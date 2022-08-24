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Выпуск реализации анонимной сети I2P 1.9.0 и C++-клиента i2pd 2.43

24.08.2022 09:03

Увидел свет релиз анонимной сети I2P 1.9.0 и C++-клиента i2pd 2.43.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии I2P завершена разработка нового транспортного протокола "SSU2", основанного на UDP и примечательного повышением производительности и безопасности. Реализованы тесты для проверки SSU2 на стороне пиров и релеев. Протокол "SSU2" включён по умолчанию в сборках для Android и ARM, а также на небольшом проценте маршрутизаторов на базе других платформ. В ноябрьском релизе планируется включить "SSU2" для всех пользователей. Внедрение SSU2 позволит полностью обновить криптографический стек, избавиться от применения очень медленного алгоритма ElGamal (для сквозного шифрования будет применяться связка ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag), уменьшить накладные расходы по сравнению с SSU и улучшить работу мобильных устройств.

Из других улучшений отмечается добавление детектора взаимных блокировок (deadlock detector), обеспечение отправки пирам информации о маршрутизаторе (RI, RouterInfo) и улучшение обработки MTU/PMTU в старом протоколе SSU. В i2pd доведён до финального вида транспорт SSU2, который включён по умолчанию для новых установок, добавлена возможность отключения адресной книги.

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 1.8.0 и C++-клиента i2pd 2.42
  3. OpenNews: Выпуск Nebula 1.5, системы для создания оверлейных P2P-сетей
  4. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Выпуск Yggdrasil 0.4, реализации приватной сети, работающей поверх интернета
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57670-i2p
Ключевые слова: i2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:20, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Add it to the Fedora repozitory, please.
     
     
  • 2.2, dullish (ok), 09:28, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    No way.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:29, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Khorosho
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:30, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    too bad.
     
  • 2.8, Ваня (??), 09:48, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CIA-chief say "No"
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:05, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    So do it!
     

  • 1.4, Аноним (-), 09:30, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошая сеть с развитыми техническими решениями и, что тоже интересно, большим русскоязычным сообществом. Молодцы.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:03, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цп есть? )
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 11:12, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подобное будет в каком-то вайбере и ютубе. В скрытосетях люди просто обсуждают на сколько плох джаваскрипт и как разжирел веб.
     

  • 1.6, Аноним (-), 09:34, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот Tor собирается переходить на Rust в рамках проекта Arti, а I2P почему нет?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:28, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например С++ версию делают другие люди, и скорей всего как была оригинальная версия на Java, так и останется, потому ждать врядли есть смысл. Если нужна версия на Rust - собираем желающих (начнем с вас, уже один человек в команде есть), и пусть они пишут.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:14, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i2pd если и перепишут, то логично на Carbon. Преемственность, можно даже по частям переписывать.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:35, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл переписывать с современного C++ на Rust? Последний можно ещё назвать аналогом C, но никак не C++.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:42, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От появления реализации на плюсах что-нибудь изменилось? 8 лет прошло.

    То, что не взлетело за 20 лет, не взлетит никогда. Смиритесь. А Тор как и раньше, живее всех живых.

     
     
  • 2.9, Анна Нист (?), 09:55, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только на Java все взлетает
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 10:26, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только не в ту сторону...
     
  • 2.10, Аноним (-), 09:55, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тор в основном годится как прокси в клирнет, внутренняя сеть не особо развита, если нельзя даже передавать UDP. Чудаков, что скачали Tor Browser, конечно больше, чем людей сумевших запустить комманду i2pd в терминале и настроить прокси или вообще графическом интерфейсе, но не так, чтобы прям критически.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:49, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем там UDP?
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 12:17, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За тем, за чем он, например, и в OpenVPN, в WireGuard?
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:02, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно изменилось. I2P теперь с товарищем майором.
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:17, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аочему вы думаете что оно не взлетело? Много кто пользуется.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 10:44, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто? Где популярные сайты внутри сети? Не на тему самого и2п. Не зеркало основного сайта в интернете или Торе. Найдется пример?
     

  • 1.18, anondeanon (?), 11:02, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    orignal и всем причастным респект и уважуха. Радуете новыми релизами. Сеть огонь если понимать для чего она. Никаких сложностей в установке и настройке там нет.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:17, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    плюсовый пишется фсб-шниками, если кто забыл
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:50, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    печаль.. придётся и дальше пользоваться ТОР от минобороны США
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:44, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    казалось бы, при чём тут негры?
     
  • 2.23, Anonymus 623 (?), 11:51, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подозрения, но интересны доказательства или просто странные совпадения и тому подобные вещи.
     
     
  • 3.26, Аноним (22), 12:18, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто хомячки видят поддержку шифрования ГОСТ. и им всё сразу ясно становится
    а глянуть исходники - это не про них
     
     
  • 4.30, тов. майор (?), 12:30, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При конфигурировании сборки отрубить эти стрибого-кузнечики можно?
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:20, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И что в этом плохого?
     
     
  • 3.29, тов. майор (?), 12:27, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот достойный гражданин, понимает, что так надо. Всем равняться!
     

  • 1.28, Аноним (24), 12:23, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как пропатчить протокол SSU2 под Solaris SRU?
     

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