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Уязвимость в маршрутизаторах Netgear, приводящая к удалённому выполнению кода

14.11.2022 13:26

В устройствах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая без прохождения аутентификации добиться выполнения своего кода с правами root через манипуляции во внешней сети на стороне WAN-интерфейса. Наличие уязвимости подтверждено в беспроводных маршрутизаторах R6900P, R7000P, R7960P и R8000P, а также в сетевых устройствах для развёртывания mesh-сетей MR60 и MS60. Компания Netgear уже выпустила обновление прошивки с устранением уязвимости.

Уязвимость вызвана переполнением стека в фоновом процессе aws_json (/tmp/media/nand/router-analytics/aws_json) при разборе данных в формате JSON, полученных после отправки запроса к внешнему web-сервису (https://devicelocation.ngxcld.com/device-location/resolve), используемому для определения местоположения устройства. Для совершения атаки необходимо разместить специально оформленный файл в формате JSON на своём web-сервере и добиться загрузки маршрутизатором этого файла, например, через подмену DNS или перенаправления запроса на транзитном узле (необходимо перехватить запрос к хосту devicelocation.ngxcld.com, осуществляемый при запуске устройства). Запрос отправляется по протоколу HTTPS, но без проверки корректности сертификата (при загрузке используется утилита curl с опцией "-k").

С практической стороны, уязвимость можно использовать для компрометации устройства, например, встраивания бэкдора для последующего контроля над внутренней сетью предприятия. Для атаки необходимо получить кратковременный доступ к маршрутизатору Netgear или к сетевому кабелю/оборудованию на стороне WAN-интерфейса (например, атака может быть совершена провайдером или злоумышленником, получившему доступ к коммуникационному щиту). В качестве демонстрации исследователями на базе платы Raspberry Pi подготовлен прототип устройства для атаки, позволяющий получить root shell при подключении WAN-интерфейса уязвимого маршрутизатора к ethernet-порту платы.

  1. Главная ссылка к новости (https://hdwsec.fr/blog/2022110...)
  2. OpenNews: Уязвимости в устройствах NETGEAR, позволяющие получить доступ без аутентификации
  3. OpenNews: 0-day уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая удалённо получить root-доступ
  4. OpenNews: Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx
  5. OpenNews: Уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая получить управление без аутентификации
  6. OpenNews: В маршрутизаторах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая узнать пароль входа
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58112-netgear
Ключевые слова: netgear, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 13:31, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    router-analytics/aws_json
    Это просто прекрасно.
     
  • 1.2, Жироватт (ok), 13:38, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > полученных после отправки запроса к внешнему web-сервису [...] используемому для определения местоположения устройства.

    Хм-м-м, а зачем им в принципе географическое положение устройства знать нужно? Админы, объясните?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:52, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы выслать карательный^W спасательный отряд, когда обращение в поддержку содержит: "ничего не работает", "нету интернета", "раньше не нужно было перезагружать".
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:54, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например чтобы без запроса у админа, по IP выставлять в устройстве правильное время и часовой пояс.
    Или язык интерфейса. Но это дичь такое реализовать.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 14:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы еще предложил так активировать-деактивировать роутеры привязанные по странам. Что-то вроде "только для Китая", "только для Индии", "только для ЕС".
    Но вроде пока-что такого не припомню, либо сам не сталкивался еще.
     

  • 1.3, Аноним (5), 13:45, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >используемому для определения местоположения устройств

    лолшто? Это похуже уязвимости, для которой нужно еще жертве устроить подмену днс на WAN интерфейсе.

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 13:55, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато не потеряешь свой роутер, всегда на карте его последнее местоположение можно глянуть =)
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 13:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто, а то постоянно теряю то флешки, то роутеры.
     
     
  • 4.10, Аноним (4), 14:02, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится были истории как люди сервера теряли в стенах, а потом находили через годы.

    Так что в каждой шутке есть доля шутки.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:56, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > по протоколу HTTPS, но без проверки корректности сертификата

    HTTPS курильщика.

     
  • 1.11, Аноним (11), 14:11, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда... очередное переполнение стека...
     
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