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Intel подтвердил подлинность утечки кода UEFI-прошивок для чипов Alder Lake

10.10.2022 08:56

Компания Intel подтвердила подлинность исходных текстов UEFI-прошивок и BIOS, опубликованных неизвестным на GitHub. Всего было опубликовано 5.8 ГБ кода, утилит, документации, блобов и настроек, связанных с формированием прошивок для систем с процессорами на базе микроархитектуры Alder Lake, выпущенной в ноябре 2021 года. Наиболее свежее изменение в опубликованном коде датировано 30 сентября 2022 года.

По заявлению Intel утечка произошла по вине третьего лица, а не в результате компрометации инфраструктуры компании. Упоминается также, что попавший в открытый доступ код охватывает программа Project Circuit Breaker, подразумевающая выплату вознаграждений, размером от 500 до 100000 долларов, за выявление проблем с безопасностью в прошивках и продуктах Intel (подразумевается, что исследователи могут получить вознаграждение за сообщения об уязвимостях, обнаруженных с использованием содержимого утечки).

Не уточняется, кто именно стал источником утечки (доступ к инструментарию для сборки прошивок имели OEM-производители оборудования и компании, разрабатывающие прошивки на заказ). В ходе анализа содержимого опубликованного архива выявлены некоторые специфичные для продуктов компании Lenovo тесты и сервисы ("Lenovo Feature Tag Test Information', "Lenovo String Service", "Lenovo Secure Suite", "Lenovo Cloud Service"), но причастность компании Lenovo к утечке пока не подтверждена. В архиве также выявлены утилиты и библиотеки компании Insyde Software, занимающейся разработкой прошивок по заказу OEM-производителей, а в git-логе присутствует email одного из сотрудников компании LC Future Center, производящей ноутбуки для разных OEM-производителей. Обе компании сотрудничают с Lenovo.

По мнению компании Intel попавший в открытый доступ код не содержит конфиденциальных данных или каких-то компонентов, которые могли бы способствовать раскрытию новых уязвимостей. При этом Марк Ермолов, специализирующийся на исследовании безопасности платформ Intel, выявил в опубликованном архиве сведения о недокуменированных регистрах MSR (Model Specific Registers, используются в том числе для управления микрокодом, трассировки и отладки), информация о которых подпадает под соглашение о неразглашении. Более того, в составе архива найден закрытый ключ, применяемый для заверения цифровой подписью прошивок, который потенциально можно использовать для обхода защиты Intel Boot Guard (работоспособность ключа не подтверждена, не исключено, что это тестовый ключ).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tomshardware.com/n...)
  2. OpenNews: Утечка кода продуктов, сервисов и механизмов защиты компании Samsung
  3. OpenNews: Утечка исходных текстов проектов Nissan из-за учётной записи admin/admin
  4. OpenNews: Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel
  5. OpenNews: Взломавшие NVIDIA потребовали от компании перевести драйверы в разряд Open Source
  6. OpenNews: Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57892-intel
Ключевые слова: intel, uefi, bios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:43, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Упоминается также, что попавший в открытый доступ код охватывает программа Project Circuit Breaker, подразумевающая выплату вознаграждений, размером от 500 до 100000 долларов, за выявление проблем с безопасностью в прошивках и продуктах Intel (подразумевается, что исследователи могут получить вознаграждение за сообщения об уязвимостях, обнаруженных с использованием содержимого утечки).

    Может им тогда официально это опубликовать, раз они признали, что раз утекло, то это отменено быть не может и кому надо всё равно доступ получит?

     
  • 1.2, pashev.ru (?), 09:45, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    > 5.8 ГБ кода

    Интел должен уйти на обочину истории.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:51, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Что  не по зубам твоему модему такие объёмы?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:07, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    На дискету не лезет.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:26, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ладно дискету, даже в DVD, тут токмо блюрэй поможет
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 10:31, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А как же двуслойные DVD (DL которые)?
     
     
  • 6.29, Аноним (24), 10:33, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у чётких поцов всегда были токмо 4.7
     
     
  • 7.36, GenuZ (ok), 11:22, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё у таких поцев были архиваторы со сжатием.
     
  • 3.30, penetrator (?), 10:34, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    где ссылка? на веб архиве только лендинг страница
     
     
  • 4.31, Аноним (24), 10:36, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не хватило тебя немного ниже пролистать?
     
  • 4.55, Аноним (55), 13:00, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не зря тебе в предыдущем посту говорили - таким как ты не место в профессии
     
     
  • 5.59, Chlen22sm (?), 14:41, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > таким как ты не место в профессии

    Профессии комментатора опеннет? Ты я вижу превзашел всех, скоро наградят почётной грамотой

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:50, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По ссылке ничерта нет.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 09:52, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 4chan есть magnet, но качать по нему я бы не рекомендовал, так как его оригинальность никто гарантировать не может, да и отслеживают скачивания наверняка
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:04, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    magnet:?xt=urn:btih:aadf6811b0b444e1c02f0b5e676c6935386e314e&dn=ICE_TEA_BIOS-master.zip&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.com%3A2810%2Fannounce
     
     
  • 3.37, anonymous (??), 11:25, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не распаковывается.
     
     
  • 4.57, edo (ok), 14:32, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот этот у меня скачался и распаковался:

    magnet:?xt=urn:btih:41d48b1d27079c2e545cd53181c0d826a7a68af2&dn=ICE_TEA_BIOS-master.zip&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ipv6tracker.org%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fipv6.tracker.harry.lu%3A80%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.datacenterlight.ch%3A6969%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.ipv6tracker.org%3A80%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.ipv6tracker.ru%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.com%3A2810%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A6969%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80%2Fannounce

     
  • 2.19, аноним0 (?), 10:09, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они что-то опоздали с новостью. В пятницу поиском на гитхабе находил.
     

  • 1.12, Sindzicat (?), 10:04, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > По мнению компании Intel попавший в открытый доступ код не содержит конфиденциальных данных или каких-то компонентов, которые могли бы способствовать раскрытию новых уязвимостей.

    Это главное, о чём беспокоится Intel.

     
     
  • 2.20, Аноним (1), 10:10, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну за патентную защиту крыше же заплачено...
     

  • 1.16, Шарп (ok), 10:07, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сами слили.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:12, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Lenovo Group Limited
    >Штаб-квартира компании Lenovo расположена в Пекине
     

  • 1.22, user90 (?), 10:22, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дык мейнстрим вроде? Юзал AMD еще с начала нулевых. Ога, было подешевле конечно, но таки альтернатива!
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:23, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Всего было опубликовано 5.8 ГБ кода

    Что там можно накодить в 5.8 Гб? Исходники Линукс, распакованные -- 1.2 Гб.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:28, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >1.2 Гб

    Из них примерно 1 гб драйвера амд и интел. Вот и ответ.

     
     
  • 3.32, Аноним (24), 10:44, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * сгенерированные заголовки к драйверам
     
  • 2.62, Chlen22sm (?), 14:44, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там можно накодить в 5.8 Гб?

    Грубо говоря 100 строк комментариев на 1 строчку кода

     

  • 1.34, Аноним (34), 10:59, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    МЦСТ этот архив для Lintel будет как-то полезен? Дайте им знать, а то они все проспят как обычно.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:42, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них нет задачи полезное делать, основная цель бюджет на тендерах пилить.
     
     
  • 3.42, Аноним (34), 11:43, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие бюджеты дядь, проект недофинансирован процентов на 90%.
    *В любом удобном случае приплети рашку и коррупуцию.
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 12:08, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такого рода проект должен первым делам искать способ финансировать себя сам. Intel финансирует себя сам. AMD финансирует себя сам. SpaceX... с ним сложнее, но раз в неделю по нескольку десятков миллионов с очередного запуска, это неплохое начало.

    Невозможно профинансировать создание современного процессора. Можно профинансировать создание процессора 10-20 летней давности, если денег не жалко. Сидеть на внешнем обеспечении финансирования -- это гарантированно превратиться в пилораму. Открой любой учебник менеджмента/экономики, там доходчиво объясняется почему. С множеством примеров из истории.

     
     
  • 5.51, амоним (?), 12:36, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    назови такие учебники, сам бы почитал. а то все скучная херня )
     
     
  • 6.56, Аноним (56), 13:26, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. DuBrin, Andrew J. (2009). Essentials of management (8th ed.). Mason, OH: Thomson Business & Economics. ISBN 978-0-324-35389-1. OCLC 227205643.

    2. Waring, S.P., 2016. Taylorism transformed: Scientific management theory since 1945. UNC Press Books.

    3. SS Gulshan. Management Principles and Practices by Lallan Prasad and SS Gulshan. Excel Books India. pp. 6–. ISBN 978-93-5062-099-1.

     
     
  • 7.64, Аноним (64), 15:04, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Mason

    Куда же без них.

     
  • 2.41, Аноним (34), 11:43, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ответьте мне! Вдруг МЦСТ ксеоны начнется эмулировать из-за слива!1110
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:52, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать новость какое Интел шерето, а у МЦСТ ничего не утекает потому что они ничего не распространяют.
     
     
  • 3.45, Аноним (34), 12:05, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девкиты под НДА распространяют, инженерники, софт.
     
     
  • 4.52, Аноним (44), 12:48, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот попробуй там утеки, сразу небутылят или нашвабрят. А то и заранее для профилактики.
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:11, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Упоминается также, что попавший в открытый доступ код охватывает программа Project Circuit Breaker, подразумевающая выплату вознаграждений, размером от 500 до 100000 долларов, за выявление проблем с безопасностью в прошивках и продуктах Intel

    В любой непонятной ситуации ищи для себя выгоду! Раз уж код слили, то пусть его аутсорсеры по тестят, а вознаграждение возьмут из зарплат программистов допустивших баги (шучу, у интелов бабла достаточно чтобы просто так оплатить)

     
  • 1.39, darkshvein (ok), 11:36, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нет UEFI = нет проблем
     
     
  • 2.61, Chlen22sm (?), 14:43, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 4 пне сидишь?
     
     
  • 3.63, darkshvein (ok), 15:04, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты даже не пишешь отмазов "этажы безопасность" ?
     

  • 1.47, Zenitur (ok), 12:12, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас все соберутся и посмотрят код. Шпионства не увидят. Из чего сделают вывод, что Интел не шпионит своим Intel ME. И никто не усомнится в том, что исходники не совсем подлинные, и что шпионство оттуда аккуратно вырезали. Ведь Интел же подтвердил, что исходники подлинные...
     
     
  • 2.49, Аноним (35), 12:34, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось надеяться, что умные дядьки разберутся как это скомпилировать и можно будет накатывать себе в замен стокового UEFI
     
  • 2.53, Аноним (44), 12:49, 10/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel ME работает отдельное со своей отдельной операционкой на minix.
     

  • 1.48, Аноним (48), 12:21, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Обновляйте биос,он теперь вери опен соурс.D дядя Столлман одобряэ.
     
  • 1.50, InuYasha (??), 12:35, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, пора переходить на Интел, значит? Пусть у них и кипятильные чипсеты, и ещё какие-то недетские болезни... Теперь он более открытый?
     
  • 1.54, Аноним (54), 12:56, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Всего было опубликовано 5.8 ГБ кода

    щас скомпилирую и будет у меня софтварная эмуляция процессора, интел больше не нужен

     
  • 1.58, Chlen22sm (?), 14:38, 10/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора переходить на 775 сокет, там нет всей этой тряхомудии /s
     

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