Попытка захвата учётных записей Signal через компрометацию SMS-сервиса Twilio

А если рекламная кампания, 1М сообщений - это мы отвалим мейлгану кучу денег? Лучше деньги закапать в разработку своего сервиса, который нормально начнет работать через месяц-два, а нормальной аналитикой обзаведется не раньше чем к концу года. Виртуальная экономия теоретиков.

1) По мотивам (ц): нормально ставьте задачи - нормально будет. Вместо извечного "хочу чтоб было заеBEEсь". 2) "Не поручайте работу идиотам" (ц). Вместо найма троечников задве копейки.

Задача бизнеса: делать рассылки и получать по ним аналитику. Вы и правда верите, что непрофильная компания с ограниченными материальными и человеческими ресурсами способна сделать что-то хотя бы отдаленно напоминающее успешный сервис, в разработку которого вкладываются миллионы долларов в год?

Нет конечно. Лучше вот так - аж на авторизацию сторонний сервис, через который утечёт всё, что требуется.

А что именно утечет?

Зато и отвечть - им.

Так-то да, в этом плане можно переложить ответственность. Но не факт что в SLA нет пункта "service as is"

Деньги, вложенные в собственный сервис, можно считать "закопанными" только если в компании бестолковые разрабы и управленцы. А если у них есть голова на плечах, то собственный сервис - это прежде всего независимость от всевозможных сторонних обстоятельств, типа банкротства хостера, санкций, угона аккаунта и прочего.

Исходя из вашей логики, каждая компания должна создавать собственный датацентр. Не уверен, что готов на полном серьезе обсуждать состоятельность такого подхода для компании с коллективом < 1000 человек. P.S.

Вы и правда верите, что непрофильная компания с ограниченными материальными и человеческими ресурсами способна сделать что-то хотя бы отдаленно напоминающее успешный сервис, в разработку которого вкладываются миллионы долларов в год?

Верить - это удел клиентов OVH и аналогичных хостеров. Которые надувают щёки и на всех углах кричат о своей несокрушимой надёжности, а на деле оказываются фанерными сараями даже без какой-либо мало-мальски действенной системы пожаротушения.

Любой более-менее толковый админ, если он ответственно относится к своей работе и хоть что-то соображает, а не просто повторяет где-то услышанную рекламу, может за вполне умеренный прайс обустроить серверную (именно так называется датацентр в не очень большик компаниях), которая даст сто очков форы по надёжности сараю на другом конце глобуса.

Да и даже без таких масштабных катастроф полно случаев, когда в один прекрасный день админу приходит письмо "Мы закрываемся, у вас есть месяц, чтобы забрать свои данные". У меня такое было, когда закрылся hyper.sh. И это ещё хорошо, когда хоть как-то предупреждают, могут и просто взять и исчезнуть. Например, если модный младоадмин купит IP-камеру видеонаблюдения, привязанную к облачному сервису. Это ж так удобно - установил себе приложение на смартфончик и смотри картинку. А потом открывает он это приложение, а там вместо картинки - дуля. Исчез облачный сервис, как будто его никогда не было. И камера превратилась в тыкву.

И это, заметьте, я пока не касаюсь политических рисков - таких как возможности введения санкций или обязанности перенести данные в свою юрисдикцию.

Держи в курсе, «опытный» «админ» «советник». Как только осилишь со своей виртуалки с eximом успешно послать 1М сообщений в рассылку, сразу же пиши сюда.

postfix может на реальном железе, не знаю насчёт виртуалки. а нафиг она нужна?

Послать осилит, а вот дойдут ли?

Блин, чел, я очень надеюсь, что у тебя все облачные провайдеры работают как надо.

Желаю чтобы ты одним днем не узнал, что мейлган с его API, к примеру, заблокировали в РФ. Чтобы ты в попыхах не искал альтернативу ему среди отечественных провайдеров. А даже если найдешь, то будешь еще раз разбираться с API, делать правки в приложении для использования нового апи. А потом, возможно, урежешь часть функционала приложения, потому что апи отечественного "отправителя писем" не такой фичастый, как тот, что ты юзал. Чтобы у тебя бесперебойно работал какой-нибудь cloudflare в качестве ddos защиты, который в один момент может быть умножен на 0 при помощи DPI от РКН. Чтобы не было такого, что у облачного провайдера не сломался core-роутер (как это было с телеграмом), когда сидишь 6 часов без какой-либо части сервиса, потому что ждешь возобновления работы со стороны поставщика. Таких ситуаций достаточно. Почитай что такое надежность (не сервисов, а в технике), из чего она составляется, как СНИЖАЕТСЯ надежность.

Слушай, опытный советник по давлению прыщей, к твоему ссаному экзиму ещё нужна как минимум аналитика, интеграция с приложением и мониторинг. Вот тебя бы за сальные патлы взять, да и посадить такого маминого советника всё это писать за миску риса (экономия же) - вмиг ощутил прелести глобализации.

Если не секрет, какие сведения надо получать в той аналитике?

3.43 , Аноним ( 5 ), 00:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чел, ты можешь назвать хоть пару индикаторов, по которым ты хочешь аналитику?

Аналитику доставки почты от экзима? Ты серьезно? Не, это может быть полезно посмотреть в ELK или грейлоге статистику по доставке почты, но это лично мне, как админу. Или аналитику перехода по ссылкам рекламной кампании, изменению посещения сервиса, объему продаж? Это волнует бизнес - продажи. И аналитика кампаний, посещения и прочего - это не вопрос экзима. Это проблема системы управления сайтом, в ней есть инструменты для обработки статистики. Но точно не почтового сервиса.

Про мониторинг - это для тебя проблема в 2022 году?

Короче говоря, с вами все понятно, я редко пишу комментарии здесь, и не зря. Еще и читать и перестану. Толкового почти ничего не пишется.

