это даже не смешно. Ты ещё про icq напиши. Там только полтора старика остались и всё, большинство такие название и не вспомнит даже
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|5.18, Ivan_83 (ok), 22:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Джаббер сервер у меня свой собственный, там остались все кто мне нужен.
Аудио/видео звонки пашут, секурность тсл самоподписного серта на RSA16к - выше некуда.
На молодёж мне положить с болтом, хотели молодёжь вам в понитаун и в тикток.
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|6.36, Аноним (36), 00:07, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, знаем мы вот это "все кто мне нужен". Попросишь светануть ростер - там одни боты и канал про ляликс на 5 человек. На телефоне всё равно у всех телега/воцап.
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|4.17, капчечинатор (?), 22:42, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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tox работает через ж, половина сообщений не доходили, даже если оба девайса гарантированно были в сети
бриар вообще непонятно каким образом работает
дряхлый и страшный жабер, глючный матрикс (который и ключи теряет периодически) - но они хотя бы работают, это да, факт. Другой анонимности у нас для вас нет.
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|5.19, Ivan_83 (ok), 22:53, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тох работает вполне, странно что вы не осилили.
Бриар да, непонятно как но работает.
Жаббер вполне классно пашет.
Анонимность в жаббере - у меня свой сервер. Полная приватность, анонимность условная но без обращения непосредственно ко мне с запросом деанонимизировать не получится.
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|6.27, InuYasha (??), 23:11, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"А в какой стране или нейтрально-околоплодных водах находится ваш сервер?" - спросил зелёный мимокрокодил в погонах
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|6.37, Аноним (36), 00:11, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поговаривают у тебя свой жабер сервер? Наверное стоит об этом написать ещё в соседних топиках, а то пока не все узнали, какой ты классный.
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|1.5, Аноним (5), 21:56, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Работал с заказчиком, как знакомый опытный админ-советник. Заказчик нанял девопс-контору, которая проектировала инфраструктуру. Кратко: в тех описании инфраструктуры девопсы накидали: кучу managed сервисов (postgre, redis и пр.), managed load-балансеры ..но это ладно. Но когда вместо простой виртуалки с exim-ом они предложили использовать mailgun, с приличной оплатой по сообщениям, я задал вопрос - а нафига? А если рекламная кампания, 1М сообщений - это мы отвалим мейлгану кучу денег? На что девопсы мне ответили "ну это же просто, они предоставляют api, мы его берем и используем".
С смс немного сложнее, поскольку это все-таки не электронная почта, тут нужно "железо" для отправки смс-ок. Но все равно - тенденция к "некомпетентной" разработке уже надоедает, и "некомпетентных" архитекторов/тех диров/разрабов становится больше.
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|2.7, ПомидорИзДолины (?), 22:02, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А если рекламная кампания, 1М сообщений - это мы отвалим мейлгану кучу денег?
Лучше деньги закапать в разработку своего сервиса, который нормально начнет работать через месяц-два, а нормальной аналитикой обзаведется не раньше чем к концу года.
Виртуальная экономия теоретиков.
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|3.10, TertiumNonDatur (?), 22:14, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1) По мотивам (ц): нормально ставьте задачи - нормально будет. Вместо извечного "хочу чтоб было заеBEEсь".
2) "Не поручайте работу идиотам" (ц). Вместо найма троечников задве копейки.
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|4.22, ПомидорИзДолины (?), 23:03, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Задача бизнеса: делать рассылки и получать по ним аналитику.
Вы и правда верите, что непрофильная компания с ограниченными материальными и человеческими ресурсами способна сделать что-то хотя бы отдаленно напоминающее успешный сервис, в разработку которого вкладываются миллионы долларов в год?
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|3.12, Онаним (?), 22:24, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет конечно. Лучше вот так - аж на авторизацию сторонний сервис, через который утечёт всё, что требуется.
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|5.44, Аноним (5), 00:39, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то да, в этом плане можно переложить ответственность. Но не факт что в SLA нет пункта "service as is"
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|3.24, YetAnotherOnanym (ok), 23:07, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деньги, вложенные в собственный сервис, можно считать "закопанными" только если в компании бестолковые разрабы и управленцы. А если у них есть голова на плечах, то собственный сервис - это прежде всего независимость от всевозможных сторонних обстоятельств, типа банкротства хостера, санкций, угона аккаунта и прочего.
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|4.29, ПомидорИзДолины (?), 23:13, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходя из вашей логики, каждая компания должна создавать собственный датацентр. Не уверен, что готов на полном серьезе обсуждать состоятельность такого подхода для компании с коллективом < 1000 человек.
P.S.
Вы и правда верите, что непрофильная компания с ограниченными материальными и человеческими ресурсами способна сделать что-то хотя бы отдаленно напоминающее успешный сервис, в разработку которого вкладываются миллионы долларов в год?
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|5.41, YetAnotherOnanym (ok), 00:23, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Верить - это удел клиентов OVH и аналогичных хостеров. Которые надувают щёки и на всех углах кричат о своей несокрушимой надёжности, а на деле оказываются фанерными сараями даже без какой-либо мало-мальски действенной системы пожаротушения.
Любой более-менее толковый админ, если он ответственно относится к своей работе и хоть что-то соображает, а не просто повторяет где-то услышанную рекламу, может за вполне умеренный прайс обустроить серверную (именно так называется датацентр в не очень большик компаниях), которая даст сто очков форы по надёжности сараю на другом конце глобуса.
Да и даже без таких масштабных катастроф полно случаев, когда в один прекрасный день админу приходит письмо "Мы закрываемся, у вас есть месяц, чтобы забрать свои данные". У меня такое было, когда закрылся hyper.sh. И это ещё хорошо, когда хоть как-то предупреждают, могут и просто взять и исчезнуть. Например, если модный младоадмин купит IP-камеру видеонаблюдения, привязанную к облачному сервису. Это ж так удобно - установил себе приложение на смартфончик и смотри картинку. А потом открывает он это приложение, а там вместо картинки - дуля. Исчез облачный сервис, как будто его никогда не было. И камера превратилась в тыкву.
И это, заметьте, я пока не касаюсь политических рисков - таких как возможности введения санкций или обязанности перенести данные в свою юрисдикцию.
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|2.9, Аноним (9), 22:10, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Держи в курсе, «опытный» «админ» «советник». Как только осилишь со своей виртуалки с eximом успешно послать 1М сообщений в рассылку, сразу же пиши сюда.
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|3.15, ekeke (?), 22:36, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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postfix может на реальном железе, не знаю насчёт виртуалки. а нафиг она нужна?
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|3.39, Аноним (5), 00:19, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Блин, чел, я очень надеюсь, что у тебя все облачные провайдеры работают как надо.
Желаю чтобы ты одним днем не узнал, что мейлган с его API, к примеру, заблокировали в РФ. Чтобы ты в попыхах не искал альтернативу ему среди отечественных провайдеров. А даже если найдешь, то будешь еще раз разбираться с API, делать правки в приложении для использования нового апи. А потом, возможно, урежешь часть функционала приложения, потому что апи отечественного "отправителя писем" не такой фичастый, как тот, что ты юзал. Чтобы у тебя бесперебойно работал какой-нибудь cloudflare в качестве ddos защиты, который в один момент может быть умножен на 0 при помощи DPI от РКН.
Чтобы не было такого, что у облачного провайдера не сломался core-роутер (как это было с телеграмом), когда сидишь 6 часов без какой-либо части сервиса, потому что ждешь возобновления работы со стороны поставщика. Таких ситуаций достаточно.
Почитай что такое надежность (не сервисов, а в технике), из чего она составляется, как СНИЖАЕТСЯ надежность.
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|2.38, Аноним (36), 00:18, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слушай, опытный советник по давлению прыщей, к твоему ссаному экзиму ещё нужна как минимум аналитика, интеграция с приложением и мониторинг. Вот тебя бы за сальные патлы взять, да и посадить такого маминого советника всё это писать за миску риса (экономия же) - вмиг ощутил прелести глобализации.
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|3.43, Аноним (5), 00:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чел, ты можешь назвать хоть пару индикаторов, по которым ты хочешь аналитику?
Аналитику доставки почты от экзима? Ты серьезно? Не, это может быть полезно посмотреть в ELK или грейлоге статистику по доставке почты, но это лично мне, как админу.
Или аналитику перехода по ссылкам рекламной кампании, изменению посещения сервиса, объему продаж? Это волнует бизнес - продажи. И аналитика кампаний, посещения и прочего - это не вопрос экзима. Это проблема системы управления сайтом, в ней есть инструменты для обработки статистики. Но точно не почтового сервиса.
Про мониторинг - это для тебя проблема в 2022 году?
Короче говоря, с вами все понятно, я редко пишу комментарии здесь, и не зря. Еще и читать и перестану. Толкового почти ничего не пишется.
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|2.40, abu (?), 00:21, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся эта история с девопсами напомнила:
— А вот чего ты никогда не ела, — сказала Алиса, — это брамбулет.
— Такого блюда нет, — сказала Юля.
— У вас нет, а у нас есть.
— Из чего же твой брамрулет делают?
— Не брамрулет, а брамбулет. Я его сама готовить умею. Ты берёшь обыкновенный мангустин и жаришь его в петеяровом масле минут пять.
— Значит в петеяровом?
— Именно в петеяровом.
— А если я хочу в сливочном?
— Тогда ничего не получится.
— А из чего делают петеяровое масло?
— Из ангельдинских петеяров, разве непонятно?
— Совершенно понятно. Обожаю ангельдинские петеяры. А обычные мангустины ты откуда достаёшь?
— Как откуда? Из Индии.
— Так ты, оказывается, кулинар-искусник.
— Да что с тобой разговаривать, все равно не поверишь! — сказала Алиса.
— Знаешь, мне кажется, что я уже всему поверю.
(с) "Сто лет тому вперед" (фильм =Гостья из будущего= )
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|1.8, Аноним (8), 22:06, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоило тратить время, силы, деньги на защищенные протоколы, 2FA и прочие безопасные компоненты, что-бы потом нанять чайников в тех. поддержку с доступом в "систему поддержки клиентов", которых как лохов развели на фишинге
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|2.45, Аноним (45), 01:02, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда уже хлебушки поколения айфонов поймут простые истины?
- Зарегался по номеру телефона? Теперь об этом знает весь мир.
- Залил что-угодно в облако? Теперь твои данные больше не твои.
- Поставил приложение в тилибончик? Теперь его автор знает о тебе всё.
- Доверился хайпу от модного стартапа и воспользовался его сервисом? Через месяц выяснится что его кодили индусы за миску риса и все твои данные за 10 секунд скачал малолетний какер.
Это чтобы не было потом удивительных открытий.
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|1.34, grayich (ok), 23:20, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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поцоны.. нас обманули, айда взад на irc, там как раз utf8 уже везде завезли )
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