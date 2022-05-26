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Новые версии анонимной сети I2P 1.8.0 и C++-клиента i2pd 2.42

26.05.2022 10:39

Состоялся релиз анонимной сети I2P 1.8.0 и C++-клиента i2pd 2.42.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии I2P предложена начальная реализация UDP-транспорта "SSU2", в котором существенно повышена производительность и безопасность. Внедрение SSU2 позволит полностью обновить криптографический стек и избавиться от применения очень медленного алгоритма ElGamal (для сквозного шифрования будет применяться связка ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag).

Из других изменения отмечается переработка оформления мастера настройки в консоли и обновление Tomcat до версии 9.0.62. В i2psnark добавлена поддержка системного лотка и обеспечена загрузка MIME-типов. Удалён код с реализацией программного интерфейса BOB, уже давно объявленный устаревшим (пользователям рекомендуется перейти на использование протокола SAMv3).

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Новые выпуски анонимной сети I2P 1.7.0 и C++-клиента i2pd 2.41
  3. OpenNews: Выпуск Yggdrasil 0.4, реализации приватной сети, работающей поверх интернета
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  5. OpenNews: Выпуск Arti 0.2.0, официальной реализации Tor на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57253-i2p
Ключевые слова: i2p, i2pd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Hamza (?), 10:46, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разраб так и не сделал смену туннелей через прогу, надо ручками менять! Документация по настройкам куцая, не зная всех тонкостей настройки можно сдеанониться на раз. Очень странный подход разраба к документации и в общении разраб не вполне адекватен.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:21, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >параноик
    >адекватен
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:54, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В I2P java все в вебморде есть
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Напомним, что c++ клиент разрабатывается российским фсб
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:20, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А жава клиент немецким штази. Если защищает от наездов различных шантажистов, то о чём ещё можно просить? С прокси (этими самыми "впн") проблема, что они легко сдают все пароли и явки любому.
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:22, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пруфы будут, что не лично Сталиным?
     
  • 2.9, th3m3 (ok), 11:23, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где пруфы то?
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 11:35, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так сложно авторов посмотреть? вот главный:

    https://github.com/orignal

     
     
  • 4.14, th3m3 (ok), 11:42, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так сложно авторов посмотреть? вот главный:
    > https://github.com/orignal

    Что-то я не нашёл по ссылке никаких отсылок к ФСБ. С такой же логикой, если я напишу свою реализацию на Rust, тоже потом скажете, что это пилит ФСБ? Лол)

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:39, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это можно проверить? I2pd действительно выглядит подозрительным. Что там может быть? Странная "переизобретённая" криптография? Неправильная математика и конфигурация нарушающая криптографию? Полезное для дела переполнение? Если бы я был ФСБ, то как бы я вставил что-то нехорошее в код?
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 11:47, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, ведь известно, что криптография на эллиптических кривых уязвима. То ли дело ГОСТовые стандарты криптографии -- надёжные, и предсказуемо стойкие алгоритмы.
     

  • 1.15, Devpops (?), 11:46, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сеть где сидят полтора анона да ещё и скорость времён диалапа, monero в свое время хотела сотрудничать с этим проектом, но разрабы себе на уме... клепают свою сеточку сидят в ирке и всех шлют по адресу.
     
     
  • 2.19, Корец (?), 11:51, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >клепают свою сеточку сидят в ирке и всех шлют по адресу.

    Как будто что-то плохое.

     
  • 2.23, Аноним (5), 12:01, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, скорость там низкая из-за того, что сайты хостятся на впс за 10 центов. Оно и понятно, я бы тоже не стал отстёгивать сотни баксов в месяц просто так, не имея никакой возможности их вернуть.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:16, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но комментарий вiср@л за бесплатно. Или за +15, ботяра?
     
     
  • 4.26, Аноним (5), 12:24, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ведь ты выдал нерелевантный однотипный комментарий. Я давно уже заметил, что подобные обвинения всегда от ботов и исходят.
     
  • 2.25, Аноним (20), 12:19, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100к роутеров это не полтора анона, а скорость у них не в приоритете (в приоритете анонимность), но даже так популярный торрент может вытянуть в 2МБ/сек
     
     
  • 3.27, фантазёр (?), 12:29, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие 100к давай без фантазии, скорость значит у них не в приоритете? Да это провал братан полный. Всё расходимся, дальше выясним что и анонимность там не в приоритете... Адепты этой помойки всегда смешны в своих аргументах.
     

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