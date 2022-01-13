Лидер Apache PLC4X перешёл на модель платного развития функциональности

Кристофер Дуц (Christofer Dutz), создатель и основной разработчик набора свободных библиотек для промышленной автоматизации Apache PLC4X, занимающий в организации Apache Software Foundation пост вице-президента, курирующего проект Apache PLC4X, предъявил корпорациям ультиматум, в соответствии с которым выразил готовность прекратить разработку, если не сможет решить проблемы с финансированием своей работы. Недовольство вызвано тем, что использование Apache PLC4X вместо проприетарных решений позволяет корпорациям экономить десятки миллионов евро на покупке лицензий, но в ответ от компаний не поступает должной помощи для ведения разработки, при том, что работа над Apache PLC4X требует больших трудозатрат и финансовых вложений на оборудование и ПО. Воодушевившись тем, что его разработку используют крупнейшие промышленные предприятия, и от них поступает большое число просьб и вопросов, в 2020 году автор PLC4X ушёл со своей основной работы и посвятил всё своё время развитию PLC4X, намереваясь зарабатывать путём оказания консалтинговых услуг и доработки функциональности на заказ. Но отчасти из-за спада на фоне пандемии COVID-19, всё оказалось не так, как ожидалось, и для того, чтобы оставаться на плаву и избежать банкротства, приходилось перебиваться грантами и единичными работами на заказ. В итоге, Кристоферу надоело тратить своё время, не получая должной отдачи, и осознавать приближение эмоционального выгорания, и он принял решение прекратить оказание бесплатной поддержки пользователям PLC4X и теперь будет предоставлять консультации, обучение и поддержку только на платной основе. Кроме того, отныне он бесплатно будет развивать только то, что требуется для его работы или представляет интерес для проведения экспериментов, а над необходимыми пользователям функциями или исправлениями работа будет вестись только платно. Например, он больше не будет бесплатно развивать драйверы для новых языков программирования и создавать модули для интеграции. Для реализации важных для пользователей новых возможностей предложена модель, напоминающая краудфандинг, в соответствии с которой идеи по расширению возможностей Apache PLC4X будут реализовываться только после того, как будет собрана определённая сумма на финансирование разработки. Например, Кристофер готов реализовать идеи по использованию драйверов PLC4X в программах на языках Rust, TypeScript, Python или C#/.NET после того, как будет собрано 20 тысяч евро. Если предложенная схема не позволит получить хоть какую-то финансовую поддержку разработки, то Кристофер решил свернуть свой бизнес и прекратить оказание поддержки проекту со своей стороны. Напомним, что Apache PLC4X предоставляет набор библиотек для унифицированного доступа из программ на языках Java, Go и Си к любым типам промышленных программируемых логических контроллеров (PLC) и IoT-устройств. Для обработки получаемых данных обеспечивается интеграция с такими проектами, как Apache Calcite, Apache Camel, Apache Edgent, Apache Kafka-Connect, Apache Karaf и Apache NiFi.



