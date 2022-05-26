Новые версии анонимной сети I2P 1.8.0 и C++-клиента i2pd 2.42

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|1.1, Hamza (?), 10:46, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разраб так и не сделал смену туннелей через прогу, надо ручками менять! Документация по настройкам куцая, не зная всех тонкостей настройки можно сдеанониться на раз. Очень странный подход разраба к документации и в общении разраб не вполне адекватен.
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|2.5, Аноним (5), 11:20, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А жава клиент немецким штази. Если защищает от наездов различных шантажистов, то о чём ещё можно просить? С прокси (этими самыми "впн") проблема, что они легко сдают все пароли и явки любому.
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|4.14, th3m3 (ok), 11:42, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так сложно авторов посмотреть? вот главный:
> https://github.com/orignal
Что-то я не нашёл по ссылке никаких отсылок к ФСБ. С такой же логикой, если я напишу свою реализацию на Rust, тоже потом скажете, что это пилит ФСБ? Лол)
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|2.13, Аноним (13), 11:39, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это можно проверить? I2pd действительно выглядит подозрительным. Что там может быть? Странная "переизобретённая" криптография? Неправильная математика и конфигурация нарушающая криптографию? Полезное для дела переполнение? Если бы я был ФСБ, то как бы я вставил что-то нехорошее в код?
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|3.16, Аноним (5), 11:47, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, ведь известно, что криптография на эллиптических кривых уязвима. То ли дело ГОСТовые стандарты криптографии -- надёжные, и предсказуемо стойкие алгоритмы.
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|1.15, Devpops (?), 11:46, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сеть где сидят полтора анона да ещё и скорость времён диалапа, monero в свое время хотела сотрудничать с этим проектом, но разрабы себе на уме... клепают свою сеточку сидят в ирке и всех шлют по адресу.
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|2.19, Корец (?), 11:51, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>клепают свою сеточку сидят в ирке и всех шлют по адресу.
Как будто что-то плохое.
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|2.23, Аноним (5), 12:01, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К слову, скорость там низкая из-за того, что сайты хостятся на впс за 10 центов. Оно и понятно, я бы тоже не стал отстёгивать сотни баксов в месяц просто так, не имея никакой возможности их вернуть.
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|4.26, Аноним (5), 12:24, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ведь ты выдал нерелевантный однотипный комментарий. Я давно уже заметил, что подобные обвинения всегда от ботов и исходят.
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|2.25, Аноним (20), 12:19, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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100к роутеров это не полтора анона, а скорость у них не в приоритете (в приоритете анонимность), но даже так популярный торрент может вытянуть в 2МБ/сек
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|3.27, фантазёр (?), 12:29, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какие 100к давай без фантазии, скорость значит у них не в приоритете? Да это провал братан полный. Всё расходимся, дальше выясним что и анонимность там не в приоритете... Адепты этой помойки всегда смешны в своих аргументах.
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