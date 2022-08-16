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Попытка захвата учётных записей Signal через компрометацию SMS-сервиса Twilio

16.08.2022 20:55

Разработчики открытого мессенджера Signal раскрыли сведения о целевой атаке, направленной на получение контроля над учётными записями некоторых пользователей. Атака проведена через взлом сервиса Twilio, используемого в Signal для организации отправки SMS-сообщений с кодами подтверждения. Анализ данных показал, что взлом Twilio мог затронуть около 1900 номеров телефонов пользователей Signal, для которых атакующие имели возможность перерегистировать номера телефонов на другое устройство, после чего получать или отправлять сообщения для привязанного номера телефона (доступ к истории прошлой переписки, информации из профиля и адресной книге не мог быть получен, так как подобная информация хранится на устройстве пользователя и не передаётся на серверы Signal).

В промежуток времени с момента взлома до блокировки сервисом Twilio скомпрометированной учётной записи сотрудника, использованной для атаки, по отмеченным 1900 номерам телефонов наблюдалась активность, связанная с регистрацией учётной записи или отправкой проверочного кода через SMS. При этом получив доступ к служебному интерфейсу Twilio атакующие интересовались конкретными тремя номерами пользователей Signal, и как минимум один из телефонов удалось привязать к устройству злоумышленников, судя по жалобе, полученной от владельца пострадавшей учётной записи. Signal отправил SMS-уведомления об инциденте всем пользователям, которых потенциально могла коснуться атака, и отменил регистрацию их устройств.

Взлом Twilio был совершён с использованием методов социальной инженерии, позволившим атакующим заманить одного из сотрудников компании на фишинговую страницу и получить доступ к его учётной записи в системе поддержки клиентов. В частности, атакующие разослали сотрудникам Twilio SMS-сообщения с предупреждением об истечении времени действия учётной записи или информацией об изменении расписания, к которым была прикреплена ссылка на поддельную страницу, стилизованную под интерфейс единого входа в служебные сервисы Twilio. По данным Twilio, подключившись к интерфейсу службы поддержки, атакующие успели получить доступ к данным, связанным со 125 пользователями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Мокси Марлинспайк уходит с поста руководителя Signal Messenger
  3. OpenNews: Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту
  4. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  5. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57641-signal
Ключевые слова: signal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 21:36, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >Взлом Twilio был совершён с использованием методов социальной инженерии

    Кожаные мешки никогда не были надёжными.

     
  • 1.3, Крок (?), 21:48, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Сигнал очередная фигня с привязкой к мобиле, закапываем
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:52, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути, Discord единственный из популярных, не требующий телефона. Единственное, не стоит регать его на временную почту, иначе может проверку потребовать. Создаём новую Gmail почту, регаем на неё Discord и спокойно общаемся
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:02, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А Gmail всё равно требует телефон, как и другие популярные почтовые сервера, поэтому лучше уж Matrix тогда.
     
     
  • 4.21, Ivan_83 (ok), 22:54, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафик гмаил, я ему с 2003 года так и не отдал мобилу.
    А щас оаутх2 задрал, так что гудбай гмыло.
     
     
  • 5.25, InuYasha (??), 23:08, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже не отдавал. А потом однажды "А введите-ка пароль", "Не, введите ещё капчу", "Не, а давайте ещё кодовое слово", "Да ну нахрен - ну не может быть что это вы! Начните заново". И так - навеки, без апелляции, без техподдержки, только роботы. И почта ушла, вместе с письмами, ютубами и прочим гуглоговном. Ну и хорошо - а то б ещё стал ютубером на свою голову.
    Так что, бегите оттуда.
     
  • 3.11, Какаянахренразница (ok), 22:15, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > По сути, Discord единственный из популярных, не требующий телефона.

    Оно ещё живое??? Надо же...

    N лет назад он требовал номер телефона для проверки/подтверждения. За что был предан анафеме. С тех пор ни разу не понадобился.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 22:32, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом, по миру самые популярные это Telegram, Discord и Twitter. В России в основном только первым интересуются, вторые два мало кому нужны, да. Однако, наши Вконтакте и Одноклассники тоже не нужны почти никому за пределами нашей страны. А по факту, Discord удобнее всего для больших сообществ, так как там не просто отдельные чаты или каналы или группы, а так называемые сервера, представляющие из собой единое пространство, где можно сделать сотни текстовых и голосовых каналов, внутри которых, при желании, добавить отдельные топики и т.д. Ещё и ботов там можно продвинутых создавать, что тоже удобно. А роли позволяют скрыть отдельные каналы от кого-то, кому не нужно их видеть. К примеру, можно сделать рабочий сервер, где у каждой команды будет виден отдельный набор своих каналов, а главное начальство будет видеть всё. Или просто сообщество для друзей с разными предпочтениями, где каждый будет брать себе роли в зависимости от того, какой контент нравится. Это довольно удобно, на самом деле
     
  • 3.13, Ivan_83 (ok), 22:28, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Джаббер, токс, бриар.
    Свой дискорд и свою почту на гмаил - сами жрите.
    Я бы ещё понял почту гдето на гмх или эклипсе, где мобила не нужна, но гмыло настолько задрало своим oauth2 что я от туда сваливаю.
     
     
  • 4.16, Аноним (14), 22:37, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Джаббер это даже не смешно. Ты ещё про icq напиши. Там только полтора старика остались и всё, большинство такие название и не вспомнит даже
     
     
  • 5.18, Ivan_83 (ok), 22:51, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джаббер сервер у меня свой собственный, там остались все кто мне нужен.
    Аудио/видео звонки пашут, секурность тсл самоподписного серта на RSA16к - выше некуда.
    На молодёж мне положить с болтом, хотели молодёжь вам в понитаун и в тикток.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 22:54, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу видно человека не разбирающегося в теме
     
  • 6.36, Аноним (36), 00:07, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, знаем мы вот это "все кто мне нужен". Попросишь светануть ростер - там одни боты и канал про ляликс на 5 человек. На телефоне всё равно у всех телега/воцап.
     
  • 4.17, капчечинатор (?), 22:42, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tox работает через ж, половина сообщений не доходили, даже если оба девайса гарантированно были в сети

    бриар вообще непонятно каким образом работает

    дряхлый и страшный жабер, глючный матрикс (который и ключи теряет периодически) - но они хотя бы работают, это да, факт. Другой анонимности у нас для вас нет.

     
     
  • 5.19, Ivan_83 (ok), 22:53, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тох работает вполне, странно что вы не осилили.
    Бриар да, непонятно как но работает.
    Жаббер вполне классно пашет.
    Анонимность в жаббере - у меня свой сервер. Полная приватность, анонимность условная но без обращения непосредственно ко мне с запросом деанонимизировать не получится.
     
     
  • 6.27, InuYasha (??), 23:11, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А в какой стране или нейтрально-околоплодных водах находится ваш сервер?" - спросил зелёный мимокрокодил в погонах
     
  • 6.37, Аноним (36), 00:11, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговаривают у тебя свой жабер сервер? Наверное стоит об этом написать ещё в соседних топиках, а то пока не все узнали, какой ты классный.
     
  • 2.26, Айнаниммм (?), 23:09, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Deltachat наше фсё!!!
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:15, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да все что угодно чтобы передать gpg
     
  • 2.33, Аноним (32), 23:19, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем помешала мобила???
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:56, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Работал с заказчиком, как знакомый опытный админ-советник. Заказчик нанял девопс-контору, которая проектировала инфраструктуру. Кратко: в тех описании инфраструктуры девопсы накидали: кучу managed сервисов (postgre, redis и пр.), managed load-балансеры ..но это ладно. Но когда вместо простой виртуалки с exim-ом они предложили использовать mailgun, с приличной оплатой по сообщениям, я задал вопрос - а нафига? А если рекламная кампания, 1М сообщений - это мы отвалим мейлгану кучу денег? На что девопсы мне ответили "ну это же просто, они предоставляют api, мы его берем и используем".
    С смс немного сложнее, поскольку это все-таки не электронная почта, тут нужно "железо" для отправки смс-ок. Но все равно - тенденция к "некомпетентной" разработке уже надоедает, и "некомпетентных" архитекторов/тех диров/разрабов становится больше.
     
     
  • 2.7, ПомидорИзДолины (?), 22:02, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  А если рекламная кампания, 1М сообщений - это мы отвалим мейлгану кучу денег?

    Лучше деньги закапать в разработку своего сервиса, который нормально начнет работать через месяц-два, а нормальной аналитикой обзаведется не раньше чем к концу года.

    Виртуальная экономия теоретиков.

     
     
  • 3.10, TertiumNonDatur (?), 22:14, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1) По мотивам (ц): нормально ставьте задачи - нормально будет. Вместо извечного "хочу чтоб было заеBEEсь".

    2) "Не поручайте работу идиотам" (ц). Вместо найма троечников задве копейки.

     
     
  • 4.22, ПомидорИзДолины (?), 23:03, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Задача бизнеса: делать рассылки и получать по ним аналитику.

    Вы и правда верите, что непрофильная компания с ограниченными материальными и человеческими ресурсами способна сделать что-то хотя бы отдаленно напоминающее успешный сервис, в разработку которого вкладываются миллионы долларов в год?

     
  • 3.12, Онаним (?), 22:24, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно. Лучше вот так - аж на авторизацию сторонний сервис, через который утечёт всё, что требуется.
     
     
  • 4.28, Аноним (32), 23:11, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что именно утечет?
     
  • 4.30, InuYasha (??), 23:13, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато и отвечть - им.
     
     
  • 5.44, Аноним (5), 00:39, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то да, в этом плане можно переложить ответственность. Но не факт что в SLA нет пункта "service as is"
     
  • 3.24, YetAnotherOnanym (ok), 23:07, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги, вложенные в собственный сервис, можно считать "закопанными" только если в компании бестолковые разрабы и управленцы. А если у них есть голова на плечах, то собственный сервис - это прежде всего независимость от всевозможных сторонних обстоятельств, типа банкротства хостера, санкций, угона аккаунта и прочего.
     
     
  • 4.29, ПомидорИзДолины (?), 23:13, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходя из вашей логики, каждая компания должна создавать собственный датацентр. Не уверен, что готов на полном серьезе обсуждать состоятельность такого подхода для компании с коллективом < 1000 человек.

    P.S.
    Вы и правда верите, что непрофильная компания с ограниченными материальными и человеческими ресурсами способна сделать что-то хотя бы отдаленно напоминающее успешный сервис, в разработку которого вкладываются миллионы долларов в год?

     
     
  • 5.41, YetAnotherOnanym (ok), 00:23, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Верить - это удел клиентов OVH и аналогичных хостеров. Которые надувают щёки и на всех углах кричат о своей несокрушимой надёжности, а на деле оказываются фанерными сараями даже без какой-либо мало-мальски действенной системы пожаротушения.
    Любой более-менее толковый админ, если он ответственно относится к своей работе и хоть что-то соображает, а не просто повторяет где-то услышанную рекламу, может за вполне умеренный прайс обустроить серверную (именно так называется датацентр в не очень большик компаниях), которая даст сто очков форы по надёжности сараю на другом конце глобуса.
    Да и даже без таких масштабных катастроф полно случаев, когда в один прекрасный день админу приходит письмо "Мы закрываемся, у вас есть месяц, чтобы забрать свои данные". У меня такое было, когда закрылся hyper.sh. И это ещё хорошо, когда хоть как-то предупреждают, могут и просто взять и исчезнуть. Например, если модный младоадмин купит IP-камеру видеонаблюдения, привязанную к облачному сервису. Это ж так удобно - установил себе приложение на смартфончик и смотри картинку. А потом открывает он это приложение, а там вместо картинки - дуля. Исчез облачный сервис, как будто его никогда не было. И камера превратилась в тыкву.
    И это, заметьте, я пока не касаюсь политических рисков - таких как возможности введения санкций или обязанности перенести данные в свою юрисдикцию.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:10, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Держи в курсе, «опытный» «админ» «советник». Как только осилишь со своей виртуалки с eximом успешно послать 1М сообщений в рассылку, сразу же пиши сюда.
     
     
  • 3.15, ekeke (?), 22:36, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    postfix может на реальном железе, не знаю насчёт виртуалки. а нафиг она нужна?
     
  • 3.23, mikhailnov (ok), 23:03, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Послать осилит, а вот дойдут ли?
     
  • 3.39, Аноним (5), 00:19, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, чел, я очень надеюсь, что у тебя все облачные провайдеры работают как надо.
    Желаю чтобы ты одним днем не узнал, что мейлган с его API, к примеру, заблокировали в РФ. Чтобы ты в попыхах не искал альтернативу ему среди отечественных провайдеров. А даже если найдешь, то будешь еще раз разбираться с API, делать правки в приложении для использования нового апи. А потом, возможно, урежешь часть функционала приложения, потому что апи отечественного "отправителя писем" не такой фичастый, как тот, что ты юзал. Чтобы у тебя бесперебойно работал какой-нибудь cloudflare в качестве ddos защиты, который в один момент может быть умножен на 0 при помощи DPI от РКН.

    Чтобы не было такого, что у облачного провайдера не сломался core-роутер (как это было с телеграмом), когда сидишь 6 часов без какой-либо части сервиса, потому что ждешь возобновления работы со стороны поставщика. Таких ситуаций достаточно.

    Почитай что такое надежность (не сервисов, а в технике), из чего она составляется, как СНИЖАЕТСЯ надежность.

     
  • 2.38, Аноним (36), 00:18, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слушай, опытный советник по давлению прыщей, к твоему ссаному экзиму ещё нужна как минимум аналитика, интеграция с приложением и мониторинг. Вот тебя бы за сальные патлы взять, да и посадить такого маминого советника всё это писать за миску риса (экономия же) - вмиг ощутил прелести глобализации.
     
     
  • 3.42, YetAnotherOnanym (ok), 00:31, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не секрет, какие сведения надо получать в той аналитике?
     
  • 3.43, Аноним (5), 00:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел, ты можешь назвать хоть пару индикаторов, по которым ты хочешь аналитику?
    Аналитику доставки почты от экзима? Ты серьезно? Не, это может быть полезно посмотреть в ELK или грейлоге статистику по доставке почты, но это лично мне, как админу.

    Или аналитику перехода по ссылкам рекламной кампании, изменению посещения сервиса, объему продаж? Это волнует бизнес - продажи. И аналитика кампаний, посещения и прочего - это не вопрос экзима. Это проблема системы управления сайтом, в ней есть инструменты для обработки статистики. Но точно не почтового сервиса.
    Про мониторинг - это для тебя проблема в 2022 году?


    Короче говоря, с вами все понятно, я редко пишу комментарии здесь, и не зря. Еще и читать и перестану. Толкового почти ничего не пишется.

     
  • 2.40, abu (?), 00:21, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся эта история с девопсами напомнила:

    — А вот чего ты никогда не ела, — сказала Алиса, — это брамбулет.
    — Такого блюда нет, — сказала Юля.
    — У вас нет, а у нас есть.
    — Из чего же твой брамрулет делают?
    — Не брамрулет, а брамбулет. Я его сама готовить умею. Ты берёшь обыкновенный мангустин и жаришь его в петеяровом масле минут пять.
    — Значит в петеяровом?
    — Именно в петеяровом.
    — А если я хочу в сливочном?
    — Тогда ничего не получится.
    — А из чего делают петеяровое масло?
    — Из ангельдинских петеяров, разве непонятно?
    — Совершенно понятно. Обожаю ангельдинские петеяры. А обычные мангустины ты откуда достаёшь?
    — Как откуда? Из Индии.
    — Так ты, оказывается, кулинар-искусник.
    — Да что с тобой разговаривать, все равно не поверишь! — сказала Алиса.
    — Знаешь, мне кажется, что я уже всему поверю.

    (с) "Сто лет тому вперед" (фильм =Гостья из будущего= )

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:06, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоило тратить время, силы, деньги на защищенные протоколы, 2FA и прочие безопасные компоненты, что-бы потом нанять чайников в тех. поддержку с доступом в "систему поддержки клиентов", которых как лохов развели на фишинге
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 23:13, 16/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об чем речь? Твило или Сигнал не устроил?
     
  • 2.45, Аноним (45), 01:02, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда уже хлебушки поколения айфонов поймут простые истины?
    - Зарегался по номеру телефона? Теперь об этом знает весь мир.
    - Залил что-угодно в облако? Теперь твои данные больше не твои.
    - Поставил приложение в тилибончик? Теперь его автор знает о тебе всё.
    - Доверился хайпу от модного стартапа и воспользовался его сервисом? Через месяц выяснится что его кодили индусы за миску риса и все твои данные за 10 секунд скачал малолетний какер.

    Это чтобы не было потом удивительных открытий.

     

  • 1.34, grayich (ok), 23:20, 16/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поцоны.. нас обманули, айда взад на irc, там как раз utf8 уже везде завезли )
     
     
  • 2.35, Аноним (32), 00:06, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздно! Уже зашифрованных голубей закупили.
     

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