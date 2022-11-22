Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.0.0

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.0.0 и C++-клиента i2pd 2.44.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В I2P 2.0 и i2pd 2.44 по умолчанию для всех пользователей задействован новый транспортный протокол "SSU2", основанный на UDP и отличающийся повышением производительности и безопасности. Внедрение SSU2 позволит полностью обновить криптографический стек, избавиться от применения очень медленного алгоритма ElGamal (для сквозного шифрования вместо ElGamal/AES+SessionTag применена связка ECIES-X25519-AEAD-Ratchet), уменьшить накладные расходы по сравнению с протоколом SSU и улучшить работу на мобильных устройствах.

Из других изменений в I2P 2.0 отмечается реализация в i2ptunnel аутентификации прокси на основе хэшей SHA-256 (RFC 7616). В реализации протокола SSU2 добавлена поддержка миграции соединений и мгновенных подтверждений получения данных. Улучшена работа определителя взаимных блокировок. Добавлена опция для сжатия логов маршрутизатора.

В i2pd 2.44 добавлена возможность применения SSL-соединений для туннелей с сервером I2P. Реализована возможность проксирования протоколов SSU2 и NTCP2 (ipv6) через SOCKS5. Добавлены настройки MTU (Maximum Transmission Unit) для протокола SSU2 (ssu2.mtu4 и ssu2.mtu6).



