Intel подтвердил подлинность утечки кода UEFI-прошивок для чипов Alder Lake

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|1.1, Аноним (1), 09:43, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Упоминается также, что попавший в открытый доступ код охватывает программа Project Circuit Breaker, подразумевающая выплату вознаграждений, размером от 500 до 100000 долларов, за выявление проблем с безопасностью в прошивках и продуктах Intel (подразумевается, что исследователи могут получить вознаграждение за сообщения об уязвимостях, обнаруженных с использованием содержимого утечки).
Может им тогда официально это опубликовать, раз они признали, что раз утекло, то это отменено быть не может и кому надо всё равно доступ получит?
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|4.55, Аноним (55), 13:00, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не зря тебе в предыдущем посту говорили - таким как ты не место в профессии
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|5.59, Chlen22sm (?), 14:41, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> таким как ты не место в профессии
Профессии комментатора опеннет? Ты я вижу превзашел всех, скоро наградят почётной грамотой
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|2.7, Аноним (1), 09:52, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на 4chan есть magnet, но качать по нему я бы не рекомендовал, так как его оригинальность никто гарантировать не может, да и отслеживают скачивания наверняка
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|2.13, Аноним (13), 10:04, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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magnet:?xt=urn:btih:aadf6811b0b444e1c02f0b5e676c6935386e314e&dn=ICE_TEA_BIOS-master.zip&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.com%3A2810%2Fannounce
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|4.57, edo (ok), 14:32, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот этот у меня скачался и распаковался:
magnet:?xt=urn:btih:41d48b1d27079c2e545cd53181c0d826a7a68af2&dn=ICE_TEA_BIOS-master.zip&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ipv6tracker.org%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fipv6.tracker.harry.lu%3A80%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.datacenterlight.ch%3A6969%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.ipv6tracker.org%3A80%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.ipv6tracker.ru%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.com%3A2810%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A6969%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80%2Fannounce
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|2.19, аноним0 (?), 10:09, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они что-то опоздали с новостью. В пятницу поиском на гитхабе находил.
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|1.12, Sindzicat (?), 10:04, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По мнению компании Intel попавший в открытый доступ код не содержит конфиденциальных данных или каких-то компонентов, которые могли бы способствовать раскрытию новых уязвимостей.
Это главное, о чём беспокоится Intel.
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|2.21, Аноним (21), 10:12, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Lenovo Group Limited
>Штаб-квартира компании Lenovo расположена в Пекине
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|1.22, user90 (?), 10:22, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дык мейнстрим вроде? Юзал AMD еще с начала нулевых. Ога, было подешевле конечно, но таки альтернатива!
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|1.23, Аноним (23), 10:23, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Всего было опубликовано 5.8 ГБ кода
Что там можно накодить в 5.8 Гб? Исходники Линукс, распакованные -- 1.2 Гб.
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|2.26, Аноним (26), 10:28, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>1.2 Гб
Из них примерно 1 гб драйвера амд и интел. Вот и ответ.
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|2.62, Chlen22sm (?), 14:44, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что там можно накодить в 5.8 Гб?
Грубо говоря 100 строк комментариев на 1 строчку кода
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|1.34, Аноним (34), 10:59, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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МЦСТ этот архив для Lintel будет как-то полезен? Дайте им знать, а то они все проспят как обычно.
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|2.40, Аноним (40), 11:42, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них нет задачи полезное делать, основная цель бюджет на тендерах пилить.
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|3.42, Аноним (34), 11:43, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие бюджеты дядь, проект недофинансирован процентов на 90%.
*В любом удобном случае приплети рашку и коррупуцию.
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|4.46, Аноним (-), 12:08, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такого рода проект должен первым делам искать способ финансировать себя сам. Intel финансирует себя сам. AMD финансирует себя сам. SpaceX... с ним сложнее, но раз в неделю по нескольку десятков миллионов с очередного запуска, это неплохое начало.
Невозможно профинансировать создание современного процессора. Можно профинансировать создание процессора 10-20 летней давности, если денег не жалко. Сидеть на внешнем обеспечении финансирования -- это гарантированно превратиться в пилораму. Открой любой учебник менеджмента/экономики, там доходчиво объясняется почему. С множеством примеров из истории.
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|6.56, Аноним (56), 13:26, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. DuBrin, Andrew J. (2009). Essentials of management (8th ed.). Mason, OH: Thomson Business & Economics. ISBN 978-0-324-35389-1. OCLC 227205643.
2. Waring, S.P., 2016. Taylorism transformed: Scientific management theory since 1945. UNC Press Books.
3. SS Gulshan. Management Principles and Practices by Lallan Prasad and SS Gulshan. Excel Books India. pp. 6–. ISBN 978-93-5062-099-1.
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|2.41, Аноним (34), 11:43, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ответьте мне! Вдруг МЦСТ ксеоны начнется эмулировать из-за слива!1110
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|2.44, Аноним (44), 11:52, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написать новость какое Интел шерето, а у МЦСТ ничего не утекает потому что они ничего не распространяют.
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|4.52, Аноним (44), 12:48, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот-вот попробуй там утеки, сразу небутылят или нашвабрят. А то и заранее для профилактики.
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|1.35, Аноним (35), 11:11, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Упоминается также, что попавший в открытый доступ код охватывает программа Project Circuit Breaker, подразумевающая выплату вознаграждений, размером от 500 до 100000 долларов, за выявление проблем с безопасностью в прошивках и продуктах Intel
В любой непонятной ситуации ищи для себя выгоду! Раз уж код слили, то пусть его аутсорсеры по тестят, а вознаграждение возьмут из зарплат программистов допустивших баги (шучу, у интелов бабла достаточно чтобы просто так оплатить)
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|1.47, Zenitur (ok), 12:12, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сейчас все соберутся и посмотрят код. Шпионства не увидят. Из чего сделают вывод, что Интел не шпионит своим Intel ME. И никто не усомнится в том, что исходники не совсем подлинные, и что шпионство оттуда аккуратно вырезали. Ведь Интел же подтвердил, что исходники подлинные...
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|2.49, Аноним (35), 12:34, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось надеяться, что умные дядьки разберутся как это скомпилировать и можно будет накатывать себе в замен стокового UEFI
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|2.53, Аноним (44), 12:49, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Intel ME работает отдельное со своей отдельной операционкой на minix.
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|1.50, InuYasha (??), 12:35, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что, пора переходить на Интел, значит? Пусть у них и кипятильные чипсеты, и ещё какие-то недетские болезни... Теперь он более открытый?
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|1.54, Аноним (54), 12:56, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Всего было опубликовано 5.8 ГБ кода
щас скомпилирую и будет у меня софтварная эмуляция процессора, интел больше не нужен
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