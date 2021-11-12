Выпуск Nebula 1.5, системы для создания оверлейных P2P-сетей

Доступен выпуск проекта Nebula 1.5, предлагающего инструментарий для построения защищённых оверлейных сетей. Сеть может объединять от нескольких до десятков тысяч территориально разделённых хостов, размещённых у разных провайдеров, формируя отдельную изолированную сеть поверх глобальной сети. Проект написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Проект основан компанией Slack, развивающей одноимённый корпоративный мессенджер. Поддерживается работа в Linux, FreeBSD, macOS, Windows, iOS и Android.

Узлы в сети Nebula взаимодействуют друг с другом напрямую в режиме P2P - по мере появления необходимости передачи данных между узлами динамически создаются прямые VPN-соединения. Идентичность каждого хоста в сети подтверждается цифровым сертификатом, а подключение к сети требует прохождения аутентификации - каждый пользователь получает сертификат, подтверждающий IP-адрес в сети Nebula, имя и членство в группах хостов. Сертификаты подписываются внутренним удостоверяющим центром, развёртываемым создателем сети на своих мощностях и применяемом для заверения полномочий хостов, имеющих право подключения к оверлейной сети.

Для создания аутентифицированного защищённого канала связи в Nebula применяется собственный туннельный протокол, основанный на протоколе обмена ключами Диффи—Хеллмана и шифре AES-256-GCM. Реализация протокола базируется на готовых и проверенных примитивах, предоставляемых фреймворком Noise, который также применяется в таких проектах, как WireGuard, Lightning и I2P. Утверждается, что проект прошёл независимый аудит безопасности.

Для обнаружения других узлов и координации подключении к сети создаются специальные узлы "lighthouse", глобальные IP-адреса которых фиксированы и известны участникам сети. У узлов-участников нет привязки к внешнему IP-адресу, они идентифицируются по сертификатам. Владельцы хостов самостоятельно не могут внести изменения в подписанные сертификаты и в отличие от традиционных IP-сетей не могут притвориться другим хостом простой сменой IP-адреса. При создании туннеля идентичность хоста подтверждается индивидуальным закрытым ключом.

Создаваемой сети выделяется определённый диапазон интранет адресов (например, 192.168.10.0/24) и осуществляется связывание внутренних адресов с сертификатами хостов. Из участников оверлейной сети могут формироваться группы, например, для разделения серверов и рабочих станций, к которым применяются отдельные правила фильтрации трафика. Предоставляются различные механизмы для обхода трансляторов адресов (NAT) и межсетевых экранов. Возможна организации маршрутизации через оверлейную сеть трафика сторонних хостов, не входящих в сеть Nebula (unsafe route).

Поддерживается создание межсетевых экранов для разделения доступа и фильтрации трафика между узлами в оверлейной сети Nebula. Для фильтрации применяются ACL с привязкой тегов. Каждый хост в сети может определять собственные правила фильтрации по хостам, группам, протоколам и сетевым портам. При этом хосты фильтруются не по IP-адресам, а по заверенным цифровой подписью идентификаторам хоста, которые невозможно подделать без компрометации координирующего состав сети удостоверяющего центра.

В новом выпуске: