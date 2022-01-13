Лидер Apache PLC4X перешёл на модель платного развития функциональности

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|1.1, Аноним (1), 17:49, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот она суть пермиссивных лицензий: всё корпорациям и ничего разработчику
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|3.17, Аноним (17), 18:13, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Билли хоть и выбыл из строя, но место его всё ещё в строю... ;) Времена меняются, проприетарные замашки остаются.
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|4.62, tty0 (?), 21:12, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, какие наивные заявление человека. Он что, никогда не работал с менеджерами по закупкам? Или у него везде розовые пони бегают? Вначале организуй контору, которая будет представлять услуги по внедрению и сопровождению, пилить фичи, а потом про деньги говори...
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|2.7, Тинус Лорвальдс (ok), 18:00, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Здесь любая открытая лицензия - повод для корпораций обзавестись халявой. Речь ведь не только про модификацию, но и про применение без модификации - кто-то разрабатывает, а кто-то просто сливки снимает. Всё же, как бы не хейтили монгу и эластик, но они первые, кто попытался это изменить, хотя их требования в новой лицензии - полная лажа.
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|2.9, Аноним (9), 18:01, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а будь это на жпэле, корпы бы вообще этим не пользовались. И если выразить в процентах вероятность финансирования такого жпэль-инструмента корпами, я бы сказал, что эта вероятность равна ноль процентам.
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|2.13, Аноним (9), 18:05, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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более того, аффтар хочет срубить бабок, а не "получить помощь в форме патчей и пулл реквестов". Так что на кой х ему здесь жпэль - не ясно. Еще больше отдалит от заветных зеленых мертвых президентов.
> If this also doesn’t help with getting at least some form of [b]financial[/b] attribution for my hard work, I will close down my business
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|3.36, torvn77 (ok), 19:31, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так что на кой х ему здесь жпэль - не ясно. Еще больше отдалит от заветных зеленых мертвых президентов.
Была б копилефт лицензия мог бы зарабатывать двойным лицензированием, а так пермесивное ССЗБ.
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|2.16, Q2W (?), 18:09, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А под другими лицензиями как?
Какие-то разрабы зарабатывают рыночный ценник за фичи на продажу?
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|3.20, Аноним (20), 18:19, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Qt и MongoDB, например. Либо ты выпускаешь все свои модификации в открытый доступ, либо платишь по условиям двойной лицензии.
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|2.37, Аноним (-), 19:34, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот она суть пермиссивных лицензий: всё корпорациям и ничего разработчику
То ли дело GPLv2/3 для SaaS (из которых и управляются эти устройства) - прямо таки засталяет открывать бедных корпов лишь те наработки, которые им невыгодно поддерживать самим!
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|2.46, Dzen Python (ok), 20:08, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жаль, что BSD-фанатики до этого доходят только когда они сидят на улице без штанов и им никто ничего не должен, даже на сохранение авторства...и не рыпнешься ведь.
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|2.48, Аноним (48), 20:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо Ленина из Мавзолея воскрешать, вот он этим капиталистам покажет!
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|2.31, Аноним (31), 19:13, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не вижу в этой новости проблемы.
в идеале вообще должны быть донаты на отдельные фичи, чтобы автор понимал, чего коммьюнити реально хочет
необязательно делать это обязательным, но вариант _не_ плохой
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|2.25, Аноним (25), 18:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Одно - пользоваться чужими разработками, ничего не давая разработчикам взамен. Другое - если пользуются твоими разработками, ничего не давая тебе. Сабж не прошел проверку искренности в отношении духа GPL. Ничего страшного не произошло - пускай уходит, куда планировал.
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|3.42, Bogdan (??), 19:55, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он и не был в GPL рядах, или был ? Apache Foundation - это другая организация у нет жестких требований которые есть у GPL. Увы без финансирования организация мертва. Завтра в "ваш" "линукс" перестанут вливать деньги - оно начнет стагнировать, потом будет медленно умирать (линукс это абстрактный пример)
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|4.72, Аноним (72), 22:29, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Завтра в "ваш" "линукс" перестанут вливать деньги - оно начнет стагнировать, потом будет медленно умирать (линукс это абстрактный пример)
Дружище, вещи работают с точностью до наоборот. Сперва некий проект (тот же Линукс) пишется энтузиастами как хобби и игрушка, а корпорации к нему пристраиваются только тогда, когда он уже способен приносить коммерческую выгоду. Корпорации не перестанут "вливать" деньги в такой проект хотя бы потому, что иначе им придется влить в сотни раз больше денег на разработку собственной альтернативы с нуля.
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|4.67, ыы (?), 21:57, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам показать контракты?
Вы от таких сумм в истерику впадете...
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|3.76, freehck (ok), 23:00, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сабж не прошел проверку искренности в отношении духа GPL.
Что за чушь вы несёте. Раньше на опеннете хотя бы по делу писали, а не вот это вот всё.
Мало того, что проект называется, плять, Apache PLC4X, что как бы намекает на то, что он не под GPL, а вообще-то под Apache; так к тому же даже если бы оно было под GPL -- никаких противоречий тут нету, потому как при использовании свободных лицензий предполагается, что авторы и будут выбирать модели монетизации, аналогичные предложенной автором.
Концепция Свободного ПО никогда не предполагала того, что его разработка будет вестись бесплатно или исключительно на общественных началах. СПО предполагает, что вы не будете нарушать ни одну из четырёх свобод. В частности это означает, что вы не будете препятствовать распространению. Но вы можете осуществлять платный суппорт, платный багфиксинг, платную разработку фичреквестов, можете продавать платные сборки. Всё это -- лежит в основе СПО. И всегда лежало. СПО -- это вам не коммунизм нафиг.
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|1.12, InuYasha (??), 18:04, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Браток, если сумма не будет собрана, запихивай в код майнеры или вывод рандомного текста, как недавно сделал один коллега )
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|1.14, IdeaFix (ok), 18:07, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помнится у Линуса так же было, но там понимая важность корпорации просто тянули спички. Длинная попалась Трансмете.
А тут амазону и гуглу наверное не нужно такое, а огромные корпорации наверное в случае чего просто форкнут. Apache License 2.0 вроде позволяет.
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|2.43, Bogdan (??), 19:57, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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именно, что самое обидно, очень простая лицензия, реальная свобода. Может Мит получше, но не настолько с ней знаком
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|2.49, угу (?), 20:11, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Длинная попалась Трансмете.
И теперь она - банкрот.
Новых дураков найти будет очень непросто.
> а огромные корпорации наверное в случае чего просто форкнут
огромные корпорации в случае чего просто наймут разработчиков на галеру. И им плевать, какая там у тебя лицензия. С шантажистами никто ни о чем договариваться не будет - много денег Монге принесла ее глупость (не считая, конечно, кратковременного всплеска цены акций, от которых некоторые даже успели вовремя избавиться) ?
Не хочешь писать код на халяву - нехрен было и начинать. Иди в гребцы. Там зарплата и печеньки по пятницам.
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|2.54, Ага (?), 20:29, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Форкнут нереализованный функционал и багфиксы? Он как-бы за работу потребовал оплату, а не за сам код
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|3.69, угу (?), 21:58, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зачем дяде с деньгами платить какому-то мутному типу, если у него полная галера уже прикованных веслателей? (это - если ты настолько хлебушек - _библиотека_, для самостоятельной разработки. Предполагается что у тебя есть разработчики, иначе бы она нахрен тебе была не нужна. Так вот за деньги еще ненаписанные даже фичи без гарантий сроков и результатов - тем у кого есть разработчики, нах не нужны. Они сами могут. Дешевле, надежнее, и никуда от них не убежит.)
А брать за _работу_ он уже пытался - это вот то самое, от чего он завыл и начал ставить ультиматумы. Потому что оказалось что за _работу_ рабам платят мало и в основном плетью, и на еду не хватает. Кто бы мог подумать, и было ли - чем?
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|1.19, Аноним (19), 18:19, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Странные люди.
Если я хочу заработать на своем коде, то я его либо продаю, либо монетезирую ещё как-то, либо иду работать на дядю на зарплату и это сразу его (дядин) код.
А когда я выкладываю на гитхаб под лицензией, которая никого не обязывает платить мне - значит я уже готов получить 0 копеек.
У этих странных товарищей проблемы с логикой. Ну или тупо решил на "авось" поныть - вдруг чего прилетит
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|2.26, Аноним (26), 18:43, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А когда я выкладываю на гитхаб под лицензией, которая никого не обязывает платить мне
Ну вот и он дал знать, что не обязан выкладывать.
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|3.70, угу (?), 21:59, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и? Так и вижу очередь выстроившуюся чтоб дать ему деньжат.
Не обязан. Может выкладывать, может не выкладывать. Денег - не будет что так, что эдак.
Не нравится - го обратно на галеру, с которой зачем-то уволился.
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|2.35, Аноним (72), 19:29, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Более того, этот PLC4X в принципе является инструментом, нужным исключительно индустрии - коммерческим организациям. Плюс чувак даже с работы на дядю уволился, чтобы за бесплатно пилить для корпораций тулзу. Лох 80 уровня. Хз, что в голове у этого человека.
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|2.52, угу (?), 20:16, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У этих странных товарищей проблемы с логикой.
со жратвой у них проблемы.
Деньги в тумбочке, позволявшие бить баклуши и в удовольствие пописывать код - кончились. Жрать хочется. Давай попробую ставить ультиматумы.
> Ну или тупо решил на "авось" поныть - вдруг чего прилетит
животворящие п-дюли?
Поныть - это не "платное развитие", это именно поныть - открыть сбор средств на патреоне или просто клянчить донейты в ридми на гитхламе. Понятно что денег дадут, если у тебя есть хоть какое-то комьюнити - но только на пиво. Один раз. И то без воблы.
Чуваку же по примеру всяких прочих - хочется чтоб его кормили до почетной пенсии и еще немножечко после. Разумеется, получит он только х-й без соли (потому что те кто могли бы подать хотя бы на пиво - в пролете по его условиям).
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|2.77, freehck (ok), 23:05, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Странные люди.
> Если я хочу заработать на своем коде, то я его <...> монетезирую ещё как-то
Ну дык и в чём странность? Вот автор как-то и монетизирует.
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|3.81, ыы (?), 23:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в том что он обвиняет людей. впроче это не странность а закоономерное следствие лицемерия.
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|2.38, Аноним (72), 19:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему же не нравиться? Для них глупыш уже за бесплатно создал тулзу, экономящую миллионы.
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|1.24, Аноним (24), 18:36, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Например, он больше не будет бесплатно развивать драйверы для новых языков программирования и создаваться модули для интеграции.
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|1.28, Аноним (28), 18:52, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ахахаха. Я об этом уже давно говорю и вот все эти чуваки вдруг один за одним начали это на себе чувствовать. Опенсурц - развод бедных программеров, который делает их труд непрофессиональным. Любой человек, который работает, затрачивает какие-то усилия и создает какой-то полезный для других продукт, должен получать от этих других некие блага в денежном эквиваленте взамен. Это принцип, который существовал 100500 лет. Один ловит рыбу, другой делает валенки. Они меняются. Для удобства расчета используют деньги в качестве промежуточного агента. А опенсурц это что такое? Я пишу прогу, корпорасты гребут с нее лярды, а мне с этого хрен с маслом? Нафиг надо. Никогда не пойду в опенсурц.
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|2.34, Nuzhny (?), 19:27, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не так: ты ишешь код - им пользуются другие. Эти другие в свою очередь тоже пишут код - им пользуются третьи другие и ты в том числе. То есть пишет тот кусочек общего кода, который нужен именно ему и который именно он для себя может хорошо написать.
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|2.71, Аноним (72), 22:19, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Срыв покровов" с опенсурца немного неуместен. Ситуация куда более прозаична: человек за бесплатно делал инструмент для коммерческих организаций. Опенсурц сам по себе не виноват, что какой-то дурень работает бесплатно.
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|1.29, qsdg (ok), 19:06, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну, кто первый сделает форк? Как Elastic и Monga сделали то же самое -- так все выть начали, форкать. И хде?
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|1.33, qsdg (ok), 19:16, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще такую модель бизнеса можно назвать демпингом :) Сперва ты по заниженной цене выдавливаешь конкурентов с рынка, а потом взвинчиваешь цены в отсутствии конкуренции. Ну, типа :)
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|2.39, Аноним (39), 19:41, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Корпорации, использующие набор библиотек PLC4X, подали в суд на разработчика, требуя возместить упущенную выгоду.
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|1.40, Kuromi (ok), 19:44, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну от части я его понимаю. Когда "эффективные менеджеры" вроде Грефа по умному такие говорят "мы перейдем на ОпенСорс потому что тогда никому ничего не будем платить", заранее подсчитывают сотни миллионов "не растраченных" на лицензии и выписывают себе премию вперед за экономию, но при этом вот такими 0_0 глазами реагируют на предложение кинуть разработчику хотя бы на Дошик и отвечают "но как же так, нам опенсорс ваш нужен чтобы халява", то появляется желание "раскулачивать".
С другой стороны так тоже можно далеко зайти и начать требовать $ за каждый коммит или продавать каждое минорное обновление за денежку. В общем, грусть печаль.
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|2.51, Аноним (25), 20:14, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Приказ 305
16. Приобретение экземпляра свободной программы не является обязательным для ее правомерного использования. Обладание копией свободной программы, независимо от источника получения этой копии, позволяет использовать эту программу в полном объеме, предусмотренном соответствующей лицензией, в том числе создавать неограниченное количество ее копий. В связи с этим следует избегать необоснованного расходования бюджетных средств на закупку экземпляров свободной программы при отсутствии объективной потребности в таких экземплярах.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187464/1ae38dafca61db36eb27ac9)
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|3.57, Anonim (??), 20:40, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>независимо от источника получения этой копии, позволяет использовать эту программу в полном объеме,
А вот это неверно. Источник получения копии должен быть обязательно, иначе получится, что можно будет использовать любые приложения без оглядки, тупо подставляя собственные (читай фейковые) лицензии.
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|4.61, Аноним (61), 21:03, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты всерьез хочешь обсуждать "приказ о _рекомендациях_"?! Это чисто бюрократическая шутка-юмора, полностью безответственная.
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|1.41, guser (?), 19:46, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно же со след релиза поменять лицензию и внезапно поставить цену, но ниже любых конкурентов и вуаля
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|2.47, Bogdan (??), 20:10, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто так поменять нельзя (в случае с апачем мало ограничений, но все же). Также эти слова сказаны корпорациям, которые обнаглели, но есть и "обычные" пользователи, у которых нет средств на поддержку разраба
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|3.82, ыы (?), 23:45, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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соблюдать лицензию со стороны корпрации теперь считается наглостью?
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|1.45, Dzen Python (ok), 20:06, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Удачи дяде.
Но я бы сделал куда тоньше:
1. Просто бы планомерно ухудшал качество (в плане читаемости и понимаемости) кода. Неявная обфускация, но с сохранением уровня багов. Основная идея - чтобы копрпоратские прогеры запросили слишком большие суммы по времени и деньгам на раскуривание: легко сломать, трудно починить.
2. Использовал бы корпоратскую ЕЕЕ против них же: ввел бы какую-нибудь левую несвободную, но бесплатную зависимость и версий 15-20 неспешно завязывал бы все на неё, чтобы под какую-нибудь совершенно безобидную минорную сборку просто выключить её из свободного кода простым перелицензированием. А что? Я в своем праве. А корпоратским пилить свой реверс, что время и деньги. Много.
А там дальше стандартный гугловский вендорлок, когда код свободен, открыт, только собрать его - хрен соберешь и оно собранное будет, хм...неполноценным
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|2.53, Аноним (25), 20:25, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короче, кризис СПО. Никто не думал, видимо, когда предполагал ЛЮБОЕ использование, в том числе невозбранную торговлю чужим продуктом. Результат наблюдаем. Разработчиков (дармовых) оседлали, и они просто работают даром на чужого дядю. Нужно удалять из свободных лицензий возможность продажи кем-либо.
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|3.66, ыы (?), 21:55, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думал. Я об этом говорил. Но ярые сторонники опенсорса смеялись и говорили что я ничего не понимаю.
Ну, время рассудило :)
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|2.73, freehck (ok), 22:30, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Удачи дяде.
> Но я бы сделал куда тоньше
Что б ты понимал разницу: "дядя" изменил политику разработки, и уведомил контрагентов об этом. Иными словами -- он ведёт бизнес. А то, что придумал ты -- это саботаж с последующим шантажом. Дяде денег занесут, а твой гипотетический проект -- отфоркают. Потому что дядя хорошо работает и нам выгодно, чтобы он продолжал. А ты -- шантажист, и следовательно с тобой никаких дел вести нельзя. Так что нам выгодно нанять своих ребят, чтобы допиливали твой проект под наши нужды.
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|3.80, ыы (?), 23:35, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а можно сказать дяде спасибо и отодвинуть его в сторону с его бизнесом.
И продолжить собственный. а бесплатные энтузиасты всегда найдутся )
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|1.55, klalafuda (?), 20:29, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще очень странно вести тру опенсорсный проект в нише, которая по-определению сугубо коммерческая и очень узкая. На что дяденька рассчитывал? Что корпы не имея должной стимуляции например в виде лицензии сами побегут с денежкой? Ну да, щас!
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|2.58, Аноним (25), 20:42, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот Вы правы. Дело в нише. Общаемся мы в университетской среде, среди ученых, программистов СПО, единомышленников, и вполне довольны собой. А тут пошли погулять, скажем, в лес, или понырять на море, и с удивлением обнаруживаем, что волки и акулы воспринимают нас в качестве пищи,
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|3.60, Аноним (61), 20:56, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Надо было взять ружье и отстреливать этих волков. Хотя... волков этих егеря охраняют.
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|1.59, Аноним (59), 20:48, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё правильно сделал. Это ПО очень специфичное и нужно исключительно корпорациям. Эти могут раскошелиться и должны раскошелиться.
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|1.63, Онаним (?), 21:14, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вообще не удивительно, что специфическое ненужно так и не взлетело.
IoT - это огромный hoax.
PLC несколько приземлённее, но в PLC в основном моновендорность рулит.
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|1.64, Аноним (-), 21:46, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличная новость. Молодец. Пусть как Марак попортит репозиторий! Мы его поддержим! Пусть жадные корпорации поделются своим баблом.
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|1.74, Rndanon (?), 22:35, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все правильно сделал, молодец! Солгласен с аноном по поводу аендорлока. Так и нужно.
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|1.78, nico (??), 23:06, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вот почему все говорят что промышленные системы дорогие, да потому что они поддерживаются 20+ лет, а не по настроению.
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|1.79, какработать (?), 23:26, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В конце концов ручка рынка работает именно так. Разного рода кристоферам, которые реально что-то значат в разработке надоедает и они требуют свою долю. И вот это закономерный исход.
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