Выпуск реализации анонимной сети I2P 1.9.0 и C++-клиента i2pd 2.43

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|1.4, Аноним (-), 09:30, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошая сеть с развитыми техническими решениями и, что тоже интересно, большим русскоязычным сообществом. Молодцы.
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|3.20, Аноним (-), 11:12, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подобное будет в каком-то вайбере и ютубе. В скрытосетях люди просто обсуждают на сколько плох джаваскрипт и как разжирел веб.
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|1.6, Аноним (-), 09:34, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот Tor собирается переходить на Rust в рамках проекта Arti, а I2P почему нет?
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|2.15, Аноним (15), 10:28, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например С++ версию делают другие люди, и скорей всего как была оригинальная версия на Java, так и останется, потому ждать врядли есть смысл. Если нужна версия на Rust - собираем желающих (начнем с вас, уже один человек в команде есть), и пусть они пишут.
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|2.24, Аноним (24), 12:14, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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i2pd если и перепишут, то логично на Carbon. Преемственность, можно даже по частям переписывать.
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|2.31, Аноним (31), 12:35, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл переписывать с современного C++ на Rust? Последний можно ещё назвать аналогом C, но никак не C++.
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|1.7, Аноним (7), 09:42, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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От появления реализации на плюсах что-нибудь изменилось? 8 лет прошло.
То, что не взлетело за 20 лет, не взлетит никогда. Смиритесь. А Тор как и раньше, живее всех живых.
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|2.10, Аноним (-), 09:55, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тор в основном годится как прокси в клирнет, внутренняя сеть не особо развита, если нельзя даже передавать UDP. Чудаков, что скачали Tor Browser, конечно больше, чем людей сумевших запустить комманду i2pd в терминале и настроить прокси или вообще графическом интерфейсе, но не так, чтобы прям критически.
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|3.16, Аноним (7), 10:44, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто? Где популярные сайты внутри сети? Не на тему самого и2п. Не зеркало основного сайта в интернете или Торе. Найдется пример?
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|1.18, anondeanon (?), 11:02, 24/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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orignal и всем причастным респект и уважуха. Радуете новыми релизами. Сеть огонь если понимать для чего она. Никаких сложностей в установке и настройке там нет.
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|2.22, Аноним (22), 11:50, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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печаль.. придётся и дальше пользоваться ТОР от минобороны США
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|2.23, Anonymus 623 (?), 11:51, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть подозрения, но интересны доказательства или просто странные совпадения и тому подобные вещи.
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|3.26, Аноним (22), 12:18, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто хомячки видят поддержку шифрования ГОСТ. и им всё сразу ясно становится
а глянуть исходники - это не про них
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